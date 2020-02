DHA YURT BÜLTENİ-16

Rize\'de özel harekat polisleri, Afrin\'e uğurlandı



RİZE\'de, Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için görevlendirilen 22 özel harekat polisi, düzenlenen törenle uğurlandı.

Güneysu Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile özel harekat polisleri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş, yüreklerinin bir tarafının Afrin diye attığını belirterek kime sorulsa Afrin\'e gitmek isteyeceğini söyledi. Böyle bir millete sahip olduklarını ifade eden Vali Bektaş, \"Bizim milletimizin böyle bir özelliği var. Bizim milletimiz çok farklı. Biz bu yüzden başarılı oluyoruz. Afrin\'de milletin çocukları başarılı operasyonlara imza atıyor. Zor bir coğrafyada yıllardır hazırlanan tüneller, barikatlar ve tuzakları aşarak adım adım Afrin\'e ilerliyorlar\" diyerek asker ve polislere başarılar diledi.

Kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından 22 özel harekat polisi yakınları ile vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı veda sırasında bazı polis eş ve çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Aileleri ile vedalaşan polisler oluşturulan konvoy eşliğinde yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin uğurlanması

Valinin konuşması

Aileleri ile vedalaşmaları

Yakınları ile röp.

Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Bayram Ali SARI RİZE-DHA

==============================

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 12 Mart kutlaması

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından \'12 Mart İstiklal Marşı\'nın Kabulü\'nün 97\'nci yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı.

Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi\'nde düzenlenen törende Adana Büyükşehir Belediyesi personelleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 97\'nci yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı. Törende İstiklal Marşı\'nın okunması öncesinde Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi\'nde bulunan hilal ve yıldız etrafında ellerinde bayraklarla Büyükşehir Belediyesi zabıta, temizlik ve itfaiye personelleri çevrelenerek özel bir görüntü oluşturdu.

\'KURTULUŞ MÜCADELESİNİ DESTANLAŞTIRMIŞTIR

İstiklal Marşı\'nın coşkuyla okunmasının ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İstiklal Marşı\'nın bir bağımsızlık mücadelesinin ardından vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılarak bu mücadelenin destanlaştırıldığını ifade etti.

\'ESKİMEYECEKTİR\'

Dün Kurtuluş Savaşı\'nda mücadele eden kahramanların bugün de Afrin\'de adeta Türk vatanının bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için mücadele ettiğini aktarırken “Bilinmesini isterim ki çekilen çileleri ve bağımsız yaşama iradesini satırlarında destanlaştıran ve özetleyen İstiklal Marşımız, Aziz milletimiz yaşadıkça taşıdığı derin anlamıyla eskimeyecek ve kalplerde asılı durduğu yerden inmeyecektirö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Adana büyükşehir belediyesi başkanı hüseyin sözlü konuşması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

=======================

Erdoğan\'ın şiirini okuduğu öğretim görevlisi: Gurur duydum



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, dün Ak Parti Bolu İl Kongresi\'nde okuduğu ‘Vatan Duası\' şiirini yazan Muhammed Avşar, gurur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bolu\'da, partisinin il kongresinde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar tarafından yazılan \'Vatan Duası\' adlı şiirden iki kıta okudu. Öğretim görevlisi Avşar, şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın okuduğunu duyduğunda çok şaşırdığını ve gurur duyduğunu belirtti. Avşar, \"Tabii ki bu gurur şahsım adına değil vatanımız, milletimiz ve bayrağımız adına bir gurur. Cumhurbaşkanımızın şiiri okumasının ardından dünden beri çok arayan oldu, tebrik eden insanlar oldu. Bundan mutluluk ve gurur duyduk. Şiir bizim olmaktan çıktı, milletin oldu. Bundan dolayı gururluyuz\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 2008\'de Kuzey Irak\'a düzenlediği \'Güneş Harekâtı\' sırasında \'Vatan Duası\' şiirini yazdığını söyleyen Avşar, \"Bizler, aile olarak anne ve babamız, her şehit haberinde gözyaşı döken insanlarız. Kim olduğu önemli değil adı şehit olduktan sonra. 2008 yılında şehitlerimizin arkasından gözyaşları içerisinde yazmış olduğum bir şiir\" diye konuştu.

Şiirin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okunan 5 ve 6\'ncı kıtaları şöyle:

\"Fitneye fesada uğratma bizi/ Arşa kadar yücelt dirliğimizi/ Bozdurma haine birliğimizi/ Bu cennet vatanını böldürme Ya Rab.

Yüzümüz ak olsun, kara düşürme/Vatanımı koru zora düşürme/Ana yüreğini kora düşürme/Gülleri dalında soldurma Ya Rab.\"

Görüntü Dökümü:

-Öğretim görevlisinin görüntüleri

-Yazdığı şiir

-Konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

==========================

İstiklal Marşı için özel klip hazırladılar

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde; yöneticiler, Kıbrıs gazileri, polis ve askerler, imam ve öğretmenler tarafından İstiklal Marşı\'nın tüm kıtalarının seslendirildiği klip büyük beğeni toplandı.

Osmancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan öğretmen Mehmet Yıldız, İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında proje hazırladı. Proje kapsamında, fotoğraf sanatçısı Hayrullah Germeç\'in yardımıyla Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Emniyet Müdürü Mürsel Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Kıbrıs gazileri, öğretmenler, jandarma ve emniyet personeli, cami imamı ve öğretmenler tarafından ilçenin farklı noktalarında İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası okunarak videoya çekildi. \'Türkiye için söyle\' ismiyle klip haline getirilen görüntüler beğeni topladı.Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Kıbrıs gazileri, öğretmenler, jandarma ve emniyet personeli, cami imamı ve öğretmenler tarafından ilçenin farklı noktalarında İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası okumaları

Görüntü dökümü

--------------------------

-Klipten görüntüler

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

===============================

Başsavcı Güre:40 yıl ilmik ilmik işlenmiş bir örgütlenme, 40 günde yerle bir edildi

DİYARBAKIR\'da düzenlenen Yargıda Birlik Derneği buluşmasında bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Cumhuriyet tarihinde ilk defa darbeye karşı çıkan bir yargının mensubu olma şerefine nail olduklarını beirterek, \"Çok büyük bir mücadele ile 40 yıldır ilmik ilmik işlenmiş bir örgütlenme, 40 günlük bir çalışma ile yerle bir edildi.\"dedi.

Yargıda Birlik Derneği\'nin 14 Nisan 2018 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu\'nda yapılacak olan 2\'nci Olağan Genel Kurulu öncesi, Diyarbakır\'da yargı mensuplarının katıldığı bir kokteyl düzenlendi. Diyarbakır buluşmasına, Hakimler Savcılar Kurulu üyesi Yaşar Şimşek, Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı.

YA ÖLMÜŞ OLACAKTIK, YA İÇERİDE OLACAKTIK

Bölge Adliye Mahkemesi binasında yapılan buluşmada bir konuşma yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 2014 yılında büyük bir musibet sonucu ortaya çıkan bu oluşumun, büyük bir hayra dönüştüğünü belirterek, \"Farklı ekollerde, farklı mezhep ve meşrepten arkadaşlarımızın, bu müsibet karşısındaki ortak kaygısı, ortak derdi, devlet ve millete karşı büyük tuzağı fark etmeleri, aynı kararlılık ve iradeyi göstererek ortaya koydukları düşünce sonucunda, bu platform ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa darbeye karşı çıkan bir yargının mensubu olma şerefine nail olduk. 2014 sürecinde yapılan HSYK seçiminde, çok büyük bir mücadele sonucunda 40 yıldır ilmik ilmik işlenmiş bir örgütlenme, 40 günlük bir çalışma ile yerle bir edildi. Elde edilen seçim zaferi belki de şu günlerde devlet ve milletin ulaştığı bu seviyenin fitilini ateşledi. 2014 HSYK seçimlerindeki bu zafer, her meşrep ve fikirdeki insanın büyük desteğiyle oluşmuş bir mücadeleydi. Bu mücadelenin ruhunu unutmamak gerekiyor. Eğer o süreç kazanılmamış olsaydı, muhtemelen bu salonda hiç kime burada olmayacaktı. Ya ölmüş olacaktık, ya içeride olacaktık. Bu oluşum, her konseptte, her konjoktüre uygun çözüm ürettiği sürece varlığını devam edecektir. İnşallah, yargının tarihinde ilk defa darbeye karşı bu onurlu duruşunu devamlı kılar ve bu onurlu gidişi hep beraber omuzlarız.\"dedi.

GÜÇLÜ BİR DEVLET İÇİN YARGIYI GÜÇLÜ TUTMALIYIZ

Geçmişte, bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının, bu fonksiyonunu nasıl bir vesayet makamı olarak kullandığını ve kimlerden emir ve talimat alarak yargı yetkisini kötüye kullandığını gördüklerini söyleyen Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Musa Heybet ise, \"Yargıya dadanan bu ipleri dışarıdaki mahviller ve FETÖ, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde gerçek yüzünü gösterdi. Ama yargı gerçekten çok tecrübeliydi. Bunları iyi tanıyordu. Birlik ve beraberlik ruhunu özümsemişti ve bunun sonuçlarını almıştı. O gün bu darbecilere karşı dimdik durarak, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmayı başardı. Bu tarihi misyon sadece yargı içinde değil sonraki aşamalarda tüm milletimize örnek teşkil edecektir. Ülkenin en aydın sınıfını oluşturan hakim ve savcılar ülkesinin menfatleri için en asgari müşterek olan devletin bekası ve adalet için bir araya gelmişse, bu bir araya gelme toplumun tüm diğer kesimlerine de önderlik ve örneklik teşkil edecektir. 7 düvelin saldırıya geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin ve devletimizin bekası ve güçlü bir devlet için yargıyı güçlü tutmak zorundayız. Geçmişte hepimizi ayrıştırmışlardı. Aynı masada oturup yemek yiyemiyorduk. Kimse bir birine güvenmiyordu. FETÖ herkese, birbirine güvenilmez insan, şucu, bucu, dikkat edilmesi gereken adam damgasını vurmuştu. Çok şükür bundan kurtulduk. Bu adalet bayrağını kardeşçe hep birlikte taşıyacağız. Bugün için bu birliktelik dünden daha önemlidir. Eğer toplumun aydın kesimini oluşturan hakim ve savcıların iradesi bu yönde olursa, devletin ve milletimizin iradesi de o şekilde tecelli edecektir. Bugün adliyelere geldiğimizde şu kimdir, bu kimdir, hangi cemaattendir sorusunu sormuyoruz. Bundan sonra da grup ve aidiyet ayrımı asla olmayacak. Yargı güçlü olmalı ki devlet güçlü olsun.\"dedi.

HSK, YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ\'NİN ARKASINDADIR

Yargıda Birlik Derneği\'nin kolay kurulmadığını belirten Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Yaşar Şimşek ise, \"Nasıl ki Sur\'da, memleketin başka yerlerinde size tuzak kurdularsa, milletimize tuzak kurdularsa, adliyelerde de tuzak kurdular. O tuzakları sizler bozdunuz. Yargıda Birlik Derneği, yargı teşkilatının bu hain FETÖ terör örgütünden kurtulması ve temizlenmesi, arınması için çok güzel vazife yaptı ve yapmaya devam edecek. Yargıda Birlik, bu teşkilatın bundan sonra yaşayacağı her türlü bölücü, yıkıcı ve meslek düşmanlarının bu mesleğe ihanetlerini önleyici en büyük sigortadır. Yargıda birliğin, ülkenin bekası noktasında yerine getirdiği çok büyük bir fonksiyon var. Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıda Birlik Derneği\'nin arkasındadır ve sonuna kadar öyle olacaktır. Bütün başkan ve üyelerimiz bu düşüncededir. Bunun aksine duyacağınız her türlü söylem kötü ve art niyetlidir. Yargıda Birlik, hakkınızı hukukunuzu koruyacaktır. Kurul nezdinden haklarınızı dile getirecek, hakkınızı savunacak bir meslek örgütüdür. Yargıda birlik derneğini çok önemsiyoruz. \"dedi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Toplantıdan görüntüler

- Katılan hakim ve savcılar

- Başsavcı Güre\'nin konuşması

- Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet\'in konuşması

- HSK üyesi Yaşar Şimşek\'in konuşması

- Hakim ve savcıların bayraklarla fotoğraf çektirmesi

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA) -

=============================

Boat Antalya ve Otoshow birlikte kapılarını açtı

TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Boat Antalya ve Otoshow fuarları, ANFAŞ Fuar Merkezi\'nde açıldı.

Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı (Boat Antalya) ile Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı (Otoshow), saat 16.00\'da düzenlenen törenle açıldı. Boat Antalya ve Otoshow fuarlarının açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile çok sayıda davetli ve sektör temsilcileri katıldı.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATSO ile KOSGEB\'in de desteklediği Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğiyle hazırlanan Otoshow Fuarı ve Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) ile Türkiye Otelciler Federasyonu\'nun desteğiyle hazırlanan Boat Antalya Fuarı, 18 Mart saat 19.00\'a kadar sürecek.

Antalya\'da çok önemli iki fuarın açılışının yapıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu, bir sinerji oluşturmak için biri deniz, diğeri karadaki araçların olduğu bu iki fuarın ileriki yıllarda büyümesi ve bağımsız devam etmesi temennisinde bulundu. Antalya\'nın turizmin amiral gemisi olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Bu şehirde turizmde hem pazarı hem de turizmi çeşitlendirmek için etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de sektörel fuarları artırmak. Bunun için ANFAŞ yıllar önce kent yöneticilerinin büyük emekleriyle kurulmuş ve bu yapı ortaya çıkmış. Önemli bir avantajımız var\" dedi.

TÜYAP ANFAŞ\'IN YÜZDE 15 HİSSESİNİ ALIYOR

Antalya\'nın şu an fuar sektöründen alması gereken pay noktasında çok memnun olmadıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Belki Türkiye\'de İstanbul\'dan sonra en kolay fuarcılığı büyütebileceğimiz şehir Antalya\'dır. Konaklama imkanları, dünyada 240 noktaya uçuş imkanı var ve fuarcılığı mutlaka büyütmemiz lazım. TÜYAP ANFAŞ\'ın küçük ortaklarından ve ANFAŞ yönetimi TÜYAP\'a yüzde 15\'lik daha hisse verecek. Böylece TÜYAP bundan sonra Antalya\'yla daha çok ilgilenecek. TÜYAP Türkiye\'de çok önemli fuarlar düzenliyor ve Antalya\'yı mutlaka TÜYAP üzerinden büyütmeliyiz\" dedi.

DENİZ VE TERSANE ŞEHRİ

Antalya\'nın bir deniz ve çok önemli tersane şehri olduğunu da söyleyen Karaloğlu, “Tarihe baktığımızda hem Antalya merkezde hem Alanya\'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de çok önemli bir tersane şehri. Antalya\'nın genlerinde denizcilik, tersanecilik var. Bugüne geldiğimizde de Antalya Serbest Bölge, en önemli deniz araçları ve botların üretildiği bir merkeze dönüştü. Ama fuara çok fazla katılan yokmuş, onlara teessüflerimizi bildirelim. Almanya\'daki fuarlara katıldıklarını söylemişlerdi. Mutlaka o arkadaşlar da buradaki fuara destek olmalı ve mutlaka bu fuar büyümeli. Almanya\'daki fuar bir-iki senede o hale gelmedi, yılların emeği var ve en çok Türkiye\'den katılan firmaların emeği bu\" dedi.

İMKANI OLANLARA YAT ALIN ÇAĞRISI

Fuarın açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya\'nın dünyanın en iyi yatlarını ürettiğine işaret ederek, imkanı olan herkesin fuara katılması ve buradan yat satın alarak sektörün gelişmesine destek vermesi çağrısında bulundu. Çetin, Antalya\'da fuarların geliştirilmesi için de ATSO olarak destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

BOAT SHOW KALEİÇİ\'NDE DE DÜZENLENECEK

Bu iki fuarla Antalya\'nın eksik olan parçasının tamamladığını belirten Antalya DTO Başkanı İnanç Kendiroğlu, “640 km sahili olan bir şehrin böyle bir denizcilik fuarına ihtiyacı vardı. Otoshowla birbirini tamamlayan kare görünümünde. Fuarlar dünyada bu boyuta gelmeye başladı. İnşallah sektörümüz adına hayırlı olur. Boat Antalya\'nın bir ayağını da sezon sonunda Kaleiçi\'nde deniz üzerinde gerçekleştireceğiz. Doğrudan satış yapılabilecek bir fuar olacak ve hazırlıklarına başlanıldı\" dedi.

OTOMOTİV İLK DEFA DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

Fuarların ülke ekonomisi ve sektörlerin tüketiciyle buluşması açısından çok önemli olduğunu belirten ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, Türkiye otomotiv sektöründe 2017\'de 2016\'ya göre yüzde 3.3 daralma yaşandığı ve 980 bin adet satış gerçekleştiğini söyledi. Üretimde ise yüzde 13 büyüyerek 1 milyon 673 bin adede ulaşıldığını anlatan Erce, “Bunun en büyük nedeni ihracattı. İhracatta yüzde 16 büyümeyle 1 milyon 330 bin otomobil ürününün ihracatını gerçekleştirdik ve ilk defa rekora ulaştı, 28.5 milyar dolara geldi. Sektörümüz ilk defa 6.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu sene geçen seneden çok farklı olmadığını görüyoruz\" dedi.

16 YAŞ ÜSTÜ 6 MİLYON ARAÇ

Maliye Bakanlığı\'nın 16 yaş üstü taşıtları hurdaya ayıranlar için yeni alımlarda 10 bin lira indirim yapılacağı belirtilen tasarısının bu ay sonuna kadar yasalaşmasını beklediklerini söyleyen Erce, sektörün en önemli sorunların birinin bu konu olduğunu, Türkiye\'de bugün itibariyle mevcut 17 milyon aracın 6 milyonunun 16 yaş üstü olduğunu kaydetti. Erce, bu araçların trafik kazası, yüksek yakıt maliyeti gibi birçok sıkıntı yarattığını, bu tür problemlerin düzeltilmesi açısından hurda alım programını önemli bulduklarını dile getirdi.

İKİ SEKTÖR BİRBİRİNE SİNERJİ OLUŞTURUYOR

TÜYAP olarak Antalya\'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, iki önemli sektörü birbirlerine sinerji oluşturması için tek çatı altında biraraya getirdiklerini kaydetti. Fuarda alım heyetleri için özel görüşmeler gerçekleştirileceğinden de bahseden Alagöz, “Birbirinden güzel tekne tasarımlarından onlara destek olan yan sektörlere kadar hepsini biraraya getirdikö dedi.

TOYOTA\'DAN HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Toyota, öncüsü olduğu hibrit teknolojisine sahip otomobilleriyle Antalya Otoshow\'a katıldı. Toyota, dışarıdan şarj etme ihtiyacı olmadan kendi kendine şarj olabilen C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Auris Hybrid ve Rav4 Hybrid ile Antalya\'da göz doldurdu. Toyota standında büyük ilgi gören bir diğer model ise pick-up segmentinden Hilux oldu. 18 Mart tarihine kadar sürecek Antalya Otoshow\'da Toyota\'yı, 364 metrekarelik stantta Toyota Plaza Bakırcılar temsil ediyor. Fuarda, Toyota\'nın hibrit teknolojisine sahip bu araçlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (HD)

----------------------------------

- Fuardan detay

- Vali Münir Karaloğlu konuşma

- ATSO Başkanı Davut Çetin konuşma

- ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce konuşma

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL / ANTALYA (DHA)

=====================================