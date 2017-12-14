DHA YURT BÜLTENİ-16

Derik ilçesinde 350 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi

MARDİN\'in Derik ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında mısır tarlası yanında toprağa gömülü olarak tuzaklanmış, 350 kilo ağırlığındaki amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, kontrollü olarak patlatılırken, patlama sesi 3 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde paniğe yolaçtı.

Derik ilçesi Atlı mahallesi yakınlarında Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin yol kontrolleri sırasında mısır tarlası yakınlarından geçen yola tuzaklanmış halde 4 adet mavi jelikon bidon bulundu. Yapılan araştırma ve incelemede motorin ile karıştırılmış 350 kilogram ağırlağındaki amonyum nitrat maddesi olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcı, Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı tahkikatın ardından, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta, patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü olarak imha edildi. Patlama anında yaşanan gürültü, 3 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde de korku ve paniğe yolaçtı. Yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile ilgili olarak tarla sahibi bir kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Patlama anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-



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Fevzioğlu: 80 milyon hak ve hukukta kucaklaşırsa, ayrılma tehlikesi ortadan kalkar



Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Fevzioğlu, Siirt\'in Şirvan İlçesine bağlı Soğanlı köyünde çöken evde 2 çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Cemal Coşkun\'un yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Fevzioğlu, \"Ben Türkiye\'nin hakta, hukukta 80 milyon olarak kucaklaştığında, hiçbir şekilde bir ayrılma tehlikesi yaşamayacağına inanıyorum\" dedi.

TBB Başkanı Metin Fevzioğlu, Muş, Bingöl, Batman ve Mardin baro başkanlarıyla birlikte Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde 20 gün önce aşırı yağış nedeniyle çöken evde 2 oğluyla birlikte yaşamını yitiren Cemal Coşkun\'un yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Coşkun ailesine başsağlığı dileyen Fevzioğlu, burada yaptığı konuşmada, \"Biz buraya taziyeye geldik. Cemal Coşkun, Yusuf ve Ömer için buraya geldik. Bu devirde bunun olmaması lazım, yani bir yağmur yağdı, dam çöktü. Bu Türkiye Cumhuriyeti\'nde olmaması lazım. Devletimize, milletimizi Allah zeval vermesine ama, bu konularda kaynakların daha doğru harcanabileceğini, refah içinde yaşayabileceğimizi biz biliyoruz. Çok bir şey istemiyor aslında vatandaşımız, hastanesinde şifa bulmak, adliyesinde adalet bulmak, belediyesinde hizmet istiyor yani, devletinden hizmet istiyor ve eşit muamele görmek istiyor\" dedi.

\'SOĞANLI KÖYÜNE PASAPORTLA GELMEK İSTEMİYORUM\'

Türkiye\'nin hak ve hukukta kucaklaştığında ayrılma tehlikesinin de ortadan kalkacağına inandığını anlatan Fevzioğlu, \"Ben Türkiye\'nin hakta, hukukta 80 milyon olarak kucaklaştığında, hiçbir şekilde bir ayrılma tehlikesi yaşamayacağına inanıyorum. Ne zaman buralara gelsem, bu topraklara gelsem, baro başkanlarımız ile ne zaman vatandaşlarımızı kucaklaşmaya gitsek, biliyorum ki bizim insanlarımız birbirinden ayrılmak istemiyor. Ya bazen siz ayrılırsanız İstanbul\'a pasaport ile girersiniz gibi sözler var, bana göre bunlar rencide edicidir. Çünkü ben de Soğanlı köyüne pasaport ile gelmek istemiyorum. Yani ben buraya vatanım olarak gelmek istiyorum, bu toprak benim toprağımdır, hepimizin toprağıdır. Biz ayrısı, gayrı olmayan ve iç içe geçmiş insanlarız\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'NİN KUDÜS GİRİŞİMİYLE GURUR DUYUYORUM\'

Köydeki okula giderek öğrencilere bot, mont ve giyim yardımında bulunan Fevzioğlu, Kudüs konusunu da değerlendirerek, şöyle konuştu: \"Kudüs ile ilgili gelişmeleri kaygı ile izliyoruz tabi. Bu tamamen Amerikan Başkanı Trump\'ın bir gensoru ile devrilme tehlikesi belirlediğinde kendi iç politikası gereği arkasına Yahudi, İsrail lobisini alma girişimidir. Maalesef dünyada bazen bu sığ siyasetçiler, gözlerini kırpmadan insanları ölüme gönderebiliyorlar. Yani umrunda bile olmadan kaç kişi öldü, kaç kişinin canı yanacak, ne kadar kan dökülecek, hiç düşünmeden kendi koltuğunu korumak için böyle bir iş yapmıştır. Ama dünya gerekli karşılığını verdi. Dün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı çok ciddi bir mesaj verdi. Ben Türkiye Cumhuriyetinin bu girişimi ile ilgili gurur duyuyorum, herkeste duymalıdır. Yapılan toplantıda oy birliği ile bir kez daha İsrail\'in ve ABD\'nin kararının reddedilmesi önemlidir. Doğu Kudüs\'ün Filistin\'in başkenti olarak tanınması önemlidir. Ama bir not düşelim sevgili arkadaşlar buraya, Kudüs\'ü İsrail en başta işgal etmeyecekti, edemiyecekti neden etti? Çünkü maalesef İslam dünyası eğitimde geri kaldı. Maalesef İslam dünyası teknolojide geri kaldı. Ekonominiz, teknolojinin, güçlü ise ordunuzda güçlü oluyor. Bunun için de iyi bir eğitim sitemine ve güçlü bir hukuk sistemine ihtiyacımız vardır. İslam dünyası eğer hukuk sistemini çağdaşlaştırırsa, güvenilir hale getirir ise eğitimini çağdaşlaştırırsa, matematik, fizik, kimya öğretirse çocuklarına, bu durumda kimse aklından bile geçiremez Kudüs\'ü başkent ilan etmeyi.\" Akşam saatlerine Siirt\'e dönen TBB Başkanı Metin Fevzioğlu, burada da Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret etti.

Görütü Dökümü:

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-Barolar Birliği Başkanı Fevzioğlu, yol kenarında bulunan koruyucular ile sohbeti,

-Kendisine tahsis edilen aracı Barolar Birliği Başkanının kendisi kullanması,

-Soğanlı köyüne taziyeye katılması,

-Köy okulunda bulunan çocuklara giyim yardımı yapması,

-Türkiye Barolar Birliği Başkanın açıklaması,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Elazığ\'da avukat ağaca asılı bulundu



Elazığ Barosu\'na bağlı avukat Özgür Türkkan (33), merkeze bağlı Beyyurdu köyü kırsalında ağaca asılı halde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Beyyurdu köyü kırsalında, saat 14.30 sıralarında ağaca asılı halde bir kişiyi gören görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ölen kişinin Elazığ Barosu\'na bağlı avukat Özgür Türkkan olduğu tespit edildi. Türkkan\'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü :

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-Olay yerinden genel görüntüler

-Polislerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)

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Aliye Boydak: Farkında olmadan örgüte yardım yaptık



Kayseri\'de, FETÖ/PDY\'nin imamı oldukları iddia edilen 9\'u tutuklu, 10 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak\'ın eşi Aliye Boydak, savunmasında \"Farkında olmadan örgüte yardım yaptık. Yardım yaptığım için kendimi kınıyorum\" dedi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Ortaköylüoğlu, Halit Şeker ve Yasin İpek salonda hazır bulunurken, Aliye Boydak, Ömer Armutoğlu, İlhan Coşkun, Mahmut Yönem, Ali Koç ve Bilal Karakuş ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Yıldız ise duruşmaya katılmadı. Savunmaları alınan sanıklardan Aliye Boydak, soyadıyla yargılanmak istemediğini belirterek, \"Beni ben olduğum için yargılayın. Farkında olmadan örgüte yardım yaptık. Yardım yaptığım için kendimi kınıyorum\" şeklinde konuştu. Sanıklardan Mehmet Ortaköylüoğlu ise 10\'a yakın derneğe üye olduğunu kaydederek, \"GESİAD o derneklerden sadece birisi. İki yemekli toplantısına katılmaktan başka bir şey yapmadım. Buradakilerin hiçbirini tanımıyorum, böyle imamlık olur mu? Şimdi 53 yaşındayım ve 45 yaşımda bir evlat nasip etti. Onun sünnetini yaptırayım, sonra teslim olayım\" dedi. Mahmut Yönem de, 15 Temmuz\'da darbenin karşısında olduğunu ifade ederek, “Tankların üzerine çıktım, mükafatı 17.5 ay cezaevi mi? Öldürülseydim şehit olarak anılacaktım, şu an terörist olarak anılıyorum\" diye konuştu. İlhan Coşkun ise savunmasında FETÖ\'nün imamı olmak için Işık Evleri\'nde kalması gerektiğini, ancak kendi evinden başka bir evde kalmadığını ve ByLock kullanmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, daha önce hayatını kaybeden tutuksuz sanık Abdullah Cihan\'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 21 Şubat 2018’e erteledi.

Haber: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

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Bodrum\'da Hazine arazilerinin özeleştirilmesi kararına tepki

Özelleştirme Yüksek Kurulu\'nun (ÖYK) Resmi Gazete\'de yayımlanan kararlarına göre, Bodrum\'da Maliye Hazinesi\'ne ait 9 taşınmazın ile ilgili imar planı kararına Bodrumlular tepki gösterdi. Bodrum\'a bir yatırım yapılacaksa bunun yeni üst yapılar yerine alt yapılar için olması gerektiğine dikkat çekildi.

Resmi Gazete\'de Muğla-Datça, Bodrum, Antalya-Aksu, İzmir-Çiğli ve Şanlıurfa-Karaköprü\'de imar planı değişiklikleri yapıldığının yayımlanmasının ardından, kara ilişkin tepkiler gelmeye başladı. Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa, Özelleştirme Yüksek Kurulu\'nun aldığı kararlar bir tek bununla kalmadığını belirtip, \"Aslında 11\'inci ayda başladı Bodrum ilgili kararlar alınmaya. Bu alanların bir kısmı planlı, bir kısmı plansız alınan kararlar, tamamen satışa ve ranta dayalı bir karar. Bu alanlarda Özelleştirme Yüksek Kurulu\'nun almış olduğu kararla planlama yetkisini Özelleştirme İdaresi alıyor. Ankara\'da planlayıp buraya onaya gönderiliyordu. Daha önce yapılan işlemlerde belediyelerin görüşü alınıyordu acaba bunda alınacak mı? Bu soru işareti. Özelleştirilecek alanların bazıları imarlı alanlar bazıları da plansız alanlar. Plansız bir alanı da satışa çıkarmaya çalışıyorlar. Buralarda plan tadilatı yapılacak. 2020-2022 yılına kadar planlamayı bitirip, satışa sunacaklar\" dedi. Kalfa, \"Bu alanlar tamamen ranta dayalı belli kadroları imarları açarak yoğun imar getirecek. Konut imarlı olarak çıktığı için konut bölgesinde turizme pek bir katkı sağladığını söyleyemeyiz. Bodrum Yarımadası\'na artı bir nüfus artış ilavesi daha getirecek. Biz şu anki kararın imarları daha düzgün, rantı daha derli toplu olabilecek bir hale getircek diye beklerken her gün yeni bir imar kargaşası, yeni bir artı imar getiriyor. Bakanlık bu şekilde Bodrum Yarımadası\'na bir yük daha getiriyor. Tüm bunlar altyapı tamamlanmadan yapılıyor. Bunlar yapılırken Bodrum Yarımadası\'nın altyapısında düşünmek gerekiyor\" dedi.

\"ÖNCELİKLE ALTYAPI YATIRIMLARINA İHTİYACIMIZ VAR\"

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz da \"İmar planları\' denildiğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirtip, \"Çünkü bugüne kadar buranın yerel halkının ihtiyaçlarına yönelik düzgün bir imar planı yapılması hiçbir zaman başarılamadı. Denizci olarak, denizden bakan bir gözle yapılaşmanın neler getirdiğini çok güzel gözlemleyebiliriz. Çok kötü bir görüntü ile karşı karşıyayız. Zaten yapılaşmada çok ciddi sıkıntılar var. Hal böyleyken biz kendi vatandaşımızın tapulu arazilerindeki düzenlemeleri doğru düzgün yapamamışken, bir de devletin elindeki arazilerin çeşitli imar düzenlemeleri ile yapılaşmaya açılması bize yapılabilecek, turizme yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. Bizim artık o tarz şeylere değil, altyapı yatırımlarına ihtiyacımız var. Bodrum olarak, Muğla bölgesi olarak turizmde üçüncü büyük bölge olmamıza rağmen gerekli altyapıyı yardımlarını göremiyoruz, hala katı atık sorunu çözemedik. Sıvı atık da şikayetlerimiz var. Dolayısıyla bu tarz özelleştirmeler değil eğer devlet bir şey yapacaksa bizim alt yapımıza destek versin tek beklentimiz bu\" diye konuştu.

\"MİLLİ VARLIĞIMIZA AİT PEK ÇOK DEĞERLERİMİZİ BUGÜNE KADAR HEP SATTIK\"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, \"Bodrum gibi değerin çok yüksek olduğu alanlarda Özelleştirme İdaresi\'nin birtakım alanları özelleştireceği ve imara açacağı yönünde haberler çıktı. Bugüne kadar yapılan imar uygulamalarında baktığımızda ne kazandığımızda ne kaybettiğimiz de çok net açık. Bütün doğal alanlarımızı, koylarımızı, hayallerimizi betona boğduk. Hesapsızca hiç düşünülmeden sürekli üst yapıya yapılan yatırımlardan dolayı altyapıda büyük sıkıntılar baş gösterdi. Kanalizasyonlarımız sorun, çöplerimiz sorun, yollarımız sorun, yaşam alanlarımız sorun. İmara açarak bütün bunları gözetmeden imara açmak demek. Bütün bu sorunlara ilave yük getirmesi demek, artık bunların farkına vararak imaları açmaktan üst yapı yatırımı yapmak yapmaktan ziyade öncelikle bunların durdurulup, altyapıların günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yoksa ne turizmde ne de normal yaşantımızda daha kötüye gitmekten başka bir sonuç olmayacak. Hangi gerekçeyle bu alanlar özelleştirilecek, imara açılacak konut eksikliği mi var, turizmde tesis eksikliğimiz mi var? Bunlara baktığımızda hiçbirinin olmadığını görüyoruz. O zaman insanın aklına şu geliyor, ranta yönelik bir uygulama gibi görülüyor. Yani milletimize, milli varlığımıza ait pek çok değerlerimizi bugüne kadar hep sattık. Herhalde bundan sonra bu satışlar artık vatan toprağına geldi. Ben bunu algılıyorum çünkü bir başka bir gerekçe bulamıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bodrum\'dan genel görüntü

-Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa ile röp.

-Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ile röp.

-Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Arif Yılmaz ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)