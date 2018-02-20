DHA YURT BÜLTENİ-16

FETÖ toplantısı yaparken yakalananlar tutuklandı

Adıyaman\'da otomobilde, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in videolarını izlerken yakalanan, örgütün \'akademisyenlerden sorumlu imamı\' olduğu iddiasıyla aranan İlyas B. ve üniversitede halen görevli 2 doçentin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Şubat\'ta kentte önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, adreslerden birinin önündeki park halinde bulunan otomobilde, örgüte ait olduğu değerlendirilen paraları sayıp, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in videolarını izleyen ve cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' ile görüşmeler yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltın alınan şüphelilerin, örgütün \'akademisyenlerden sorumlu imamı\' olduğu iddiasıyla aranan İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesi\'nde görevli yardımcı doçent doktorlar Hacı P. ve Recai K. olduğu belirlendi. Araçtaki 3 bin lira para ile İlyas B.\'ye ait içerisinde gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' yüklü cep telefonuna el konuldu. Diğer adreslerde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, Adıyaman Üniversitesinde doktor Suat Ç., araştırma görevlisi Lütfi A. ile aile hekimi Osman S. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet T., Hacı P., İlyas B., Recai K. ve Suat Ç. tutuklanırken, Lütfi A. ve Osman S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Adliyesi

- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

- Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Tunceli\'de Afrin operasyonuna destek turu

TUNCELİ\'de akşam saatlerinde bir grup asker ailesi ve yakınları ile bir grup vatandaş, Türk Bayraklı özel araçlarıyla kent merkezinde tur atarak, Afrin Operasyonu\'na katılan askerlere destek verdi.

Afrin Operasyonuna katılan Tunceli 4\'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugayı\'da görev yapan askerlerin aileleri, yakınları ile bir grup vatandaş akşam saat 18.00 sıralarında bir araya gelerek cadde ve sokaklarda, araçlarına astıkları Türk Bayrakları ile destek gösterisi yaptı. Yaklaşık 100 araçtan oluşan bir konvoydan oluşan asker aileleri, yakınları ve vatandaşlar, Atatürk Mahallesi\'nden zırhlı araçların korumasıyla yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca araçlarıyla korna çalıp, araç camlarından Türk Bayrakları\'nı sallayarak, Çarşı merkezine kadar gelen konvoy, Çarşı içinde bir tur attıktan sonra araçlar, tekrar geldikleri yöne doğru korna çalıp, geldikleri güzergahtan geri döndü. Araçlarda bulunan bazı vatandaşların camlardan çıkararak bozkurt işareti yaptığı görüldü. Afrin\'e destek için tur atan konvoy görüntüleri, Tunceliler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu ile çekilen araç konvoyunun görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Anten tamir eden 2 kişi 4 katlı binanın çatısından düştü

Hakkari\'nin Bağlar Mahallesi\'nde televizyon antenini onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ev sahibi Metin Sayık ile komşusu Davut Akın dengelerini kaybederek çatıdan yere düştü. Akın ile Sayık ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenden kaynaklı yayın alamayan Metin Sayık, komşusu Davut Akın ile birlikte 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çanak anteni düzeltmeye çalıştıkları sırada da Akın ve Sayık, dengelerini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı.Binadaki yakınları ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldıralan Akın ve Sayık\'ın tedvilerinin sürdüğü, durumlarını ağır olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polislerin Hastnae önünde güvenlik önlemi alması

-Yakınların Hastaneye gelmesi

-Kazanın meydana geldiği binanın görüntüsü

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)