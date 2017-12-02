DHA YURT BÜLTENİ-16

Şanlıurfa\'da 262 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



ŞANLIURFA\'da, 262 bin paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa-Mardin karayolunda plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada, aracın kasasında gümrük kaçağı 262 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonda arama yapan polis

- Polis ekiplerinin kutuları açması

- Ele geçirilen kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

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AK Partili Ünal: \'Biz\' yerine, \'Ben\' demeye başlamışsanız metal yorgunluğu da başlamıştır



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partideki metal yorgunluğuna değinerek, \"Biz\' yerine \'Ben\' demeye başlamışsanız, bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir\" dedi.

Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş\'ın Elbistan ve merkez Dulkadiroğlu ilçelerinin olağan kongrelerine katıldı. Dulkadiroğlu İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partiden 3 yıl uzak kalması ile siyasetin merkezinde eksen kayması yaşandığını belirten Ünal, şunları söyledi:

\"Siyasetin merkezinde ortaya çıkan eksen kayması Cumhurbaşkanı\'mızın tekrardan siyasete dönmesi ile birlikte yerli yerine oturdu. Ama bizim bir değişim ve yenilenme ihtiyacımız apaçık orta yerdeydi. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olduktan sonra metal yorgunluğu olarak ifadelendirdiği bu 3 yılda, yaşanan eksen kaymasından kaynaklanan o boşlukta, birilerinin siyasetin o ilk günkü heyecanını, o ilk günkü önceliklerini, değerlerini, ilkelerini, o ilk günkü aşkı kaybedip kaybetmediğini kendilerine sormasını istedi Cumhurbaşkanı\'mız. Çünkü metal yorgunluğundan bizim kastettiğimiz nedir? Eğer ilk günkü aşkınızı, heyecanınız kaybetmişseniz, önceliklerinizi kaybetmişseniz artık \'Biz\' yerine \'Ben\' demeye başlamışsanız, bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir.\"

Siyaset anlayışlarında \'edep\'in önemine vurgu yapan Ünal, şöyle dedi:

\"Çünkü bizim siyasetimizde siyaset edeptir. Bu coğrafyada eğer bir kelime ile bu meselenin özünü izah edin derseniz bu meselenin özü edeptir. İlla edep, illa edep. Edep nedir? Edep, kişinin haddini bilmesidir, yerini bilmesidir. Edep, yaptığın işi, siyasetinin ve o siyasetin de nefsinin aracı haline getirmemektir. Biz Tayyip Erdoğan\'dan böyle gördük. Büyüklerimizin olduğu yerde edep ettik, büyüklerimizin olmadığı yerde de büyüklerimizi edeple temsil ettik. İşin ahlakı budur, işin ahlakı şov yapmak değildir. Büyük bir mücadele veriyoruz, her şey sizin gözünüzün önünde cereyan ediyor. Olup bitenleri görüyorsunuz, televizyonlardan, sosyal medyadan her şeyi takip ediyorsunuz, Türkiye\'ye kurulan tuzakların farkındasınız. Verilen mücadelenin farkındasınız. Asıl soru burada şu; bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmak için neye ihtiyacımız var? O yüzden edepten başladım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongrenin yapıldığı yer

- Ünal\'ın aracının gelişi

- Ünal\'ın araçtan incemsi

- Ünal\'ın salona girişi

- Sayı duruşu ve İstiklal marşı

- Ünal\'ın konuşması

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e meşaleli karşılama (3)

\'MADENLERİ DEVLET ÇIKARTMALI\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Artvin il başkanlığı binasının açılını yaptıktan sonra İnönü Caddesi\'nde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Akşener, daha sonra dünyanın en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’ye çıktı. Atatürk heykeli önünde anı fotoğrafı çekinen Akşener, ardından Grant Artvin Otel’de düzenlenen mitingte yaklaşık bin kişiye seslendi.

Artvin’de, İYİ Parti\'nin birinci parti çıkmasını isteyen Akşener, kentte bulunan ve çevrecilerin tepkisine neden olan Cerattepe\'ye ilişkin konuştu. Akşener, başta Cerattepe olmak üzere Artvin’deki bütün madenlere karşı Yeşil Artvin Derneği\'nce başlatılan imza kampanyasına kendisinin de katılarak destek verdiğini söyledi. Akşener, \"Artvinlilere maden meselesinin sorduğumda deniliyor ki; bir işadamına Artvin peşkeş çekiliyor. Evet, Artvin’in her tarafı dünyanın madenleriyle dolu. Bunu devlet çıkarabilir, devlet. Madenleri devlet çıkartmalıdır ve yoluna, yordamına dikkat ederek çıkarmalıdır. Devletin uygun şekilde doğaya, tabiata zarar vermeden ve siyan kullanmadan önlemler alındıktan sonra çıkarsa, hem madende çalışan kazanır, hem de çıkacak madenlerin katma değeri burada kalır, ülkeye fayda sağlar\" dedi.

\'AYNAYA BAKACAKLAR, FETÖ\'CÜLERİ GÖRECEKLER\'

Kendisine FETÖ\'cü iftirasını atanlara tepki gösteren Meral Akşener, “Sizden korkmuyoruz. Ahan da bir gariban kadınım, FETÖ’cü dediniz, şunu dediniz, bunu dediniz. Benim dokunulmazlığım yok, dedikodu yapacağınıza, iftira atacağınıza, masaların altında saklanıp, sıfır sıfır konuşacağınıza, varsa elinizde belge, bilgi kardeşim ensesinden yakalayın, koyun hapishaneye. Benim önerim devlet büyüklerimize, önce sağlarına bakacaklar, sonra sollarına, sonra da aynaya bakacaklar, FETÖ’cüleri görecekler, PKK’lıları da görecekler\" diye konuştu.

HOPA\'DA \'CAMLARINIZI TAŞLARIM\' ESPİRİSİ

Konuşmasının ardından Akşener, Hopa ilçesine geçti. Akşener burada kendisini karşılayan vatandaşlarla selamlaştı. Eşinin Hopalı olduğunu hatırlatan Meral Akşener, \"Eşim buralı, dolayısıyla ben de buralıyım. 37 yıldır kaymakamla yaşıyorum. Sizden burada partimizi birinci parti yapmanınızı bekliyorum. Yoksa kaynanamla gelir, camlarınızı taşlarım\" espirisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatepe ziyareti

- Esnaf ziyareti

- Halka sesleniş

- Detaylar

- Hopa ziyaret

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR-Osman ŞİŞKO / ARTVİN (DHA)

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Bakan Çavuşoğlu: FETÖ, Türkiye\'deki Amerikan misyonlarına da sızmıştır (2)

PARTİSİNİN ALANYA İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı\'nın 6\'ncı olağan kongresine katıldı. Kongrede konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti\'nin üzerine gelindiğini belirterek, \"Neden hep bizim üzerimize geliniyor, mutlaka sizler de düşünüyorsunuzdur. Soğukkanlılıkla düşündüğünüz zaman, bize karşı oynanan oyunları mutlaka bizden daha iyi tespit ediyorsunuz. Mücadele ediyoruz. Suriye\'ye barış getirmek için de mücadele ediyoruz, Irak\'ın toprak bütünlüğü için de kararlı duruyoruz ama, bize karşı oynanan oyunları da bozuyoruz. Türk milletine saygı duymayı herkes öğrenecek. İçeride hainler yok mu, var. PKK\'nın güdümünde olan siyasetçiler yok mu, var. Siz sanmayın sadece HDP, PKK\'nın güdümünde. Bugün CHP\'nin içinde PKK\'ya destek veren, sempati duyan siyasetçiler var. Bugün CHP içinde DHKP-C\'li milletvekilleri var, ön seçimde girdiler. Siz bunlara ülkeyi teslim eder misiniz? Ülkenin eğitimini bunlara verir misiniz? Siz ülkenin dış politikasını bunlara teslim eder misiniz? Siz ülkenin ekonomisini bunlara verir misiniz? İşte, HDP\'li belediyeler verilen paraları Kandil\'e gönderdi. O yüzden bu ülkenin başka şansı yok\" dedi.

\'CHP DE FETÖ\'NÜN GÜDÜMÜNDEDİR\'

Bazı siyasilerin FETÖ\'ye destek verdiğini savunan Çavuşoğlu, \"Bugün FETÖ\'nün kullandığı, FETÖ\'ye hizmet eden siyasi partilerin bu ülkeye vereceği bir şey yoktur. Bugün nasıl ABD\'de birçok kurumlar FETÖ\'nün yönlendirmesiyle hareket ediyorsa, New York\'taki dava dahil, bugün CHP de, yine bazı partiler de FETÖ\'nün güdümündedir. Bunu bilerek söylüyoruz, o sebeple gerçekleri herkese anlatalım. Alanya\'da da vatanını milletini seven CHP\'lileri biliyorum. Onlara da diyorum ki; Türk halkı adına, FETÖ\'nün güdümünde olan, PKK\'ya sempati duyan insanların peşinde koşmayın kardeşim. Vatan sevgisinin ideolojisi olması olmaz, işte ne kadar çok çalışmamız, ne kadar güçlü olmamız lazım bunları görelim\" diye konuştu.

\'KARDEŞİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK\'

Alanya\'daki kongreye, Almanya\'da uzun dönem milletvekilliği yapan Mustafa Erkan\'ın da katıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"En son seçimde, \'Sen Türkiye\'yi, Recep Tayyip Erdoğan\'ı savunuyorsun\' diye partisi listeye koymadı, hem de bunu koymayan sosyal demokrat parti. Almanya\'nın demokraside, insan hak ve hukuklarında, düşünce özgürlüğünde geldiği noktaya bakın. Referandumda bunu gördük, \'evet\' diyenlere engel, \'hayır\' diyenlere kucak aç. \'Hayır\' için çalışanlara yer ver, Ermeni soykırımını tanıyanlara yer ver ama Mustafa Erkan gibi, \'Ben ülkemi, milletimi satmam, Alman vatandaşı olsam da Türk olduğumu unutmadım, Türkiye ile gurur duyuyorum\' diyen insanları da hemen kıyma makinesine at, dışla, ama biz kardeşimizi yalnız bırakmadık, şimdi benim özel danışmanımdır beraber çalışacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan görüntü

- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun gelişi

- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA)