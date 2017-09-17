DHA YURT BÜLTENİ-17

Çorum\'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı



ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 20’nci kilometresi Beşdam köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Börekçi (31) yönetimindeki 06 MFT 36 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Murat Akpınar (29) yönetimindeki 52 HA 869 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Murat Akpınar’ın kullandığı araçta bulunan Veli Kılıç (35) olay yerine yaşamını yitirdi, sürücüler ile İlknur Bal (30) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Veli Kılıç’ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Jandarmanın incelemesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: SUNGURLU (Çorum), (DHA)

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Kilis\'te Üzüm Festivali



KİLİS’in Musabeyli İlçesi\'nde, bu yıl ilk kez Üzüm Festivali düzenlendi.

Kilis Valiliği tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde ilçeye bağlı Çayıraltı Köyü\'nde düzenlenen festivalin açılışına; Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Bayrak Türker, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, kentin yöresel 5 ürünün tanıtımına ihtiyaç olduğunu belirterek, \"Başta üzümümüzü, zeytinimizi fıstığımızı hem nitelikli, sağlıklı üretir, hem de yerince pazara hazırlayacak şekilde işlemden geçirirsek, bir de bunun üzerine el birliğiyle tanıtım ve markalaşmaya itersek, o zaman bizim için bu sadece 3- 5 dönüm bağ sahibi olmaktan çıkar, bir iş yeri sahipliğine dönüşür. O zamanda yeni nesil hem sağlıklı, hem de ürünlerle büyür, hem de kendi geçimini sağlayacak geçim kaynağına sahip olur\" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise, kentte çok iyi üzüm yetiştirildiğini ifade ederek, \"Bizim çok iyi değerlerimiz var. Üzümü bugün yetiştirmek kolay değil, yemek çok kolay, Önümüze yaş üzüm geldiği zaman yiyoruz. Kuru üzüm geldiği zaman aynı şekilde avuçlayarak ağzımıza atıyoruz. Ama yetişene kadar neler çekiyoruz. Ekmesi bir dert, onu aşılaması bir dert, bağ bellemesi bir dert, sürmesi bir dert, üzümü kesmesi bir dert, sermesi bir dert, satması daha büyük bir derttir\" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra bağlardan Kilis karası üzümler kesilip kurutulması için serildi. Daha sonra protokol üyeleri pekmez yapılan tesisi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanı

- Protokol üyelerinin gelişi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Halk oyunları gösterisi

- Üzüm toplanması

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

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Ak Partili Yılmaz, isot hasadına katıldı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa\'da düzenlenen İsot Festivali\'nde kent protokolüyle birlikte tarlada isot topladı. İsot nedeniyle ağzı yanan Yılmaz\'a, bol bol ayran ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen İsot Festivali\'nin ilk ayağı olan isot hasadı, Kısas Mahallesi’nde yapıldı. Kente gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ak Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlarla birlikte isot hasadına katıldı. Yılmaz ve beraberindekiler, eldiven takıp takım elbiseyle tarlada isot topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Türkiye\'nin isotsuz kalmayacağını belirten Yılmaz, bütün acıların böyle olmasını temenni ederek şunları söyledi:

\"Ben ilk önce bu hasadın bereketli olmasını temenni ediyorum. İsot aynı zamanda kültürel bir değer. Bunu daha çok tanıtmamız lazım. Bu güzel ürünü bugün tarladan toplayarak hasat sezonu başlattık. Şanlıurfa ve tüm çiftçilerimize hayırlı olur inşallah. Bu yıl ürünün iyi olduğunu öğrendim. Biber kentimizin bereketini simgeliyor. Acı ama tatlı bir acı, güzel bir acı. Bütün acılarımız isotun acısı gibi olsun diğer acılar olmasın inşallah.\"

Konuşmaların ardından protokol heyetine acı isot ikram edildi. Acıdan ağzı yanan Yılmaz’a bol bol ayran ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsot hasadının yapıldığı tarla

- Protokol heyetinin karşılanması

- Tarlada isot toplayan protokol heyeti

- Cevdet Yılmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

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Kullanılmayan okul binasında yangın çıktı



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, kullanılmayan Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Nazilli İmam Hatip Lisesi\'nin kullanılmayan binasının en üst katında, yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın bölgesinden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)