DHA YURT BÜLTENİ-16

Elazığ\'a şehit ateşi düştü



SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD\'liler yönelik harekata katılan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin ailesine acı haber verildi.

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Tunceli 4\'üncü Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Elazığ merkez nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit oldu. Uzman Çavuş Gürsu\'nun teröstlerle girelen çatışmada şehit olduğu belirtildi. Şehidin ailesine akşam saatlerind ahber verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Fenalaşan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinin önü

- Binaya bayrak asılması

- Ambulans

- Detaylar

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ (DHA)

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Tanju Çolak\'tan Kilis\'te askerlere moral ziyareti



KİLİS Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak, askerleri ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Eski milil futbolcu Tanju Çolak, bugün Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelerek burada görevli askerleri ziyaret etti. Askerlere moral vermek istediğini söyleyen Çolak, baklava ikramında bulundu. Tanju Çolak, \"Türk ordusunun büyüklüğünü bilmeyen yok. Bence dünyada bir numara Mehmetçik. Dualarımız ordumuzla, hep onların yanındayız. Yanlarında olmaya Tanju Çolak olarak devam edeceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tanju Çolak\'ın askerlere baklava ikramı

Haber: KİLİS (DHA)-

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Polis, kokoreççide garsonu tokatladı, iş yeri sahibine tabanca doğrulttu (2)

POLİSLER HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman Valiliği, meslektaşlarıyla gittikleri kokoreççide, garson ve iş yeri sahibine saldıran komiser yardımcısı E.E., çıkan kavga sırasında garsonu döven B.Ş., hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli B.Ş. ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 2 polisin izinlerini geçirmek için Karaman\'da bulundukları belirtilen açıklamada, \"İlimiz merkezinde bulunan bir işyerinde yemek yedikleri esnada işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda meydana gelen istenmeyen olaylarla ilgili tartışmanın işyeri ve kısa süre sonra işyeri dışında devam eden olay esnasında emniyet mensuplarından birisi tarafından havaya 2 el ateş edildiği bilgisi edinilmiştir. Alınan ihbar doğrultusunda olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından olaya derhal müdahale edilerek, tarafların polis merkezi amirliğimize intikalleri sağlanmış, Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmıştır\" denildi

Polisler hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı ve soruşturma içinde müfettiş talep edildiği belirtildi.

Polis-Halk arasında güveni zedeleyecek her türlü durumun idari ve adli yönden titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, \"Emniyet Teşkilatı olarak son derece önem verdiğimiz, Polis-Halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek, halkımızın bize olan güvenini zedeleyecek her türlü durum hem adli, hem idari yönden titiz bir şekilde değerlendirilerek, ilgililer hakkında kanuni gereği tavizsiz bir şekilde yerine getirilmekte olup, söz konusu olayla ilgili süreç de aynı hassasiyetle takip edilmektedir\" denildi.

Haber: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

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Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit sayısı 7 oldu

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Şeyh Horoz bölgesindeki tanka düzenlenen saldırıda şehit olan asker sayısının 5 olduğu bildirildi. Afrin kırsalında çıkan çatışmada 1 asker, karakoldaki nöbet kulesine düzenlenen saldırıda 1 ve tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerle birlikte \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bugün şehit olan asker sayısı 7\'ye yükselirken açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.\"

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA)

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Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

AKŞENER: 7 GÖMLEK SÜLALEMDE BİR FETÖCÜ ÇIKSIN POLİTİKAYI BIRAKIRIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Kocaeli İl Başkanlığı açılışının ardından daha sonra doğup büyüdüğü İzmit Gündüğdu Mahallesi\'ne gitti. Burada bulunan kahvehanede çay içip vatandaşlarla sohbet etti. Hatice Yaman adlı bir vatandaş Akşener\'e başörtü hediye etti. Akşener de başörtüyü başına bağladı. Ardından Akşener, partisinin Derince ve Körfez ilçe başkanlıklarının açılışına katıldı.

Partililere seslenen Akşener kendisine FETÖ\'cü dendiğini söyleyerek, \"2,5 senedir bana FETÖ\'cü dediler. Ben de onlara dedim ki, yahu kardeşim bakın yanınıza göreceksiniz. Sonra sağına bak, soluna bak sonra aynaya bak FETÖ\'cüyü haini orada göreceksin. Bugün köyüme gittim. Bu kardeşiniz, ablanız söylüyor. Diyorum ki, bütün sülalemde 7 gömlek sülalemde bir tane FETÖ\'cü çıksın politikayı bırakıyorum. Bunu kim söyleyebilir? Bunu AK Parti Genel Başkanı söyleyebilir mi? Söyleyemez. Hadi şimdi FETÖ bu arkadaşları aldattı. Bu kadar safsanız bu ülkeyi nasıl yönetmeye kalkıyorsunuz. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Milletim eğer bu konuda arkamızdaysa o imzaları misli misli toplayacağız. Onun için size güveniyoruz. Yani gurupta kursak 20 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım. Hadi bakalım yüreği yeten milletin arasına, cesareti olan milletin arasına\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meral Akşener konuşması

-Açılıştan detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

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Ölen hastanın yakını 2 kadın, kadın doktoru dövdü, (2)

DOKTORU SAÇLARINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEYİP DARP ETMİŞLER

EDİRNE İl Sağlık Müdürlüğü, Sultan 1.Murat Hastanesi\'nde Uzm Dr. Tuba Çıkmaz\'ın dün gece ölen hasta yakınları S.Ü. ile Z:Ü.\'nün darp edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanımızın 02.02.2018 tarihinde gece nöbeti esnasında görevini yaptığı sırada yoğun bakım ünitesinin dışında kapının önünde hasta yakınları tarafından saçlarından tutularak yerde sürüklenmek suretiyle saldırıya uğraması derin üzüntüye neden olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü avukatımız olayın hemen ardından olay yerine gelerek gerekli incelemeleri ve görüşmeleri yapmış, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş ve derhal yasal süreci başlatmıştır. İl Sağlık Müdürümüz Dr.Ali Cengiz Kalkan ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi yöneticileri olayı öğrendikleri andan itibaren; gerek hekimimize destek olmak, gerekse hukuki sürecin takibi açısından saldırıya uğrayan hekimimizin yanında, hastanede bulunmuşlardır. Sayın Sağlık Bakanımız saldırıya uğrayan hekimimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş; Sağlık Bakanlığı olarak sürecin takipçisi olunacağını belirtmiştir. Sayın Valimiz Günay Özdemir doktorumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını bildirmiştir. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz olayın başından itibaren anlık olarak süreçleri koordine etmişlerdir. Sayın İl Emniyet Müdürümüz bizzat hastamızı ziyaret etmiş ve olay yerine bizzat nezaret etmiştir.\"

\'HAİNCE VE ALÇAKÇA SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ\'

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Dr. Tuba Çıkmaz\'ın haince ve alçakça saldıraya maruz kaldığını belirterek, şöyle dedi:

\"İnsanın acısını dindirmek için deyim yerindeyse hayatını mesleğine adamış olan hekimlerin sanatını icra ederken, sınır başlarında vatan savunması için nöbet tutmak ne ise; hastalarının sağlığını, huzurunu temin için kutsal nöbetini tuttuğu esnada, çok değerli Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Doktor Tuba Çıkmaz, haince ve alçakça saldırıya maruz kalmış ve bu durum hepimizi derinden yaralamıştır. Sağlık personeline yönelik artarak devam eden sözlü ya da fiziksel şiddet olaylarına karşı Bakanlığımız tarafından önemli hukuki, idari ve yapısal tedbirler hayata geçirilmiştir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddete uğrayan personelimizin yanındayız ve sürecin takipçisi olacağız. Sağlık için haftanın 7 günü 24 saat çalışma esasıyla canla, başla ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin şiddetle kınıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun hassasiyetle takip edilerek gerekli iş ve işlemlerin aciliyetle yapılacağını belirtmek isterim. Saldırıya uğrayan hekimimize ve tüm sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi ileterek; sağlık personeline yönelik bu çirkin saldırıların artık bir son bulmasını temenni ediyorum.\"

MESLEKTAŞLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Dr Tuba Çıkmaz\'ın 15 mesai arkadaşı Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne giderek arkadaşlarını darp eden şüpheliler ve yakınları hakkında şkyetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü de Vali Günay Özdemir\'in talimatıyla hastene güvenlik tedbirlerini artırdı.

Haber: Ali Can ZERAY / EDİRNE (DHA)

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