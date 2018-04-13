DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Tüfenkci: Habur Sınır Kapısı\'nı revize ediyoruz (2)

\'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep\'in Karkamış ilçesinde yenilenen Gümrük Kapısı\'nın açılış törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, sınırda terör koridoru oluşturmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi. Türkiye\'nin ekonomik gelişme sağlarken terör örgütlerine karşı da mücadele ettiğini belirten Tüfenkci şunları söyledi:

\"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının başarıyla tamamlanmasından sonra, gerek gerek Karkamış kapımız, Afrin operasyonundan sonra Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük kapımızı da yeniden revize ediyoruz. İnşallah Hatay\'da da insani yardımlar noktasında geçişi hızlandırmak adına yeni bir kapıyı orada planlıyoruz. Hani hariçten gazel okuyanlar vardı ya. \'Türkiye\'nin Suriye\'de ne işi var\' diyenler var ya, \'Afrin\'e girmesin\' diyenler var ya, hani \'Türkiye buralarda fazla kalmasın\' diyenler var ya Karkamış\'a bir gelsinler, Kilis\'e bir gelsinler, Elbeyli\'ye bir gelsinler. Ne demek istediğimizi, niçin orada bulunduğumuzu çok iyi anlarlar. Hani o Fransa hariçten gazel okuyordu. İşte, \'Türkiye orada operasyonlar yapmasın\' diyorlardı. Onların hemen açılan bir kapısı var mı? Orada bulunan ülkelerin, orada Suriye\'de oyun kurmaya çalışan ülkelerin sınırı var mı? gelip Karkamış\'ta görsünler. Biz hemen yanı başımızda asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz, vermedik de Allah\'a hamdolsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, biz bir yandan Türkiye\'yi büyütürken bir yandan da terörün her türlüsüne karşı mücadele veriyoruz. FETÖ terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. PKK terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. DHKP-C terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. YPG\'sine karşı mücadele veriyoruz, DEAŞ\'ına karşı mücadele veriyoruz ve hepsine de aynı anda veriyoruz. Hepsini de terör örgütü kabul ediyoruz. Terörist ayrımı yapmadan, terörün insanlık suçu olduğunu görerek biz bu mücadeleyi veriyoruz vermeye de Allah\'ın izniyle devam edeceğiz. Biz bir yandan bu terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmaya, ülkemizdeki insanlarımızın refah düzeyini arttırmaya çalışıyoruz.\"

Bakan Tüfenkci konuşmasının ardından Karkamış Gümrük Kapısı\'nın açılışını yaparak incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Bakan Tüfekci\'nin alana gelmesi

- Açılış törenine katılanlanr

- Tüfenkci\'nin konuşması

- Gümrük kapısının açılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA

==========================================

Boşanma davası açan eşine sokakta tornavida ile saldırdı(2)

TUTUKLANDI

Çerkezköy\'de kendisine boşanma dava açan eşi Hediye Budak\'ı tornavida ile saldırarak yaralayan Eyüp Budak, emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Budak, \'Darp ve korumu tedbiri uzaklaştırma kararına uymama\' gerekçesiyle tutuklandı. Adliye önünde gazetecilere, \"Çok pişmanım\" diyen Eyüp Budak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Eyüp Budak\'ın adliyeye getirilişi

Adliyeden detaylar

Budak\'ın adliyeden çıkarılması

Budak\'ın pişman olduğunu söylemesi

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

==========================================

Ukrayna Başkan yardımcısı Avanos\'ta çanak yaptı

Ukrayna Başkan Yardımcısı Stepan Kubiv ziyaret için geldiği Kapadokya\'da Avanos ilçesinde, tezgaha oturup çanak yaptı.

Günübirlik ziyaret için Nevşehir\'e gelen Ukrayna Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stepan Kubiv, Kapadokya turu sırasında Avanos\'ta çanak atölyesini ziyaret etti. Bir süre çanak yapımını izleyen Başkan Kubiv, daha sonra üzerine giydiği mavi önlükle çanak tezgahının başına geçti. Çanak ustası Şaban Topuz\'un desteği ile çanak yapan Kubiv, beraberinde bulunan heyete \" Burada çanak yapanların evlenmesine izin verilirmiş, demek ki bir daha evlenebilirim\" diye espri yaptı . Başkan Stepan Kubiv, ayrıca Nevşehir\'de bulunan Bakan Lütfi Elvan\'la da görüştü.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Ukrayna Başkan Yardımcısı Stepan Kubiv çanak yaparken

- Başkan yardımcısını izleyen heyet

- Ukrayna Başkan Yardımcısı Stepan Kubiv\'ın yaptığı çanağın görüntüsü

Haber-Kamera: Metin YILDIRIM/NEVSEHIR,DHA)

====================================

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam Reyhanlı’da şehit aileleriyle buluştu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde şehit aileleriyle buluştu.

Kilis\'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından beraberindeki kadın milletvekilleri ve partililerden oluşan heyetle birlikte Reyhanlı\'ya gelen Selva Çam, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan tarafından belediye binası önünde karşılandı. Çam ve beraberindekiler, Afrin’den yapılan roketli saldırılarda yaşamını yitiren Fatma Avlar, Rifat Sinirli ve Ahmet Şanverdi’nin evlerine giderek taziye ziyaretinde bulundu. 17 yaşında şehit düşen Fatma Avlar\'ın evinden çıkışta açıklama yapan Çam, \"Askerlerimizin yanında olmak, Reyhanlı ve Kilis’te saldırılarda zarar görmüş ailelerimizi ziyaret etmek için geldik. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ile yapmış oldukları çamaşır ve askerlerimiz için hazırladıkları malzemeleri getirdik. Tüm kadınlarımızın, şehit ailelerinin, annelerin, gazi kadınların, çocuk ve gençlerin yazdıkları mektupları askerlerimize teslim edeceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından heyettekiler, Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Belediye önündeyken

- Roketli saldırıda hayatını kaybeden Fatma Avlar\'ın evini ziyaret

- Genel ve detay görüntüler

- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam\'ın konuşması

SÜRE: 4’21\" BOYUT: 141 MB

Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ HATAY ,(DHA)

============================================

Özhaseki: Yeniden haritalar çizilirken Türkiye masada olmalı (3)

\'KATİL SÜRÜLERİNİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA DOLDURDUK\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş\'ta, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nde düzenlenen Çevre ve Şehircilik Çalıştayı\'nda yaptığı konuşmada, 2015 seçimlerinde Diyarbakır\'ın Sur ilçesi başta olmak üzere Güneydoğu\'daki birçok şehirde şiddet olaylarının arttığını söyledi. Bu olayların, Türkiye\'yi bölmenin bir parçası olduğunu belirten Özhaseki, \"Bizden bir parça koparacaklar, Irak\'tan bir parça koparıyorlar, Suriye\'den bir parça koparıyorlar. Sıra İran\'a da geliyor tabii. Sonra kendilerine göre bir devlet kuruyorlar orada. Bu devletin ne devleti olduğunu, kime hizmet edeceğini hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi oyunları da hep aşikâr oldu. Allah\'a hamdolsun çok sert bir vaziyette bu işin üzerine gittik. O katiller sürüsünü eştikleri, kazdıkları çukurlara tek tek doldurduk. Bir daha da ayağa kalkamayacaklar\" diye konuştu.

\'SİZ NEREYE GİTTİNİZ DE İNSAN HAKLARI ORADA GELİŞTİ?\'

Şehirlerin terörden temizlendiğini, teröristlerin ise \'biz bitmedik\' demek için sızıntı yaparak sansasyonel olaylar yaparak milletin canını yakmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

\"Bittiler, bunu bilin arkadaşlar. Yurt dışında operasyon yaptık, bütün dünya parmak ısırdı. Niye? Aylarca hazırlık yapmışlar, tüneller kazmışlar, betonlar dökmüşler, ağır silahlarla hazır vaziyette bekliyorlar. Tertemiz ettik, bir tek sivile arar vermeden çok şükür. Şimdi orada bir plan yapılıyor, bu planda biz varız, masada biz varız, gücümüzü ortaya koyduk. Eğer gitmeseydik, orada oturmasaydık o masaya bizi almazlardı, konuşamazdık. Orada biz konuşmayacağız da kimler konuşacak? Bir bahaneleri var; IŞİD\'i yok etme projesi. Özgürlük getireceklermiş, demokrasi getireceklermiş. Siz nereye gittiniz de insan hakları orada gelişti, oraya özgürlükler geldi, barış geldi? Gittiğiniz ve barış götürdüğünüz, huzur götürdüğünüz, kalkınma götürdüğünüz bir tek yer söyleyin Allah aşkına. Öyle bir şey yok. Parçalayacaklar, bölecekler, perişan edecekler, soyacaklar soyup soğana çevirecekler, sömürüp gidecekler. Ve düşmanlık tohumu ekip gidecekler. Yapmaya çalıştıkları tek şey bu. Hamdolsun o işler de bitti.\"

\'BİNLERCE EV YAPTIK\'

Sur\'da 30 bini oturulmayacak durumda olmak üzere 70 bin tane evin hasarlı olduğunu, terörden temizlendikten sonra yaraları sarma adına Bakanlık olarak bölgeye girdiklerini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:

\"Şunu gördük; vatandaşın bir suçu, günahı yok. Teröristler o mahalleleri sardığında biz vatandaşlara dedik ki \'Bu evlerden çıkın, bu teröristlerin canına okuyacağız. Teröristler vatandaşları bırakmak istemediler, onları siper yapmak istiyorlar, çocukları öne koyup onlar vurulsun istiyorlar. Vatandaş çekildi geriye, biz teröristleri temizledik ama evleri mahvoldu. Dışarıda çadırlarda, sağda sollarda, akrabaların evinde binlerce insan var. Devletin iki tane eli var bir tanesi kudret eli, birisi de hepimizin bildiği gibi şefkat, merhamet eli. Kudret eli bu namussuzlara vurdu, şimdi düşen bize gidip o yaraları sarmaktı. Binlerce evi yaptık teslim ediyoruz. Gelecek hafta yine oradayım İdil\'deyim, Şırnak\'a, Cizre\'ye gidiyorum oradaki evleri teslim etmeye devam edeceğiz. Ama emin olun oradaki insanların gözündeki mutluluğu gördüğünüzde ve konuştuğunuzda direkt size şunu söylüyorlar, \'Ne olur bu namussuz, lanet adamlar bir daha buraya gelmesinler. Şu sıkı duruşu devam ettirin Allah rızası için. Tertemiz oldu buralar. Elinize sağlık yaralarımızı sardınız, biraz ortalığı hareketlendirin\' diyorlar.\"

\'EVİNDEN KAĞIT VE PET GETİREN ÇOCUĞA PARASINI VERECEĞİZ\'

Konuşmasının devamında atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de veren Bakan Özhaseki, bunu bir adım daha ileriye taşıyarak sıfır atık projesi başlattıklarını söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Biz bu projeyi anlattığımızda sağ olsunlar Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Hanımefendi çok sevdi bu projeyi, \'Evet ben himayeme alıyorum, daha da hızlandıralım\' dedi. Nedir bu sıfır atık? Tabiatta Cenab-ı Hakk\'ın belki de \'Kuddüs\' sıfatına denk gelen, kendiliğinden, yeniden dönüşüm var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Özetle biz kendi bakanlığımızda şöyle yaptık. Önce kağıtları, petleri, şişeleri, elektronik atıkları, pilleri, hepsini ayrıştırıyoruz, hiçbir odamızda çöp kovası yok. Yemekhanedeki organik atıklar var. Onların bir kısmından hayvan barınaklarına yiyecekler kısmını gönderiyoruz, geriye kalanı alıyoruz kompos tesisi kurduk, hepini gübre olarak dışarıya veriyoruz. 10 aydır bizim bakanlığımıza bir tek çöp kamyonu uğramıyor. Oradaki kağıtlardan bile elde ettiğimiz kırmadığımız, dökmediğimiz ağaç sayısını çıkarmış arkadaşlar. 10 ay boyunca sadece bizim bakanlıkta bunu yaparak 1450 civarında ağacın kesilmesine mani olduk. Geçen yıl itibarıyla 700 bin ton civarında yabancı ülkelerin kullandığı kirli kağıtları ithal ettik, para verdik, temizliyoruz, kağıt yapıyoruz. Oldu mu şimdi bu? Petlerde ise o yeniden dönüşüm işi içinde kullandığımız petlerin yüzde 85\'ini yurt dışından getiriyoruz. Bizimkiler ne oluyor peki? Evlerden başlayarak hepsini çöpe atıyoruz, sokakta onu temizleyerek alıp ekonomiye dönüştürmeye çalışan garibanlar var, onların ayrıştığının dışındakiler hepsi bir yerde birikiyor yakıyoruz heder ediyoruz ya da gazından üretebilirsek ufak bir elektrik üretiyoruz. Belediyeler sıfır atığa geçtiklerinde, şehrin belirli bir bölümünü sıfır atık projesi kapsamında değerlendirdiklerini ispat ettiklerinde tak paralarını vereceğiz. Mahallelerde temsilciler bulacağız, gerekirse bakkallarla anlaşacağız, deposu uygun olanlarla anlaşacağız, evlerinden kağıt getiren çocuklara parasını verecekler. Cam getirene, pet getirene parasını verecekler. Bunun bir ekonomisi var. Bunu yönetebiliriz biz.\"

BAKAN ÖZHASEKİ, VATANDAŞA SUCUK İKRAM ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çalıştayın arından binadan ayrılırken, \'Işıklı Tosun Baba\' diye anılan Mehmet Ağagürbüz\'e sucuk ikram etti. Özhaseki, Ağagürbüz\'ün kendisinden daha önce sucuk istediğini ve onun için getirdiğini belirterek, \"Afiyet olsun\" dedi. Mehmet Ağagürbüz de Özhaseki\'ye teşekkür ederek, \"Sayın Bakanım bu sucuklar Kılıçdaroğlu\'na kapak olsun. Bunları çatı çatır yiyeceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Bakan Mehmet Özhaseki dosya incelerken

- Vali Vahdettin Özkan\'ın Özhaseki\'ye dosya hakkında bilgi vermesi

- Salondan detay

- Özhaseki\'nin konuşması

- Özhaseki\'nin salondan ayrılması

- Özhaseki\'nin Mehmet Ağagürbüz\'e sucuk ikram etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

===============================================

Görmez: Matbaanın icadı, Hristiyanlığı alt üst etmiştir

DİYANET İşleri 17\'nci Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, matbaanın icat edilmesinin tüm dinleri etkilediğini belirterek, \"Bu icat Hristiyanlığı hallaç pamuğu gibi alt üst etmiştir\" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen \'Günümüz Türkiye\'sinde İslam ve Müslümanlık\' konulu toplantıya; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Diyanet İşleri 16\'ncı Dönem Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri 17\'nci Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Eski Başkanı Ahmet Ertürk, Moderatör Şehmus Demir ve öğrenciler katıldı.

Toplantı Kuran tilaveti ile başladı. Ardından konuşan Diyanet İşleri 17\'nci Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, matbaanın icadının dinleri de etkilediğini ifade ederek, \"Gençlere karşı ilahiyatçılar olarak mahcubiyetimizi dile getirmek istiyorum. Onların dünyalarına giremedik. Bunları anlatmak için birçok ülkede Müslüman topluluklarla bir araya geldik. Dini boyutta son yıllarda çok önemli bir boyuta girdik. Dini bilgi konusunda matbaanın icadı tüm dinleri etkilemiştir. Bu icat Hristiyanlığı hallaç pamuğu gibi alt üst etmiştir. Çünkü kiliselerin üzerine aldığı bütün otorite kitaplar basılıp her eve girince doğru söylemek niteliği ortaya çıkmıştır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Kuran okunması

- Mehmet Görmez\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

==============================================

Kısa dönem erler yemin etti

BURDUR\'da, 370\'nci kısa dönem jandarma erler için yemin töreni düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 370\'nci kısa dönem 30 jandarma er yemin etti. Askerlere seslenen İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, \"İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman jandarma teşkilatına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir\" diye konuştu.

Daha sonra malvarlığının bir kısmını 1998-2000 yılları arasında Yeşilova Meslek Yüksek Okulu Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Merkez Ortaokulu\'nun yapımı için, 2003 yılında aldıkları kararla da geri kalan mal varlığını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayan Yeşilova ilçesi Gökçeyaka Köyü\'nde oturan 86 yaşındaki Afife Özmen Atatürk şiirini okudu. Vali Şerif Yılmaz, Afife Özmen\'e teşekkür belgesi verdi.

Birliğe ilk katılan erlere katılım ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinden sonra Yemin eden erler Jandarma Marşını okundu. Erler daha sonra aileleri ile hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Salondan detay

- Yemin eden erler

- Alay Komutanın konuşması

- Yaş kütüğüne plaket çakılması

- Afife Özmen\'in şiir okuması

- Ödül töreni

- Aileleri ile hasret gideren erler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



