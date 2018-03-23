DHA YURT BÜLTENİ-16

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlarda, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar (36) için akşam saatlerinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Vekili Tolga Polat, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ufuk Urgun, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, asker ve şehidin ailesi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Çakar’ın özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından Çakar’ın cenazesi askerlerin omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu. Şehit Çakar\'ın cenazesi defedilmek üzere memleketi Konya\'ya uğurlandı. Törene katılan Çakar\'ın ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ / Bitlis (DHA)

====================================

FETÖ\'nün Burdur il imamı Kütahya\'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Burdur il imamı olduğu öne sürülen R.Ö., Kütahya\'da gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ( TEM) Şubesi ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında aranan R.Ö.\'yü Zafertepe Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde yakaladı. Üzerinde kardeşi F.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan R.Ö. gözaltına alındı. FETÖ\'nün Burdur il imamı olduğu öne sürülen R.Ö. yapılan işlemlerinin ardından Burdur\'a götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılması,

-Hastanede sağlık raporu alınan şüphelinin tekrar Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA

===================================

Nevşehir\'de askeri uçak düştü (1)

NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ, (DHA)-

===================================

Nevşehir\'de askeri uçak düştü (2)

TSK\'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

NEVŞEHİR\'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TSK resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise \"Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır\" denildi.

Haber: KAYSERİ, (DHA)-

=============================

Çiftlik Bank CEO\'su Mehmet Aydın\'ın yengesi tutuklandı

ÇİFTLİK Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın\'ın yengesi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı.

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank\'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin İstanbul ve Bursa\'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda şirket CEO\'su Mehmet Aydın\'ın ağabeyi Fatih Aydın\'ın eşi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y gözaltına alındı. İki kişi getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hava Aydın\'ın, Mehmet Aydın\'a ait farklı bir şirketle bir dönem bağlantısı olduğu öğrenildi.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Taraklı Kaymakamlığı\'nın talebi üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet Aydın\'ın eşi Sıla Aydın, şirket yöneticisi Cemal Çolak, H.T., Ü.G., S.A., S.A. ve E.T tutuklanmıştı. Hava Aydın ve S.Y. ile birlikte tutuklu sayısı 9\'a yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)