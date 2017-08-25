DHA YURT BÜLTENİ-17

5\'nci kattan düşen 3 yaşındaki Hatice Kübra öldü

KONYA\'da 5\'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Hatice Kübra Ger hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye olay yerinde ayağından düşen terliği kaldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 5\'nci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Hatice Kübra Ger, demir korkuluklardan aşağıya bakmak isterken dengesini kaybedip düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Esma Ger\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatice Kübra Ger burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye olay yerinde ayağından düşen terliği kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Apartamandan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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TIR\'dan ayrılan dorse kazaya neden oldu

KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, TIR\'dan ayrılan dorse yolun karşısına geçerken, dorseye çarpmamaya çalışan sürücünün direksiyonunu kırdığı TIR yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yalova istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki Nejdet Bayraktar idaresindeki 41 HT 657 plakalı TIR\'ın dorsesi araçtan ayrılarak yolun karşısına geçti. 41 PL 566 plakalı TIR sürücüsü 37 yaşındaki Osman Kalender bir anda önüne fırlayan dorseye çarpmamak için direksiyonu kırınca araç yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Yaralanan Osman Kalender vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Osman Kalender tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Dorseden görüntü, yoldan görüntüler

-Kaza yapan araç

Haber: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)

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Patlama tatbikatında kendini role kaptıran yaralılar, vatandaşları şaşırttı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde senaryo gereği 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı, patlama tatbikatı gerçekleştirildi. Ambulanslarla hastaneye taşınan bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırdığı görülürken, vatandaşlar hastane bahçesinde yaşananları ilgiyle izledi.

Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis, jandarma ve hastane çalışanlarından oluşan 160 personel katıldı. Tatbikatın senaryosu gereği, Çalış Plajı\'nda meydana gelen patlamada, 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Aralarında ambulans ve özel otomobillerin bulunduğu 20 araçla, ölü ve yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne taşındı. Tatbikatın başlamasıyla hastane bahçesinde ilk müdahale alanı oluşturan ekipler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlara göre müdahalede bulundu. Makyajla vücutlarında patlama yaraları oluşturulan yaralıların hastaneye gelişi film sahnelerini aratmadı. Bazı yaralıların kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşananları ilgiyle izleyen vatandaşlar, yaralıların feryatlarını cep telefonuyla uzun süre görüntüledi.

\"İNANDIRICILIĞI ARTTIRMAK İÇİN\"

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu, inandırıcılığı arttırmak ve vatandaşın dikkat çekmek için yaralıların makyajına özen gösterdiklerini söyledi. Olağan bir afet durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikatı gerçekleştirdiklerini anlatan Okulu, \"Burada çalışanlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla afet planımızı uyguladık. Yapmış olduğumuz tatbikatın neticesinde de 20 acil yaralı, 85 ayaktan hastanın müdahalesini gerçekleştirdik. Bunların 10 tanesi yoğun bakım ve ameliyathanede tedaviye alındı. Diğer hastalarımızı da taburcu ettik.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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- Hastane bahçesinden görüntü

- Ambulansların hastaneye girişinden görüntü

- Yaralıların taşınmasından fotoğraf

- Kendini role fazla kaptıran yaralıların görüntüsü

- Vatandaşların tatbikatı izlemesinden görüntü

- Taşınan ceset torbalarının görüntüsü

- Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Kilis\'te fener alayı düzenlendi

KİLİS\'te Mercidabık Zaferi\'nin 501\'inci ile Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 1’inci yıldönümü nedeniyle Mehteran takımı eşliğinde yürüyüş ve Fener alayı düzenlendi

Hacı Cümbüş kavşağında başlayan yürüyüşe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ak Parti Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, askerler ve polisler ile vatandaşlarla katıldı. Topluluğun meşale ile yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu. Burada düzenlenen program Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Mercidabık Zaferinin Türk ve dünya tarihi açısından önemi konulu konferans verdi. Mehter takımının gösterisinden sonra hafta nedeniyle dereceye girenlere ödül verildikten sonra havai fişek gösterisi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokol üyelerinin katılımı ile yapılan yürüyüş

- Fener alayı ile yürüyenler

- Asker ve polislerin yürüyüşünden görüntüler

- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

- Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun konferans vermesi

-Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:300 MB



