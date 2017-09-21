DHA YURT BÜLTENİ-17

Yüksekova\'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı



HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçlerine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK\'lı terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın ardından teröristler kaçarken, yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava desetleki operasyon başlatıldı.



Haber: HAKKARİ,(DHA)

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1 haftada 46 PKK\'lı terörist öldürüldü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftalık süreçte yürütülen operasyonlarda toplam 46 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelenin devam ettirildiği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği kaydedildi. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında 14- 20 Eylül tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içerisinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır bölgelerini teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi: \"Bu kapsamda; Şırnak/Beytüşşebap (İncebel-Kato Dağları) ile Silopi (Cudi Dağı), Hakkari/Yüksekova (Alandüz-İkiyakalar), Mardin/Nusaybin, Siirt/Eruh (Bağgöze-Akmeşe) ve Diyarbakır/Lice ve Hani kırsalı bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda; 46 terörist etkisiz hale getirilmiş, 19 adet piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet av tüfeği, 6 adet roketatar, 1 adet uçaksavar makinalı tüfek, 1 adet 81 mm havan, 5 adet tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 4 adet silah namlusu, 33 kg amonyum nitrat, 123 adet el bombası, 96 adet fünye, 5.377 adet hafif silah mühimmatı, 1.060 adet uçaksavar mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet mayın, 47 adet RPG-7 roketatar roketi, 24 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet muhtelif dürbün, 3 adet gece görüş dürbünü, 57 adet şarjör, 13 adet telsiz, 64 adet tüp, 3 adet kamera ve 1 adet güneş paneli ele geçirilmiş, 46 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.\" Bir haftalık dönemde çıkan çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığı ancak bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verildiği vurgulanan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: \"Teröristler tarafından kullanılan 47 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 480 litre akaryakıt, 77.310 paket kaçak sigara, 91,5 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14.911 kişi yakalanmıştır. Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bu hafta özellikle Şırnak, Hakkari ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.\"

SALDIRI VE TACİZLERE MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR

TSK\'dan yapılan haftalık bilgilendirmede, Suriye\'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı\'nın devam ettiği belirtilirken, PKK/PYD\'li teröristlerin saldırı ve taciz atışlarına anında misli ile karşılık verildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: \"Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkanlarla ülkemize tehdit teşkil eden tüm unsurlarla sürdürdüğü mücadelesine her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, azim ve kararlılıkla devam etmektedir.\"

Haber. GAZİANTEP, (DHA)

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Eskişehir\'de orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Eskişehir\'deöğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına çeşitli ilerden gelen 4 helikopterherle de havadan müdahalede bulunuldu.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yangının 10-15 hektarlık Meşe ormanında etkili olduğunu, çam ormanına sıçramaması için çalışma yapıldığını söyledi. şuan için korkulacak bir durumun da olmadığını da ifade eden Temel şöyle konuştu: \"Korkulacak bir durum yok şu aşamada. Sahada yoğun bir müdahalemiz var. Orman Bakanlığımızın göndermiş olduğu 4 adet helikopter İstanbul\'dan, Balıkesir, Akhisar ve Bursa\'dan 4 helikopter intikal etti. Su atımına hava kararına kadar devam ettiler. Bunun haricinde 9 arazözümüz bir fiil sahaya müdahale ediyoruz. Sahada 200\'e yakın teknik elaman ve işçimizle müdahale ediyoruz. Korkulacak bir durum şu aşamada yok. Biraz rüzgar var. Ondan dolayı meşe ormanından çam ormanına geçmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah gece kontrol altına alacağız. Sabaha kadar da soğutma çalışmalarına başlamayı umut ediyoruz. Şuan 10-15 hektar civarında, ama gerçek öçlükleri yangın kontrol altına alındıktan sonra belirlenecek. Meşe ormanı. Çam ormanına şu anda sirayet etmedi.\"

Görüntü dökümü:

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-Yangının uzaktan çekilen görüntüsü,

-Helikopterlerin müdahalesi,

-Alevlere orman işçilerinin müdahalede bulunması,

-Gözetleme kulesi görevlisini yangın yerine bakması,

-Orman Bölge Müdürü Recep Temel\'in konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Bakan Tüfenkci, Karkamış Gümrük Kapısı\'nı inceledi (2)

AHİLİK KORTEJİNE KATILDI

Gaziantep\'te Ahilik Haftası’nın 30’uncu kutlama etkinlikleri çerçevesinde Almacı Pazarı’nda tören düzenlendi. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnaf ve vatandaşlarla Karagöz Caddesi’nden Almacı Pazarı meydanına kadar mehter takımı eşliğinde yürüdü. Dualar edilen törende ahi geleneği anlatıldı ve temsili şet kuşanma töreni gösterildi. Yoğun ilgi gösterilen kutlamalarda yılın ahisine Bakan Tüfenkci tarafından plaket verildi. Törende konuşan Bakan Tüfenkçi, esnafın kıymetini iyi bildiklerini ve esnafa yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şunları dedi:\" Esnafın önünün nasıl açılacağının hesabını hep yapıyoruz. Esnaf odaları başkanları ile sık sık konuşuyoruz. Onların önerilerini dinleyip, onlar için neler yapabileceğimizin peşine düşüp, esnafa, bunları soruyoruz. Biz esnafın yolunu açmak istiyoruz. Biz esnafımızı büyütüp, tüccar yapalım, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayiciyi büyütüp ihracatçı yapalım ve dünyayla rekabet edip Türkiye’yi büyütelim. Bütün çabamız ve gayretimiz bunun için. Onun için esnafın yolunu açıyoruz ve birtakım tedbirleri de aldık, teşvikleri de aldık. Biz biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü ekonominin temelidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın birtakım sıkıntıları vardı, onları iyileştirme adına finansal teşvikleri verdik, vermeye de devam ediyoruz. Vergi konusunda muafiyetler ve indirimler getirdik. Sicil affı ve krediye ulaşımı kolaylaştırdık. Bankalar sıkıntılar çıkarmıştı, onlara müdahalede bulunduk ve finans konusunda sıkıntıları giderme adına desteklerimiz sürdü ve sürmeye de devam edecek.\" Konuşmaların ardından Ahilik Anıtı’nın açılışı yapıldı, vatandaşlara pilav ve helvası ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej yürüyüşü

- Bakan Bülent Tüfenkçi\'nin konuşması

- Bakan Bülent Tüfenkçi\' ye Ahi kaftanı giydirilmesi

-Ahi Evran anıtının açılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB

Haber- Kamera: Metin Faruk TAMER GAZİANTEP,(DHA)

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Erdoğan ve Korkmaz\'dan Bodrum MHP\'ye ziyaret

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Bodrum İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Korkmaz, Muğla\'da MHP üyesi 10 bin kişinin değil de 88 kişinin istifa ettiğini söyledi.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ile MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Bodrum İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret etti. MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ve birçok partilinin de katıldığı ziyarette Erdem ve Korkmaz gündeme dair açıklamalarda bulundu. MHP Bodrum İlçe Başkanı Sancar, \"Bugün burada sayın Milletvekilimiz ve MYK üyemiz sayın Mehmet Erdoğan partimizi ziyaret edip gündem ve yeni gelişmeler hakkında bizleri bilgilendiriyor. Daha sonra da kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret edeceğiz\" dedi.

\"ÜLKÜCÜLER SANA HAKKINI HELAL ETMİYOR\"

Milliyetçi Hareket Partisi ne zaman bir yükselişe geçse ve bir ivme kazanmaya başlasa parti içindeki işbirlikçilerin, dışındaki işbirlikçiler ile beraber olup ve Milliyetçi Hareket Partisi\'ni bölüp, dağıtıp, parçalama isteği duyduklarını belirten MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, \"Bu günlerde gördüğünüzü bizler 1980 öncesi de gördük ve biliyoruz. 80\'den sonraki bölümde, 90\'larda, 92\'lerde de gördük. Eski bir milletvekilimiz vardı, Metin Ergün. Metin Ergün Bey ilçe ilçe gezmeye başladı. Mağdur olduğunu dile getirerek, ilçelerimizde ulaşabildiği her üyemize acitasyon yaparak herkesi istifaya davet ediyor. Herkese \'Hakkımı helal etmem.\' Diyormuş. Hak varsa Milliyetçi Hareket Partisi\'ndeki ülkücüler sana hakkını helal etmiyor\" dedi. Muğla\'daki MHP\'lilerin istifaları hakkında gazete ve televizyonlarda çıkan haberlere ilişkin de konuşan Korkmaz, \"Önce 897 kişi istifa etti diye çıktı. Sonra 900\'lere çıktı, sonra 5 bin kişi dediler. Dün de 10 bin kişiye çıktı. 10 bin üyemiz istifa etmiş. İlçe Seçim Kurulu\'ndan aldığımız bilgi, yazılı açıklamaya göre 112 kişi istifa etmiş. Bu 112 kişinin içinde de sadece 49 kişisi bize üye. Bodrum\'da istifa eden arkadaş yok, Yatağan\'da 6 kişi, Kavaklıdere\'de yok, Menteşe\'de 7 kişi, Marmaris\'te 6 kişi, Ula\'da 1 kişi, Köyceğiz\'de 17 kişi onun da 8 tanesi bize üye, diğerleri üye değil. Ortaca\'da 19 kişi toplam 88 kişi bizden üye olup da istifa eden. Milliyetçi Hareket Partisi bazı ülkücü arkadaşlarımızın dediği gibi, hiçbir zaman Türk ve İslam sentezinden ayrılmayanların yeridir. Ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi\'dir\" dedi.

\"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ TÜRKİYE\'Yİ YÖNETMEYE TALİPTİR\"

MHP\'nin duruşunu anlayamayan geniş bir kitle olduğunu belirten MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, \"Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Türk siyasetinde özgür ağırlığı kendi büyüklüğünden fazla olan bir partidir. Bunu 15 Temmuz\'daki hain darbe girişimi sırasındaki ve sonrasındaki olaylarda Milliyetçi Hareket Partisi daha net olarak ortaya koymuştur. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili ilk işaretler başladığında genel merkezini açarak hainlere karşı olduğunu ilan eden ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi\'dir ve Milliyetçi Hareket Partisi\'nin o çıkışı da darbenin püskürtülmesinde belirleyici olmuştur. Türkiye\'de daha güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması için 16 Nisan günü oyladığımız anayasa değişikliğinin olmasını sağlamış buna öncülük etmiştir. Bu manada da gündemi yine Milliyetçi Hareket Partisi belirlemiştir. Önümüzdeki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye\'yi yönetmeye taliptir ve bu manada, alanda hep birlikte çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu süreçte bazıları kendince gürültü yapmaya çalışmaktadır ama bu gürültünün sesi ve etkisi Milliyetçi Hareket Partisi için anlamsızdır. Çünkü önümüzdeki günlerde göreceksiniz bugün birçok ilimizde ve ilçemizde partimize yoğun katılımlar devam etmektedir. Muğla\'da da istifa edenlerden daha çok kişi üye olmak için teşkilatlarımıza müracaatlarını sürdürmektedir\" dedi. Özellikle turizm ile ilgili olarak son 3 yılda peş peşe talihsizlikler yaşandığını belirten Erdoğan, \"Bu sene de sezonun başlangıcında yaşadığımız deprem çok gündem oluşturdu. Bölgemizin turizmine zarar verdi. Bodrum üzerinde bir de çöplük sorunu çözülemedi için bu da kamuoyunda çokça gündeme geliyor. Bodrum turizmine bu da zarar veriyor. Öncelikle Bodrum\'da bu çöplük meselesinin halledilmesi gerekiyor. Bodrum 7 şiddetinde bir deprem yaşamıştır ve bu depremde depremden dolayı yaralanan kişi dahi yoktur. Dolayısıyla bugüne kadar Bodrum\'un yapısını sağlam bir şekilde yapılmasını sağlayan Bodrum Yarımadası\'nda geçmişten bugüne görev yapmış bütün belediye başkanlarımıza ben tekrar teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Partililerden görüntüle

- Cengizhan Sancar\'dan görüntü

- Mehmet Korkmaz\'dan görüntü

- Mehmet Erdoğan\'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)



