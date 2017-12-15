DHA YURT BÜLTENİ-16

Haluk Levent ve Bakan Eroğlu\'dan şarkılı fidan dikimi/EK

BAKAN EROĞLU AYVALIK\'TA

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde, 3 ay önce yanan sahaya fidan dikmek için ilçeye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Binası önünde partililere ve halka seslendi.

Hakkıbey Yarımadası\'nda Sanatçı Haluk Levent ile birlikte fidan diken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cuma namazını Sarımsaklı Yunus Emre Camii\'nde kıldıktan sonra Altınova İskele Jandarma Karakolu\'nun açılışını yaptı. Ak Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Eroğlu, parti binasının önünde partililere ve halka seslendi.

\"BALIKESİR, ÜLKE KALKINMASINDA LOKOMOTİF BİR İL\"

Balıkesir\'in düşmana ilk kurşun sıkıldığı mübarek topraklar olduğunu belirten Bakan Eroğlu, \"Buraya ne yapılsa azdır. Cumhurbaşkanımız talimat vermişti, Veysel hoca git, temel atılmış baraj var ama sulaması yok demişti. Buraya ilk geldiğimde Altınova-Dikili sulamasına el attık. Daha sonra arka arkaya baraj ve gölet istendi. İnanır mısınız şu ana kadar en çok baraj ve gölet yaptığımız illerden biri Balıkesir\'e 17 baraj, 13 gölet yaptık ama bu yeterli mi bunları 82\'ye tamamlayacağız. 37 tane baraj inşa etmiş olacağız. Çünkü Balıkesir turizmde, tarımda, hayvancılıkta hem de sanayicilikte çok önemli bir merkez. Türkiye\'yi hatta dünyayı doyuracak muazzam bir merkez. Ülkenin kalkınmasında lokomotif bir şehir. Biz de Balıkesir\'e şimdiye kadar 23 milyar TL yatırım yaptık. Çeşitli bakanlıklarımızın çok önemli yatırımları var. Biz de Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak ne kadar baraj gölet varsa sulama tesisi varsa yapıyoruz. 3 milyar 230 tl yatırım yaptık biz de bakanlık olarak. Ormanda yaşayan vatandaşlar için bir takım gelir getirici şeyler ekerek onlara destek veriyoruz. 7 bin 200 tesis açtık şehirlerin bütün su meselesi halledildi. Ayvalık\'ın su sorununu da halletmek için proje hazırlıyoruz\" dedi.

\"BAL ORMANI SAYISINI 10\'A ÇIKARALIM AMA MARKALAŞIN HALUK LEVENT\'TEN ŞARKI İSTERİZ\"

Balıkesir\'de 47 dere ıslahının yapıldığını 16 dere ıslahı çalışmasının sürdüğünü söyleyen Bakan Eroğlu, \"Çay deresini biliyorsunuz berbat bir dereydi şimdi ilimizin gerdanlığı oldu. 98 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Gelir getirici fidanlar dikiyoruz. Bugün dikilenlerle birlikte 100 milyonuncu fidanın dikilmesinin mutluluğunu yaşayacağız. Balıkesir\'e 8 tane bal ormanı oluşturduk gelin 2 tane daha kuralım olsun 10 ama bu şifalı ballar çok para ediyor, gelin marka oluşturun. Sizlerle görüşelim marka oluşturmak için hatta Şarkıcımız Haluk Levent\'ten balımızın markasını tanıtmak için de bir şarkı isteriz\" dedi. Tabiatı en çok koruyanın kendileri olduğunu söyleyen Bakan, \"Dünyada ormanlık alanlar azalırken biz de artıyor. En çevreci hükümet bizim hükümetimizdir. Eskiden iğneden ipliğe her şeyi dışarıdan alıyorduk ama şimdi dünyanın en büyük harp gemilerini denize indiren biziz. Atak helikopterleri dünyada 5-6 ülke yapıyor. Biz de yapıyoruz. Ben şuna inanıyorum bu millet isterse her şeyi yapar\" dedi.

Haber: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

=============================================

Sedyede basın açıklaması yaptı

Antalya\'nın Serik ilçesinde turizmci Süreyya Pekuysal, FETÖ tarafından 4 oteline el konulduğunu belirterek, basın açıklaması yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Pekuysal, açıklamasını ambulansla getirildiği sedye üzerinde yaptı.

Varan Turizm\'in eski ortaklarından ve eski Varuna Otelleri sahibi Süreyya Pekuysal, rahatsızlığı nedeniyle ambulansla geldiği Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'ndeki otelin önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin açıklamaya izin vermemesi üzerine başka ambulansla farklı bir noktaya götürülen Pekuysal, sedye üzerinde Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle gazetecilere açıklama yaptı.

\"DEVLET BÜYÜKLERİMDEN YARDIM İSTİYORUM\"

Yaklaşık 100 yıllık turizmci bir ailenin evladı olduğunu belirten Süreyya Pekuysal, şunları söyledi:

\"Bu memlekete biz her zaman döviz getirdik, para kazandırdık. Hiçbir hilemiz hurdamız olmadı. FETÖ denilen illet maalesef bütün Türkiye\'yi nasıl sardıysa bizim gibi işadamlarını da mahvetti. Elimizden mallarımızı, mülklerimizi aldılar. Davalarıma bakan bütün hakim ve savcıların hepsi tutukludur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Bunlar maalesef bizlerin ve memleketimizin içini sarmış vaziyetteler.\"

\"FETÖ\'YE PARALAR DAĞILIYOR\"

Alman bir tur operatörü vasıtasıyla ABD\'ye oradan da FETÖ\'ye para gönderildiğini öne süren Pekuysal, \"Bunu ihbar ediyorum. Nasıl gidiyor? Turist buraya geliyor. Burada yiyip içiyor. Ama paralar Almanya\'da ödeniyor. Almanya\'dan da çok rahat şekilde FETÖ\'ye para dağılıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine sesleniyorum; benim gibi mağdur olan kişileri irdelesinler. Bilhassa işadamlarını. Bu kişiler kaçınca ülkemizdeki milyarlarca dolar yurt dışına gitmiş olacaktır\" iddiasında bulundu.

\"BENİ AYAĞIMDAN VURDURDULAR\"

FETÖ\'den aranan bir kişinin otelinde kiracı olduğunu ve sahte evraklarla oteli ele geçirdiğini iddia eden Pekuysal, şöyle dedi:

\"Yasal haklarımızı aramak için davalar açtık. Fakat bütün davalarımız reddediliyor veya kaybediyoruz. Avukatım para karşılığında beni sattı. Bunu ispat ettik. Ama adamlara mahkeme beraat veriyor. Tabi bu arada beraat veren hakim ve savcılar FETÖ\'den tutuklu. Beni mağdur etmek için ellerinden ne geldiyse yaptılar. Bunlarla ilgili şu anda iadeyi muhakeme kararları alındı. Şu anda görev yapan hakim ve savcılarımıza güveniyoruz. Allah\'ın izni ve devletimizin bize vereceği güçle bu FETÖ denilen pisliği memleketimizden atacağız. İnşallah eski işadamlığımıza, eski gücümüze döneceğiz. Yanımda çalışan birini ayarlayıp beni ayağımdan vurdurdular. Daha sonra üzüntüden kandil gecesi iç kanama geçirdim. Bağırsağım delindi. Şu an tedavi görüyorum.\"

\"YAP-İŞLET-ÇÖK\" MODELİ

Hukuk Danışmanı Tolga Taşcıoğlu da, Süreyya Pekuysal\'ın turizm sektörünün duayenlerinden biri olduğunu anlatırken, \"Zamanında vergi rekortmeni olmuş. 2005 yılında Ö.G. denen FETÖ\'cü şahısla tanıştıktan sonra hayatı değişiyor. Bu oteller sahte evrak ve sahte belgelerle hepsi Süreyya Bey\'in elinden alındı. Bir bakıma yap-işlet-devret modeliyle otellerinin yapılması için gerekli sözleşmeler yapılmasına rağmen yap-işlet-devret değil de bu FETÖ\'cüler yap-işlet-çök modeliyle otelleri ellerinden almış\" dedi.

Pekuysal\'ın yanında bulunanlar zaman zaman \'Kahrolsun FETÖ, var olsun reis\' diye slogan attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Süreyya Pekuysal sedyede detay

- Kalabalıktan detay

- Süreyya Pekuysal\'In açıklama yapması

72 MB

Haber- Kamera: ANTALYA,(DHA)

==========================================

Bakan Yılmaz: Vatandaş talep ederse gereğini yerine getirmek lazım

Ordu\'da bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Yüzde 42, yüzde 43 Meslek Lisesi\'ni görme, yüzde 12\'yi \'Her yerde İmam Hatip açtınız\' de. Vatandaş talep ederse açacağızda ama doğruyu söylerseniz bizde daha memnun oluruz. Vatandaş talep ederse açılır, vatandaş talep etmezse siz açsanız dahi içi boş kalır. Vatandaş talep etmezse siz boşuna kürek çekmiş olursunuz. Ama vatandaşta talep ederse gereğini yerine getirmek lazım\" dedi.

Ankara\'dan özel uçakla Ordu\'ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi ile Düriye Çetinceviz Okul Öncesi Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı. Törende Bakan İsmet Yılmaz\'ın yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tarık Yarılgaç, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile işadamı İhsan Çetinceviz ve Onur Çetinceviz, akademisyenler, kurum amirleri ve vatandaşlar da yer aldı. Törende konuşma yapan Bakan Yılmaz, açılan İmam Hatip Liseleri\'ne yönelik eleştirilere tepki göstererek, \"Yüzde 42, yüzde 43 Meslek Lisesi\'ni görme, yüzde 12\'yi \'Her yerde İmam Hatip açtınız\' de. Vatandaş talep ederse açacağızda ama doğruyu söylerseniz bizde daha memnun oluruz. Vatandaş talep ederse açılır, vatandaş talep etmezse siz açsanız dahi içi boş kalır. Vatandaş talep etmezse siz boşuna kürek çekmiş olursunuz. Ama vatandaşta talep ederse gereğini yerine getirmek lazım. Bu vatanın da, ülkenin de, devletin de sahibi bu millettir. Talebi neyse siyasetçi için emirdir, başımız, gözümüz üzerinedir. Bu 15 Temmuz\'da da gösterildi. Bu cumhuriyetin, demokrasinin sahibi kim olduğu. Malatya\'da yazmış dükkana, \'Ev kira, dükkan kira ama vatan bizim\' diye. İşte bu 15 Temmuz\'da vatanın sahibi olanların talepleri neyse biz onu yerine getiririz\" dedi.

KLAVYELİ BİLGİSAYARLARI DAĞITMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Katileli eğitim vermek adına öğretmenlerin özlük haklarının da iyileştirildiğini, 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yılmaz, \"2002\'de haftada 15 saat ek ders veren bir öğretmene devlet olarak 635 TL öderken bugün yine haftada 15 saat ek ders veren, yeni başlamış bir öğretmenimize 3 bin 618 TL ödüyoruz. Dolayısıyla Dolar bazında 380 Doların altından şimdi 900 Doların üzerine çıkardık. Yine kaliteli eğitim vermek adına mutlaka teknolojiyi eğitimle buluşturmak lazım. Bunun için ne yapmak lazım; evlatlarımızın bilgi otoyollarına ulaşabilmesi lazım. 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayarı evlatlarımıza dağıttık, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize. Önümüzdeki dönemde kodlama eğitiminede başladık, kodlama eğitimini daha uygulamalı yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarları evlatlarımıza dağıtmaya başlayacağız. Yasal değişiklikleride yerine getirdik. 2011\'de başlayıp bu ana kadar Fatih Projesi\'nde aldığımız mesafenin çok daha fazlasını bir iki yıl içerisinde alacağız ve meslek liselerimizi, ana okullarımızı da bu teknolojiyle buluşturacağız\" şeklinde konuştu.

\'VARDAR OVASI\' VAR

Müfredat değişikliği yapıldığını, Atatürk’ün sevdiği şarkılar’ bölümünde \'Vardar Ovası’ şarkısının çıkarılmadığını da belirten Bakan Yılmaz \"Bu ülkeye yapılabilecek en kötü şey zamanın gerisinde kalmak. Evlatlarınızı çağın ihtiyaçlarıyla buluşturamamaktır. Müfredatı değiştirdik, 51 müfredatı, bu ana kadar yapılmış iddia ile söylüyorum; en demokratik, en katılımcı müfredatı yaptık. Gazetede çıktı \'Vardar Ovası\' diye. Bakın, \'Atatürk\'ün sevdiği şarkılar arasında müfredat Vardar Ovası vardı onu da kaldırdılar\' diyor. İnsaf ya. Biraz önce \'Sorgulayan, evlat, öğrenciler yetiştirin\' deniliyor ya. Müzik kitabımız internette var, Talim Terbiye Kurulu sitesine girilirse var. Programlarda var. Atatürk\'ün sevdiği şarkılar altında hem kırmızı gülün adı var, hemde Vardar Ovası var. Programda var olmasına rağmen sen niye \'yok\' diyorsun\" dedi. Konuşmasının ardından Bakan İsmet Yılmaz ve Ordu Valisi Seddar Yavuz, kütüphane ve eğitim merkezini yapan hayırsever işadamı Onur Çetinceviz ile İhsan Çetinceviz kardeşlere çerçeveli fotoğraf hediye etti. Bakan Yılmaz açılışın ardından, AK Parti Ordu İl Başkanlığı, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'ni de ziyarette bulundu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın konuşması

-Kütüphane açılışından detay

-Bakan Yılmaz\'ın kütüphaneyi gezerken görüntüsü

-Bakan Yılmaz\'ın Ordu Valiliğini ziyaretinden detay

-Bakan Yılmaz\'ın Onur Çetinceviz ve İhsan Çetinceviz\'e hediye takdim ederken görüntüsü

-Detaylar

(SÜRE: 7.41 Dk ) (BOYUT: 459 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA

========================================

Yangında kaybolan ailenin köpeklerine HAYTAP sahip çıktı

Kastamonu\'nun Bürme köyünde, evlerinde çıkan yangının ardından ortadan kaybolan 4 kişilik Çataloğlu ailesinin köpeklerine Hayvan Hakları Federasyonu sahip çıktı.

Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev kül oldu. Aynı aileden 4 kişinin kayıplara karıştığı yangın sonrası, ailenin beslediği 5 çoban köpeği ortada kaldı. Kastamonu Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ile HAYTAP Kastamonu Şubesi yöneticileri aç halde bekleyen köpeklere sahip çıktı. HAYTAP Şube Başkanı Ayten Kökgöz, köpeklerin açlıktan halsiz düştüğünü belirterek barınağa götürülebileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hayvanlara yemek verilmesi

-HAYTAP Başkanı röp.

-Enkaz alanı

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)

==========================================

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde, 57 yaşındaki Ahmet Gülay fındık bahçesinde devrilen traktörün altında kalarak öldü.

Olay akşam saatlerinde, Akyazı Reşadiye Mahallesi\"nde meydana geldi. Fındık bahçesinde temizlik yapan Ahmet Gülay, evine gitmek için yola çıktığı sırada devrilen traktörün altında kaldı. Ahmet Gülay\'ın traktörün altında kaldığını görenler 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Ahmet Gülay\'ı aracın altından çıkardı. Sağlık ekibi Ahmet Gülay\'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gülay\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntü

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)