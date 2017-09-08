DHA YURT BÜLTENİ-17

Kozan\'da korkutan çalılık yangını



ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde çalılık alanda çıkan yangın, yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Pekmezci ile Yassıçalı mahalleleri arasındaki çalılık alanda bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışamalarına her iki mahalle sakinleri de destek verdi. Alevler, yakındaki ormana sıçramadan, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Çalılık alanda çam ve keçiboynuzu ağacı fidanlarının da bulunduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Haber: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)

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Üç tekerlekli motosikletten ateş açtılar: 4 yaralı

KONYA\'da üç tekerlekli motosikletin üzerinden Suriyeli vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu 2\'si Suriye vatandaşı 4 kişi yaralandı. Şüpheli 2 kişi ise polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Avcılar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, üç tekerlekli motosiklet ile Suriyeli vatandaşların çoğunlukta yaşadığı sokağa gelen şüphiler tüfeklerle rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Suriyeli Hamis El Süleyman (30), Nehide Süleyman (35) ile Ömer Özgökmen (37) ve Nevzat Gökmen (44) vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriye uyruklu Nehide Süleyman\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SURİYELİLERİ HEDEF ALMIŞLAR

Olaydan sonra Asayiş Şubesine bağlı ekipler, çevrede üç tekerlekli motosikletler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler inceleme yaptığı sırada olay yeri yakınından geçen üç tekerlekli motosiklet polisin tüm uyarılarına rağmen durmayıp kaçtı. Bunun üzerine polis ve şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası bir apartmanın duvarına çarpan motosikletteki 25 yaşındaki Abdülkadir S. ile 28 yaşındaki Mehmet S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yağma suçundan tutuklanan iki arkadaşlarının tutuklanma sebebi olarak Suriyelileri gördükleri için saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve alkollü oldukları belirtilen şüphelilerden Abdülkadir S., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, \'Çek, çek iyi çek. Ben sizi birazdan aldırım\' diye tehdit etmesi dikkat çekti. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Yaralıların ambulanslara alınması

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Olay yeri detay

- Şüphelilerin polisten kaçması

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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Taş çukuruna düşen işçi hayatını kaybetti



KAHRAMANMARAŞ\'ta taş ocağında çalışan 48 yaşındaki Mehmet Yılmaz, düştüğü çukurda üzerine dökülen çakılların altında kalıp hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi\'ne bağlı Çakallı Mahallesi\'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, kamyon şoförü Mehmet Yılmaz, getirdiği çakılları kum makinesine döktü. Daha sonra araçtan inen Yılmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre derinliğindeki çakılların döküldüğü çukura düştü. Makineden çukura çakılların dökülmesi devam ettiği için Yılmaz taşların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının sonunda Mehmet Yılmaz\'ın cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz\'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cesedin torbaya konulması

- Olay yerindeki kurtarma ekipleri

- Ekiplerin sedyeyi getirmesi

- Cesedin çıkarılması

- Cesedin cenaze aracına konulması

- Mehmet Yılmaz\'ın sağlık fotosu

Haber: Ömer KOÇ - Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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