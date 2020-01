DHA YURT BÜLTENİ-17

Çankırı\'da çifte şehit acısı (3)



ŞEHİT ÇELİK’İN ANNE VE BABASI ÇUBUK İLÇESİ’NE GETİRİLDİ

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli piyade er Olcay Çelik’in babası Muammer Çelik ve annesi Hacer Çelik, acı haberi aldıktan sonra Çankırı’dan, diğer çocuklarının yaşadığı Ankara’nın Çubuk İlçesi’ndeki evlerine getirildi. Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evin önüne belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken Kur’an okundu, dualar edildi. Çelik’in naaşının yarın getirilmesi halinde Çankırı’nın Yapraklı İlçesi Yüklü Köyü\'nde toprağa verileceği belirtildi.

Suikast timi davasında karar duruşması (4)



KİM NE CEZA ALDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen sanıkların aldığı cezalar belli oldu. Buna göre tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, MAK timi üyeleri binbaşı Taner Berber, üsteğmen Hasan Aslanbay, teğmen Muhammet Burak İpek, astsubaylar Zekeriya Kuzu, Erkan Çıtak, Abdülhamit Gülerden, Serkan Elçi, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Ekrem Benli, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Selman Çankaya ile Özel Kuvvetler Komutanlığı\'ndan binbaşı Şükrü Seymen, yüzbaşılar Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk, Bahadır Sagun, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Mehmet Cantaz, üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, SAT timi üyeleri üsteğmen Ali Sarıbey, yüzbaşı Haldun Gülmez, helikopter pilotları yarbay Davut Uçum, albay Murat Dağlı, albay Zeki Göçmen, albay Ali Aktürk 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. SAT timinde görevli yüzbaşı Özay Cöder, tuğgeneral Ünsal Coşkun ve albay Osman Kılıç\'a, 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İkinci pilotlar yarbay Yücel Ekizoğlu 4 kez müebbet, üsteğmen Haydar Murat Özden 3 kez müebbet, Deniz Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, helikopter teknisyenleri astsubay Ahmet Koçan, astsubay Aydın Özsıcak ve astsubay Murat Gösterit birer kez müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl, tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akıncı Üssü davasından halen tutuklu olan Hüseyin Yılmaz ise beraat etti.

AVUKATLAR KARAR DEĞERLENDİRMESİ

Davada verilen kararı değerlendiren Başbakanlık Avukatı Halit Çokan, mahkemenin, 7 aylık süreç içerisinde yapılan yargılama neticesinde ortaya çıkan vicdani kanaatini açıkladığını söyledi. Halit Çokan, \"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğunu gösterdi. Önüne gelen her canlıyı öldürmeye kodlayan bu şahısları Türkiye Cumhuriyeti, medeni ve çağdaş bir ülke olarak son derece şeffaf ve dünya kamuoyu önünde yargıladı. Açık bir yargılama yaptı\" dedi. Yargılama sürecinde sanıkların söylenmemesi gereken sözleri fütursuzca dile getirdiklerini, sabır ve tahammül sınırlarını da zorladıklarını vurgulayan avukat Halit Çokan, \"Sanıklar zaman zaman \'Biz Avrupa\'da olsaydık böyle muameleye tabi tutulmazdık\' dediler. Kendilerince ülkemizi geri kalmışlık ithamıyla karşı karşıya bırakmak istediler. Şunu gördük ki Türkiye, birinci sınıf demokrasi ve hukuk devleti olarak bu yargılamayı yaptı. Bu darbe teşebbüsü medeni, ileri demokrasilerin uygulandığı bir ülkede, Avrupa\'da uygulansaydı, ben inanıyorum ki bu yargılama sürecini dahi orada göremeyeceklerdi. Bunlar 15 Temmuz sürecinde halkın ortaya koyduğu tavrı küçümsediler. Kendi kendilerine 15 Temmuz için, \'Biz Doğu toplumuyuz. Bu nedenle güce boyun eğeriz. Nasıl oldu da bu millet sokağa döküldü\' diyorlar. Bu millet o gece gerçek yürekliliğini ortaya koydu ve 15 Temmuz\'a kadar kuzu postuna bürünmüş, başkalarının emri altında olan bu hainlerin nasıl canavarlaştığını gördük\" diye konuştu.

\'SEVİYESİZCE HAREKET ETTİLER\'

Sanıkların yargılama sırasında küstahça davranışlarda da bulunduğunu söyleyen avukat Halit Çokan, \"Adam, polisi şehit etmiş, önüne gelen araçları kurşunlamış ama \'Benim evime baskın yapıldı. El konulan bilgisayarımı bozanlardan şikayetçiyim\' dedi. Bu kadar küstah, ahlaksız ve seviyesiz olduklarını gördük. Bu kararla demokrasimizin teminat altına alındığını, şehit olan iki polis kardeşimizin ruhlarının şad olduğunu düşünüyoruz. Milletimize geçmiş olsun\" dedi.

ERDOĞAN\'IN AVUKATI: GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın ise şunları söyledi: \"Sanıkların büyük bir bölümü \'Anayasayı ihlal\' suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, anayasayı ihlal suçunun, aynı zamanda hükümete ve Meclise karşı işlenen suçu da kapsadığı sonucuna vardı. Sanıklara tek bir maddeden ceza verdi. Anayasayı ihlalden yargılanan 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıkların bir kısmı hakkındaki caza da duruşmadaki olumlu davranışları dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi. Bu dosyanın özelliği esasında anayasayı ihlal suçu değil. Özellik veren Cumhurbaşkanı\'na suikast suçu. Bu suçtan yargılananların bir kısmı hakkında beraat, çoğunluğu hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunların da bir kısmı duruşmadaki olumlu halleri nedeniyle cezaları müebbete çevrildi.\" Polislerin şehit edilmesi suçlamasıyla sanıkların bir kısmı hakkında ayrı ayrı 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğine değinen Hüseyin Aydın, \"Bir kısmı örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan yargılanıyordu. Bu iki suçun aynı zamanda anayasayı ihlal suçun içinde eridiği düşünülerek örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan ayrıca hüküm kurulmasına gerek görülmedi. Aynı şey silahlı tehdit suçunda da geçerli oldu. Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu\'ya \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' suçundan 3\'er yıl hapis cezası verildi. Yine bu dosyada yaralı polislere yönelik eylem ve yağma suçundan da bazı sanıklara hüküm verildi. Karar, dosya kapsamına uygun verildi. Doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Bir kısım sanıklarla ilgili verilen bazı suçlara karşı beraat kararları için, gerekçeli kararı gördükten sonra istinafa başvurmayı değerlendirebiliriz. Şu aşamada bu konuda net bir şey söylemek istemiyorum. Verilen kararı, milletin adalet beklentilerini büyük oranda karşılayacak bir karar olarak değerlendiriyorum\" dedi.

\'İDAM CEZASI ÇIKARTILSIN\'

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in annesi Güzel Eker, karar açıklandıktan sonra sanıklara yönelik tepkilerini sürdürdü. Baba Nihat Eker ise verilen kararla oğlunun intikamının alındığını, sanıkların idam edilmesini, meclisten de bir an önce idam cezası kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

SANIKLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Duruşma süresinde salonun önünde bekleyen vatandaşlar da kararı memnuniyetle karşıladı. Kararın açıklanmasının ardından tekrar cezaevine götürülen sanıklara, burada bekleyen topluluk tepki gösterdi.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Duruşma salonu dışında bekleyen vatandaşların arasında bulunan, sanıklardan yüzbaşı İsmail Yiğit\'in kız kardeşi ile diğer iki yakını ise gözaltına alındı. Yiğit\'in kız kardeşinin \"Ağasey seninle grurur duyuyoruz\" diye bağırdığı belirtildi. Üç kişinin Hamdibey Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hakkari\'de yıldırım düştü: 2 polis ve 1 korucu hafif yaralı



HAKKARİ\'de yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ile 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Yağmurla birlikte Kale-3 polis noktasına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu, nöbet tutan 2 polis memuru ile 1 güvenlik korucusu hafif yaralandı. Çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA YURT - MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa\'da EK



AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaretten sonra Yunusemre İlçesi Uzunburun Mevkii\'nde yapılan katı atık tesisinin açılış törenine katıldı. Partililer, saatler öncesinden açılışın yapılacağı alanı doldurdu. Manisa merkezden ve ilçelerden açılışa katılacak olan vatandaşlar, otobüslerle alana taşındı. Tesise Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli ve merhum Alparslan Türkeş\'in resimlerinin bulunduğu dev bir pankart asıldı. Açılışa katılanlar ellerinde Türk bayrağı taşıdı, ülkücü işareti yaptı. Bahçeli\'nin alana gelişi öncesinde Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi halk dansları ekibi geleneksel halk danslarını sergiledi.

MEHTER MARŞI\'YLA ALANA GİRDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, alana mehter takımının marşları eşliğinde giriş yaptı. Vatandaşlar kendilerini selamlayan Bahçeli\'ye, çiçek verdi, elini öptü, fotoğraf çektirdi. Açılış törenine Bahçeli\'nin yanı sıra MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin MHP\'li Başkanı Cengiz Ergün, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP\'li ilçe belediye başkanları ve Manisa protokolü katıldı.

\'MİLLETE RAĞMEN SİYASET YAPILAMAYACAĞINI BİLİRİZ\'

Törende konuşan Bahçeli, Manisa\'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Katı atık bertaraf tesisi ile kentin çöp sorununun ortadan kalkacağını ifade eden Bahçeli, projenin hayata geçmesinden dolayı Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ü kutladı. Bahçeli, \"MHP tüm kadroları ile gecesini gündüzüne katmakta, sizlerin yaşadıkları sorun üzerine kafa yormaktadır. Bizler günübirlik siyasi kazanımlar peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı her şeyden önce gelir. Milletimiz mutsuzsa, biz geleceğe umutla bakamayız. Millete rağmen siyaset yapılamayacağını bilir, buna inanırız. Milletin duası olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamayacaktır. Halden, dertten anlamayan yüksek hedeflere varamayacaktır. En büyük arzumuz, milletimiz layık olduğu şekilde temsil etmek, sorunlarını çözmektir. Her insanın beklentilerini karşılamak, tok karın, mutlu yarın amacına ulaşmak için çalışıyoruz. Yaşadığınız tüm sıkıntıları takip ediyoruz\" dedi.

\'ÜZÜM EN AZ 5 LİRA OLMALI\'

Bahçeli, üzüm üreticilerinin sorunlarını bildiğini ve her zaman gündeme getireceklerini söyledi. 4 liranın altında alınmayacağı açıklanan kuru üzümün taban fiyatının düşük olduğunu söyleyen Bahçeli, en az 5 lira olması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Manisalı çiftçilerin son dönemde yaşadığı sorunlara odaklanmış bulunuyoruz. Üzüm Manisa\'nın gözbebeği, hatta kalbidir. Çiftçilerin geçim kaynağı, sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Ancak, üzüm üreticisi kardeşlerim üzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır. Maliyetler artmakta, emekler boşa gitmektedir. Çiftçi kardeşlerim durumunuz zordur. Halinizin farkındayım. Gözlerine bakınca anlıyorum, mağdursunuz, yardım bekliyorsunuz. Sorununuzu görecek, tutunacak bir dal arıyorsunuz. İşte MHP buradadır. Sesinizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Bu MHP sözüdür, içiniz rahat olsun. Her seviyede ve mümkün olan her yerde çaba göstereceğiz. Bu sene kuru üzümün maliyeti çiftçi için ortalama 3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Ancak üzüm taban fiyatı 4 olarak açıklanmıştır. Bu fiyat ne yazık ki üzüm üreticilerini hayal kırıklığına uğratmıştır. Belirlenen fiyat üzerinden üzüm alımının yapılması belki uzun vadede fiyatları artırabilir. Ama bizim çiftçilerimizin bu kadar bekleyecek zamanı yoktur, sabır taşı çatlamıştır. Kuru üzümde taban alım fiyatı bugün için en az 5 lira olmalıdır.\"

\'BARZANİ ATEŞLE OYNUYOR\'

Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılan referandumla ilgili konuşan Bahçeli, sert sözlerle Barzani\'ye tepki gösterdi. MHP lideri şunları dedi: \"Irak\'ın kuzeyinde peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandum yok hükmündedir. Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanlar sadece Irak değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden oluyor. Hukuksal olan Irak anayasasına göre tartışmalı bölgeleri de kapsaması asıl niyeti açığa vurdu. Kaosu fırsata çeviren Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu, kendisi için hayırlı olmayacak. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrara devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Irak\'ta bulunan tüm topluluklara saygımız var. Tavrımızın esası, Irak\'ı iç çatışmaya götürecek bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuzluğa. Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır. Şunu kimse aklından çıkarmasın; Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değilsiniz. Oldu bittilerle kurban verecek tek bir soydaşımız yok. Bunun için gözümüz kara, kararımız kesin, duruşumuz nettir.\"

\'ESAS AMAÇ 4 PARTİLİ KÜRDİSTAN\'I KURMAKTIR\'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hedefteki asıl ülkenin Türkiye olduğunu ve bu referandumun ardında 4 parçalı Kürdistan\'ı kurma hayalinin bulunduğunu söyledi. Referandumu onaylamadıklarını söyleyen Avrupa ülkelerine de seslenen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Esas amaç dört parçalı Kürdistan\'ı kurmaktır. Sözde referandumun ana gerekçesi de budur. Suriye\'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ve PYD\'nin palazlandırılması da bu yüzdendir. Bölgede hesabı bulunan devletlerden gelen çelişkili açıklamalara aldanacak değiliz. Görünürde hepsi korsan referandumu uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar, ama arka planda Barzani\'nin sırtını sıvazlıyorlar. Etnik ve mezhep temellerinde ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesi istenmektedir. Hedefteki ana ülke de Türkiye\'dir. Irak ve Suriye\'deki gelişmelerle sabrımızı sınayanların bir sonraki durağı aziz vatanımızın olacaktır. Kerkük\'te zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Kimsenin bizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı geldi. Varsın şer odakları her türlü sorunu çıkarsın. Varsın tüm hainler karşımıza dizilsin. Allah\'ın izniyle Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Asırlık kasveti sonlandırma zamanı gelmiştir. Varsın tüm hainler, öbek öbek karşımıza dizilsin. Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Her türlü tehdit, bu birlikteliğin karşısında yenilmeye mahkumdur. Mühim olan devlet ve millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmaktır. MHP üzerine ne düşüyorsa, sonuna kadar yapacak, ülkesinin ve milletinin yanında olacaktır.\"

ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

1.5 yılda yapımı tamamlanan tesisin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise kentin 40 yıllık çöp sorununun çözüldüğünü ifade etti. Manisa merkezdeki çöp alanının daha önce patlamalarla gündeme geldiğini hatırlatan Ergün, çöplükten kurtulduklarını ve elektrik üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan modern bir tesisi hayata geçirdiklerini anlattı. Türkiye\'nin ilk çevrecisi Tarzan\'ın hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Ergün, tesis hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bahçeli ve protokol üyeleri, tesisin açılış kurdelesini kesti. Ergün, Bahçeli\'ye üzüm yaprağı figürlü tablo hediye etti. Ardından tesisi inceleyen Bahçeli, makineleri çalıştıran butona bastı. Bahçeli, tören alanından Manisa İl Başkanlığı\'na geçti. Bahçeli, buradaki programının sonrasında Turgutlu ve Salihli ilçelerini ziyaret edip kentten ayrılacak.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin alana gelişi

- Alandan ve tesisten genel görüntü

- Açılışa katılanlardan görüntü

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin konuşması

- Katı atık bertaraf tesisinin açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesi

Yerdeki kadına tekmeli coplu müdahalede bulunan polisler açığa alındı



ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, kimlikleri belirlenen polislerin açığa alındığını açıkladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Alanya İlçesi\'nde bir kadının 2 polis memuru tarafından sokakta darp edildiğine ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemede, yerde yatan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadına kötü muamelede bulunan polislerin kimlik ve sicil numaraları saptanarak görevden el çektirildiği kaydedildi. Her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere ver verildi: \"Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak; gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir.\"

COPLA VURUP, TEKMELEDİLER

Cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş hâlde sokakta asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri önce kadına tekme atıyor. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru daha sonra elindeki copla vurmaya devam ediyor. Yerde oturan kadına tekme ve copla vurmaya devam eden aynı polisin, sonra kadını saçından tutup sürüklediği görülüyor.

- Polisin kadını tekmelemesi

İlk yüz nakilli Uğur Acar\'a \'cinayet\' davasından beraat (Görüntü Ekiyle Yeniden)

TÜRKİYE\'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı, 2 yıl önce yanarak yaşamını yitiren Ramazan Kaya\'nın ölümüyle ilgili haklarında \'kasten adam öldürmek\' suçundan açılan davadan beraat etti.

2 yıl önce meydana gelen olayda Türkiye\'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 arkadaşı ve Ramazan Kaya birklikte alkol aldıktan sonra Ramazan Kaya yönetimindeki otomobille yola çıktı. Bu sırada otomobil stop etti. İddiaya göre \'bu arabayı yakacağım\' deyip otomobile benzin döken Ramazan Kaya, daha sonra sigara yakmak için çakmağı çakınca kendisi alev alarak yaşamını yitirdi. Ramazan Kaya\'nın ölümüyle ilgili Uğur Acar ve diğer 2 arkadaşı hakkında ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 29 Eylül günü Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 9\'uncu duruşmada, savcı Uğur Acar ve 2 arkadaşının beraatı yönünde mütalaa verdi. Ancak mahkeme heyeti, 10\'uncu duruşmada karar vermek üzere celseyi erteledi. Bugün görülen 10\'uncu duruşmada mahkeme, 3 sanığın da beraatına hükmetti.

\'BERAATI BURUK SEVINÇLE KARŞILADIM\'

10\'uncu duruşma sonunda beraat eden Uğur Acar, yakın akrabası Ramazan Kaya\'nın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, \"Ancak bugünkü baraat kararına da sevindim\" dedi. Acar, \"Hakkımda dava açıldığının bile farkında değildim. Çünkü bu olay beni çok üzmüş, psikolojik travma yaşamama neden olmuştu. Çünkü olayda hayatını kaybeden Ramazan benim hem akrabam hem de can dostumdu. Her şeyimi küçük yaştan beri onunla paylaşırdım. Can dostumu ve dert ortağımı kaybetmiştim. Bu üzüntüleri yaşarken cinayetle suçlanmam üzüntümün katlanarak artmasına neden oldu. Neredeyse baraat kararını buruk bir sevinçle karşıladım diyebilirim. Ailesine ve benim de akrabam olan yakınlarına başsağlığı diliyorum. İstenmeyen bu olay hepimizi kahretti, çok üzgünüm\" diye konuştu.

- Uğur Acar\'ın açıklaması

Parasını alamayan işçi vincin tepesine çıkarak intihara kalkıştı

BOLU\'da üniversite kampüsünde yurt inşaatını yapan müteahhit firmadan paralarını almaya gelen 30 işçiden 19 yaşındaki kalıp ustası Mehmet Ç., alacakları verilmeyince 40 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında bazı işçilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü\'nde yapımı devam eden yurt inşaatında çalışan 30 işçi müteahhit firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 15 gün önce işten ayrıldı. İddiaya göre, inşaatı yapan firmadan 70 bin liralık alacakları için şantiyeye gelen işçilere paralarının sonraki günlerde ödeneceği söylendi. Şanlıurfa\'dan Bolu\'ya çalışmaya gelen işçilerden Mehmet Ç., parasını alamadığı gerekçesiyle yaklaşık 40 metre yükseklikteki vincin tepesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Mehmet Ç.\'nin intihar girişimi sırasında bazı işçilerin cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti. İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin telefonla konuşarak ikna ettikleri Mehmet Ç., aşağıya inerek kendisini bekleyen işçilerden 28 yaşındaki dayısının oğlu Yasin Demir\'e sarıldı. Mehmet Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

