DHA YURT BÜLTENİ- 16

Karşıyaka Çarşısı\'nda bomba ihbarı alarmı

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, polisin aldığı bomba ihbarı üzerine her gün binlerce insana ev sahipliği yapan çarşı caddesi boşaltıldı. Uzman ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptığı çalışma sonrasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İzmir Emniyeti\'ne gelen bomba ihbarı sonrasında, her gün binlerce insanın uğradığı Karşıyaka Çarşısı\'na Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekipler, çarşının, Karşıyaka Vapur İskelesi tarafından girişinden başlayarak geniş bir alana alana güvenlik şeridi çekti. Çevrede bulunan esnaf ve müşteriler de bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Bomba uzmanı ekipler, eğitimli köpeklerle beraber bölgeyi didik didik aradı. Çalışmalar sonrasında herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Bölgedeki bir pastanede çalışan Onur Ergüngeç, çok kısa sürede Çarşı\'nın boşaltıldığını belirterek, \"Polisimiz çok iyi çalışıyor, titizlikle bir çalışma yürüttüler burada. Bir panik yaşandı tabii ki ama çok şükür herhangi olumsuz bir durum olmadı\" dedi.

Harran kümbet evleri butik otel oluyor

ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Harran Kümbet Ev Restorasyonu ve butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına geldi.

Şanlıurfa’ya gelen turistlerin gece konaklama sayısını artırmaya yönelik öneriler doğrultusunda Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Butik otel dönüşüm projesi ihale aşamasına gelerek konaklamak isteyen turistlerin tüm ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan proje, tasarım olarak da bölgenin mimari kültür özelliklerini koruyacak şekilde yapılarak tasarlandı. Proje bütçesini, Valilik ile yapılan protokol gereği GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü finanse edecek.

Ekonomi zirvesinde Bodrum konuşuldu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinin neden cazibe merkezi olduğunu, gayrimenkul ve turizm yatırımlarını değerlendirmek, mercek altına almak için \'Ekonomi Zirvesi\' düzenlendi.

Hürriyet Gazetesi, Nef ve Çağdaş Holding tarafından Bodrum Belediyesi\'nin desteğiyle, Herodot Kültür Merkezi\'nde \'Ekonomi Zirvesi\' yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, zirvenin 8\'incisini düzenlediklerini belirterek, \"Ülkenin her şehrine ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm yazarlarımızla, muhabirlerimizle, editörlerimizle sokakta olmak istiyoruz. Üreticinin yanında olup, sorunları gerçekten yerinde görüp, çözüm önerilerini beraber oluşturup, bunu da kamuoyuna taşmaya çalışıyoruz. Hürriyet Dünyası olarak yapabileceğimiz en önemli iş zaten bu. Sizleri sayfalarımıza taşıyarak, tüm Türkiye\'ye hatta dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu panelin ardında yapılacak yayınlarla da Bodrum\'a daha fazla yatırım gelmesi için katkı sağlamaya çalışacağız\" dedi.

Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk Göksu\'nun moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturuma konuşmacı olarak Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon katıldı.

Başkan Kocadon, \"Sürgün yeri olan Bodrum\'dan, bugün ekonomi zirvesinin yapıldığı bir Bodrum\'a geldik. Bodrum buralara kadar nasıl geldi, nasıl emekler sarf edildi! Halkına ve devletine küsmeyen bir yönetimle ne kadar barışçıl ve birlik beraberlik içinde çalışmalar yapıldı. Bunların hepsi konuşulması gereken konular. Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlayan Bodrum\'un nasıl zor şartlar altında yönetildiğini de bilmek lazım. Bugün baktığınızda, Türkiye\'nin gerçek turizm yapan tek bölgesidir. Bizim için önemli olan ülkemize gelen bir turistin bu şehri beraberce yaşamasıdır. Konaklama sektörü ile turizm karıştırılıyor. Bodrum turizm yapıyor. Dünya markalarının Akdeniz çanağında ilk otelleri Bodrum\'da yapılıyor. Bir marka, ilk kez Bodrum\'a geliyorsa bunun bir fizibilite çalışması yapılıyordur. Bu hesap kitap yapılırken de yatırımcılar, Bodrum\'u Bodrum yapan kentsel kimliğini düşünmek zorunda. Yani Bodrum\'un kentsel kimliği ile doğasıyla ve çevresiyle barışık yaşamak zorundalar, yoksa yapılan bu yatırımların hiçbirinin anlam ve önemi kalmaz. Ne yatırımcının karşısındayız ne de Bodrum\'un kentsel kimliğinden vazgeçmeye yönelik özelliğimiz var. İkisini de dengeleyip Bodrum\'un geleceğini bizden sonraki nesillere de en iyi şekilde aktarmanın yollarını arayacağız\" dedi.

Zirvenin 2. oturumu ise Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent moderatörlüğünde, Hürriyet Ekonomi Yazarı Elif Ergu, Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, Deniz Bank Ege Bölge Müdürü Semih Şenbakar ve Hürriyet Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök\'ün katılımıyla gerçekleşti.

Ertuğrul Özkök yaptığı konuşmada, \"Bodrum dediğimiz zaman, bu kuruluş efsanesini her zaman gözden kaçırmamak gerekir. Yani Bodrum temellerinde entelektüel bir hüzün olan şehirdir. Bodrum\'un bir kutsal kitabı tekrar yazılacaksa ki \'yazılmaya başlandı\' dediler. Bu kutsal kitabın girişi başlangıç hikayesidir. Bu başlangıç hikayesi, o kutsal dini, o kutsal inancı yaşama tarzını gerçek yapan, ama aynı zamanda en çok meydan okunan ve en çok yıkılmaya çalışılan kısımdır. Eğer sizin meydan hikayenize çok güçlü meydan okuma başlamışsa, o meydan okumaya karşı olan tavrınızı da çok akıllıca ortaya koymanız gerekir. Bodrum\'da bugünlerde gördüğüm eksikliklerden biri, işte bu başlangıç hikayesindeki varlık nedenine çok kuvvetli bir meydan okuma var. Yepyeni, zengin, varlıklı yeni bir hayat tarzının, bu başlangıç hikayesinin çok üzerine çıkması ihtimali. Burada konuşan iş insanlarının hepsinin getirdiği yaşam tarzı, o hayat tarzı bizim başlangıçtaki hikayemize taban tabana zıt bir hayat tarzıdır gibi görünüyor, ama değil. Çünkü bizim başlangıç hikayesindeki o hüznü anlayacak zengin insanlar kuşağı da var bu dönemde. Dolayısıyla bu ikisini birbirine getirecek olan ve bu hikayeyi kuvvetlendirecek olan yeni bir Bodrum\'un duygusal anayasasının yeniden yazılmasıdır\" dedi.

Diğer konuşmacı Elif Ergu ise Bodrum\'a gelmediği bir yıl olmadığını belirterek, \"Bu değişimi kendi hayatımda yaşadım. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; İş dünyası, iş insanları yazın Bodrum\'da toplanırlar. TÜSİAD, Bodrum\'dadır. İstanbul\'un arka bahçesidir, Bodrum. O yüzden de İstanbul\'dan sonra en çok rant alan yer. Bodrum\'a yazın gelen nüfus her sene artıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve yaz aylarında 4\'üncü sıraya gelen bir Bodrum var. Cazibe merkezi olmasının ötesinde de, başka şeylere de ihtiyaç var. Bir sahil kabası olmasının çok ötesine taşıyor Bodrum\'u. Bu iş dünyasının en çok gittiği ziyaret ettiği şehirler arasında Cannes ve Nice var. Bodrum\'un ligi artık burası. O yüzden bu yatırımlara başka perspektiften de bakmak gerekiyor. Ekolojik yatırımlar, akıllı şehirler, enerjisini üreten evler, bütün bunları yaparken de yeşili koruyan, yeşile sahip çıkan kent konseyleri ile bütün diğer STK\'larla birlikte bunların değerini bilen bir toplum yaratmaktır. Yeni dünya düzenine baktığınızda, yeni iş dünyasının konuştuğu konulardan bir tanesi dijitalleşme. Yeni dünyayı iyi okuyanlar yaşayacaklar, şirketler öyle devam edecekler. İş dünyasının niye Bodrum\'a yazın geldiğine baktığınızda, sosyalleşmek için geliyorlar. Ama bu iş dünyası, aynı zamanda iş anlaşmaları da yapıyor, yeni ufuklar da açıyor. Bütün bu yenilikleri aslında buraya da taşıyor. İstanbul\'dan Bodrum\'a ulaşmak çok kolay. Buraya gelen iş dünyasının bir kısmını sadece havalimanında görüyorsunuz, direkt teknelerine gidiyorlar. İstanbul\'dan kaçış nedenlerinin başında stresten uzaklaşmak, gergin ortamdan uzaklaşmak ve koşuşturmaktan vazgeçmek geliyor. Ben insanların hayatına değer kattığı için ve insanları hayata bağlayan bir şey olduğunu düşündüğüm için Bodrum\'a geldiklerini düşünüyorum. Bodrum aslında bir barış yeri. Bunu algılayanlarla büyüyecek Bodrum\" dedi.

Oturumların arasında soru, cevap bölümü de gerçekleştirildi.

Antalya\'da Türkiye\'nin ilk \'Parkinson Okulu\'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nce Türkiye\'nin ilk \'Parkinson Okulu\' hayata geçirildi. Okulda, seminer ve egzersiz programlarıyla Parkinson hastaları ile yakınlarının yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Antalya, Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde, kısa süre önce, Parkinson hastalarına yönelik özel egzersiz programı başlatan Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez de hastalığın teorik bilgisinin verilmesi için \'Parkinson Okulu\' hayata geçirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü\'nün ortak çalışması olan \'Parkinson Okulu\'nda derslere başlandı. AKM Perge Salonu\'nda Prof. Dr. İsmail Tufan ve Uzm. Dr. Melih Vural\'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerinde, Parkinson hastalığı her yönüyle ele alındı. Seminerden önce katılımcılara egzersiz yaptırıldı.

\'DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLACAK\'

Parkinson hastalarına ve yakınlarına sunulan eğitim modelinin Türkiye\'de ilk kez Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nce uygulandığını kaydeden Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan, “Bu, çok gurur verici bir gelişme. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in desteğiyle hasta ve yakınlarına yönelik \'Parkinson Okulu\'nu hayata geçirdik. Diğer şehir ve ilçe belediyelerin örnek alacağı projeye bugün startını veriyoruz\" dedi.

\'HAYATI YENİDEN KUCAKLAYACAKLAR\'

Okul ile amaçlananı anlatan Prof. Dr. Tufan, “Hasta ve yakınlarına eğitim verilmek suretiyle onların bu hastalık süresince karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve yaşam kalitelerinde bir farklılık yaratmak. Bu kapsamda hasta ve yakınlarımıza bir taraftan bilgilendirici seminerlerle teorik bilgi verirken, ASFİM merkezinde de onların yaşam kalitelerini artıracak egzersiz programları verilecek. Böylece hastalarımızın hayatı yeniden kucaklamalarını sağlayacağız\" diye konuştu.

\'ARTIŞ GÖSTEREN HASTALIK\'

Uzm. Dr. Melih Vural ise Parkinson hastalığının kronik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Parkinson, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Parkinson, sinir hücre harabiyeti sonucunda gelişen hastalıklar arasında Alzheimer hastalığından sonra ikinci sıklıkta görülen hastalıktır. Hastalığın görülme sıklığı için şöyle bir örnek verebiliriz. Antalya\'nın nüfusu 1.5 milyon kabul edersek her yıl 300 kişi Parkinson oluyor. Hastalık genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkıyor ama çok daha erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Bunların 20\'de biri 20 yaşın altında ortaya çıkıyor. Yaş ilerledikçe ortaya çıkma ihtimali de artıyor. Her iki cinsiyette de eşit görülüyor.\"

Parkinson hastalığında hareket etmenin ve egzersiz yapmanın tedavinin vazgeçilmez parçasını oluşturduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Vural, “Denge egzersizleri ve yaşam tarzı değişiklikleri faydalı olabilmektedir. Konuşma bozukluğu gelişen hastalarda konuşma ve dil terapistlerinin de faydası olabilmektedir\" dedi.

Haber: Antalya (DHA)

Okul önündeki uygulamada esrarla yakalandı

İZMİT\'te, narkotik ve Yunus timleri okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla huzur uygulamasında bulundu. Bir miktar esrarla yakalanan Murat Ş. gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus timleri Kozluk Mahallesi ve İnönü Caddesi üzerinde bulunan okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla huzur uygulamasında bulundu. Polis ekipleri araçları durdurarak, araçta bulunanların üzerlerini arayarak kimliklerini kontrol etti. Polisler ayrıca araçlarda da arama yaptı. Durdurulan otomobilde bulunan Murat Ş.\'nin üzerindeki bir miktar esrar ele geçirildi. Murat Ş. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yeni Hasankeyf\'in maliyeti 900 milyonu bulacak

BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak olan Ilısu barajı ile yeni Hasankeyf ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 16\'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, taşınacak tarihi eserler ile birlikte yeni Hasanhkeyf\'in maliyetinin 900 milyonu bulucağını söyledi.

Koordinasyon Kurulu toplantısında Hasankeyfte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 16\'ıncı bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, TOKİ\'nin Haziran ayında teslim edeceği toplam 710 konut, kamu binaları, alt yapı çalışmaları ve Hasankeyf\'in yeni yerleşim birimine taşınacak 8 tarihi eser ile birlikte yeni Hasenkeyf\'in maliyetinin 900 milyonu bulacağını söyledi. Demir, geçen yıl Zeynel bey türbesi kümbetinin taşınmasıyla diğer eserlerin de benzeri bir uygulamayla taşınacağını hatırlatarak, Haziran ayında su tutma işleminin başlanacağı Ilısu Baraj gölü kapsamında kalacak tarihi Hasankeyf\'teki tehlikeli 83 kayanın yıktırıldığını da söyledi. Demir, \"Küçük saray güçlendirildi. Artuklu dönemindeki eserler koruma altına alındı. Haziran ayında Artuklu hamamının bir bölümü ile İmam Abdullah Zaviyesi taşınacak. Tarihi hamamın sıcak ve soğuk yerleri yerinde korunacak\"dedi.

DSİ 16\'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, yıkılma olasılılığı göz önünde bulundurularak El Rızk ve Süleyman Koç camisinin minarelerinin bölünerek, yeni Hasankeyf\'teki Kültürel Park\'a taşınacağını belirterek, \"Zeynel bey türbesi gibi taşımak istiyorduk ama, minarelerin bu yöntemle taşınması bir hayli zor. Taşıma çalışmalarına Haziran ayında başlamayı planlıyoruz\" diye konuştu.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise, El Rızk ve Süleyman Koç cami minalerinin bölünüp taşınmasının eserlere zarar vereceğini belirterek, 2 minarenin de Zeynel bey türbesi Kümbeti gibi tek parça halinde taşınması gerektiğini söyledi.

