DHA YURT BÜLTENİ-16

BAKAN SOYLU ŞEMDİNLİ\'DE İFTAR AÇTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova\'dan sonra İran ve Irak\'a sınırı olan Şemdinli ilçesine geçerek önce esnaf ziyaretinde bulundu, ardından da Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Bakan Soylu, Şemdinli\'de yaptığı konuşmada 21’inci asra iyi başladıklarını, havalimanı sayısını ikiye katladıklarını, her yere şehir hastaneleri kurup, insansız hava araçları yaptıklarını söyledi. Bu neslin çok şey gördüğünü ve geleceğe umutla bakan, çocukların yarına dair hayallerini gerçekleştirdiği bir Türkiye\'ye adım adım ilerlediklerini dile getiren Bakan Soylu,\"Bugün yurt dışına çıktığımızda ayağı titreyen yöneticilerimiz yok. Londra\'da 3 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin gücünü, bu milletin asaletini ve medeniyetini orada yakışır şekilde temsil eden cumhurbaşkanı tablosunu görmekten bu ülkenin bir evladı olarak onur, gurur duyduk. Son bir ayda birçok yere gittik. Söylediğimiz her söz, attığımız her adım sahiciydi. Orada mazlumlara, Türkiye\'ye nasıl haksızlık yapıldığını anlattım\" dedi.

Katıldığı toplantılarda \"Sizin; göç, uyuşturucu tamponunuz değiliz\" dediğini, attıkları adımların ne kadar yanlış olduğunu yüzlerine söylediklerini belirten Soylu, bu özgüveni buradan, milletin iradesinden aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Memleketinizde terör varsa, biz çözeriz dediler. Terör örgütüne silah verdiler, diğer taraftan bize plan proje sundular. Onların projelerini milletimiz elinin tersiyle itti. Çukurlar açtılar. belediyeleri kendi finans ve lojistik kaynakları haline getirdiler. Bugün Yüksekova, Cizre, Eruh, Şemdinli, Patnos, buraları adım adım gezdim. Bugün sevindiğimiz şudur, onların projeleri iflas etti, milletimizin projesi hakim çıktı. Bir proje koydular ortaya, küçük çocukları kandırmaya çalıştılar. \'Arkamızda Amerika, Avrupa var\' dediler, onlara güvenerek bu ülkede istediğimizi yaparız sandılar. Onların dediğinin hiçbiri olmadı. Darbe dediler beceremediler. Terörle Türkiye\'yi terbiye etmeye çalıştılar, beceremediler. Çocuklarımızın dinini, milliyetini, inancını değiştirmeye çalıştılar beceremediler. Bugün memlekemizin her yerinde ezanlar okunuyor, ay yıldızlı bayrak, özgürlüğümüzü hürriyetimizi, memleket için akıttığımız kanı, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ortaya koyuyor. Milletimizin, adaletin projesi galip geldi. Sandığa gidip attığınız, her oyun ederi galip geldi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Bakan Soylu\'nun 34\'üncü Hudut Tugay mutanlığındaki askerlere selamlaması

-Çarşı merkezindeki bekleyen kalabalıkla toklaşması

-Çocuklara hediye ve oyuncak vermesi

-İftar yemeğinde bulunan kadınlarla sohbet etmesi

-Bakan Soylu\'nun konuşması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN- Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ-DHA

==============================================

2 kardeşi bıçaklayarak öldürdü

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, 2 kardeş, tartıştıkları akrabaları tarafından evlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 17.30 sıralarında, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak\'ta meydana geldi. 3 katlı binada oturan Gebze Belediyesi\'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 44 yaşındaki Erdal Karadaş ve İstanbul\'da pastacılık yaptığı belirtilen kardeşi 34 yaşındaki Ruşen Karadaş ile 43 yaşındaki Hüseyin Karadaş arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Hüseyin Karadaş bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Erdal Karadaş olay yerinde, kardeşi Ruşen Karadaş ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kavgada hayatını kaybeden kardeşlerden Ruşen Karadaş\'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen cinayet zanlısı Hüseyin Karadaş olay yerinden kaçtı. Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş\'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öldürülen kardeşlerin oturduğu binadan görüntü

Cinayetin işlendiği binanın bahçesi

Sokaktan görüntü

Ölenlerden birisine ait gömlekten görüntü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

===============================================

Bolu\'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla \'Kudüs\' yazıldı

BOLU’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler, İsrail\'in Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla \'Kudüs\' yazdı.

Bolu’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bin öğrencinin kaldığı Bolu Seyit Avşar Yurdu’ndaki öğrenciler, İsrail’in zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için odalarındaki ışıklarla \'Kudüs\' yazdı. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 21.00’de başlayan etkinlikle ilgili konuşan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, “Zalim İsrail’in zulmüne karşı direnen Filistinli vatandaşlara destek vermek amacıyla KYK\'nın Türkiye\'nin bütün yurtlarında Kudüs temalı bir gösteri sergilendi. Bu anlamda bütün KYK mensupları olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla bütün binalarımızda Kudüs yazısı ile destek vermeye çalıştık. Gönlümüz, desteğimiz Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanındadır. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. Organizasyonda öğrencilerimizin desteği ve katkılarıyla bu tema işlendi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yurttan görüntüler

-Işıkların görüntüsü

-KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

========================================

Yurttaki odaların aydınlatmalarıyla ‘Kudüs’ yazdılar

AFYONKARAHİSAR Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan öğrenciler, yurt binasındaki odaların aydınlatmalarıyla \'Kudüs\' yazısını oluşturdu.

KYK’nın Afyonkarahisar Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler İsrail\'e tepki, Filistin’e destek için eylem yaptı. Yurtta kaldıkları odaların aydınlatmalarıyla ‘Kudüs’ yazan öğrenciler, yurt binası önünde de \'Kahrolsun İsrail\' sloganları attı. Öğrencilerin ışıklı eylemi çevreden de büyük ilgi görürken, yoldan geçen kimi sürücüler araçlarını durdurarak o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

‘FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK’

KYK İl Müdürü Nurullah Pervaneli, yurtlarda kalan öğrencilerin çok duyarlı olduğunu söyledi. Pervaneli, İsrail’in terör devleti olduğunu herkesin bildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Filistinli kardeşlerimiz kendi ülkelerinde özgürlük mücadelesi veriyor. Afyonkarahisar Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak biz de öğrencilerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak istedik. Filistin’deki kardeşlerimizin yanında olmak için böyle bir etkinlik düzenlediler. Ben de onların bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Allah’ım onları bu mübarek günde o zulümden kurtaracak. Filistin’de şehit olan kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar için de dua ediyoruz.ö

Konuşmanın ardından öğrenciler slogan atarak protestolarına son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kudüs yazısından detay

- Öğrenciler görüntü alırken

- Sürücüler görüntü alırken

- Köprü üzerinde Kudüs yazısından detay

- Öğrencilerden detay

- Öğrenciler slogan atarken

- KYK İl Müdürü röp

- Sloganlarla ayrıldılar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

==================================================

Kozmetik fabrikasında 95 işçi, işten çıkarıldı (2)

ŞİRKET: ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA SALDIRAN VE DARP EDENLER VAR

Gebze Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan Kosan Kozmetik Sanayi, işçilerin işten çıkarılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Şirketin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

\"Şirketimiz Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Petrol-İş Sendikası arasında hukuki bir süreç devam etmektedir ve henüz sonuçlanmamıştır. Bu çerçevede, her zaman yasalara uyumlu biçimde faaliyetlerini sürdüren şirketimizin ilgili sendikaya karşı olumsuz tutumu olmadığı gibi devam eden hukuki süreci etkilememesi adına bir teması da bulunmamaktadır. Öte yandan, bu süreç devam ederken çalışanlarımızdan bazıları geçtiğimiz günlerde yasal dayanağı olmayan, çalışma kanununa aykırı biçimde ve diğer çalışanların güvenliğini de zora sokan eylemlerde bulunmuşlardır. Bu eylemler sırasında maalesef kendi çalışma arkadaşlarına saldıran ve onları darp edenler de vardır. Böylesi bir manzara içerisinde şirketimiz iyi niyetini ve sabrını korurken bütün Kosan Kozmetik iş ailesinin güvenliğini ve huzurunu korumakla sorumlu olduğu için ilgili kişilerin iş akitlerine son vermiştir. Bahsedilen olaylar ülkemizin güvenlik güçleri şahitliğinde yaşanmış, yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınmış ve ilgili hukuki süreç içerisine dahil edilmek üzere yasal mercilere teslim edilmiştir. Yaklaşık 50 yıldır sektörünün önde gelen ihracatçılarından ve işverenlerinden biri olan Kosan Kozmetik\'in karşılaştığı bu durum üzüntü vericidir. Maalesef yasa dışı eylemler kamuoyuna çarpıtılarak ve haksız biçimde işten çıkarılma olarak yansıtılmaktadır. Tüm çalışanlarımızın tek yürek halinde üretime devam ettikleri bu ortamda şirketimiz, güvenliği tehlikeye atan yasa dışı eylemlere izin vermeyen tutumunu devam ettirecektir.\"

Mesut IŞIK / KOCAELİ (DHA)

==================================================

Öğrenci yurdu binasında pencere ışıklarıyla \'Kudüs\' yazısı

ESKİŞEHİR\'de, üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binasına, pencere ışıklarıyla \'Kudüs\' yazısı yazıldı.

Çamlıca Mahallesi\'nde bulunan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı 7 katlı Gündüzalp Yurt binasındaki odaların bazı ışıkları akşam karanlığında yanıp diğerleri söndürülerek \'Kudüs\' yazıldı. Bin erkek öğrencinin kaldığı yurt binası dışarıdan bakanlar, pencere ışıklarıyla yazılan \'Kudüs\' yazısını gördü. Vatandaşlar ve yurtta kalan öğrenciler yurt binasındaki Kudüs yazısını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Eyüp Erkut gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Öncelikle bütün İslam aleminin Ramazanını kutluyoruz. Bu Ramazanın ilk günlerinde Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasını Kredi Yurtlar Kurumu olarak personelimizle, öğrencimizle protesto etmek amacıyla bütün Türkiye çapında 81 ilde olduğu gibi Eskişehir\'imizde de Gündüz Alp Yurdu\'nun ışıklandırmasıyla bu protestomuzu göstermiş bulunuyoruz. Ve tekrar söylüyoruz Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasına razı değiliz. Her şeyimizle bütün bedenimizle, ruhumuzla bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kudüs yazısı ile Filistinli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu haykırıyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü:

-Gündüzalp Yurt binasını tabelası

-Binaya ışıklarla \'Kudüs\' yazısının yazılması,

-Kredi ve Yurtlar Kurumu İl müdürü Eyüp Erkut\'un konuşması,

-Öğrencilerin cep telefonlarıyla binadaki yazıyı kayda almaları

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

===================================================