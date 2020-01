DHA YURT BÜLTENİ-17

Atatürk\'lü \'yaver\' paylaşımına idari soruşturma da başlatıldı (2)



İŞ AKDİNE SON VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında idari soruşturma başlattığı Salih Zeki Çakıroğlu\'nun iş akdine son verdi.

Haber:KOCAELİ,(DHA)

Yıkılmasına karar verilen çarşıda FETÖ iddiaları

DENİZLİ\'de 1985 yılında yapılan ve depreme dayanıksız raporu bulunan 51 bin metrekare alanda 3 katlı 4 ayrı blokta 654 işyerinin bulunduğu Üçgen Çarşısı\'nda FETÖ iddiaları ortaya atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin yıkım kararı verdiğini belirten

Üçgen Çarşısı Kooperatifi Başkanı Ömer Güneş, çarşıya depreme dayanıksız raporunu şu anda FETÖ\'den tutuklu kişilerin verdiğini, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin yıkım kararı ile FETÖ\'cülerin izinden gittiğini iddia etti. CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar da, çarşıda FETÖ iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığından inceleme yapmasını istedi. Denizli kent merkezinin tam ortasında Ankara, Antalya ve İzmir Karayolları\'nın birleştiği noktada bulunan 654 işyerinin bulunduğu Balkanlar\'ın en büyük çarşısı olan Üçgen Çarşısı için 3 yıl önce yapılan incelemede depreme dayanıksız raporu verildi. 1000\'in üzerinde ortağı bulunan ve depreme dayanıksız olan çarşı için Denizli Büyükşehir Belediyesi hiçbir ücret talep etmeden yıkım işlemlerini gerçekleştirme sözü verdi. Ancak işyeri sahipleri esas sorunun yıkım değil bir rant sorunu olduğunu iddia etti. Denizli\'nin eski iş merkezlerinden biri olan Üçgen Çarşısı\'nda büyük bir kısmı halen faal durumda olan 654 dükkan bulunuyor. Yaklaşık 400\'e yakın mülk sahibi de Büyükşehir Belediyesi\'nin yıkımına itiraz ediyor. Üçgen Çarşısı Kooperatif Başkanı Ömer Güneş, dükkan sahipleriyle toplantı yapıp, yıkımla ilgili son gelişmeleri aktardı. Toplantıya CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar da katıldı. Kooperatif Başkanı Ömer Güneş, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Üçgen Çarşısı\'nın geleceğine ilişkin izlediği yolun daha önce işhanını ele geçirmeye çalışan FETÖ\'cü işadamları ile aynı yol olduğunu iddia etti. Güneş, 4 ayrı bloktan oluşan çarşıdan FETÖ\'nün önde gelen müteahhit işadamlarından ve aranan E.A.\'nün (Erdem Aydın) çürük raporundan sonra 67 işyerini satın aldığını belirterek, \"Üçgen Çarşısı\'na depreme dayanıksız raporu verenler şimdi FETÖ\'den tutuklu bulunuyor. 3 yıl önce beni belediyeden çağırdılar. Şu anda FETÖ\'den tutuklu olan genel sekreter yardımcısı İ.Ö. (İbrahim Özsoy), 4 kişiden vekalet alıp, çürük raporu çıkarttı. Çürük raporu alınması şahibelidir. Raporu verenlerde cezaevinde, bu tezgahın arkasında Büyükşehir Belediyesi neden duruyor? Çarşı yıkılacaksa, bıraksınlar biz yıkalım. Burası bizimse, biz yıkmalıyız. O raporun gerçeği yansıtmadığını hepimiz biliyoruz. Yeniden inceleme yapılması gerekiyor. Özel İdare İşhanı, Üçgen Çarşısı\'ndan daha sağlam bir bina değil ve hala kullanılıyor. Önce oralara bakılsın. Burada büyük bir rant var. Çarşımızı elimizden almak istiyorlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi kamunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa burayı istimlak etsin. Arkamızdan dolaşıp tuzak kurmasınlar\" dedi.

\"DEPREME DAYANIKSIZ RAPORUNUN ŞAİBELİ\" İDDİASI

CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar da, depreme dayanıksız raporunun şaibeli olduğunu, testi yapan kişilerin FETÖ\'den tutuklu olduğunu belirterek, \"Buradan farklı kokular duymaya başladık. FETÖ\'den aranan bir işadamının işyeri toplaması, genel sekreter yardımcısının çürük raporu aldırması, acele eder gibi \'Boşaltın\' demeler, yıkım tehditleri kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Üçgen Çarşısı\'nı yıkmaya mal sahiplerinin hakkı ve yetkisi vardır. Büyükşehir Belediyesi\'nin yetkisi yoktur. Burada yaşanan tüm olay kahramanlarının FETÖ\'den yargılanıyor olması tesadüf değildir. Savcılığı, burada soruşturma yapmaya davet ediyoruz. Burada vatandaş yıkılsa ne olacak diye merak ediyor\" dedi.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Üçgen Çarşısı\'nı yıkımı için mal sahiplerine tebligat gönderdi. 15 Eylül tarihinden sonra çarşıdaki işyerlerinin elektrikleri ve suları kesileceği bildirildi. Çarşı yıkıldıktan sonra ise uygulanacak yeni proje şimdilik belli değil. Toplantıda pankartlarla protestolarını gösteren mülk sahipleri de bu belirsizliğin kafalarında soru işaretleri oluşturduğunu kaydetti. Diğer yandan kooperatif yönetimi, tüm mülk sahiplerinden vekaletname toplamaya başladı. Kooperatif yönetim ve kurullarında görevli 4 kişi üzerinde toplanan vekaletlerle mülk sahipleri adına hukuki işlem başlatılması planlandığı bildirildi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Kılıçdaroğlu Balıkesir\'de üretici ile buluşacak



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Eylül Perşembe günü Balıkesir\'de çalıştaya katılacak, üretici ile buluşup, çiftçilerin sorunlarını dinleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Eylül Perşembe günü saat 11.00\'de Balıkesir Otel Basri\'de gerçekleştirilecek Süt ve Tarım Çalıştayına katılacak. Basına kapalı çalıştayın ardından saat 14.00\'te basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, daha sonra kanaat önderleriyle bir araya gelip, Pamukçu Mahallesi\'nde üreticilerle kahvehanede sohbet ederek Balıkesir il merkezindeki programını tamamlayacak. Balıkesir\'den Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi\'ne geçecek olan CHP lideri kahvehane toplantısı yapacak. Manyas\'ın Salur Mahallesi\'nde çiftçilerle akşam yemeği de yiyecek olan Kılıçdaroğlu, Manyas Hayvancılık ve Süt Festivali\'ne katılıp, saat 21.30\'da Bandırma 6. Ana Jet Üssü\'nden özel uçak ile ayrılacak.



Haber: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

2 yaşındaki çocuğun tandıra atılarak yakıldığı iddiasını kamera çözecek



EVLİ ve 5 çocuk annesi 28 yaşındaki Aysel Çelik, eşinin yeğeni 2 yaşındaki Yusuf Çelik\'i tandıra atıp yakarak öldürmek suçundan tutuksuz yargılanıyor. Mahkeme heyeti, olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir\'in Mahmudiye İlçesi\'nde 18 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda Yusuf Çelik, düştüğü tandır fırınında öldü. Yusuf Çelik\'in babası Tuncer Çelik, savcılığa başvurarak oğlunu, kardeşi Dinçer Çelik\'in eşi olan yengesi Aysel Çelik\'in tandır fırınına atarak öldürdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Eşinden ayrı yaşayan ve İzmir\'de oturan Aysel Çelik, suçlamaları kabul etmedi. Aysel Çelik çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir 3\'ünci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında dava açılan ve suçlamaları kabul etmeyen Aysel Çelik, bugün ikincisi görülen duruşmaya katılmadı. Duruşmada ölen Yusuf Çelik\'in babası Tuncer Çelik ile annesi Mihri Çelik, sanığın oğulları Yusuf Çelik\'i tandır fırınına atarak öldürdüğünü öne sürdü.Tuncer Çelik\'in avukatı da, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinde sanığın tandır fırının bulunduğu yere elinde ağır olan bir poşeti taşıyarak geldiğini ve boş poşetle çıktığını söyleyerek görüntülerin izlenmesini istedi. Mahkeme güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için duruşmayı 31 Ekim\'e erteledi.

Haber: Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

Kaçak Alman uyuşturucudan tutuklandı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 1.5 yıldır kaçak yaşayan Alman vatandaşı M.F., uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.F., tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 1.5 yıldır kentte kaçak yaşadığı ve başta gençler olmak üzere vatandaşlara uyuşturucu madde sattığı belirlenen Alman vatandaşı M.F.\'ye operasyonla yakaladı. Atatürk Caddesi üzerinde Taşlık Sokak\'taki evinin önünde durdurulan M.F.\'yi arayan ekipler, üstünde bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği sanılan bir miktar para buldu. Emniyetteki işlemlerin ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.F., tutuklandı.

Hastaneyi kadınlar boyadı



MANİSA\'nın Köprübaşı Entegre Devlet Hastanesi, Köprübaşı Belediyesi\'nin kurduğu ekipteki 32 kadın tarafından boyandı. Hastanenin her yerini boyayan kadınlara, 4 erkek usta da destek verdi.

Manisa\'da Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Köprübaşı Belediyesi işbirliği ile Köprübaşı Entegre Devlet Hastanesi tadilat ve bakımdan geçirildi. Hastaneyi yenilemek için kolları sıvayan 32 kadın, 4 erkek usta ile birlikte her yeri boyadı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ve AK Partili Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen çalışmaları inceledi. Belediye Başkanı Mergen, kurdukları ekipteki kadınların boya işinde özveriyle çalıştığını belirtip, çok memnun olduklarını söyledi. Mergen, \"32 kadın elemanımız var, hepsi boya yapabiliyor. Köylerdeki camilerimizi boyuyoruz, fayanslarını döşüyoruz, oyun grupları yapıyoruz. Ayrıca kaynakçımız var, sera da yapıyoruz\" dedi. Kadın eli değen hastaneyi inceleyen Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, kadın boyacıları kutladı.

TIR\'larla taşınan RES türbin pervanaleri 4 günde götürülebildi

RÜZGAR Enerji Santrali\'nin (RES) türbinini oluşturan pervanelerini taşıyan araçlar, İzmir\'den normalde 12 saatte gidilen Gaziantep\'e 4 günde ulaşabildi. Her biri 64 metre uzunluğunda olan pervaneleri taşıyan TIR\'ların geçişi sırasında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Gaziantep\'in Nurdağı İlçesi\'nde kurulacak RES\'teki rüzgar türbinlerinin pervanelerini taşıyan TIR\'lar, polis kontrolünde Kahramanmaraş\'tan geçti. Her biri 64 metre uzunluğunda olan pervaneleri taşıyan 6 TIR, polis eskortluğunda ilerlerken, virajlarda dorsenin dönüşü uzaktan kumanda ile sağlayan operatörleri taşıyan firmaya ait özel araçlar da TIR\'ların peşinden bir an olsun ayrılmadı. TIR\'lar, Kayseri- Kahramanmaraş karayolundan kent merkezine girdikten sonra güvenli bir şekilde şehri terk etti. TIR sürücülerinden Ethem Şaylan, taşıdıkları yükün hem çok uzun hem de çok ağır olması nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerlediklerini söyledi. Şaylan, \"Pervanelerin her biri 14.5 ton ağırlığında ve 64 metre uzunluğunda. İzmir\'in Menemen İlçesi\'nden yükledik Gaziantep Nurdağı\'na götürüyoruz. 4 gündür yollardayız 50\'nin üzerinde hız yapamıyoruz ve polis eskortuyla gidiyoruz. Bazen şehir merkezlerinde polisler yolları trafiğe kapatıyor\" diye konuştu.

Kırklareli\'nde Uuslararası Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

KIRKLARELİ\'de 5\'nci Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi\'ne katılan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü\'nde görevli Prof. Dr. Orhan Doğan, medeniyetlerin toprak kalınlığını kaybettiği için \'çöktüğünü\' ifade ederek, \"Özellikle erozyonla mücadele aynı zamanda, çölleşme olarak da kabul ettiğimizde Türkiye\'nin yoksullukla, göçle, toprak diliminin korunmasında ve geleceğimiz için gerekli olan potansiyeli ortaya koymakta çok önemli olacaktır\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın destekleriyle bu yıl 5\'ncisi düzenlenen Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli Atatürk Toprak ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'ndeki üç salonda başladı. Kongreye çeşitli üniversitelerin akademisyenleri, teknik personeli katılırken, 3 gün içerisinde toprak ve su alanında 120 sunum yapılacağı belirtildi. Tarımsal Araştırmalar ve ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Bülent Sönmez, dünya genelinde 795 milyon insan kronik açlık yaşadığını ifade ederek, \"2 milyar insan ise yetersiz beslenmektedir. Artan nüfus ile su talebi artıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye\'de de su en çok tarım sektöründe tüketiliyor. Küresel gıda güvenliği için tarım ve kırsal kalkınma açısından, toprak ve su kaynaklarının hayati önem taşıdığı hem ülkemiz hem de uluslararası toplum tarafından açık ve net bilinmektedir. Bu yıl 5\'nci düzenlenen kongre ile tarım sektöründeki verim ve kaliteyi arttırmak amacındayız. Tarım alanında yapılan türlü çalışmayı destekliyoruz, önemsiyoruz.İklim değişiklikleri ve toprak verimliğinin arttırılması çok önemli. Bu bilimsel kongre de bu açıdan çok önemli\" dedi. Üç farklı salonda devam eden kongrede sunum yapan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü\'nde görevli Prof. Dr. Orhan Doğan, toprağın önemini anlatarak çölleşmeye yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Prof. Dr. Doğan, medeniyetlerin verimli toprak kalınlığını kaybettiklerinde \'çökmeye\' başladıklarını ifade ederek, \"Yapılan ağaçlandırma, erozyon önleme ve uygun arazi yönetim çalışmaları ile her yıl 121 milyon ton suspanse sediment (dengelenen tortu) taşınması önlendi. Bu sayede 1. milyon organik karbona toprakta tutuldu. Benimki bir yaklaşım, dünyada toprağı hor gören yarını zor görüyor. Çünkü toprak 60-90 santim arasındaki verimli toprak gelişmiş medeniyetlerin temelini oluşturuyor. Bu medeniyetlerin çökme nedeni ise toprak kalınlığı oluyor. Özellikle erozyonla mücadele aynı zamanda, çölleşme olarak da kabul ettiğimizde Türkiye\'nin yoksullukla, göçle, toprak diliminin korunmasında ve geleceğimiz için gerekli olan potansiyeli ortaya koymakta çok önemli olacaktır\" şeklinde konuştu. 3 gün sürecek kongrenin açılışında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ile Kırklareli Belediye Başkan Vekili Mehmet Gider de takip ederek konuşma yaptı.



Ananasın krallığına son veren ejder meyvesi Ortaca\'da

AVRUPA\'da \'ananasın krallığına son veren meyve\' olarak anılan ve Türkiye\'de ilk olarak Mersin\'de tropikal meyve yetiştiriciliği yapan Mehmet Tanrıverdi tarafından yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, Ortaca\'da da üretildi. Daha önce ithal edilen ve yüksek fiyattan satılan meyve, ilçe halkından ilgi gördü.

Mersin\'deki üreticilerden Mehmet Tanrıverdi tarafından yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, Ortaca\'da ilk kez üretildi. 12 yıl süren çalışmanın ardından bu meyvenin tüm Akdeniz Bölgesi\'nde yetişebileceğini fark ettiklerini ifade eden Tanrıverdi, Ortaca\'da ürün hasadına katıldı. Tanrıverdi, \"Gazipaşa, Muğla, Aydın, İzmir ve Mersin\'in değişik yerlerinde tesisler, üniteler kurduk ve çiftçilerimize bu ürünü kazandırdık. Ortaca\'daki bahçe 1 yıl önce kuruldu. Ürünümüz oldukça sağlıklı bir şekilde yetişti. İnşallah gelecek sene daha çok ürün hasat edilecek\" dedi.

İthal edilen ejder meyvesinin büyük marketlerde yüksek fiyatla satıldığını anlatan Tanrıverdi, \"Büyük marketlerde 300 gramı 25-30 TL\'den satılıyor. Bizim meyvemiz 600 ile 900 gram arasında geliyor ve 14 ile 16 liradan satıyoruz. İthal olanlar bizimkilerle asla rekabet edemez. Nisanın ortalarında çiçek veren bir bitki haziranda meyvesini verir. Meyve kopartıldıktan sonra tekrar çiçek açar ve 40-45 gün sonra yeni bir meyve daha verir. Bitkilerden haziran ve aralık arasında ürün alınabilir. 2, 3 yaşındaki 1 dönümlük bahçeden 32 bin adet meyve alınabilir\" diye konuştu. Meyvenin ana vatanının Tayland ve Vietnam olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, Türkiye\'nin coğrafi olarak Avrupa\'ya daha yakın olduğunu ve büyük avantaja sahip olduğunu kaydetti. Tanrıverdi, \"Avrupa\'da bu meyve, ananasın krallığına son verdi ve çok popüler oldu. İhracat konusunda geç kalmış değiliz, dünya piyasasında İsrail ile rekabet içindeyiz, çok iddialıyız, ülkemiz bu işten çok gelir elde edecek\" dedi.

DOMATESTEN ZARAR ETTİLER

Ortaca\'da sera domatesi yetiştirdiğini anlatan Emine Bulut ve eşi Mehmet Bulut ise her yıl zarar etmeleri üzerine ürün arayışına başlaklarını söyledi. Araştırmaları üzerine Mehmet Tanrıverdi ile birlikte ejder meyvesi fidanlarını diktiklerini anlatan Emine Bulut, bu yıl da ilk meyveleri aldıklarını belirterek \"2 dönümlük bahçede 2 bin kök dikili alan bulunuyor. Geçen yıl dikilen 30 direkte 120 kök meyve verdi. Bugün ilk meyvemizi aldık gelen arkadaşlara ikram ettik ve kalanının da satışını gerçekleştirdik\" dedi.

SAĞLIK DEPOSU

Ortaca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlisi Kemal Daka da lifli bir bitki olan ejder meyvesinin B ve C vitamini açısından zengin olduğunun altını çizdi. Daka, \"Bitkinin dekara verimi ilk sene için 2 bin, ikinci yılda 6 bin, üçüncü yılda ise 10 bin adeti bulacak. Verim her geçen yıl artarak 30 bin adete kadar çıkacak. Girişimcilerimiz bize başvuruda bulundu. Bakanlığımızın da bu konuda bir çalışması vardı. O kapsamda destek sağlandı ve ikinci serayı kurdular. Ortacamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Böylelikle Muğla\'da ejder meyvesinin hasadını da yapmış olduk\" dedi. Meyvenin insan sağlığına faydalı olduğuna değinen Bulut, \"Ejder meyvesi, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengin. Kan basıncını dengeler, kemikleri ve dişleri güçlendirir, morlukların ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Solunum problemlerini engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıklarına çok iyi gelir. Çocuklar ve yaşlılar için tam bir sağlık deposudur, insanlar için çok özel bir meyve, herkesin yemesini tavsiye ederim\" diye konuştu.

