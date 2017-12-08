DHA YURT BÜLTENİ-16 

21 polise FETÖ\'den hapis cezası verildi

SAMSUN\'da FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 55\'i tutuklu 107 rütbeli polisten 21\'i 1- 7 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 38 sanık ise beraat etti. Aynı dosyada yargılanan ve son savunmalarını hazırlamaları için gün verilen 45\'i tutuklu 48 sanık hakkında 20 Mart 2018 tarihinde karar verileceği bildirildi.

Samsun\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik polisin yaptığı soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan ve aralarında Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü ve yardımcıları, Emniyet Amirleri, başkomiser ve komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 107 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55\'i tutuklandı.

Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan 55\'i tutuklu 107 sanığın 4 gün süren yargılanmaları bugün de devam etti. Karar duruşmasında 45\'i tutuklu 48 sanık son savunmalarını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre talep etti. Mahkeme heyetine süre isteyen sanıklara 20 Mart 2018 tarihine kadar süre verilmesine ve bu tarihinde karar verilmesine karar verdi. Kalan 10\'u tutuklu 59 sanık ise mahkeme heyetine yaptıkları son savunmalarında bereatlerini ve tahliyelerini istedi.

İfadeleri tamamlayan mahkeme heyeti, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Engin Sağlam, Hüseyin Yalçınkaya, Yasin Sağdıç, Osman Üçüncü, Selami Çöpçü, Alim Keskin, Serdar Dereli, Orhan Geçgel ve Özgür Gider\'e, 7 yıl 5 ay 3 gün, Ayhan Berk, Ercan Gültekin, Canip Galip Yavaşoğlu\'na 6 yıl 3 ay, Yusuf Atik, Alaattin Erol\'a 2 yıl 1 ay, Turan Sarıçobanoğlu ve Osman Kuzucu\'ya 1 yıl 10 ay 15 gün, Mahmut Kurt, Güven Karaman ve İsa Sağır\'a, 1 yıl 8 ay 18 gün, Selahattin Karaca ve Mehmet Arslan\'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

Heyet, 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Alim Keskin\'i yaşı ve sağlık sorunlarından dolayı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Canip Galip Yavaşoğlu\'nu ise ByLock kullanmadığı ve delil durumundan tahliye etti. Diğer 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 38 sanık ise bearat etti.

Görüntü Dökümü :

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- Adliye ve emniyetin dışından detay

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Detaylar

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

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Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs\'ü kimse politika malzemesi yapmasın (2)

AMERİKA POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER ORTADOĞU COĞRAFYASINDA KANA DÖNÜYOR

\'AMERİKA POLİTİKASINDAKİ GELİŞMELER ORTADOĞU COĞRAFYASINDA KANA DÖNÜYOR\'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti İzmit İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık dünyanın tekrar bir gerilim dönemine girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Şu anda maalesef pek çok bölgede büyük sıkıntılar var, büyük problemler var. Artık dünyada huzur ve sükûnet, barış kısa zamanda hâkim olur gibi bir düşünceden gittikçe uzaklaşıyoruz. Maalesef gerilimlerin her gün arttığı, özellikle gerilimlerden beslenen siyasetin ve politikanın gün geçtikçe daha da prim yaptığı bir dönemdeyiz. Son dönemde ardı ardına yaşanan seçimlerde daha çok ırkçı partilerin yükselişte olduğunu, İslam karşıtı partilerin yükselişte olduğunu, biraz daha özellikle yabancı düşmanların yükselişte olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef bu seçim dönemlerinde ortaya konan popülist söylemlerin ve tavırların yavaş yavaş dünyayı tehdit etmeye başladığını da görüyoruz. En son Amerikan Başkanı Donald Trump\'ın seçimden önceki, \'Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağım\' ifadesi son derece sorumsuzca bir ifadedir. Bu ifadesini hayata geçirme çabası ki ben bunu biraz iç politikada İsrail lobisinin Amerikan Başkanı\'nı sıkıştırarak almaya mecbur bıraktığı bir karar olarak değerlendiriyorum, bu kararın bölgemizde çok ciddi bir gerilime, sıkıntıya yol açtığını görüyoruz. Bugün pek çok merkezde bu olayı protesto eden gösteriler oldu. Tabii detayına bakmaya çok fırsatımız olmadı ama Kudüs\'te de birtakım çok üzücü hadiselerin olduğunu görüyoruz. Bu aslında ne kadar sıkıntılı bir dönemden dünyanın geçtiğini, özellikle dünyada zaten ne kadar sıkıntılı bir dönem olursa bu sıkıntılı dönemin en fazla yansımasının olduğu bölge de bizim bölgemiz oluyor maalesef, Ortadoğu coğrafyası oluyor, yani Amerika politikasındaki gelişmeler Ortadoğu coğrafyasında kana dönüyor, gözyaşına dönüyor. Avrupa\'daki iç politik gelişmeler maalesef bizim bölgemizde kana ve gözyaşına dönüyor. Böyle bir coğrafyada bizim Türkiye olarak özellikle çok daha güçlü olmak zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var.\"

Türkiye\'nin dünyada dik bir duruş sergilediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti:

\"Ülkemizin gücü en azından bölgemize yönelik oyun kurmaya çalışanların oyunlarını boşa çıkarmak açısından son derece etkili ve önemli. Bu açıdan da ülkemizin gücünü korumak ve artırmak her birimiz için sadece ülkemiz noktasında değil, bütün bölge noktasında da adeta bir vazife ve görev olarak önümüzde duruyor. Allah\'a hamdolsun, Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye eski Türkiye olmadığı için bugün bölgemize yönelik oynanmak istenen oyunların tamamına karşı sesini yükselten, çok net bir duruş sergileyen bir Türkiye var.\"

Görüntü dökümü

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-Salondan görüntü

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın konuşması

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN Kocaeli (İZMİT) (DHA)

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Bakan Fakıbaba\'yı bekleyen protokolün tipide zor anları (2)

FAKIBABA, \"BUNDAN SONRA DESTEKLEMELERDE DOSYA PARASI FALAN FİLAN YOK\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan Valiliği toplantı salonunda STK temsilcileri ile bir araya geldi. Burada çifti ve üreticilerden proje, dosya ve masraf adı altında alınan ücretin artık alınmayacağını açıklayan Bakan Fakıbaba, \"Bundan sonra desteklemelerde dosya parası falan filan yok. Bu bir emirdir\" dedi. Bakan Fakıbaba şöyle dedi:

\"Yapılan o tip projelere vatandaş geliyor, belki de okuma yazması yok. Olabilir doğal bir şey yani, değil mi? Adama diyorsun ki \'Git proje yaptır\' Oradan parayı alıyor, oraya veriyor. Biz de destek vermediğimiz zaman adamın cebinden 10-15 bin lirası çıkmış oluyor. Ben olsam bu devlete kızar mıyım kızmaz mıyım? Ben olsam bu Bakanlığa küser miyim küsmez miyim? Vallahi küserim. Bundan sonra desteklemelerde dosya parası falan filan yok kardeşim. Ha diyelim fabrika yapıyor, eyvallah. İsim projesini yaptırsın ama basit bir ahır projesi. Yani elinde belli bir norm projeler olur, 50 veya 100, 200 neyse… Diyelim dersin \'Kardeşim projen budur.\' Bende bu kadar mühendis varken ben niye vatandaşı başka yerlere yönlendireyim. Bazen duyuyorum. İngilizce evraklar geliyor. Böyle bir şey olur mu, 50-60 sayfa? Oraya git buraya git. Tarım İl Müdürlüğü çiftçi arkadaşların, üretici arkadaşların evi olacak. Oraya gelecekler, keyif için çay ve kahvelerini içecek, orada dinlenecekler. Vatandaş olmazsa biz olmayız. Onun için çiftçilerin işlerini zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Eğer 30 bin lira hibe alan arkadaş 15 bin lira harcıyorsa benim mantığıma uymuyor. 30 bin lira hibe alan adam niye gidip 15 bin liralık proje yaptırsın? Yarından itibaren arkadaşlar TKDK ve bizim kurumlarda kesinlikle yok, bu bir emirdir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın konuşması

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Erzincan\'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN\'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.45 sıralarında Çağlayan beldesi yolundaki Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan\'dan Kılıçkaya köyüne giden Nuri Paça yönetimindeki 24 DH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan Yıldırım yönetimindeki 24 AC 937 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlar yol kenarına savruldu, 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, 112 Acil\'e de haber verildi. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Nuri Paça ve aynı araçtaki Mercan Delen (62) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı otomobil sürücüsünün afad ekipleri tarafından çıkartılışı

-Kaza yerinden ve araçlardan görüntü

-Yaralıların ambulansa taşınmaları

-Kaza yerinden genel görüntü

-Hastane girişinden görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)