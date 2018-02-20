T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT BÜLTENİ-16

FETÖ toplantısı yaparken yakalananlar tutuklandı Adıyaman'da otomobilde, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlerken yakalanan, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı

20 Şubat 2018 03:00

FETÖ toplantısı yaparken yakalananlar tutuklandı

Adıyaman\'da otomobilde, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen\'in videolarını izlerken yakalanan, örgütün \'akademisyenlerden sorumlu imamı\' olduğu iddiasıyla aranan İlyas B. ve üniversitede halen görevli 2 doçentin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Şubat\'ta kentte önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, adreslerden birinin önündeki park halinde bulunan otomobilde, örgüte ait olduğu değerlendirilen paraları sayıp, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in videolarını izleyen ve cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' ile görüşmeler yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltın alınan şüphelilerin, örgütün \'akademisyenlerden sorumlu imamı\' olduğu iddiasıyla aranan İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesi\'nde görevli yardımcı doçent doktorlar Hacı P. ve Recai K. olduğu belirlendi. Araçtaki 3 bin lira para ile İlyas B.\'ye ait içerisinde gizli haberleşme uygulaması \'Falcon\' yüklü cep telefonuna el konuldu. Diğer adreslerde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, Adıyaman Üniversitesinde doktor Suat Ç., araştırma görevlisi Lütfi A. ile aile hekimi Osman S. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet T., Hacı P., İlyas B., Recai K. ve Suat Ç. tutuklanırken, Lütfi A. ve Osman S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
- Adıyaman Adliyesi
- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması
- Şüphelilerin araçlara bindirilmesi
- Genel ve detay görüntüler 

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

===========================================

Tunceli\'de Afrin operasyonuna destek turu

TUNCELİ\'de akşam saatlerinde bir grup asker ailesi ve yakınları ile bir grup vatandaş, Türk Bayraklı özel araçlarıyla  kent merkezinde tur atarak, Afrin Operasyonu\'na katılan askerlere destek verdi. 

Afrin Operasyonuna katılan Tunceli 4\'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugayı\'da görev yapan askerlerin aileleri, yakınları ile bir grup vatandaş akşam saat 18.00 sıralarında bir araya gelerek cadde ve sokaklarda, araçlarına astıkları Türk Bayrakları ile destek gösterisi yaptı. Yaklaşık 100 araçtan oluşan bir konvoydan oluşan asker aileleri, yakınları ve vatandaşlar, Atatürk Mahallesi\'nden zırhlı araçların korumasıyla yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca  araçlarıyla korna çalıp, araç camlarından Türk Bayrakları\'nı sallayarak, Çarşı merkezine kadar gelen konvoy, Çarşı içinde bir tur attıktan sonra araçlar, tekrar geldikleri yöne doğru korna çalıp, geldikleri güzergahtan geri döndü. Araçlarda bulunan bazı vatandaşların camlardan çıkararak bozkurt işareti yaptığı görüldü. Afrin\'e destek için tur atan konvoy görüntüleri, Tunceliler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü
--------------------------
Cep telefonu ile çekilen araç konvoyunun görüntüleri
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

===========================================

Anten tamir eden 2 kişi 4 katlı binanın çatısından düştü

Hakkari\'nin Bağlar Mahallesi\'nde televizyon antenini onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ev sahibi Metin Sayık ile komşusu Davut Akın dengelerini kaybederek çatıdan yere düştü. Akın ile Sayık ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenden kaynaklı yayın alamayan Metin Sayık, komşusu Davut Akın ile birlikte 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çanak anteni düzeltmeye çalıştıkları sırada da Akın ve Sayık, dengelerini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı.Binadaki yakınları ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldıralan Akın ve Sayık\'ın tedvilerinin sürdüğü, durumlarını ağır olduğu belirtildi. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Polislerin Hastnae önünde güvenlik önlemi alması
-Yakınların Hastaneye gelmesi
-Kazanın meydana geldiği binanın görüntüsü

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FETÖFetullah GülenCumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYAdıyaman Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganizeMücadeleOperasyonlardaGözaltınAdıyamanHacıRecaiAraçtakiDiğerSuatLütfiOsmanAhmetEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24