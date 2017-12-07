DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa\'da 1 Suriyeli, PKK propagandasından tutuklandı



Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu F.M. (29), sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınan bilgiler ışığında Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüpheli F.M.’nin evinde yaptığı aramada 1 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, jandarmada alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: BURSA, (DHA)

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CHP Malkara İlçe Başkanı: Flamalarımızın arasındaki HDP flaması komplo

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde CHP\'lilerin ilçe kongresi öncesi astığı CHP flamalarını yanına bir HDP flamasının asılıp, sosyal medyada paylaşılmasına CHP İlçe Başkanı Hülya Ertan tepki gösterip, olayın komplo ve provokasyon olduğunu söyledi.

Malkara\'da 10 Aralık günü yapılacak CHP ilçe kongresi öncesinde, ilçenin caddelerine CHP flamaları asıldı. Ancak CHP\'nin flamaları arasında bir HDP flamasının da asılı olduğu görüldü. CHP ve HDP flamalarının yan yana olduğu görüntülenerek sosyal medya hesaplarından yayınlandı. CHP İlçe Başkanı Hülya Ertan, yaşananlar üzerine düzenlediği basın toplantısında partilerinin flamalarının yanına HDP flamalarının asılmasının bir provokasyon olduğunu söyledi. Ertan, \"10 Aralık pazar günü ilçe kongremizin bir demokrasi şöleni olması için elimizden gelen her şeyi yapmanın çabasındayız. Örgütümüz dimdik ayakta olup birlik ve beraberlik içerisinde, hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir problemimiz yok. Bizler de sizler gibi sosyal medya hesaplarından CHP bayraklarımızın içine 1 adet HDP bayrağının karışmış olduğunu öğrendik. Bizler Malkara\'da yaşayan insanlarız. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bizlerin hiçbiri HDP ile hiçbir bağlantımız yoktur ve olamaz da. Şu andaki tek amacımız 10 Aralık Pazar günü yapacağımız ilçe kongremizi bir demokrasi şöleni içerisinde bitirmektir\" dedi. Kendilerine karşı bir komplo kurulduğunu söyleyen Hülya Ertan, \"Ne yazık ki bizlere karşı yapılan bu bir komplo ve provokasyondur. Olayı araştırıyoruz. Emniyet Müdürlüğü\'ne de bu konuyla ilgili gittiğimizde kameraların o açıyı görmediğini söylediler. Bizlerin tek amacı var. Nasıl Malkara ve Tekirdağ\'da da iktidarsak, Türkiye\'de de iktidar olmayı hedefliyoruz. Kesinlikle ne Malkara\'da ne Tekirdağ\'da partimizin HDP ile bir koalisyon yapması değil, yapmak bunu düşünmek bile aklımızın zerre kadar aklımızın hiçbir köşesinden geçmemektedir. Olay araştırılıyor. Bu olayla ilgili söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Sosyal medyaya da yansıyan bu üzücü olaya istinaden siz basın mensupları aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bunun kim veya kimler tarafından yapıldığı araştırılmaktadır. Bu şahıslar bulunulursa ve yakalanılırsa gereken adli mercilere suç duyurusu yapılacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Asılan CHP ve HDP flamaları

-Flamalardan detaylar

-CHP İlçe Başkanı Ertan\'ın açıklaması

-Toplantıya katılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)

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Domates Tırı, kurban kesilerek Rusya\'ya uğurlandı

RUSYA\'nın yaklaşık 2 yıl sonra kaldırdığı yasağın ardından ihracat izni verilen üç firmadan Özaltın, ilk domates ihracatını gerçekleştirdi. İlk domates Tır\'ı Rusya\'ya kurban kesilerek uğurlandı.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında Kasım 2015\'te yaşanan uçak krizi sonrasında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yasaklanan domates ithalatı, 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle üç firma ve 50 bin ton sınırıyla kaldırıldı. Kasım ayı içerisinde ilk ihracatı İzmir\'den Agrobay firması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yıllık yasak sürecinin sona ermesiyle Antalya\'dan ilk ihracatı Süral Tarım firması yaptı. Rusya\'nın ihracata izin verdiği Agrobay ve Süral Tarım firmalarının yanı sıra Serik İlçesi\'nde topraksız tarım üretimi gerçekleştiren ve ihracat izni verilen üçüncü firma Özaltın Sera ve Ticaret A.Ş. de ilk ürünlerini 7 Aralık tarihi itibariyle Rusya\'ya yolcu etti. 2 yıllık yasak sonrası ilk ürünlerini gönderen Özaltın Sera firması ilk domates yüklü tırı kurban keserek Rusya\'ya uğurladı. Özaltın Holding yönetim kurulu üyesi Elif Özdemir, Özaltın Sera olarak Antalya\'da topraksız tarımı ilk uygulayan firma olduklarını belirterek, Rusya\'dan geçen yıl gelen bir heyetin yaptığı incelemeler neticesinde iyi tarım uygulamaları ve Globalgap belgesine sahip üretimleri nedeniyle Türkiye\'den ihracata izin verilen üç firma arasında yer aldıklarını açıkladı. Domates ihracatının Türkiye için çok önemli olduğunu ve sebze ihracatının yüzde 60\'ını domatesin oluşturduğunu aktaran Elif Özdemir, firma olarak Rusya\'nın en büyükleri arasındaki bir süpermarket zinciriyle yaptıkları sözleşme gereği ilk gönderimin bir tırla yaklaşık 23 ton olduğunu söyledi. Rusya\'nın uyguladığı 50 bin ton sınırıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Elif Özdemir, Rusya\'ya domates ihracatının iki yıl aradan sonra yeniden başlamasının güzel, ancak yeterli olmadığını kaydetti. Özdemir, “Hem bizler hem de üreticiler için kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sera içi dalında domates görüntüsü

-Topraksız domates köklerinden görüntü

-Yeşil ve kırmızı domateslerin görüntüsü

-Sera içinde çalışan kadınların görüntüsü

-RÖP: Elif Özdemir

-Domates kasalarının tır a yüklenmesi

-Detaylar

170 mb -02.51

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Temel atma töreninde kesilecek deveyle davet

Kocaeli Pazarcılar Odası, cumartesi günü temeli atılacak pazar yeri için kesilecek deveyi kent merkezinde gezdirerek, vatandaşları törene davet etti.

Kocaeli Pazarcılar Odası, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Mehmet Ali Paşa Otopark ve Pazar Yeri\'nin Doğukışla bölgesinde yapılması durumunda deve kesilmesi yönünde adak adadı. Pazar yerinin istedikleri bölgede yapılması kesinleşince Pazarcılar Odası, temel atma töreninde kesilmek üzere Aydın\'dan 16 bin liraya deve satın aldı. İzmit\'e getirilen deve, kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu Yürüyüş Yolu\'nda gezdirildi, Cumratesi günü yapılacak olan törenle ilgili broşürler dağıtıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devenin Yürüyüş Yolu\'nda gezdirilmesi

-Vatandaşların deveye bakmaları

Haber: İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Denizli polisinden Alzheimer hastaları için proje

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü, kaybolan Alzheimer hastalarının bulunduğu zaman kimliklerini hemen tespit etmek için ‘Bakmaya Değer\' adıyla proje başlattı. Proje kapsamında 19 ilçede tespit edilen Alzheimer hastalarının kimlik bilgileri toplandı, fotoğraflarını çekilip parmak izleri alındı. Kayıpken bulunan veya herhangi bir yerde cesedine rastlanan Alzheimer hastalarının kimlikleri bu proje sayesinde hemen belirlenecek.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen \'Bakmaya Değer\' projesinin tanıtım semineri Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Türkiye\'de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında kimlikleri tespit edilen, parmak izleri alınan ve fotoğrafları çekilen Alzheimer hastalarının kaybolup, bulunmaları halinde kimlik tespitlerinin daha çabuk yapılıp, ailelerine daha kolay ulaştırılması amaçlanıyor. Projenin tanıtımı için düzenlenen seminere, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Erdinç Gündüz ve Kenan Han, Asayiş Şube Müdürü Ali İhsan Doğan, şube müdürleri, akademisyenler ve hastalar katıldı. Seminerde projenin tanıtımı yapılırken, akademisyenler tarafından Yaşlılık Bilimi ve Yaşlı Bakımı konuları ele alındı.

DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, proje kapsamında 8 ay içinde 109 hastanın kimlik bilgileri ve parmak izlerinin alındığını belirterek, \"Bu proje Nisan 2017\'de başladı ve bugüne kadar çok ciddi bir emek sarf edildi. Bugüne kadar il genelinde 109 Alzheimer hastasının kimliklerinin tamamı kayıt altına alındı. Tamamının parmak izleri alındı. Bunlardan herhangibirisi kaybolduğunda, emniyetin ilgili makamlarına müracaat etmek kaydıyla, bulunmalarında ciddi anlamda kolaylık sağlanacak. Ailelerinin resmi kurum ve kuruluşlardaki işlemlerinde, sistemde kayıtlı mevcut dataların kullanılması önemli bir etken olacak. Bu hem şehrimiz hem de diğer şehirlere ve kurumlara örnek olması bakımında fevkalade önemli bir proje\" dedi.

AMAÇ EN AZ MAĞDURİYET

Projeyi geliştiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Ali İhsan Doğan ise, proje hakkında teknik bilgileri verdi. Doğan, \"Kaybolduklarında veya herhangi bir ormanlık alanda, gölet kenarında vefat ettiklerinde, Alzheimer hastalarının kimliklerini tespit etmekte çok güçlükler çekiyoruz. Zaman, mekan ve aidiyet mefhumu olmayan bu hastaların kimliklerini tespit etmek veya ailelerine teslim etmek, ciddi zaman almaktadır. Biz de Alzheimer hastalarının ailelerinden izinlerini almak suretiyle, parmak izlerini ve fotoğraflarını, sisteme kaydediyoruz. Türkiye\'nin neresinde olursa olsun bu hastalar, kaybolduklarında ailelerine ve yakınlarına teslim ederken, en az mağduriyetle teslim etmeyi amaçlıyoruz. Nisan 2017 tarihinde başlattığımız bu proje ile polis ve jandarma bölgesi gözetmeksizin 109 hastanın parmak izi ve fotoğrafını alarak, hali hazırda sisteme kaydetmiş bulunmaktayız. Projemiz son Alzheimer hastası kaydedilinceye kadar devam edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Seminere katılan yaşlılardan görüntüler,

-Emniyet Müdürü Mevlüt Demir\'in konuşmasından görüntü,

-Seminerden görüntüler,

-Asayiş Şube Müdürü Ali İhsan Doğan\'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)