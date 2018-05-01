DHA YURT BÜLTENİ-16

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesinin Edremit Caddesi, Assos Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Behramkale Köyü istikametinden Çanakkale’ye gitmekte olan Ferit Özcan idaresindeki 17 SH 111 plakalı otomobil ile Hüsnü Erdem idaresindeki 22 RF 093 plakalı jeep, trafik ışıklarının bulunduğu Assos Kavşağı’nda çarpıştı. Hangi aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı henüz belirlenemeyen kazada, çarpışmanın etkisiyle kavşak çevresine sürüklenen araçlar, trafik ışıklarını da devirdi.

Kazada ağır şekilde yaralanan 22 RF 093 plakalı aracın sürücüsü 57 yaşındaki Hüsnü Erdem, olay yerine gelen ambulans ile sevk edildiği Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ferit Özcan, eşi Ayşe Özcan çocukları Enes Özcan ile Elif Özcan yaralanarak, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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100 kiloluk el yapımı patlayıcı böyle imha edildi

ELAZIĞ\'ın Kovancılar ilçesi yolu, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi mevkinde bulunan amonyum nitratla güçlendirilmiş 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Elazığ\'da, bölücü terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı düzenekleri ve malzemelerini depoladıklarına dair alınan istihbarat bilgisi üzerine, jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada bugün öğlen saatlerinde Kovancılar ilçesi, Soğukpınar köyü, Kamışlı Deresi bölgesinde, Elazığ-Tunceli karayoluna yaklaşık 300 metre mesafede, ağaçlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Olay Yei İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede; el yapımı patlayıcının, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine alüminyum tozu ve amonyum nitrat karışımından yapıldığı ve 100 kilogram olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenli bir alanda, kontrollü şekilde imha edildi.

Görüntü Dökümü:

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- El yapımı patlayıcının imha edilmesi

Haber:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) -

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İş bulamayınca kendini yakmaya çalıştı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, iş bulamadığı gerekçesiyle bunalıma giren N.Ö. üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. N.Ö.\'nün bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, N.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi\'nde meydana geldi. İş bulamadığı için bunalıma giren N.Ö. caddede oturarak trafiği durdurdu. Yanında getirdiği benzini başından aşağı döken N.Ö kendini yakmaya kalkıştı. N.Ö. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, \"Ben bu yolu açmayacağım. Ben de yanarım herkes yanar. Niye bana iş vermiyorlar, niye şans tanımıyorlar\" dedi.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylemini sürdüren N.Ö.\'yü polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda N.Ö.\'yü eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonları ile görüntüledi. N.Ö.\'nün gözüne benzin kaçmasının ardından bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, N.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler

- N.Ö.\'nün başından aşağı benzin dökmesinden görüntü

- Çevredekilerden görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: BODRUM / BODRUM (Muğla) , DHA)

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Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

DÜZCE\'de, aradıkları kişiyi, adının \'FETÖ\'ye karıştığını söyleyerek kandırmaya çalışan ve para talep eden telefon dolandırıcıları, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Düzce\'de, Özcan A\'yı arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak, adının FETÖ\'ye karıştığını belirterek para talep etti. Paniğe kapılan kişi 12 bin lira para hazırlayarak şahısların tarif ettiği belediyenin önündeki meydana gelmek için evinden çıktı. Bu sırada dolandırıldığını fark eden Özcan A. uygulama yapan trafik polisinin yanına giderek durumu anlattı. Durumu öğrenen trafik polisi ise telsiz ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Güvenlik Şubesi ekipleri, Özcan A. ile anlaşarak parayı vermesini istedi. Özcan A. bir kahvehaneye giderek parayı Tayfun Y.\'ye teslim etti. Bu sırada içeri giren polis ekipleri, Tayfun Y.\'yi suçüstü yakalarken, hareketlerinden şüphelendiği Emre B.\'yi de gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgularında telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ve aracı oldukları tespit edildi. 2 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin şahısları gözaltına alması

Sorgulama yapması

Polis aracına götürmesi

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Elazığ\'da faciaya kıl payı

ELAZIĞ’da, seyir halinde olan beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, şans seri yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu. Faciadan kıl payı dönülen olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ\'da dün meydana gelen olayda; Kovancılar ilçesinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Hacı Çınar idaresindeki beton mikseri, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sebebiyle, sürücünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı. Karayolunda bir süre sürüklenen beton mikseri, yol kenarında bulunan petrol istasyonuna doğru kaymaya başladı. Sürüklenerek petrol istasyonuna giren mikser, akaryakıt pompasına çarpmak üzereyken, şans eseri durdu. Sürüklenerek benzin pompalarına kadar gelen mikser, pompa korumalarına çarparak durabilirken, büyük bir facia kıl payı atlatıldı.

Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kaza, petrol istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerasından olay anı görüntüsü

Haber:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) -

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