DHA YURT  BÜLTENİ-16

Bursa kent merkezine ilk kar yağdı

Bursa kent merkezine mevsmin ilk karı bugün öğleden sonra yağdı. Kent merkezinde kısa süre etkili olan kar, daha sonra yerini yağmura bıraktı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, karla karışık yağmur gece etkisini kaybedecek, yüksek yerlerde ise kar yağışı devam edecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise Bursa\'da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı da mevsim normallerinde olacak. Meteorolojik tahminlere göre Bursa, çarşamba ve perşembe günleri güney-batıdan esecek kuvvetli rüzgarın etkisinde kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Detaylar

1 dk 20 sn 81 mb

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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İşyeri kundaklanmak istendi/EK

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki bir işyerini, benzin dökülüp, ateşe vererek kundaklamaya kalkıştığı iddiasıyla V.O (20) isimli şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Metal işçileri tekrar meydanlara indi

Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadı, binlerce işçi ikinci kez eyleme gitti. İşçiler adına TİS görüşmelerini sürdüren sendikanın yüzde 38.2 zam talebine MESS\'ten 6.4\'lük teklif geldi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile otomotiv sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe Bursa\'da 52 bin, ülke genelinde 130 bin işçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük zam teklifine karşın yüzde 38.2\'lik zam isteyen Türk Metal Sendikasına bağlı işçiler arabuluculuktan da sonuç alınmaması üzerine yeniden meydanlara çıktı. Atatürk Stadyumu Meydanında yoğun yağmur altından toplanan binlerce işçi, sloganlar eşliğinde eylemini sürdürdü. İşçiler adına açıklamalarda bulunan Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, \"Bıçak kemiğe dayandı\" dedi. Çan açıklamasında Türkiye\'nin dört bir yanında bu eylemlerin gerçekleştiğini ve devam edeceğine dikkat çekerek;\"Biz herkesin kazanmasını, iş barışının da kazanmasını istiyoruz. MESS yönetiminden, bizi bu duruma düşürdükten dolayı haklı taleplerimizi masaya oturarak, barış ve huzur içerisinde çözmek istiyoruz. Kıdem ve seyyanen zam talep ediyoruz. Bizim istediğimiz zam oranı 38.28\'dir\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden ve toplananlardan detaylar,

SÜRE: 2 dk 2 sn BOYUT:124 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Kadirli\'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Osmaniye\'nin Kadirli İlçesi\'nde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kiremitli Mahallesi\'ndeki Kadirli Karayolu\'nda meydana geldi. Aşırı yağışlı havada 80 KM 380 plakalı otomobil ile 01 KG 2238 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Kadirli ve Osmaniye\'deki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

- ambulans ve jandarma ekiplerinin çalışması

Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

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Kırmızı ışık ihlallerine karşı kameralı denetim

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri artan kırmızı ışık ihlallerine, kameralı tespit ile cezai işlem uygulayacak.

Kent merkezindeki ana arterler başta olmak üzere kavşaklarda bulunan sinyalizasyon ihlallerinin önüne geçebilmek için sivil trafik polisleri ışıklara uymayan sürücüleri kamera kaydı ile tespit ederek ceza yazmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçen araçlara Karayolları Trafik Kanununun 47/1-b maddesi gereğince 235 lira para cezası ve sürücü belgesine 20 ceza puanı cezai işlemi uygulanıyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen, kentte ışık ihlallerinin son günlerde arttığına dikkat çekti. Kulen \"Sivas\'ta kırmızı ışık ihlalleri çok yaşanır ve rastlanır hale geldiğini fark ettik. Bu doğrultuda da tedbirlerimizi artırma gereği duyduk. Tüm vatandaşlarımıza bu işlemlere başlamadan önce basın bülteni olarak duyurumuzu da yaptık. Biz istiyoruz ki herkes kurallara uysun. Denetlemelerde yakalanıp ceza ödemek zorunda kalmadan biz bunları kurallara uyarak bertaraf etme gayreti içerisindeyiz. Bu konularda biz uygulamaları çoğaltacağız Sivil araçlarımızda sivil görünümlü personellerimiz kamera kaydı almak suretiyle ışıklı kavşaklarda bu uygulamayı gerçekleştirecek. Işığa uymayan araçları tespit ettikten sonra cezai işlem uygulanacak. Herkes kurallara riayet ederse biz de bu tür cezai işlemleri yapmak durumunda kalmayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekip araçlarının görüntüsü

-Kameralar ile kırmızı ışıklarda kayıt alınması

-Trafik müdürünün açıklaması

(280 mb)

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)



