DHA YURT BÜLTENİ-16

Başbakan Yardımcısı Işık: Teröristler adım atamaz hale geldi



Hakkari\'ye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terörle mücadele vurgusu yaptı. Işık, \"Dağlarda tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Allah\'a hamdolsun ki 40 yılı aşkın terörle mücadele tarihinde şu an en güçlü koordinasyonu sürdürüyoruz. Teröristler adım atamaz hale geldi\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van\'daki incelemelerinin ardından helikopterle Hakkari\'ye geçti. İlk olarak Hakkari Valiliği\'ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık\'ı Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Işık, daha sonra Vali Toprak\'ı makamında ziyaret ederek, ilin sorunları ve yapılan hizmetlerle ilgili brifing aldı. Valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, terörle mücadele vurgusu yaptı. Ülkenin cennet köşelerinden biri olan Hakkari\'de olmaktan son derece memnuniyet duyduğunu belirten Işık, \"Hakkari cazibe merkezlerinden birisidir. Zor bir coğrafyası var ama huzur, coğrafyanın getirdiği bir farklı cazibesi var. Türkiye\'nin cennet köşelerinden birisi olan Hakkari\'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hakkari ziyaretimiz vesilesiyle özellikle buradaki kamu yatırımlarımızı, kamu hizmetlerimizi, varsa eksikliklerimizi burada değerlendireceğiz. Biliyorsunuz, 23 Temmuz 2015\'te özellikle Ceylanpınar\'da iki polisimizin yatağında hunharca katledilmesi, şehit edilmesinden sonra terörle mücadele yoğun şekilde sürdürüyor. Ülkenin hiçbir dağında, hiçbir düzlüğünde, hiçbir mahallesinde, hiçbir caddesinde, hiçbir sokağında bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah\'a hamdolsun ki 40 yılı aşkın terörle mücadele tarihinde şu anda en güçlü koordinasyonun sürdürüyoruz\" diye konuştu.

\'TERÖRİSTLER ADIM ATAMAZ HALE GELDİ\'

Teröristlerin adım atamaz hale geldiğini belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şunları kaydetti: \"Teröristlerin kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek. Halkımıza kamu hizmetlerinin en güzel, en hızlı ve en adeletli şekilde gelmesini sağlamak konusunda kararlıyız. Bir yandan terör örgütlerine karş güvenlik güçlerimizin mücadelesi sürerken, bölge halkına da devletin şefkati devam edecek. Bu nedenle terörle mücadeleyi sadece güvenlik güçlerimize havale etmek gibi bir anlayışta değiliz. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.\" Başbakan Yardımcısı Işık, valilik ziyaretinin ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Işık, daha sonra Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim\'i makamında ziyaret edip, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Partisinin il başkanlığını ziyaret edecek olan Işık, geceyi Hakkari\'de geçirecek.



İYİ Parti Bodrum\'da Başkan Şahbaz



İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın tek aday ile gidilen 1\'inci olağan kongresinde Mehmet Onur Şahbaz, başkanlığa seçildi.

İYİ Parti Bodrum İlçe 1. Olağan Kongresi, Bodrum\'daki bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Kongreye tek aday olan Mehmet Onur Şahbaz\'ın listesiyle gidildi. Kayıtlı 110 delegeden 78\'i sandığa gitti. Kullanılan oyların tamamını alan Şahbaz, başkanlığa seçildi. Şahbaz\'ın yönetim kurulu, Yaşar Kefeli, Hatice Eker, Nevzat Kanber, Melek Yılmaz, Semih Nalbantoğlu, Serhan Kaya, Barbaros Kaplan, Seha Ergene, Fatma Betül Köseoğlu, Ersan Öktür, Uluç Tezel, Dilek Mirel, Mehmet Nejat Sönmez, Özlem Özdemir, Mustafa Erdoğan ve Mehmet Şahin\'den oluştu. Başkanlığa seçilen Mehmet Onur Şahbaz, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek \"Artık Türk siyasi hayatının ve herkesin Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti değişimine büyük bir sabırsızlıkla ve büyük bir iştahla beklentisi var. Bunu ortaya koyduk. Şimdi de yavaş yavaş sahaya geçmiş bulunuyoruz. Bu hızlı kongre sürecimizden hemen sonra bizler tüm Bodrum\'a hızla yayılıp hem üye kayıtları hem mahalle temsilciliklerini bir an önce oluşturup, partimizin hem Bodrum hem de Türkiye\'de hak ettiği yere bir an önce gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Gelişmiş, zengin, müreffeh, işsizlikle uğraşmayan Türkiye\'ye olan özlem bizi ortak bir amaca ortak bir hedefe kilitlemiş durumda. Bu heyecanı hiç kaybetmeden ve azaltmadan biz çok çalışmaya devam edeceğiz\" dedi. 2009- 2014 yılları arasında mahalleye dönüştürülen Ortakent- Yahşi beldesinde MHP\'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Onur Şahbaz, geçen Ocak ayında görüş ayrılığı nedeniyle partisinden istifa etmişti.

15 gün önce askerden gelen genç kazada öldü, babası ağır yaralandı

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda TIR\'ın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ümit Azaklıoğlu öldü, babası Samet Azaklıoğlu ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren sürücünün 15 gün önce askerden geldiği öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu\'nun Körfez ilçesi geçişinde, Ankara yönünde meydana geldi. Bahri Özata yönetimindeki, traktör taşıyan 51 KR 446 plakalı TIR, önünde seyreden Ümit Azaklıoğlu yönetimindeki 34 UJ 0819 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ümit Azaklıoğlu ağır yaralandı. Yan koltukta oturan sürücünün babası Samet Azaklıoğlu çarpmanın şiddetiyle otomobilin kapısının açılması sonucu TEM Otoyolu\'ndan yaklaşık 15 metre yükseklikten D-100 Karayolu\'na düştü. Kazayı görenler hemen 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra, sürücü Ümit Azaklıoğlu Dilovası Devlet Hastanesi\'ne, babası Samet Azaklıoğlu ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 15 gün önce Bilecik Jandarma Komutanlığı\'ndan terhis olduğu öğrenilen Ümit Azaklıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba Samet Azaklıoğlu\'nun da durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Bahri Özata ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber:Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

Kasaplar odası başkanından bakan yardımcısına \'sucuk\' çıkışı

Antalya\'da düzenlenen \'Gıda Sektörü Analizi\' programında konuşan Türkiye Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci\'ye, kasaplara getirilen sucuk satışı yasağıyla ilgili dert yandı. Yalçındağ, \"Onu satmayacağız, bunu satmayacağız; esnafımız nasıl ayakta duracak?\" diye sordu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından \'Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi\' bilgilendirme toplantısı, Antalya\'nın Kundu bölgesinde yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, gıda sektörü federasyon başkanları, oda başkanları ve esnaf temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan gıda sektörü temsilcileri, Bakan Yardımcısı Çiftci\'ye sektörleriyle ilgili yaşadıkları sorunları iletti. Türkiye Kasaplar Odası Başkanı Yalçındağ, devletin her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. Kasapların yaşadığı sorunlara da vurgu yapan Yalçındağ, markasız kasap sucuk satışının yasaklanmasıyla ilgili mevzuatı eleştirdi. Yalçındağ, “İsmimizle anılan \'kasap sucuk\' ismini verdik; ancak yapamıyoruz. Avrupa\'da görmediğim memleket kalmadı; ama yasak olan bir memleket görmedim. Onu satmayacağız, bunu satmayacağız; esnafımız nasıl ayakta duracak?\" dedi. Kasapların et satışıyla ilgili 1 kilometre sınırı olduğunu ve Antalya merkezdeki bir kasabın, ilçelere et satamadığını da aktaran Yalçındağ, “Sınırı geçince 14 bin TL cezası var. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Alanya\'da ya da Kemer\'deki müşterisine et satamıyor. Bu önemli bir eksiklik\" diye konuştu.

\'ALKOL YASAĞININ SAATİ İLERİ ALINSIN\' TALEBİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise yeni fırınların gelişigüzel açılmaması için düzenleme yapılmasını talep etti. Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanvekili Sabit Teksöz de alkollü içeceklerin saat 22.00\'den sonra satışının yasak olması üzerinden talepte bulundu. Bakkalların, akşam saatlerinde sattığı içkilerle geçindiklerini belirten Teksöz, “Saat 22.00\'den sonra alkol satışıyla ilgili güvenlik güçleri çok güçlü yaptırım uyguluyor. Yaz saatinde, güneş geç battığı için gelen turistlere alkol satışı için alkol yasağı saatinin 24.00\'e alınmasını istiyoruz\" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci ise gıda sektörüyle ilgili ciddi analiz gerçekleştirdiklerini söyledi. Sektördeki tüm işletmelerle ilgili verileri topladıklarını belirten Çiftci, “Gıda sektöründe yüzde 84\'ü, bu proje kapsamında incelendi. Bu çalışmaların sonucunda sektörde faaliyet gösteren esnafımızın mevcut durumları ortaya çıkarılmıştır. Sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri ortaya konmuştur\" diye konuştu.

\'ESNAFIMIZA VİZYON ÇİZMEYİ HEDEFLİYORUZ\'

Esnafa vizyon kazandırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Yardımcısı Çiftci, “Temel bir hedefimiz var. Esnafımıza vizyon çizmek istiyoruz. Esnafımızın rekabetçi bir ortamda çalışıp işlerini büyütmesini istiyoruz. Bu yönde bakanlık olarak düzenli çalışıyoruz. Esnafımızın yarını bugünden iyi olacak\" dedi. Esnafın sürekli kredi kullanır hale geldiği yönündeki eleştirilere de değinen Çiftci, esnafın önceden banka kredilerine yaklaşamadığını, yeni düzenlemelerle kolayca kredi kullandığını ve işlerini geliştirdiğini söyledi.

Denizli\'deki imamlar, Adnan Oktar\'ı savcılığa şikayet etti

Denizli\'de Diyanet-Sen Şubesi üyesi bir grup imam, adliye önünde Adnan Oktar\'ı protesto edip, hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Şubesi üyesi bir grup imam, Denizli Adliye Sarayı önünde toplandı. Televizyon programlarında İslam ahlakı ile bağdaşmayan görüntüler sergilediklerini söylediği Oktar\'ı, protesto etti. İmamlar adına açıklamayı Diyanet-Sen Denizli Şube Başkanı Mustafa Şimşek yaptı. Şimşek, Adnan Oktar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, \"Adnan Oktar, Diyaneti hedef alarak kurumu, halk gözünde zedelemeye çalışmaktadır. Adnan Oktar, Diyanet\'in gelirlerine gelince aklına İslam gelmekte ama kendisi eleştirildiğinde, özgür bir devlette herkesin yaşamına olduğu kadar kendi yaşamına saygı duyulması gerektiğini vurguluyor. Soruyoruz Adnan Oktar\'a, senin nahoş görüntülerin özgürlükle meşru oluyor da devletin anayasası ve ekonomik yapısı üzerine kurulu olan Diyanet hangi mantıkla bütçeden istisna olabilsin? Bu durum sadece Diyanet\'in sorunu mu ki burada Diyanet suçlanıyor? İsrail\'e sevgi gösterisinde bulunan Adnan Oktar, İsrail ve Hıristiyan memleketlerdeki dini kurumların bütçelerine de aynı mantıkla bakıyorsa, buna ancak gülünür\" dedi. Hakim ve savcılara seslenen Şimşek, \"İslam dininin genleriyle oynayan, halkın değerlerini bile bile aşağılayan, toplumda kin ve nefretin yaygınlaşmasına yol açan, devletin kurumlarına salya sümük saldıran, ahlaksızlığı fikir özgürlüğü diye servis eden bu şer unsurlarının İsrail ve FETÖ hayranlığı dahil arkalarında var olan güçler ve ekonomik beslenme kaynakları araştırılsın, hak etikleri ceza kendilerine verilsin\" dedi. Şimşek ve beraberindeki imamlar, açıklamanın ardından adliye binasına girerek Adnan Oktar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mağaradaki çukura düşen at kurtarıldı

Şanlıurfa\'nın Bozova ilçesinde mağaranın içindeki çukura düşen at, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe kırsalanda başıboş dolaşan at, mağara girişindeki çukura düştü. Atın çukura düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla mağaradaki çukura düşen atı kurtardı. Mahalle sakinleri atı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

