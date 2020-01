DHA YURT BÜLTENİ-16 

Türkiye\'nin ilk sondaj gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz\'de sondaj yapmak için kullanacağı \'Deepsea Metro-2\' isimli ilk sondaj gemisi Çanakkale Boğazından geçti. Tuzla\'ya giden gemiye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Botları eşlik etti.

Norveç\'in Güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanından yola çıkan Güney Kore yapımı 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 groston ağırlığındaki Marshall Adaları bayraklı \'Deepsea Metro-2\' isimli sondaj gemisi Çanakkale\'ye ulaştı. Saat 17.00\'de Ege Denizinden, Çanakkale Boğazına giriş yapan gemi saat 18.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyündeki \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen sondaj gemisine Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.

Sondaj gemisi, saat 18.45\'te boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizine doğru yol aldı. Sondaj gemisinin, İstanbul Tuzla\'ya gittiği öğrenildi.

Çanakkale önlerinde geçerken havanın karardığı için ışıkları yanan sondaj gemisinin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi, cep telefonları ile fotoğrafladı.

Güney Kore\'de 2011\'de inşa edilerek denize indirilen, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip \'Deepsea Metro-2\' isimli sondaj gemisi Türkiye\'nin envanterine dahil edilecek ve gemiyle Karadeniz ve Akdeniz\'de aktif sondaj faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Boru hattından ham petrol çalan zanlılar yakalandı

NİĞDE’nin Ulukışla İlçesi\'nden geçen, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı\'ndan 5 ton ham petrol çalan 5 kişi yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol hattında, ham petrol çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler boru hattının 169\'uncu kilometresinden, zanlıların ham petrol çaldığını tespit etti. Kamyon kasasına yerleştirdikleri, depolara çaldıkları ham petrolu koyan B.E., K.Y., R.E., M.A., ve A.T. kısa sürede yakalandı.

Sorgulanan 5 zanlı, daha sonra mahkemeye sevk edildi.

Boru hattından ham petrol çalan zanlılar yakalandı.

İzmir\'de, sosyal medyadan PKK\'ya destek veren 4 kişi tutuklandı



İZMİR\'de, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bölücü terör örgütü PKK\'ya destek verdikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK\'ya destek verdikleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında arama kararı çıkarılan K.A., Ö.G., Ö.A., C.G.\'nin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kırkağaç\'taki yangında bir ev yandı 2 ev zarar gördü

MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan yangında, 1 ev tamamen yanarken, alevlerin sıçradığı bitişikteki 2 evde ise maddi hasar meydana geldi.

Zorağa Mahallesi, 59 Sokak\'taki Kenan Çıtak\'a ait müstakil evde, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek, bahçedeki kasasında odunlar bulan kamyonet ile bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevlere, ilk müdahaleyi ev sahipleri komşuları ile birlikte yaptı. Yardıma gelen komşular kamyonetin kasasındaki alevleri söndürdü. Ardından da kamyoneti bahçeden çıkartarak, yanmaktan kurtardı. Bir yandan da durum itfaiyeye bildirilerek yardım istendi. İtfaiye ekiplerininin gelip, su sıkarak müdahale etmesiyle alevler 1 saate güçlükle söndürüldü. Evlerden biri tamamen yanarak küle dönerken, diğer 2 evde ise büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Pazar günü çukura düşen köpeği kurtarmak için zamanla yarış

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde geçen pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeğini kurtarmak için 10 kişilik itfaiye ekibi zamanla yarışıyor.

Siverek merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Niğit Mahallesi\'nde geçen pazar günü 2 oğluyla birlikte avlanan Suriye uyruklu Cuma Süleyman\'ın köpeği, bir kirpinin peşinden koşarken kayaların arasına girdi. Köpek, girdiği kayalıkların altındaki çukura düştü. Süleyman ve oğulları 4 gün boyunca kendi çabalarıyla köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Cuma Süleyman, dün itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de uzun süre uğraşmalarına rağmen köpeği kurtaramadı. Şanlıurfa\'dan da itfaiye ekiplerinin destek verdiği çalışmalara rağmen köpek bulunduğu çukurdan çıkarılamadı. Bölgede bulunan 10 kişilik itfaiye ekibinin, kayaları kırıcı yardımıyla parçalayarak köpeğe ulaşma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sesini duydukları köpeğinin aç ve susuz olduğunu belirten Cuma Süleyman, \"Burada avlanmaya geldik ve köpeğim bir kirpinin peşinden koştu. Kayalığın altındaki çukura düştü, kurtarmaya çalıştım ancak başaramadık. Biz de itfaiye ekiplerine haber verdik. 2 gündür ekipler çalışıyor ama hâlâ ulaşamadık. Köpeğimin ölmeden kurtarılmasını istiyorum\" dedi.

Elazığ\'da \'ByLock\' tutuklusu 22 kişiye tahliye



ELAZIĞ\'da FETÖ/PDY\'nin iletişim programı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan ve yargılamaları devam eden 22 sanık, programa kendi iradeleri dışında yönlendirildiklerinin belirlenmesinin ardından tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 11 bin 480 kişinin kendi iradeleri dışında ByLock\'a yönlendirildiği açıklamasının ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında telefonlarında ByLock haberleşme programı olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 22 sanık tahliye edildi.

Haber : Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

6 milyon liralık arsayı sahte vekaletle satmaya çalışırken yakalandılar (2)

TUTUKLANDILAR

Gaziantep\'te başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletle satmaya çalışırken polisin operasyonla yakaladığı İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: GAZİANTEP (DHA)

Mordoğan\'daki mermer ocağı için yürütmeyi durdurma kararı



İZMİR\'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan\'daki bir mermer ocağının kapasite artışı ve mobil kırma eleme tesisi projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararının iptali istemiyle açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mordoğanlı 20 kişi, bölgede faaliyet gösteren bir mermer ocağının kapasite artışı ve mobil kırma eleme tesisi projesi için verilen ÇED gerekli değildir kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle geçen 6 Kasım\'da, İzmir 6. İdare Mahkemesi\'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, projenin kapasite kullanımı ve ruhsat sahası olarak aslında ÇED sürecine dahil olması gerekirken, saha limitlerinin düşük gösterildiği, tanıtım dosyasındaki veriler ile bölgenin gerçek durumu arasında ciddi uyumsuzluğun olduğu, işletilmesi düşünülen ruhsat sahasının etki alanında zeytinlik sahaların bulunduğu ve bu haliyle 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu\'na da açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Davaya bakan İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda şöyle denildi: \"Maden işletme ruhsatı, proje tanıtım dosyası ve yukarıda anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, işletme ruhsatı alanının 79.22 hektar olduğu ve madencilik faaliyetinin anılan alanın tamamında gerçekleştirilebileceği, bu bakımdan mermer ocağı kapasite artışı ve mobil karma eleme faaliyetinin alanın tamamı üzerinde çevresel etkisinin bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Proje tanıtım dosyasında madencilik faaliyetinin 24.64 hektarlık alanda yapılacağı belirtilmiş olsa da etaplar halinde ruhsat sahasının tamamında söz konusu faaliyetin yapılabileceği, 25 hektardan daha küçük alan gösterilerek ÇED sürecinden kaçınılarak seçme-eleme kriteri içerisinde değerlendirilmeye tabi tutulmak istenildiği, işletme ruhsatı dikkate alındığında ise bunun mümkün olmadığı, netice itibarıyla, uyuşmazlığa konu faaliyetinin, 79.22 hektarlık işletme ruhsatı alanı içerinde yer aldığı ve toplam alanının 25 hektardan fazla olması nedeniyle ÇED Yönetmeliği\'nin Ek-1\'de yer alan projelerden olduğunun kabulü gerekmektedir.\"

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Mermer ocağı kapasite artışı ve mobil karma eleme faaliyetinin çevreye olabilecek etkilerinin tam olarak hesaplanmasının ancak kapsamlı bir ÇED raporu ile ölçülüp değerlendirilebileceği vurgulanan kararda, \"Dava konusu proje için verilen ÇED gerekli değildir kararında hukuka ve anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan; hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak ve davacı yönünden telafisi güç zararlara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından meydana gelmesi muhakkak zararların, işlemin uygulanmaya devam edilmesi ile artacağı da tabiidir\" denilerek, yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Haber: İZMİR, (DHA)-

Üniversitenin öğretim eski üyesi \'mor beyin\' mağduru çıktı



ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiğini belirlemesi üzerine, Erciyes Üniversitesi Öğretim eski Üyesi Prof. Dr. Duran Arslan\'ın da mağdur olduğu ortaya çıktı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, \"Sevgili Duran Arslan hocamla bu \'ByLock\' hatasından ne zaman dönülecek, diye bekliyorduk. Bugün, güzel haberi aldık\" dedi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde, geçen şubat ayında düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla 17 akademisyen için gözaltı kararı verildi. Bu akademisyenler arasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim eski Üyesi Prof. Dr. Arslan da yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Mor Beyin’ yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiğini belirlemesi üzerine, Prof. Dr. Arslan\'ın yazılım mağduru olduğu ortaya çıktı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Per, \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Prof. Dr. Arslan’la ilgili açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yayımladığı mesajda Prof. Dr. Per, \"Sevgili Duran Arslan hocamla bu \'ByLock\' hatasından ne zaman dönülecek, diye bekliyorduk. Bugün, güzel haberi aldık. Masumiyetinizden asla şüphe etmemiştik. Dönüşünüze en fazla öğrencileriniz hastalarımız ve mesai arkadaşlarınız sevinecektirö dedi.

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) -

Akçakale\'de terör operasyonu: 3 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2\'si Suriyeli 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: ŞANLIURFA (DHA)

