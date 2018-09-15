DHA YURT BÜLTENİ 16

Kilis\'ten Hatay\'a obüs sevkiyatı (3)

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Kilis\'teki birliklerden, Hatay\'a gündüz yapılan askeri sevkiyat, gece de devam etti. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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BODRUM\'DA 16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 16 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum\'un Alaca Burnu Mevkii\'nde bugün akşam saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmenleri farketmesi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekiplerini görerek kaçmaya başlayan göçmenlerin yakalanması için Akyarlar ile Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de karadan çalışma başlattı. Suriye, Lübnan, Irak ve Filistin uyruklu toplam 16 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Kaçaklar, karakoldaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Öte yandan, kaçak göçmenlerin karadaki kaçış anları ise sahil güvenlik botundaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karadaki göçmenlerin kaçış anı

Haber: Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA) - Kamera: Güvenlik kamerası)

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ÇORUM\'DA PARK KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ORUM\'da, araç park meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2\'si ağır, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Kaportacı İlhan Ö, iş yerinin önüne TIR park eden komşusu Sebahattin Sertoğlu ile oğlu Kemal Sertoğlu ve arkadaşı Haydar K. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada İlhan Ö., darp edildi. Babasının darp edildiğini gören Burkay Dinçer Ö.\'de bıçakla saldırdığı Sebahattin Sertoğlu, Kemal Sertoğlu ve Haydar K.\'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sebahattin Sertoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kemal Sertoğlu ile Haydar K. ile darp sonucu yaralanan İlhan Ö. tedavi altına alındı. Polis, Burkay Dinçer Ö.\'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

- Ölen Sebahattin Sertoğlu fotoğrafı

- Detaylar

(SÜRE: 2. 30 SN ) ) (BOYUT255 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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İNTİHAR ETMEK İÇİN İNŞAATA ÇIKTI, NE BULDUYSA POLİSLERE ATTI



ADANA\'da intihar etmek için 3 katlı inşaata çıkan Yalçın K. (17), kendisini ikna etmek isteyen polislerin üzerine tahta ve inşaat malzemeleri fırlattı. Ailesiyle kavga ettiği için inşaata çıktığı ve alkollü olduğu öne sürülen genç, \"Beni nezarete atın\" dedikten sonra inerek polise teslim oldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi\'ndeki 3 katlı inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle kavga eden Yalçın K., alkol alıp, inşaata çıktı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği genç, kendini aşağı atacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, Yalçın K.\'yı ikna etmek için kendisiyle konuşmaya başladı. Aşağıdan kendisine seslenen polislerin uzaklaşmasını isteyen genç, bir yandan da eline geçirdiği inşaat malzemelerini aşağıya fırlattı. Güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatan polis, itfaiyeden de yardım istedi. Polislerin inşaata yaklaştığını fark ettiğinde bir kez daha tahta ve inşat malzemeleri atan genç, ailesiyle kavga ettiğini söyledi .

GÖZALTINA ALINMAK İSTEDİ

Polisin tüm uğraşlarına rağmen ikna olmayan Yalçın K., gözaltına alınıp, polis merkezinin nezaretine konulursa ineceğini belirtip, \"Atın beni 3 ay, 4 ay yatayım. Yoksa adam öldüreceğim\" dedi. Polisin \"Hadi karakola gidelim\" demesinin ardından ikna olan genç, inşaattan indi. Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta sağlık muayenesi yapılan Yalçın K., Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi\'ne götürüldü. İfadesi alınan genç, daha sonra ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- İnşaata çıkan gençten görüntü

- Gencin elindeki tahtayı aşağı atması

- Polisler aşağıdayken gencin inşaatın kenarına oturup aşağı malzeme atması

- Polisin genci ikna etmeye çalışması

- Gencin \"Beni nezarete atın. 3 ay 4 ay yatayım\" demesi

- Gencin inşaattan inip, polise teslim oluşu

- Gencin ambulanstaki görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'48\" Boyut: 519 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

