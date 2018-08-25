DHA YURT BÜLTENİ-16

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1)RİZE\'DE KAÇAN KURBANLIK BOĞA TRABZON\'A YÜZEREK GELDİ İDDİASI

RİZE\'nin İyidere ilçesinde arife günü hayvan pazarından kaçan kurbanlık boğa, bayramın 3\'üncü günü Trabzon\'un Sürmene ilçesinde denizde Sahil Güvenlik ekiplerince bulunup, kurtarıldı. İyidere\'den 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene\'ye yüzerek geldiği belirtilen ve uzun süre yüzdüğü için halsiz düştüğü ifade edilen boğa, sahibine teslim edildi.

Erzurum\'dan sahibinin satmak için Rize\'nin İyidere ilçesi Hazar Mahallesi\'nde kurulan kurbanlık pazarına getirdiği boğa, arife günü kaçtı. Sahibinin peşine düştüğü boğa, koşarak alandan uzaklaştı. Sahibi, polis ve jandarmaya başvururken, kendisi de boğanın peşine düştü. Arama çalışmaları sürerken, bazı görgü tanıkları, kurbanlık boğayı İyidere ilçesinde denizde gördüklerini söyledi. Hayvanın sahibi, Rize-Trabzon arasındaki kıyı şeridinde boğayı aramaya başladı.

SÜRMEDE\'DE FARK EDİLDİ

Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü günü bazı vatandaşlar, boğayı kaybolduğu yere 23 kilometre uzaklıktaki Trabzon\'un Sürmene ilçesindeki kıyıda ıslak halde fark etti. Vatandaşların yanına yaklaşmaya çalıştığı kurbanlık boğa, ürküp sahile doğru yöneldi, denize daldı. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan boğa, denizde balıkçı teknesinin yakınlarına kadar ulaştı. Teknede yer alan kişiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bildirdi, yardım talep etti. Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla boğayı, yaklaşık yarım saatlik uğraşlar sonucu sudan çıkardı.

Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kalmasıyla bitkin düştüğü gözlenen boğa, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

\'ÇOK ŞAŞIRDIK\'

Olaya tanık olan Abdurrahman Köksal, \"Tekne ile gezinti yapıyorduk. Denizde bir hareketlik fark ettik. Uzaktan bakınca bir insanın boğulma tehlikesi geçirdiği, ya da yüzdüğünü zannettik. Yaklaşınca suda boğa olduğunu gördük ve çok şaşırdık. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip, kurtarıp, hayvanı kıyıya çekti. Hayvan sahibi Erzurum’dan Rize\'ye geldiğini 3 gündür boğayı aradıklarını söyledi. Sonra büyükbaş hayvanı teslim alıp gitti\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Denizde boğa yeni görüntüler

(Haber: Fatih TURAN Kamera: SÜRMENE (Trabzon), (DHA)-

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2)KÜTAHYA\'DA TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ

KÜTAHYA\'da kent merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı\'nda toplu balık ölümleri, tedirginliğe neden oldu.

Baraj kenarında piknik yapmaya gidenler, yüzlerce balığın telef olduğunu görünce durumu yetkilileri bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri toplu balık ölümlerinin yaşandığı Enne Barajı\'nda incelemelerde bulundu. Görevliler sudan ve telef olan balıklardan numuneler aldı. Yetkililer alınan numunelerin tahlil için laboratuara gönderildiğini, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hafta sonları Ene Barajı kıyısına piknik yapmaya gittiğini belirten Murat Kart, \"Bu hafta barajda gördüğümüz manzara bizi şok etti. Yüzlerce balık ölüsüyle karşılaştık\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Barajdaki ölü balıkların ,

-Murat Kart adlı vatandaşın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

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3)İÇME SUYU BORUSU PATLADI, ANA CADDE GÖLE DÖNDÜ

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, içme suyu ana isale hatına ait borunun patlaması sonucu, Nusaybin-Midyat karayolu göle döndü. Belediye ekipleri patlayan boruyu onarmaya çalışırken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini ve araçların kontrollü akışını sağladı.

Nusaybin\'de, Mardin merkez ve Kızıltepe ilçesine içme suyu sağlayan isale hattı, Çağlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Borunun patlaması sonucu fışkıran su yaklaşık 5 metre yükseldi. Etrafa yayılan su yüzünden Nusaybin-Midyat karayolu gölete dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen MARSU ekipleri, içme suyu sondaj kısmında su akışını kesti. Göle dönen karayolunda jandarma ekipleri çevre güvenliğini alarak, araçların kontrollü geçişini sağladı. Su isale hattının patlaması ve etrafa yayılan su nedeniyle bir süre kapanan Midyat-Nusaybin karayolu, yoldaki suyan tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

Patlayan su borusundan akan su yolu göle çevirmiş

Suyun içinden gecen araçlar

Askerler su içinde yol güvenliği sağlarken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-