DHA YURT BÜLTENİ-16

Bandırma Belediyesi’nde çalışan kadınlar 8 Mart’ta izinli

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Dursun Mirza, kadın çalışanlarına ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kapsamında çiçek dağıtarak, 8 Mart gününün 81 kadın çalışana tatil olduğunu açıkladı.

8 Mart’ın kadınlara yönelik duyarlılığın arttığı bir gün olduğuna işaret eden Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, “Biz de Bandırma Belediyesi olarak 6 Mart tarihinden başlayarak 11 Mart’a kadar devam eden etkinlik süreci başlattık. Bandırma Belediyesi hem memuruyla, hem işçisiyle, hem de taşeronlarla yaptığı sözleşmede 8 Mart’ta tüm kadın çalışanlarını izinli sayıyor. Dolayısıyla duyarlılığımızı ortaya koyarak o gün 81 kadın çalışanımızı izinli sayıyoruz. Bu duyarlılığımızı önce kadınlarımıza izin vererek ve güzel etkinliklerle süsleyerek, bu bilinci artıracağız. 8 Mart’ı kadınlara layık bir şekilde kutlayacağızö dedi. Mirza, açıklamalarının ardından kadın çalışanları tek tek odalarında ziyaret ederek çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın kadın personele çiçek dağıtması

Başkan Mirza’nın tatil ve diğer açıklamaları

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

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Kadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktı

TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi tarafından bu yıl \'Kadına Saygı\' sloganıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, halı sahada futbol oynayarak hünerlerini sergiledi.

TÜFAD Denizli Şubesi Başkanı Bülent Fil, Dünya Kadınlar Günü kapsamında bu yıl \'Kadına Saygı\' sloganıyla \'Annem Futbol Oynuyor\' adlı halı saha etkinliğini düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe çok sayıda kadın aileleriyle birlikte katılırken, kadınlardan oluşan 3 takım futbol oynamak için sahaya çıktı. Halı saha futbol oynayan anneler, kadınların her işte başarılı olduklarını saha çıkarak göstermek istediklerini söyledi. Saha kenarında bekleyen çocuklar ve kocalar da, futbol oynayan kadınlara destek verdi. Etkinlik keyifli bir ortamda tamlandı.

TÜFAD Başkanı Bülent Fil, amaçlarının kadına saygı olduğunu belirterek, \"Bu yıl 9. kez yapıyoruz. Organizasyonumuzu yapmamızın temel amacı, toplumda kadına yönelik duyarlılığı arttırmak. \'Kadına Saygı\' sloganıyla yaptığımız halı saha etkinliğinde kadınlara dikkat çekmek istiyoruz. Kadınlara hak ettikleri saygıyı göstermemiz gerekiyor. Geçen yıl da kadınlar şiddet gördü, öldürüldü. Bunun önüne geçmek için, farkındalık oluşturacağız. Elbirliği ile kadına şiddete son vereceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadınlardan görüntüler

-Bülent Fil\'in açıklaması

-Kadınların konuşmaları

-Futbol oynamaları

-Çocukların ve kocaların destek vermesi

Haber-Kamera Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Jandarma pazarcı kadınlara karanfil dağıtıp kadınlar gününü kutladı

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra Köylü Pazarında, kadın pazarcılara kırmızı karanfil dağıtarak 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Köylü Pazarında tezgah açan kadın pazarcılara ve alışveriş yapan kadınlara karanfil dağıtarak Kadınlar Gününü kutladı. Jandarma ekipleri tarafından pazarda ki kadınlara şiddetle mücadele ve ailenin korunması kanunu hakkında bilgiler verildi. Jandarmalara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri de eşlik etti. Pazardaki kadınlar yapılan uygulamadan memnun kalırken, jandarmalara büyük ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jandarma ekiplerinin pazarcı kadınlara karanfil vermesi

Kadınlara ailenin korunmasına ilişkin kanununla ilgili bilgi verilmesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/Kandıra (KOCAELİ), (DHA)

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CHP’Lİ AĞBABA: TEKEL, SÜMERBANK KİMLERE VERİLDİYSE, ŞEKER DE ONLARA VERİLECEK

Şeker fabrikalarının satışına karşı Tokat\'ta Turhal Şeker Fabrikası önünde ilçe sakinleriyle buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki 23 milletvekili, ardından Amasya\'nın Suluova ilçesine geldi.

Suluova\'da hizmet veren Amasya Şeker Fabrikası önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu özelleştirmelerin Türkiye\'de yaşayan hiç kimsenin faydasına olmadığını belirterek, şöyle dedi:

\"Burada bir yapı kurulmuş, şeker fabrikası arsası birine verilmeden, peşkeş çekilmeden kime verilmiş. Üreticiye, çiftçiye verilmiş, insanlar burada bu şekilde üretim yapıyor. Fabrika şu anda burada çalışıyor. Tam da özelleştirmeye karşı olmamızın nedeni bu. Belki şeker fabrikasının tarihini birileri bilmeyebilir ama şeker fabrikası demek, Cumhuriyet demektir. Şeker fabrikası demek Anadolu demektir. Bir şeyi açıkça bilelim. Burada bir siyasi mesele değil ama şeker fabrikalarının satışını Türk çiftçisi istemedi, Türk işçisi istemedi. Buradaki insanlar da karşıdaki esnaf arkadaşlarımız istemedi. Bu satış tamamen Amerika’dan ihraç edilen şeker bazlı nişasta dediğimiz kartellerin, büyük sermaye sahiplerinin talebiyle şeker fabrikaları özelleşiyor. Türkiye özelleştirmeleri çok yakinen gördü, yaşadı. Bu özelleştirmeler Türkiye’de yaşayan hiç kimsenin faydasına olmadı.\"

Özelleştirmelerin halkın yararına olmadığını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, şunları söyledi:

\"Özelleştirmeler AKP’ye oy verenlerin de yararına olmadı. Yandaş bir iki iş adamının faydasına oldu. Et Balık Kurumu satıldı, eti ithal ediyoruz. Yem fabrikaları satıldı, utanarak söylüyorum, samanı ithal ediyoruz. Başka sigara fabrikaları özelleşti, sigarayı ithal ediyoruz. İthal etmediğimiz bir şey yok. Şekeri özelleştirirsek, şekeri satarsak, bilin ki Türkiye’deki 14 tane şeker fabrikasının yerine rezidanslar, oteller, iş merkezleri dikilecek. Bundan herkesin rahatsız olması gerekiyor. Buna herkesin karşı çıkması gerekiyor. Bakın milli isek, yerli isek, bu ara laf çok ya milli yerli, millilik yerlilik burada belli olur. Bu şeker fabrikaları kimsenin babasının malı değil, kimsenin dedesinin malı değil, sizin de dedenizin, babanızın malı değil, bu fabrikalar, çocuklarınızın, torunlarınızın, doğmamış çocukların size emanettir. Emanete hıyanet etmemeliyiz. Bu ülkede yaşayan bir kardeşiniz, bir milletvekili olarak size yalvarıyorum. Tekel ne olduysa, Sümerbank ne olduysa, kimlere verildiyse, şeker de onlara verilecek. Buna bir siyasi mesele olarak bakmayın ve lütfen buna karşı çıkın.\"

Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, açıklamanın ardından ilçeden ayrılarak, kara yoluyla Çorum\'a gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Amasya şeker fabrikası dışından detay

-Şeker fabrikası içinden detay

-Şeker fabrikası önündeki kalabalıktan detay

-Milletvekillerinin partilileri selamlaması detay

-Açıklama

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/SULUOVA,(Amasya),(DHA)-

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Cerablus\'ta bombalı araçla saldırı: 8 ölü, çok sayıda yaralı (Geniş haber)

GAZİANTEP\'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve \'Fırat Kalkanı Harekatı\'yla teröristlerden arındırılan Cerablus\'ta, polis merkezi yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1\'i yerel polis, 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

\'Fırat Kalkanı Harekatı\'yla teröristlerden arındırılan Cerablus kent merkezindeki polis merkezi yakınında bugün öğleden sonra patlama meydana geldi. Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle meydana geldiği belirlenen patlamada, biri Cerablus yerel polisi olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 10\'un üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilerek Karkamış ve Gaziantep\'teki hastanelerde tedaviye alındı.

Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ PYD tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Jandarma aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

