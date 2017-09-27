DHA YURT BÜLTENİ-17

IKBY referandumundan yüzde 92.73 \'evet\' çıktı



IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı referandumun resmi sonuçları açıklandı. Referandum Yüksek Komisyonu açıklamasına göre, yüzde 92.73 \'evet\', yüzde 7.27 \'hayır\' oyu çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Komisyonu, 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumunun resmi sonuçlarını açıkladı. Erbil\'de bir otelde düzenlenen toplantıya, Referandum Yüksek Komisyonu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Açıklamayı yapan Komisyon Başkanı Hındirin Muhammed referandum sürecinin yasalara uygun bir şekilde yapıldığını belirterek, \"Güvenli bir şekilde sürdürülen referandum başarıyla gerçekleşmiştir ve başarılı geçen bu sürecin sonunda Kürdistan halkına müjde vereceğiz. Bağımsızlık referandumuna katılım oranı yüzde 72.16 olarak gerçekleşmiştir. Toplam 4 milyon 551 bin 255 seçmenden 3 milyon 305 bin 925 kişi referandumda oy kullanmıytır. 40 bin 11 oy geçersiz sayılmıştır. Referandumda yüzde 92.72 \'evet\' oyu, yüzde 7.27 \'hayır\' oyu çıkmıştır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantıdan görüntüler

- Açıklama

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL,(DHA)

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Feribottan denize atladı

ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'nde kimliği belirsiz bir erkek, feribottan denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri, denize atlayıp suda gözden kaybolan kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, bugün saat 15.15 sıralarında, Lapseki-Gelibolu arasında sefer yapan \'Ayvacık\' isimli feribotta meydana geldi. Lapseki\'den Gelibolu\'ya doğru yola çıkan feribotun, iskeleden 200 metre açılmasının ardından, kimliği belirsiz bir erkek denize atladı. Bir süre sonra ise gözden kayboldu. Yolcular durumu gemi personeline bildirdi. Gemi personeli de Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri botla, denize atlayan kişiyi bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Denizdeki arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş\'ye ait dalgıçlar da destek veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Lapseki\'deki aramalardan görüntüler

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

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İzmit\'te bildiri dağıtmak isteyen gruba polis müdahale etti: 8 gözaltı

İZMİT\'te, Halkevleri üyesi bir grup kent merkezinde eğitim sistemini eleştiren bildiri dağıtmak isteyince polis müdahalede bulunarak, 8 kişiyi gözaltına aldı.

İzmit\'te Yürüyüş Yolu\'nda toplanan Halkevleri üyeleri eğitim sistemini eleştiren bildiri dağıtmak amacıyla stant kurdu. Polis grubun izinsiz olduğu gerekçesiyle bildiri dağıtmasına izin vermeyerek, dağılmalarını istedi. Çıkan tartışmada polis ile Halkevleri üyeleri arasında arbede yaşandı. Halkevleri üyeleri Fethiye Caddesi\'ne doğru kaçmaya başladı. Polis kaçmaya çalışanları yere yatırıp kelepçeleyerek 1\'i kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin gruba müdahalesi

-Yere yatırdığı Halkevi üyelerini kelepçelemesi

-Gözaltına alması

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Yangında mahsur kalan köpekleri komşular kurtardı

ANTALYA\'da, bir dairede çıkan yangında evde mahsur kalan 4 köpek ve 3 muhabbet kuşu, bina sakinleri tarafından dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı.

Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi 122 Sokak\'ta 4 katlı Arslan Azı Apartmanı\'nın 4\'üncü katındaki dairede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada daireden gelen köpek seslerini duyan bina sakinleri, itfaiyenin gelmesini beklemeden kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 4 köpek ve 3 muhabbet kuşu dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mutfaktaki aspiratörden çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Köpekleri dışarı çıkaran bina sakinlerinden Fatma Ayrıcı, yangın sırasında kimsenin evde olmadığını, hayvanların korktuğunu söyledi. Köpeklere su vererek sakinleştirdiklerini aktaran Ayrıcı, \"İtfaiye gelene kadar komşularımız kapıyı kırdı. Ben de hayvanları hemen dışarı çıkardım. İtfaiyenin gelmesini bekleseydik köpekler ölebilirdi\" dedi. Yangın sonrası gelen ev sahibi kadın, köpek ve kuşlarını alarak duman tahliyesi yapıldıktan sonra eve götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Daireden görüntü

- Kuşlardan görüntü

- Köpeklerden görüntü

- Röp: Fatma Ayrıcı

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA)

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Gaziantep\'te, GAPPLAST 2017 Fuarı açıldı

GAZİANTEP\'te bu yıl 2\'ncisi düzenlenen GAPPLAST 2017 Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Plastik Sanayiciler Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve davetliler katıldı. Açılış öncesi konuşan Vali Yerlikaya, Gaziantep\'in fuarcılıkta önemli bir deneyim kazandığını belirterek, şöyle dedi: \"Gaziantep fuarcılığı öğrendi. Panayır çadırı gibi bir yerden başlayarak bu alandaki başarısını uluslararası arenada sürdürecek. Her fuar, bir önceki fuardan daha iyiye gitmeye gayret gösteriyor. 10 yıl içerisinde plastik sektöründe 1 buçuk milyon ihracat hedefini yakalayarak, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin fuarlar aracılığıyla Gaziantep\'e de ağırlayacağız.\" Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ise, dünyadaki plastik sektöründen ülke olarak çok büyük pay alınabileceğine ifade ederek, \"İkincisini düzenlediğimiz Plastik Fuarı, ülkemiz için çok önemli, dünyada altıncı Avrupa\'da ikinci büyük sektör. Biz komşularında petrol olan bir coğrafyadayız. O yüzden bu ülkede kurulacak büyük bir rafineriyle plastik sektörünü desteklememiz gerekiyor. Ancak bunu özel sektörün tek başına yapması mümkün değil. O yüzden bizim önerimiz şu; Yumurtalık bölgesinde büyük bir rafineri bölgesi kurulmasıdır. Bunun da kurulduktan sonra sektörün önünün açılmasını istiyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları 100\'e yakın firmanın yer aldığı fuardaki stantları gezdi. Fuar, 30 Eylül\'e kadar açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fuarın açılışına katılanlar

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Başkanı Adil Konukoğlu\'nun konuşması

- Fuarın açılışı

- Fuar alanın gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)