DHA YURT BÜLTENİ-16

Adıyaman\'dan \'Zeytin Dalı Harekatı\' için JÖH sevkiyatı /EK

BESNİ\'DE BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Adıyaman\'dan sınır kentlerine gönderilen 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, Besni ilçesinde binlerce kişi tarafından karşılandı. Ellerinde bayraklarla konvoyu karşılayanlar, sevgi gösterisinde bulundu. Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde, vatandaşlar \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Kahrolsun PKK\', \'Bizleri de Afrin’e götürün\' sloganları attı. Atatürk Caddesi üzerinde bir süre duran konvoyun önünde vatandaşlar kurban keserek özel harekatçılarla dua etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ellerinde Tür bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar

- Jandarma Özel Harekat konvoyu

- Vatandaşların karanfil ve zeytin dalı atması

- Kurban kesilmesi

- Sloganlar atılması

- Jandarma Özel Harekatın dua etmesi

-Binlerce vatandaşı özel harekatçıları araç konvoyuyla yolcu etmesi

-Özel harekatçıların halkı selamlaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 207 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Kilis sınırı teröristlerden temizlendi

Arap Boran ve Dikmetaş köyü yakınlarındaki ÖSO güçlerinin bulunduğu bölgeye de PYD/PKK\'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Özgür Suriyie Ordusu (ÖSO) güçleri bugün Kilis’in karşısına düşen birçok noktada kontrolü sağladı. TSK’nın desteklediği ÖSO\'nun bugün 8 köyde denetimi sağlamasıyla birlikte, Türkiye sınırı ile 12 kilometre derinlikteki Afrin\'in Bülbül beldesi arasındaki alan terör unsurlarından arındırılmış oldu. TSK geçen 20 Ocak günü sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye\'nin Afrin bögelsinin teröristlerden arındırılması için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında Afrin’in doğu ve batısından açılan iki ayrı cephe ile düzenlenen operasyonlarda çok sayıda köy ve kritik nokta teröristlerden arındırıldı. Harekât kapsamında bugün TSK desteğiyle operasyon başlatan ÖSO güçleri, Kilis sınırına yakın noktada bulunan teröristlerin denetimindeki köylere birbiri ardına operasyon düzenledi. TSK’nın hava ve karadan ateş desteğiyle onlarca araç ve yüzlerce ÖSO\'lunun katılımıyla yapılan operasyonlarda Dayr Savan, Arap Viran, Ukanlı, Hamlurak, Haykajah, Kila, Marvana ve Şarkanlı köylerinde kontrol sağlandı. Kontrolün sağlandığı köylere ÖSO güçleri üslenirken, hâkim tepelerden de olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçildi. Bu arada gün içerisinde çıkan çatışmalarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yaralanan ÖSO\'lular da ambulanslarla tedavi için hastanelere taşındı.

DERİNLİK 12 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bugün düzenlenen operasyonların ardından ele geçirilen köyler ile Türkiye sınırı ile Afrin’in Bülbül beldesi arasındaki bölge tamamen ÖSO denetimine girmiş oldu. Kilis’e yönelik roket ve havanlı saldırıların yapıldığı bölgeler olarak bilinen alanlar da böylece teröristlerden tamamen temizlendi. Bülbül beldesine kadar olan bölgenin tamamen ÖSO denetimine girmesiyle harekât kapsamında Kilis sınırından ulaşılan derinlik ise 12 kilometreye ulaştı.

PYD’LİLERDEN HAVAN VE ROKETLİ SALDIRI

Öte yandan, harekât kapsamında TSK desteği ile ilerleyen ÖSO\'nun denetimine giren köylerden çekilen teröristler, daha geride bulunan köyler ile tepelere çekildi. Geri çekilen teröristler kaybettikleri köylerde bulunan ÖSO güçlerinin bulunduğu alanlara ise havan ve roketlerle saldırdı. Arap Boran ve Dikmetaş köyü yakınlarındaki ÖSO güçlerinin bulunduğu bölgeye de PYD/PKK’lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırının ardından, Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından teröristlerin bulunduğu bölge obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-Akın ÇELİKTAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)

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Bakan Çelik: \'Üyelik perspektifi vereceğiz\' desinler, bütün fasılları açmaya hazırız/EK

\'TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİ GÜZELDİR\'

AB Bakanı Ömer Çelik, üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere seslenerek, \"Okuduğunuz bazı haberlere kulak asmayın, Türkiye\'nin geleceği güzeldir, gelecek günler daha parlaktır\" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar ve Eczacılık Fakülteleri\'nin yeni binalarıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Hizmet Binası\'nın temel atma, Hukuk Fakültesi binasının da açılış törenine katıldı. ÇÜ Kongre Merkezi\'nde düzenlenen törende bakanlara, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ile ÇÜ Rektörü\'nün de aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyen, öğrenci ve bürokrat eşlik etti.

\'BAZI HABERLERE KULAK ASMAYIN\'

Törende konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şunları kaydetti: \"Bugün burada 100 milyon liralık yatırımdan bahsediyoruz. 2002 öncesi Türkiye’de bu paranın yarısı IMF tarafından Türkiye’nin kullanması için verildiğinde ülkede piyasaların çok olumlu etkilendiği haberleri yayılıyordu. Eskiden piyasaları coşturan bu paralar, şimdi üniversiteler için harcanıyor. Milletlerin yükseliş ve çöküş dönemleri olur. Savaşı kazanır veya kaybedersiniz. Donanmanızı kaybetseniz yenisini kurarsınız. Bir milleti millet yapan onun kültürüdür. Eğer kültürü kaybederseniz o milleti kaybedersiniz. Hukuk Fakültesi açılıyor. Türkiye’de bir darbe gerçekleştiğinde onların önünde saygı duruşuna geçen anayasa mahkemesi başkanları gördü bu ülke. Türkiye’de laik devleti ortadan kaldırmaya çalışan darbe girişiminde hukukçularımız cesurca harekete geçmişlerdir. Darbe girişimi hukukun gücüyle engellenmiştir. Sınırımızda terör koridorunu engellemeye çalışırken uluslararası hukuk belgelerine ve çatışma hukukuna uyuyoruz. Üniversitelerimizde yabancı öğrenci sayısının çok artmasının hem kendi öğrencilerimiz hem de kendi üniversitemiz adına katkısı olacaktır. Eskiden bize hasta adam deniyordu ama genç cumhuriyeti kurarak bu dönemden çıktık. 1990\'lı yılların sonunda krizi aştık. Sizlerin iş başına geleceğiniz dönemlerde kimse Türkiye’ye hasta adam demeyecek. Okuduğunuz bazı haberlere kulak asmayın. Türkiye’nin geleceği güzeldir. Bugünden daha parlak olacaktır geleceğimiz.\"

\'ÜNİVERSİTELER ÖNEMLİ\'

Türkiye\'nin hedeflerine ancak bilgiyle ulaşılabileceğini anlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, şöyle konuştu: \"Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi nitelikli bilgi ile mümkündür. Tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilgiyi nitelikli güce dönüştürecek bilim adamlarına ihtiyacımız var. Bilgi üniversitelerde üretilir. Üniversitelerde üretilen bilgi, birikime ve üretime dönüşür. Ülkemizde yükseköğretime erişim oranında hedefe ulaşılmıştır. Okullaşma oranı yüzde 103.73’dür. Net yüzde 42.43’dür. Bu oran 2002 yılında yüzde 27 idi. Yüzde 27’den yüzde 100.73’e çıktı. Bu okullaşma oranıyla Avrupa’da birinciyiz. Yükseköğretimde erkeklerde okullaşma yüzde 40, kızlarda ise yüzde 44. Milli Savunma Üniversiteleri, Türk Japon Bilim ve Teknoloji üniversitelerimizle birlikte 180’ın üzerinde üniversitemiz var. 7 milyon 700 binin üzerinde yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimiz var. 2002’de 1 milyon 600 bindi. Üniversitelerde her alanda çalışırken bir alanda öne çıkması önemlidir. Birinin diğerini taklit etmesini istemiyoruz. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının bölgesel kalkınmaya katkı sunmasını istiyoruz. Bir alanda öne çıkması önemlidir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması başlatıldı. Bingöl tarımda, Düzce sağlık ve çevre alanında, Kırşehir sağlık alanında bölgesel kalkınmanın pilot illeridir. 15 üniversitemizde araştırma üniversitesi belirlenmiştir. Bu üniversiteleri maddi olarak desteklemekteyiz. Avrupa’da en fazla eğitime milli gelir Türkiye’de ayrılıyor. İstiyoruz ki bizim aldığımız eğitimden daha iyisini evlatlarımız alsın.\" Konuşmaların ardından ÇÜ Rektörü Mustafa Kibar, bakanlara teşekkür plaketi verdi. Protokol üyeleri daha sonra öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Bakanlar, daha sonra temel atma törenine katılıp işçilerle anı fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Salona girişten görüntüler

- AB Bakanı Ömer Çelik\'in konuşması

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

- Temel atma töreninden genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'19\" BOYUT:263MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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Gaziantep Üniversitesi\'nde \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek açıklaması

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için basın açıklaması yaptı. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, \"Afrin\'de bir operasyon yapıyoruz ve bu operasyon sadece Afrin için değildir\" dedi.

Sağlık- Sen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Şubesi, Hak-İş Gaziantep İl Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen Üniversite Temsilciliği üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için hastane önünde bir araya gelip, Türk bayrakları açarak, sloganlar attı. Grup adına basın açıklaması yapan Sağlık-Sen GAÜN Şube Başkanı Cuma Kerkez, harekata katılan Mehmetçik\'in yanında olduklarını söyledi. Harekatın, tüm terör unsurları yok edilinceye kadar sürdürülmesini istediklerini kaydeden Başkan Kerkez, şöyle konuştu:\"Ülkemizin güney sınırında, emperyalist- siyonist Amerika\'nın PKK artığı PYD- YPG denen eli kanlı terör örgütünü himaye ederek, hemen yanı başımızda sözde bir devletçik kurdurma çabasında olduğuna hepimiz şahidiz. Türkiye\'ye diz çöktürmek isteyenlerin hüsrana uğradığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla terörle mücadele sürecinde büyük bir adım atıldı, içimizdeki bazı hain yapılar bu sürece darbe vurmak istediler. Ülkemiz, terör ve terör örgütleriyle bir mücadele içinde. Milletimiz bütün unsurlarıyla bu mücadelede devletinin yanında yer alıyor. Bu mücadelemiz, terör unsurları tamamıyla yok edilene kadar sürmelidir. Gerekirse canımızı, kanımızla ecdadımızın bu vatan topraklarını koruduğu gibi ülkemizi korumaya hazırız. Terör odaklarına karşı bu haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizle birliktedir. Dileğimiz, kahraman Mehmetçik\'imizin zaferi ve yuvalarına sağ salim dönmeleridir. \'Zeytin Dalı Harekatı\' sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olacağına inanıyoruz.\"

\'BU OPERASYON, SADECE AFRİN İÇİN DEĞİLDİR\'

Basın açıklamasına katılan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür ise Türkiye\'nin; din, dil, ırk ayrımı yapmadan her zaman ezilenlere destek olduğunu vurguladı. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik harekatın tüm mağdurlar için başlatıldığını belirten Prof. Dr. Gür, şunları söyledi: \"Dil, din, ırk ayrımı yapmadan huzur ve barış içerisinde yaşandı. Bugün vatanımızda, Gaziantep başta olmak üzere bir ensar ruhuyla Suriye\'den gelen kardeşlerimizin Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Ezidi olmasına bakmadık ve onların hepsine kucak açtık. Bizim için çünkü onların tek özelliği vardı. Mağdurdular, mazlumdular ve yardıma ihtiyaçları vardı. Bütün dünya sus pus olmuşken, bütün dünya oraya müstemleke olarak bakıp, orayı işgal etmek üzere gitmişken, biz yardım elimizi uzattık. 3 milyon 200 bin Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Gaziantep, Kilis bu konuda Şanlıurfa ile birlikte çok büyük bir vicdan muhasebesi yaptı ve bu insanlara harika bir kadirşinaslık oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın dik duruşuyla ordumuzun teçhizat, milli yerli donanımıyla ve kararlılığıyla Afrin\'de bir operasyon yapıyoruz ve bu operasyon sadece Afrin için değildir. Aslına bakıldığında bütün dünya mağdurlarının başının dik olması için Türkiye\'nin masaya vurduğu bir yumruktur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalabalığın toplanması

- Kalabalığın ellerindeki Türk bayrakları

- Kalabalığın slogan atması

- Cuma Kerkez\'in konuşması

- Rektör Ali Gür\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 177 MB

Haber -Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,(DHA)