DHA YURT BÜLTENİ-16

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yüklendi/EK

\"SAYIN BAHÇELİ, BİZE TAVSİYE VERECEK MEVKİDE DEĞİL\"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı\'nın açılışını yaptıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, İYİ Parti olarak yaptırdıkları anketlerde oy oranlarının yüzde 20.5 çıktığını, bazı büyükşehirlerde de iddialı olduklarını söyledi.

Açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye tepki gösteren Akşener, \"Seçime süre varken, MHP Genel Başkanı\'nın AK Parti ile işbirliği arayışına girmesi şaşırtıcı. Sayın Bahçeli\'nin ayıpladığım ve yadırgadığım sözleri var. Sayın Bahçeli\'nin İYİ Parti\'yi, HDP ve CHP ile yan yana getiren bir tavsiyesi var. Sayın Bahçeli, bize tavsiye verecek mevkide değil, akıl fikir verecek mevkide değil. Siyasette nezakete, zarafete ihtiyaç var. Bahçeli\'nin bizimle ilgili yorumlar yapmasını doğru bulmuyorum. 70 ilde teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde tüm illerde aday göstermeyi hedefliyoruz. Bazı büyükşehirlerde iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok kente talibiz, alabileceğimizi gördüğümüz iller var. İç Ege, Trakya ve Akdeniz sahili merkez sağ seçmenin güçlü olduğu yerler. Bu bölgelerde seçmenin bir bölümü AK Parti\'ye bir bölümü CHP\'ye kaydı çok azıda MHP\'ye. Biz bu şehirlerin tümünde çok iddialıyız\" dedi.

\"SİLAHLI EĞİTİMLER YAPILIYOR DEDİK, ÇEMKİRDİLER\"

Daha sonra Uşak\'ın Banaz ilçesine geçen ve İYİ Parti İlçe Başkanlığının açılışına katılan Akşener, burada toplanan halka hitap etti. Akşener, bazı şehirlerde silahlı eğitimler yapıldığını söylediğini belirterek, \"Daha önce, bazı şehirlerde silahlı eğitimler yapılıyor, kimin için ne için muhterem dedik. Önüne gelen çemkirdi. Cumhurbaşkanı danışmanı çemkirdi, grup başkan vekili çemkirdi, hiçbiri hayır diyemedi\" dedi. Konuşması sırasında AK Partili Banaz Belediyesi tarafından hoparlörden vefat ilanı verildiğini duyan Akşener, \"Ne yaparsanız yapın, baş edemeyeceksiniz. Ben zaten devam edeceğim, bunlar korkuyorlar o yüzden\" dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Boğaziçi Üniversitesi hakkında söylediği sözleri hatırlatan Akşener, \"Gitti Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırdı, anlayamadık, yerli mili bulmadı. Olabilir, ama ilginç olan, kardeşim senin çocuğunun biri Harvard\'da okudu. Orada okutabilmek için 50 bin dümen çevrildiğini ben biliyorum. Öbürleri gitti, kimisi ABD\'de, İngiltere\'de şu okulda, bu okulda okudu da niye Suudi Arabistan\'a yollamadın. Madem kat sayı problemi yaşadılar, niye Mısır\'da, Suudi Arabistan\'da okumadılar, Harvard\'a gönderdin. Hani yerli milli okuldu da bunları yolladın\" diye konuştu.

CEZAEVİNDEKİ KADINLARLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİA

Akşener, konuşmasında ülke gündemine etki edecek iddiada bulundu. Akşener, cezaevlerinden şikayetler aldıklarını belirterek, \"Dün başkanlık divanında konuştuk. Pek çok yerden şikayet geldi, hapishanede olan kadınların çocuklarına, annelerden sütlerinin sağılıp, bir araya toplanıp, bu şekilde dağıtıldığına yönelik şikayetler geldi. Doğruysa takibini yapacağız, engel olacağız. Dinen günah, sütle ilgili ayet var. O annenin bilgisi dışında süt kardeşi yapıyorsunuz. Süt kardeşe nikah düşmez, yarın birbirini tanımadan sevip evlenirlerse ne olacak? Bunun vebalını nasıl ödeyeceksiniz? Yaptığınız zülüm yetti artık\" dedi. Akşener, Uşak\'ın Banaz ilçesindeki programının ardından Afyonkarahisar\'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Akşener\'in Banaz ilçesindeki konuşması

- Akşener\'den detaylar

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Kardak yakınlarında gergin anlar /EK

SAATLERCE BEKLEDİLER

Kardak kayalıkları bölgesinde bugün öğle saatlerinde Yunan ve Türk sahil güvenlik botların arasında başlayan gerginlik, akşam Yunan botunun geldiği Leros Limanına geri dönmesiyle sona erdi. Öncesinde birbirine komşu iki ülkenin botları, Kardak açıklarında yaklaşık 5 saat boyunca birbirlerine 50 metre mesafede hiç hareket etmeden bekledi. Yunan botunun bazen hareketlenip, Kardak\'a gelmesine, Türk botu hemen önüne geçerek engel oldu. Gerginlik, saat 17.10\'da sona erdi. Bölgede, 1 Türk sahil güvenlik botunun bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İki botun saatlerce yanyana beklemesi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Balıkesir\'de ev sahibine kızan kiracı, evi ateşe verdi

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, iddiaya göre, ev sahibi Süleyman Şahin\'e kızan kiracısı Aynur T., evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangında, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Edremit ilçesinde iddiaya göre dün, Süleyman Şahin (56) evinde kiracı olarak oturan 52 yaşındaki Aynur T. ile tartıştı. Aynur T., bugün saat 14.00 sıralarında Tuzcumurat Mahallesi\'ndeki evinin balkonuna çıkıp, \'evi yakacağım\' diye bağırmaya başladı. Aynur T., oturma odasındaki çekyat ile odanın kapısını ateşe verdi. Evden çıkan dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer odalarına sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangının ardından evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ateşe verdikten sonra evi terk eden kiracı Aynur T.\'ye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Aynur T.\'nin evde eşi Refik T. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Olay yerine gelen ev sahibi Süleyman Şahin’in eşi İlknur Şahin (51) evinin yandığını görünce fenalaşarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye detayı

-Genel detay

-Mahalle sakinlerinde detay

-Yanan ev soğutma çalışmaları

-112 ve çevre detayı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Polisten okul çevrelerinde denetim

Şanlıurfa\'da, 350 polisle \'Huzurlu okul\' uygulaması kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde bin 950 kişi sorgulandı, 1 kişi gözaltına alındı, 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu\'nun talimatıyla; Çocuk, Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele şube müdürlüğü ekipleri ile Yunus timlerinden oluşan 350 polis, okul çevrelerinde denetim yaptı. Uygulamalar kapsamında bin 950 kişinin kimliği kontrol edilirken, öğretmen ve öğrenciler de uyarıldı. Ayrıca okul çevresinde bulunan çay bahçesi, park, kafeteryalar da polisin denetiminden geçirildi. Denetimlerde aranan 1 kişi gözaltına alınırken, çalıntı 2 motosiklet de ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul önlerinde denetim yapan motorize ekipler

- Şüpheli şahısların kimlikleri sorgulanması

- Okul çevresinde bulunan kafeteryalar denetlenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Trabzon\'da kaza: 4 yaralı

Trabzon’da, Tonya-Vakfıkebir karayolunda otomobille, hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15:30 sıralarında Trabzon’un Tonya ilçesi ile Vakfıkebir ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. Bilal Sağlam idaresindeki 61 TE 173 plakalı otomobil ile Erol İkinci yönetimindeki 55 RK 616 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Erol İkinci ile birlikte Burcu Memişoğlu, Muhammet Baki ve Tülay Topkara yaralandı. Çevredekilerin müdahalesi ile ambulansa alınan yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri detayları

-Yaralı detayları

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TRABZON,(DHA)

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Şanlıurfa\'da hırsızlığa 5 tutuklama

Şanlıurfa\'da, bir iş yerinden çelik kasa ve elektronik malzeme çaldkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi\'nde bir iş yerinden çelik kasa ile çeşitli elektronik malzemelerin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yerinde ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüpheli 5 kişinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Savcılık kararıyla şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen polis, Suriye uyruklu M.A., M.Ö., L.A., A.Ö. ve M.H.\'yi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları elektronik malzemeler ile çelik kasa sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyetten çıkarılan şüpheliler

- Polis eşliğinde araca bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş\'ın Andırın İlçesinde başı, okulun demir korkuluklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Altınyayla Mahallesi\'ndeki Altınyayla Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulun bahçe duvarındaki korkuluklara başı sıkışan köpeği gören öğrenciler öğretmenlerinden yardım istedi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula giden itfaiye erleri, demir korkulukları keserek köpeği kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin okula gelişi

- Korkuluklara sıkışan köpek

- İtfaiye korkuluğu kesmesi

- Köpeğin kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 213 MB

Haber-Kamera: İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Şanlıurfa\'da emeklilerin ev sevinci

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa\'da emeklilere yönelik yapılan 304 konutun sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Akabe Mahallesi\'nde emekliler için yaptırılan 304 konut için 268 kişi başvurdu. Şair Nabi Kültür Merkezi\'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi. Kurada ev çıkan emekliler, büyük mutluluk yaşadı. Emekli Müslüm Gerger, 75 yıl sonunda ev sahibi olduğuna sevindiğini belirterek, \"Allah devletimizden, milletimize zeval vermesin. Benim şimdiye kadar hiç evim yoktu. Hep kiracı olarak kaldım. 75 yıl sonunda ev sahibi oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\"dedi. Ömer Faruk Çetingil ise rahatsız olan emekli babasının yerine geldiğini ifade ederek, \"40 yıldan sonra ilk defa babamın bir evi oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Babam rahatsız olduğu için kuraya gelemedi. Onun yerine ben geldim. Kura çekilişinde adı çıkması üzerine hemen babamı arayarak müjdeli haberi verdim. O da buna çok sevindi\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şair Nabi Kültür Merkezi

- TOKİ kura çekimine gelenler

- Noter huzurunda gerçekleştirilen kura

- İsmi çıkan vatandaşların sevinmesi

- Ev sahibi olan Müslüm Gerger ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 416 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)



