DHA YURT BÜLTENİ-16

BAKAN SARIEROĞLU: ESNAFIMIZ GENCİ İŞE ALDIĞINDA BİR AY MAAŞINI BİZ ÖDEYECEĞİZ



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 18-25 arasında gençleri alacak esnaflara destek vereceklerini belirterek, \"Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz, bir ay esnafımızın ödeyeceği, yeni bir modele geçeceğiz\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Karabük\'te SGK İl Müdürlüğü\'nün yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Bina önünde bekleyen maden kazalarında hayatlarını kaybeden işçilerin eşleri, Bakan Sarıeroğlu\'na, \"Lütfen bizi yetim bırakmayın\" diyerek istihdamla ilgili olarak yardım istedi. Bakan Sarıeroğlu işçi eşlerine, \"Soma\'da büyük bir kaza yaşadık ve 301 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. İstihdam konusunda bir dizi sıkıntılar vardı. Ermenek ve Soma\'daki ailelerin istihdam hakkı vardı ve kanunda bir tarih kısıtı vardı. Daha önce bir yönetmelik var, özellikle Zonguldak\'ta yönetmelik gereği hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden birer istihdam sağlanmış. Bu 2004 yılından önce olmuş. İstihdam hakkında 2003-2014 yılları arasında eksik kalan istihdam hakkını verelim istedik. Bu mecliste görüşülüyor\" dedi.

Törende konuşan bakan Sarıeroğlu, hükümet olarak birinci önceliklerinin yatırım ortamının iyileştirilmesi olduğunu belirterek, \"Biz bir çılgınlık yaptık. Şu anda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenleme ile başvuru yapılmış, incelemesi yapılmış kabul olmuş en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Mevcutta 100 bin kişi kadrolu olduğu kamuya, 2 milyon 400 bin de memurumuz var. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Ama birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direkt tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz. Devlet memurları kanunda kamuda çalışma kriteri neyse onu ele aldık\" dedi.

Boş işlerle uğraşacak zamanlarının olmadığına vurgu yapan Bakan Sarıeroğlu, \"Esnafımıza \'bir senden bir benden\' diyeceğiz. İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz istihdamda. Geçmişte hep vergi ve prim desteği veriyorduk. Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz, bir ay esnafımızın ödeyeceği, yeni bir modele geçeceğiz\" dedi.

Bilişim konusunda gençlere de çağrıda bulunan Bakan Sarıeroğlu, \"Afrin\'de nasıl mücadele veriyoruz kendi İHA\'mız, silahlarımız olmasaydı kendi mühimmat üretimini yapmıyor olsaydık başarı elde etmemiz mümkün değildi. Şuanda bu konuda seferberlik içinde olmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği yerli ve milli olmayla ilgili, bizim çok daha fazla yerli ve milli üretim alanlarımızı, özellikle savunma sanayimizin arttırmamız lazım. Bununda bir seferberlik olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerimiz şehit oluyor gazi oluyor. Türkiye\'de olanlar iş arayan kardeşlerimizin de bu seferberliği özel sektörde işe girme konusunda katkı ve destek sağladıklarını önemsediğimi belirtmek isterim\" diye konuştu.

BİNAYA ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Bakan Sarıeroğlu, ülke genelinde kurum il müdürlüklerine isim verme uygulamalarının söz konusu olmadığını hatırlatırken, \"Ama şehidimizin vasiyeti hepimizin gönlüne işlenmiş durumda. Karabük Ömer Bilal Akpınar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak hizmet verecek\" diyerek, binaya Afrin şehidinin adını verdiğini açıkladıktan sonra binanın açılışını yaptı.

KARDEMİR\'İ ZİYARET ETTİ

Bakan Sarıeroğlu daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları\'nı (Kardemir) ziyaret etti. Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ve Genel Müdür Ercüment Ündal\'dan brifing alan Bakan Sarıeroğlu, yönetimden yeni istihdam noktasında bin kişilik daha alım yapılmasını talep etti. Kardemir\'in üretilen ilk demiri hediye edilen Bakan Eroğlu daha sonra fabrikanın yemekhanesine geçerek işçilerle birlikte yemek yedi. Bakan Sarıeroğlu daha sonra partisinin Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen Gençlik Kolları İl Kongresine katıldı.

\'AVUKATIN YAPMIŞ OLDUĞU HADSİZLİK\'

Sarıeroğlu, Afrin\'de şehit olan Musa Özalkan\'ın emekli ikramiyesine haciz işlemi başlatan avukatı eleştirerek, \"Çok tatsız bir olay oldu. Musa kardeşimizin maaşını haciz koymayla alakalı. Aslında biz Çalışma Bakanlığı olarak, SGK olarak ilk andan itibaren müdahale ettik. Buna izin vermedik. Kanunlarımızla bu konuyla ilgili düzenleme söz konusu. Bu konuyla ilgili borcun talibi olan vatandaşımızın da hassasiyeti ortada. Ama maalesef ki işte vatan millet sevdalısı ne demek, evlat kaybı ne demek, şehadet ne demek bilmeyen bir avukatın yapmış olduğu hadsizlik, hem mesleğine de ihanet diye değerlendiriyorum. Bütün hepimizin vicdanlarını yaraladı. Bunlar çok şu anda biliyorsunuz. Yaşadığımız bu süreci anlamayan, bu süreci okuyamayan, bu mücadelenin Türkiye\'nin geleceği açısından ne demek olduğunu bir türlü idrak etmemekte direnenlerle de bir yandan mücadele ediyoruz. Olsun biz mücadeleye alışığız\" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 19\'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın ailesini ve gazi olan uzman çavuş Yasin Yalçın\'ı ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanın maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin eşleriyle konuşması

-Bakanın konuşması

-Toplu kurdela kesimi

-Bakanın Kardemir işçileriyle yemek yemesi

-Salondan görüntü

-Bakanın konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Bakan Sarıeroğlu: Esnafımız genci işe aldığında bir ay maaşını biz ödeyeceğiz (2)

ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Sarıeroğlu, şehit annesi Ülker Akpınar\'a bugün açılışını gerçekleştirdikleri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasına Şehit Ömer Bilal Akpınar ismini verdiklerini söyleyerek, \"İllerimizde yaptığımız bir uygulama değil. İlk kez bunu yaptık\" dedi. Oğlunun adının verilmesinden dolayı ağlayan Ülker Akpınar ise, \"Elhamdülillah şerefli geldi, şerefli de gitti. Bir ve birlik olacağız. Vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizim milletimizi kimse bölemeyecek. Herkes iman gücüyle, küçük çocuklar bile \'anneciğim bizde gideceğiz askere\' diyor Ömer abilerini görünce. Üzülürüm ağlarım, anneyim ben ama elhamdülillah vatanım ve bayrağım için dedelerimiz ve ninelerimiz nasıl gittiyse bizim evlatlarımız da gidecek ki, bizden sonra gelenler de rahat yaşasın. Çocuğum bilinçli gittiği için çok gururluyum. Allah öyle Ömerlerin sayısını çoğaltsın, vatan ve bayrak sevgisi versin. İstiklal Marşı\'nı Mehmet Akif Ersoy boşuna mı yazdı. Şiirler boşuna mı yazıldı. Bu vatan bizim. Biz başka ırktan olanları kabul ederiz, gücümüz var. Bizi kim kabul eder vatansız kalırsak. Herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yapacak ki, Türkiye Cumhuriyeti ahirete kadar bizim kalacak. Dili, dini, mezhebi, ırkı her gruptan insan var. Herkes vatanına sahip çıkacak aklını başına alacak. Biz kafirlere yem olmayacağız, olamayız\" dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, şehit annesi Ülker ve baba İsmail Akpınar\'a oğullarının cenaze töreninde Kent Meydanı dolduran 10 binlerin oluşturduğu Türkiye siluetinin bulunduğu ve üzerinde \'Türkiye Uğurladı\' yazan fotoğrafı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanın şehit ailesini ziyaret etmesi, şehit annesi ile konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE\'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar\'dan sonra Eskişehir\'de partisinin il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikent Spor Salonu\'ndaki kongre öncesinde salonun önünde bekleyen kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

\"Yola çıkarken ne demiştik: \'Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece\'. Az önce Afyon\'daydık. Ve Afyon\'dan yola çıkmıştık. Tıpkı Kocatepe\'ye çıkar gibi çıkmıştık. Şimdi de aynı şekilde bu yola çıkıyoruz. Ve Eskişehir inşallah Mart 2019\'da bu değişimi gerçekleştirecek. Tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz gibi Büyükşehir\'de de gerçekleştirecek. Bakınız ekonomide attığımız adımlar ortada. Türkiye\'yi 3 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. IMF\'ye 23.5 milyar dolar vardı, şimdi sıfırladık, onlar bizden borç istiyor. 5 milyar euro borç istediler; arkadaşlar sordu \'Verelim mi?\' \'Verin\' dedim. Fakat baktılar ki bu Türkler kararlı, istemediler. Çünkü veren el, alan elden üstündür. Merkez Bankası 27.5 milyar dolar rezerve sahipti, hamdolsun şimdi 120 milyar dolar. Büyüyoruz. Düşünün 25 havalimanı vardı, şimdi 57 havalimanı var. Nereden nereye. Ve ilk yüksek hızlı treni biz yaptık biz. Cumhuriyet tarihinde bu bize nasip oldu. İlk olarak da Eskişehir\'e. Şimdi her tarafa dağılıyoruz. Daha iyi olacak. Modern Türkiye\'ye ne layıksa bunu yapıyoruz. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor.\"

Türkiye nüfusunun 81 milyon olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en fazla öğretmen atamalarının da kendileri döneminde yapıldığını söyledi. Erdoğan, \"Arka arkaya atamalar geliyor. Bizim dönemimizde yapılan atamalar hiçbir dönemde yapılmadı. Gene gelecek inşallah. Bakın 75 kişilik sınıflarda okuduk. Şimdi 30 kişilik sınıflar nerdeyse yok gibi. Daha aşağısı var. Ve biz öğretmenlerimizi atayarak yola devam ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde ortalama ne biliyor musunuz? 23. Nereden nereye. Artık sıralarımızın üzerinde kitaplarımız var mı, var. Ücretsiz olarak var mı var. Biz kitap kırtasiye dükkânlarının önünde kuyruğa girerdik, kitabımızı bulamazdık. Teksir kağıtlarla biz ders okuduk. Nereden nereye geldi\" diye konuştu.

Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nın zaferle sonuçlanacağını ifade eden Erdoğan, \"Mehmedimiz, ne dediler, \'Düğüne gidiyoruz\'. Bizim için o yollar adeta düğün yoludur. Şu anda da büyük bir mücadele; sabah itibarıyla 1595 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar Özgür Suriye Ordusu\'ndan kardeşlerimizle yaklaşık 91 şehidimiz var. Allah\'ın izniyle zafer her an daha yakın. Tereddüt etmiyoruz, imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmedimiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacak\" dedi.

\'BU MİLLET DARBE HEVESLİLERİNE İZİN VERMEYECEK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikent Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti Eskişehir 6\'nci İl Olağan Kongresi\'nde de konuşma yaptı. Erdoğan, milletin Adnan Menderes\'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadığını belirterek şunları söyledi:

\"Eskişehir\'in değerleri olan Şeyh Edebali\'yi, Hoca Nasreddin\'i, Seyit Gazi\'yi, Aziz Mahmut Hüdai\'yi, Hasan Polatkan\'ı, Gün Sazak\'ı rahmetle yâd ediyorum. Demokrasinin şehri Eskişehir\'de bundan 70 sene önce, 1948 senesinde ilk mitingini Çifteler\'de yaparak demokrasi mücadelesini başlatan, ömrünü milletine hizmete adayan Adnan Menderes\'i de tanzim ve şükranla yâd ediyorum. Bu millet Menderes\'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Elbette bu millet darbe günü sevinç naraları ile sokaklarda nümayış yapanları da unutmayacak. İnşallah bu millet, siyasetçilerini, ülkeye hizmet aşkı ile yanan idarecilerini, bir daha darbe heveslilerine izin vermeyecek. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerekirse canı pahasına, 251 evladı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında \"Dünya 5\'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler de bilecek. Dünya 5\'ten büyüktür\" dedi.

\'BURALARA YAN YATARAK GELMEDİK\'

Eskişehir ile birlikte büyükşehir kongrelerini başlattıklarını, bugüne kadar 54 il kongresini tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

\"Bu süreçte durma duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok. Şunu diyebilirsiniz, Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım artık bunu bilmeyen mi var? Öyle demeyin. Siz herkes bilir zannedersiniz ama maalesef bu yapılanların hepsi unutuluyor. Hatta hani o yüksek hızlı trenimiz var ya bunun bile Ak Parti iktidarı veya Ak parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenlerin olduğunu da size söyleyebilirim. Var, çok. Bizim yapacak çok işimiz var, çok. 25 havalimanı, 57 havalimanı oldu. Biz yaptık, hâlâ yapıyoruz, yapacağız. İstiyoruz ki hemen evinden çıksın 15 dakikada, yarım saatte havalimanına varsın, oradan da uçağına binsin, gideceği yere gitsin. Türkiye\'yi bu hale biz getirdik. Düşünün bütün bunlar yapılırken, niye yaptık bunları, modern Türkiye için bu gerekliydi de onun için yaptık. Modern Türkiye\'yi inşa edeceksek, hani bunlar Atatürkçüyüz diyorlar ya, Atatürkçü isen muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için ne yaptınız söyleyin bakalım. Bunların dikili bir taşı var mı acaba, yok. Ama bizim evvelallah eserlerimiz çok. İşte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak mı? Bak buradan dünyaya sesleniyorum. Dünyada bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz biz, hamdolsun. Şu anda, önümüzdeki yıl değil, bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız inşallah açılıyor. 2023\'te bu sayı 200 milyona çıkacak. Buralara durup dururken gelmedik, yan gelip yatarak gelmedik. Çalıştık, azmettik, koşturduk.\"

\'KOLTUĞA YAPIŞANLARDAN OLMADIK\'

Siyaseti ikbal kapısı olarak görmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hizmet vesilesi daha önemlisi istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görüyoruz. Bu hareket hiçbir zaman koltuk hırsına, makam ve mevki sevdasına dönen bir hareket olmadı. Biz Ana Muhalefet\'in başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine, görevde bulunduğu her sene seçim hezimeti sığdırmasına rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. Tüm makamlar geçicidir, fanidir, milletimizin bize birer emanetidir. Biz makama insana, insanlığa, vatandaşlarımıza hizmet götürme aracı olması dışında hiçbir anlam yüklemedik. Makam hırsı olanlar, makamlara hizmet kapısı olarak değil de rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altında asla barınamazlar. Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Hak ve halk katında hesap vermeden önce nefsimizi hesaba çekiyor, tespit edebildiğimiz kadarıyla eksiklerimizi, yanlışlarımızı telafi ediyoruz\" diye konuştu.

\'OSMANLININ TOKATINI ATARIZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir\'de Ak parti İl Kongresi\'nde yaptığı konuşmada Türkiye\'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Bu tarihi süreçte Türkiye\'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben şu anda milletimde bunu görüyorum. Mehmedimiz ne diyor? \'Düğüne gidiyoruz\' diyor. Birileri Afrin\'e gitmeyi lüks görebilir, \'Afrin\'e inmeyin\' diyebilir. Birileri hala oralarda barış rüzgarları estireceğini zannedebilir. Türkiye Cumhuriyeti\'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, o bize saldıracak. Kilis\'te öyle mi? Hatay\'da.100\'e yakın kardeşimiz şehit olacak, biz ne diyeceğiz? öbür yanağımı da uzatacağım \'gel bu yanağa da vur.\' Yok öyle bir şey. Biz Osmanlının tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Cerablus\'ta, El Bab da yaptık şimdi de burada yapacağız. Üç buçuk milyon Suriyeli vatandaşımızı kendi topraklarına döndüreceğiz. Gün ülkemizin geleceğini günlük siyasi mülahazaların önüne koyma günüdür. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden ülkemizi hedefleriyle, idealleriyle buluşturmamızı bekliyor. Kalbini bize yöneltmiş, yönünü bize dönmüş, umudunu bize bağlamış milyonlarca kardeşimiz Türkiye\'nin başarısı için gece gündüz dua ediyor.\"

MÜZENİN TEMELİNİ ATTI

Ak Parti İl kongresinin ardından Çankaya Mahallesi\'ndeki Ekin Düğün Salonu\'nda bir çiftin nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra işadamı Erol tabanca tarafından yaptılacak olan Odunpazarı Modern Müzesi\'nin temeli attı. Erdoğan temel atma töreninde şöyle konuştu:

\"Başbakanlık dönemimden beri, prensip olarak temel atma törenlerine iştirak eden bir insan değilim. Sadace açılış törenlerine katılıyorum. Çünkü temel atmaların bizim geçmişimizde biliyorsunuz çok garip bazı tecellileri olmuştur. Temeller atılmıştır, atıldığı yerde kalmıştır. Dedik ki biz öyye yapmayacağız. Biz temeli arkadaşlar atsın biz de açılışmalara gideriz. Tabu bunun istisnaları da olmuyor değil. İstisnaları da oluyor. İşte bugün de öyle bir istisna vesilesiyle biraradayız.Ülkemizin en önemli kültür insanlarından biri olarak gördüğüm Nabi Avcı hocamızın özellikle teşvikleriyle hayata geçirildiğini bildiğim bu mezenin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müzeyi Eskişehirimize kazandıracak olan Polineks Holding\'in yönekim kurulu başkanı Erol Tabanca ülkemiin sanat hayatına yaptıkları bu katkı sebebiyle teşekkür ediyorum. Ülkemizde özel müzecilik maalesef olması gerektiği yerde değildir. Eskişehir\'de yaklaşık 30 milyon dolarlık bir maliyetle böyle bir eserin ortaya çıkıyor olmasına büyük önem veriyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müzelerimizin ziyaretçi sayısı bir ara 30 milyona yaklaşmıştı. Bu sayı son yıllarda turizm sektörünün yaşamış olduğu sıkıntılı dönem sebebiyle 20 milyona geriledi. İnşallah bu yıldan itibaren yeniden 30 milyonun üzerine doğru bir yükselişin yaşanacağına inanıyorum. Özel müzelerimizin ziyaretçi sayıları ile ilgili bir istatistik olmamakla birlikte arzu etiğimiz rakamın gerisinde olduğu aşikardır. \"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ak Parti il kongresine katılanların,

-Erdoğan\'ın Odunpazarı modern Müzesi temel atma töreninde konuşması

-Erdoğan\'ın domino taşı benzeri tahtaya dokunarak temel atmayı gerçekleştirmesi

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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ÇORUM\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker\'in memleketi Çorum\'a, ateş düştü.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker’in Ankara’da yaşayan babası Hasan Eker’e acı haber verildi. Baba Eker, acı haberi aldıktan sonra Çorum\'a doğru yola çıktı.

Çorum merkeze bağlı Kalehisar Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Eker’in 4 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Eker’in yarın Çorum Merkeze bağlı Kalehisar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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EVİN MUTFAĞINA ROKET DÜŞTÜ

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi\'ye ait eve isabet etti. Tavanından girdiği evin mutfağında patlayan roket hasara yol açtı. 3 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Roket düşen evin içinden görüntü

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA)

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MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA: 2 POLİS YARALI

MALATYA Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 özel harekat polisi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yeşiltepe\'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün mühimmat deposunda meydana geldi. Mühimmat deposundaki patlama sesi, paniğe neden oldu. Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

2 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel Harekat araçlarından görüntüler

- Hastaneden detaylar

- Polis araçlarından görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

