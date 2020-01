DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Fakıbaba\'dan et ithalatını bitirecek talimat: 500 bin buzağı kurtarılacak

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018\'i hayvan hatalıkları ve buzağı ölümlerinin önlenmesi yılı ilan ettiğini belirterek, \"Buzağı ölüm oranını yüzde 15\'ten yüzde 5\'e düşürürsek 500 bin buzağı kar edileceğiz. Böylece et ithal etmekten kurtulacağız\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da düzenlenen \'Hayvan Hatalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü\' konulu toplantısına katıldı. 81 il müdürünün katıldığı toplantıda Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılını hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölüm oranlarını düşürme yılı olarak ilan etti.

Bakanlık üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlerine seslenen Bakan Fakıbaba, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölümleri oranının düşürülmesiyle ilgili net talimatlar verdi. Bu konuda istatistiki veri oluşturulmasını isteyen Bakan Fakıbaba, \"Bir defa ölçeceksiniz. 2017\'deki bizim ölüm oranımız, hayvan hastalık oranımız nedir? Şimdi ne kadar? Artmış mı azalmış mı? Artırmışsa niçin artmış, önlemlerini neden almamışız? Azalmışsa birbirimizi alkışlayacağız. Daha fazla nasıl azaltırız ona bakacağız. Esasında Sağlık Bakanlığı gibi çalışacağız\" diye konuştu.

\"BİR BEBEK NEYSE BUZAĞI DA O\"

Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hamile bir annenin bakımı neyse düvenin bakımı da o. Bir bebeğin bakımı neyse yeni doğan buzağın bakımı da o. Çocuk ölüm oranı neyse buzağı ölüm oranı da o. Esasında annenin takibi nasılsa bir gebe düvenin takibi de aynıdır, farklı bir şey mi? Aynı, hiç değişen bir şey yok. Biz tek tek gebe düveleri takip edeceğiz, zimmetleyeceğiz. Hayvan hastalıkları ve buzağı kayıplarının önlenmesi 2018 yılının adı. Bugün adını koyduk. Biz bunu önleyeceğiz. Amerika yapmışsa ve yüzde 2\'lere indirmişse benim arkadaşlarım yapar, başarır bunu.\"

BUZAĞI ÖLÜMLERİ YÜZDE 5\'E DÜŞÜRÜLECEK

Etkili hayvan sağlığı çalışmaları yaparak buzağı ölümlerini sonlandıracaklarını dile getiren Bakan Fakıbaba, \"Sonlanmaz ama yüzde 5\'e düşürürüz. 2018 hedefini açıklıyorum. Büyük işletmelerde oranın yüzde 1, hatta \'sıfır\' olduğunu biliyorum, Amerika\'dan daha iyi. Ama küçük ve ota ölçeli işletmelerde bu oran yüzde 5 kabul edilebilir bir orandır. Şu anda bu oran yüzde 15 civarındadır. Bunu öncelikle yüzde 5\'e ve sonra daha da aza indirmek bizim görevimizdir. Bugünden itibaren hayvan sağlığı ve buzağı ölümlerinin önlenmesi konusunda bir seferberlik başlatıyoruz. 2002\'den önce çocuk ölüm oranlarına bakın, şimdi bakın. Bir tek çocuk ölümü olduğunda şimdi anında kaydediliyor. Hemen bakanın cebine düşüyor ve bakan cep telefonundan bakıp nasıl, neden olduğuyla ilgili araştırmaları yapıyor. Ben de aynısını bekliyorum\" diye konuştu.

ŞU KOCA ÜLKEYE YAKIŞMIYOR

Buzağı ölüm oranının yüzde 15\'den yüzde 5\'e düşürüldüğünde, 750 bin ölümden 500 bin kar edileceğine dikkati çeken Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

\"Vatandaş diyor ki \'et ithalatı ne zaman sona duracak.\' Bu ölümleri durdurduğumuzda duracak. Dışarıdan aldığımız hayvan sayısı 500 bin. Bu kabahat bizim, 500 bin yavru kayboluyor ya, bırakın et ithalatını falan. Yavru bu ya, biz bu 500 bini kurtarabiliriz. Bir tek cümle 500 bin ya. Bu kadar mükemmel veteriner arkadaşların olduğu bir yerde biz eğer 750 binden 500 bini kurtaramıyorsak yazıklar olsun bize arkadaş. Bunun için ilk etapta 1 Ocak\'tan itibaren gebe hayvanlarımız ücretsiz aşılanacaktır.\"

\'ET VE HAYVAN İTHALATINI SONDALANDIRACAĞIZ\'

Asıl olanın hayvansal ihtiyaçları milli kaynaklardan karşılamak olduğunu söyleyen Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Sadece buzağı ölümünü yüzde 5 indirdiğimizde biz bunu mili kaynaklarımızdan karşılarız. Bu da sizin bu konuda yapacağınız çalışmalara bağlıdır ve bu çalışmaları titizlikle istiyorum. Bu konuda özellikle et ithalatı olmak üzere hayvan ithalatını en kısa sürede sonlandıracağız. Bunu nasıl olacak efendim diye soruyorlar. Valla olacak. Çocuk ölümleri nasıl düştüyse, anne ölüm oranları nasıl düştüyse, buzağı ölüm oranları da düşecek. Bir torun yada çocuğunuz olduğunda aylık bakıma götürüyor musunuz? Buzağı da bir çocuğumuz ve bunun bakımını yapmamak için bir sebep mi var\" diye konuştu.

31 ARALIK\'A KADAR SAYIM TALİMATI

Hayvan hareketleriyle ilgili de hayvan sayılarının bilinmesi gerektiğine işaret eden Bakan Fakıbaba, günlük takip edilmesi talimatı verdi. 31 Aralık 2017\'ye kadar Türkiye\'deki hayvan mevcudunun elinde olmasını isteyen Bakan Fakıbaba, \"Bir defa bütün hayvan sayısı avcumuzun içinde olacak, aslanlar gibi çıkacağım ve TÜİK\'e senin rakamların yanlıştır, asıl rakamlar şudur\' diyeceğim. İşletmelerde kayıtlı olmayan hayvanlar için kayıt yapılmalıdır, ceza uygulamadan. Küpe affı bulunmaktadır\" dedi.

DAMIZLIK İNEKLERİN KESİMİNE KARŞI SIKI DENETİM

Damızlık ineklerin kesilmemesi gerektiği yönünde de açıklamada bulunan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Annelerin ne kadar kutsal olduğunu anlatmanız gerekiyor. İnsanlar eğer mecburiyetten kesiyorlarsa o zaman bize getireceksiniz. Her ilin Sağlık Bakanı sizsiniz. Damızlık annelerin kesiminin önlenmesi için sıkı denetimler gerekmektedir. Eğer \'bu reforme olmuş inek\' deyip gerçek anne bir ineğin ölüm fermanına imza atan veteriner hekim varsa da, o veteriner hekim değildir. Onun diplomasından, hayvana olan sevgisinden ve milli duygularından şüphe duyarım. Çünkü o hayvan bana en az 7- 10 yavru getirecek. Bu hayvanı nasıl keseriz\" diye konuştu.

\"KÖLE GİBİ HAYVANI AL- SAT DOĞRU DEĞİL\"

Bakan Fakıbaba, pet shop\'larda hayvan satışını uygun görmediğini söyledi. Bakan Fakıbaba, \"Bugün bana soruyorlar, \'Efendim hayvanların dükkanlarda satılması doğru mu?\' Vallahi değil. Yani bir köle gibi hayvanını al- sat falan. Doğru değil. Ama bunları kapattığımız zaman da merdiven altında neler olacak? O da doğru değil. İşte bunları oturup konuşmamız lazım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Toplantıdan detay

- Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

==========================================

Bingöl\'de selin yıktığı köprü onarıldı



Bingöl\'de, 13 Nisan\'daki selde zarar gören Çapukçur Deresi üzerindeki Abdullah Benzencir Köprüsü, onarılıp trafiğe açıldı.

Çapakçur Deresi üzerindeki 71 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki Abdullah Benzencir Köprüsü, onarıldıktan sonra törenle yeniden ulaşıma açıldı. Törende konuşan Vali Ali Mantı, köprünün tekrar ulaşama açılmasının vatandaşları son derece rahatlattığını söyledi. Vali Mantı, \"Öncelikle Başkanımıza yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bingöl\'de iki köprümüzün arka arkaya tekrardan ulaşıma açılması hem halkımızı hem de bizleri son derece rahatlattı. Son derece güzel bir köprü yapılmış. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bingöl halkımızın sabrına ve teveccühüne teşekkür ediyorum. Firmamız söz verdiği zamanda bitirdi köprüyü, bu anlamda firma yetkililerimize teşekkür ediyorum. Verilen işler zamanında bitirildiğinde biz bir kat daha mutlu oluyoruz. Bu köprümüzün başta Bingöl halkı olmak üzere herkese hayırlı olsun diliyorum\" dedi. Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında bağlantı sağlayan yolun da asfaltlandığını söyledi. Başkan Barakazi, şunları kaydetti: \"13 Nisan\'da meydana gelen sel felaketi sonucu bu köprümüz ile Çapakçur Deresi üzerinde bulunan yaya köprümüz yıkıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu ve Valimiz Ali Mantı\'nın girişimleriyle köprüleri AFAD üzerinden finansman etmek için müracaatta bulunduk. Sayın Valimiz burada talebimizi onayladıktan sonra AFAD\'a gittik ve siyasilerimizin girişimiyle AFAD parayı gönderdi. Daha sonra yaptığımız bir davetiye usulüyle burayı ihale ettik. İhaleyi de hem siyasilerimiz hem de Sayın Valimizin huzurunda gerçekleştirdik ki şaibelere sebep olmasın ama buna rağmen farklı şeyler söylendi. Ama burası gayet şeffaf bir şekilde ihale edildi. İhaleyi alan yüklenici firma belirlenen zamanda işini tamamladı. Aşağı Çarşı\'dan köprüye bağlantı sağlayan yan yolu da yükselttik. Köprümüzün resmi açılışı Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecektir. Abdullah Bazencir Köprüsü ve Çapakçur Deresi üzerinde yapılan yaya köprümüzün hayırlı olmasını diliyorum.\" Konuşmaların ardından Vali Mantı ile Belediye Başkanı Barakazi, makam araçları ile köprüden geçti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Belediye Başkanı Barakazi\'nin konuşması

-Vali Mantı\'nın konuşması

-Köprüden detaylar

-Vali ile Belediye Başkanının makam arabasıyla köprüden geçişleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)

===========================================

Başkan Kocadon engellilerle buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi\'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü , engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Azka Otel\'de yemek verildi. Gecede, engelli vatandaşlar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un yanı sıra, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Ünal, Milli Eğitim Bodrum Şube Müdürü Eyüp Demirci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ ve Kemal Orman, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenleri katıldı. Gecede konuşan Başkan Kocadon, \"Hepimiz evlatlarımızla beraber büyüyoruz. Ben de neredeyse 19 yıldır onlarla beraber, her gün biraz daha büyüyorum. Çoğalarak, sevgiyle, hoşgörüyle büyüyoruz. Hatta, belediyemizin son çalışmalarında, artık ailelerin de kafasındaki \'Acaba bizden sonra ne olacak?\' sorusunu yok ederek büyüyoruz. Yakında hep beraber çok güzel bir temel atacağız, işte bu ailelerin kafasındaki soru işaretlerini yok etmek için. Bunun yanında hepiniz biliyorsunuz, gerçek sevgiyi sizlerle yaşıyorum. O kadar saf, güzel duygularla içinizdeki sevgiyi bana yansıtıyorsunuz ki, gerçekten çok mutlu oluyorum. Büyüyen o çocuklarımızın tek başına dolmuşta gitmelerini, spor sahalarında maç izlemelerini, hatta birçok kafede çalıştıklarını dahi zaman zaman görüyorum. Dolayısıyla verdiğimiz emeklerin hiçbirinin, siz değerli eğitimcilerimizle beraber, yabana gitmediğini görüyoruz. Kısacası sevgi engel tanımıyor, arkadaşlar. Özellikle evlatlarımızın gelişimlerini ve büyüdüklerini görüyor, hissediyorum. Biliyorsunuz, sizler hep benim gönlümde, yüreğimdesiniz. Hep en duygu dolu yönlerimi sizlerle beraber yaşadığımı bir defa daha ifade etmek isterim. Ulu çınarlar daha fazla rüzgarlara ve fırtınalara maruz kalır. Her zaman yanınızdayım, yanınızda olmaya da devam edeceğim. Sizlerle gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Ailelerin de bu özverisi, herkese örnek olsun. Hiçbir zaman çocuklarımızı saklamayalım, bizlerle beraber büyütelim. Yeter ki inanarak yapalım arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum\" dedi. Başkan Kocadon, geceye katılan engelli vatandaşlarla birlikte Bodrum\'un yerel sanatçısı Aykoç ve grubunun hareketli şarkılarıyla dans ederek eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Geceden genel detay görüntü

- Kocadon\'un açıklamasınden görüntü

- Kocadon\'un dans etmesinden görüntü

- Toplu fotoğraf çekiminden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

===============================================

Kamyonlar çarpıştı, sürücüleri yaralandı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kamyon kafa kafaya çarpıştı; Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenişehir\'den İnegöl’e seyir halinde olan 55 yaşındaki Mehmet Ş. yönetimindeki mobilya firmasına ait 16 F 8656 plakalı kamyonun, karşı yönden gelmekte olan 64 yaşındaki Harun Ö. \'nün kullandığı 16 U 4373 plakalı kamyon ile İnegöl\'ün Boğazköy Mahallesi\'nde çarpışması sonucu meydana geldi. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile iki kamyonda savruldu. Kaza da yaralanan sürücülerden Harun Ö., ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kamyon içersinde sıkışan Mehmet Ş. ise İnegöl itfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin uzun süren uğraşı sonucu kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

==============================================

Şanlıurfa\'da polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

Şanlıurfa\'da sivil polislerin kullandığı araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri polis, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde GAP Bulvarı\'nda meydana geldi. Kent merkezine giden sivil polislerin içerisinde bulunduğu 63 ZU 264 plakalı araç, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 27 VN 691 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, araçlarda bulunan biri polis memuru 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Kaza yerinde inceleme yapan ekipler

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3MB

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)