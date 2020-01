DHA YURT BÜLTENİ-16

1)AKŞEHİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesindeki terör operasyonu sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar (24), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Bekâr Kazar\'ın acı haberi memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine ulaştı. Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, geçen 14 Kasım\'da, Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Uzman Çavuş Kazar, helikopterle Ankara\'daki GATA\'ya sevk edildi. 10 gündür tedavi gören Kazar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Aykut Kazar\'ın acı haberi, memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

BABASINI DEPREMDE KAYBETMİŞ, KENDİSİ ENKAZDAN KURTARILMIŞ

Şehidin babası Metin Kazar\'ın 1999 yılında Gölcük Depremi\'nde hayatını kaybettiği, kendisinin de enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar\'ın cenazesinin yarın Konya\'da defnedileceği öğrenildi.

AKŞEHİR/DHA

======================================================

Fakıbaba: Öğretmen olmayı çok arzu ederdim (EK)

2)BAKAN FAKIBABA: İTHAL ETİ BEN DE İSTEMİYORUM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kars’ta ziraat odası başkanları ve çiftçilerle bir araya geldi. Tarım sektörü değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Fakıbaba, görevlerinin, köyde yaşayanları kendi alın teri ile ürettikleri kazançları ile mutlu hale getirebilmek olduğunu bildirdi. Fakıbaba, \"Köyde yaşayan insan üretecek, sütçülük, tarım yapacak. Neticede girdiler, çıktılarından daha çok olacak. Üretici de diyecek ki Allah razı olsun, şehirden daha mutluyum. Biz nasıl köydeki insanları şehire göndermeyiz? Eskiden köyden şehre göç etmiş insanları, tekrar şehirden köye nasıl gönderebiliriz? Bütün amacımız bu. Bu bağlamda bütün çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz var, bunları gerçekleştireceğiz\" diye konuştu. İthal et konusuna da değinen Bakan Fakıbaba şunları söyledi:

\"İthal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyorum ama Türk halkının et ihtiyacı, protein ihtiyacı, torunlarımın, çocuklarımın protein ihtiyacı var ve ben bunu şu anda karşılayamıyorsam; geçici bir süre ithalin hiçbir zaman kalıcı biz çözüm olmadığını bilen kardeşlerinizden biriyim. Geçici bir süreliğine, düveyi artırmak, yeni yavrular elde etmek ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlu etmek adına; biz bunu en kısa sürede, 3 sene gibi bir süre içerisinde ülke olarak geçeceğimize beraber el ele vererek geçeceğimize inanıyorum. İlerleyen süreçte üretimimiz artacağından fazlasını da ihraç edeceğimiz bir hale geleceğiz. Projelerimiz bellidir. Her zaman söylerim; ot olmaz ise et ve süt olmaz. Hatta biraz daha değiştiriyorum; ne kadar et, o kadar süt ve et . İnşallah bu projelerimiz devam ediyor, biz bunları yapabilecek güçteyiz. Benden önceki arkadaşlar da bunu başardı ve biz de bu bayrağı aldık daha ileriye götürerek başaracağız.\"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin başlamasıyla Kars\'ın hem batı hem de doğu istikametinde kesintisiz yük taşınabilen bir merkez haline geldiğini vurguladı. Bakan Arslan şöyle konuştu:

\"Bu avantajı Kars\'ın lehine çevirebilmemiz için tarım ve hayvancılığı daha modern yapabilmemiz, girdi ve çıktılarımızı entegre tesislerimiz ile de başka pazarlara gönderebilmemiz lazım. Bu konuda Değerli Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, ekibi ile birlikte Kars\'ta Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili başından beri çok ciddi bir destek verdiler, proje başladı. Modern hayvancılık yapabilmemiz adına ilimize çok ciddi bir katma değer oluşturacak. Yarıaçık cezaevi içerisinde oluşturduğumuz modern kesimhane ve ona bağlı entegre tesislerin de inşaatı çok hızlı bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki yıl bunlar da ilimize katkı sağlayacak hale getirilmiş olacak.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-Toplantı salonundan genel ve detaylar

-Bakan Arslan’ın konuşması

-Bakan Fakıbaba’nın konuşması

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

532 MB – 8 DK 32 SN -

========================================================

3)SEVGİLİSİNE KIZDI İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

BURDUR\'da, kız arkadaşıyla tartışan Hamza K. (19), 3 katlı otoparkın terasına çıkarak intihar etmek istedi.Burdur merkezde oturan Hamza K., iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştı. Oto yıkamacıda çalışan Hamza K., olayın etkisiyle bunalıma girdi. Burdur Belediyesi\'ne ait katlı otoparkının üçüncü katına çıkan Hamza K., ayaklarını sarkıtarak intihar edeceğini söyledi. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumdan haberdar olan Hamza K.\'nin babası ve ağabeyi de olay yerine geldi. Babası, ağabeyi ve polisin çabalarına rağmen aşağı inmeyen Hamza K., kız arkadaşının gelmesini istedi. Kısa süre sonra gelen kız arkadaşıyla konuşan Hamza K., polis tarafından kollarında tularak bulunduğu yerden indirildi. İsmi açıklanmayan genç kız, Hamza K.\'ye sarılarak ağladı.

Hamza K., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

Korkuluklardan sarkan Hamza

- İtfaiye ve sağlık ekipleri

- Kurtarılması

- Kız arkadaşında detay

- Detay

70 MB /// 02.16

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

====================================================

4)HAFİF TİCARİ ARAÇ, EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, kontrolden çıkıp evin bahçesine devrilen hafif ticari araçta çift yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Erdemoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Gölbaşı yönetimindeki 02 EC 795 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp telefon direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü 65 yaşındaki Mustafa Gölbaşı ile yanında bulunan eşi 56 yaşındaki Sevim Gölbaşı yaralandı. Yaralı çift, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan Gölbaşı çifti, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Olay yeri

- Evin bahçesine uçan araç

- Aracın çarptığı telefon direği

- İtfaiye ekipleri

- Polis ve itfaiye ekiplerinin aracı incelemesi

- Bahçeye uçan aracı vatandaşların seyretmesi

- Yaralılara müdahale

- Yaralıların sevk edilmesi

-Ambulansın hastaneden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 23 MB

====================================================

5)GAZİANTEP\'TE HAVA DESTEKLİ PKK OPERASYONU: 16 GÖZALTI

GAZİANTEP\'te, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ\'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda 16 kipi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ adına terör propaganda yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise, ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlar ile dijital materyaller geçirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- İl Emniyet Müdürlüğü

- Polis araçlarının çıkışı

- Özel harekat polisleri

- Evlerde arama yapılması

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera:GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

=======================================================

6)CEZAEVİ FİRARİSİ HIRSIZLIK YAPINCA YAKAYI ELE VERDİ

BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan park halindeki bir otomobili çalan cezaevi firarisi, polis tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, ilçe merkezinde, bu defa cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı.

Dün (perşembe) akşam saatlerinde, Sezai Yetim\'in Savaştepe Belediyesi önüne park edip, kontak anahtarını üzerinde bıraktığı 10 UU 739 plakalı otomobili çalındı. 5 dakika önce park ettiği otomobilini yerinde göremeyince şoke olan Yetim, polise gidip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, otomobili çalan kişinin hırsızlık suçundan konulduğu Çanakkale Cezaevi\'nden firar eden 40 yaşındaki M.K. (Mustafa Keskin) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, M.K.\'yi ilçe merekiznde telefon hırsızlığı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Çaldığı otomobil de park halinde bulunu, tutanakla sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K. ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Otomobil hırslığının güevinlik kamerası görüntüleri

(Haber: Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)

==================================================

7)DAMADINI ÖLDÜREN KAYINPEDER TUTUKLANDI

ÇORUM’da tartıştığı damadı 26 yaşındaki Oktay Gers\'i bıçaklayarak öldüren 53 yaşındaki Bilal Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çorum çevre yolundaki Nakliyeciler Sitesi\'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ailevi meselelerden dolayı sorun bulunan Oktay Gers ile kayınpederi Bilal Sarı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat ile kayınpeder bıçaklı ve sopalı kavga etti. Kavgada bıçaklanan Oktay Gers ağır yaralandı, Bilal Sarı ise bıçakla kolundan yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen H.D. de sopa darbeleriyle yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Gers, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kayınpeder Bilal Sarı, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Bilal Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Katil zanlısı kayın peder Bilal S., adliyeye getirilişi

-Yaralıların acil servise getirilmeleri

-Kavga güvenlik kamerası

-Detaylar

(SÜRE: 2.30 Dk) (BOYUT: 160 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

==============================================

8)AKHİSAR \'ZEYTİNE MİNNET\' İÇİN YÜRÜDÜ

MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, Dünya Zeytin Günü ekinlikleri kapsamında, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla kortej eşliğinde, \'Zeytine Minnet\' adı altında yürüyüş düzenlendi, ardından \'zeytin\' konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Akhisar Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Dünya Zeytin Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen \'Zeytine Minnet\' yürüyüşü, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi\'nden başladı. Akhisar İlçe Müftüsü Yusuf Eviş\'in duası ile başlayan yürüyüşe, Akhisar Belediye Bandosu ve Halk Oyunları ekipleri renk kattı.

Yürüyüş, Akhisar Belediyesi Hizmet Binası önünde son buldu. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, zeytinin son 50 yılın en iyi rekoltesi ve fiyatının yaşandığı belirtip, bu yılın çok verimli geçtiğini söyledi. Milletvekili Aydemir, Akhisar Belediyesi öncülüğünde kurulan Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Akhisar zeytininin marka bilinci daha da artacağını kaydetti. Aydemir, \"Bizim çocukluğumuzda, zeytine bakmak ağaçla veya çomakla olurdu. Şimdi artık zeytine çomakla bakan değil zeytini seven zeytini meyve gözüyle gören bir Akhisarlı var. Akhisar\'a bu anlayışı getiren ve bu şekilde zeytine bakmayı öğreten herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Hükümetin zeytine ve çiftçiye desteğinin devam ettiğine dikkati çeken Milletvekili Aydemir, \"Zeytine damlama sulamadan başlayarak fidesini hibe eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız\'a teşekkür ediyorum. bu sayede Akhisar\'ımız Türkiye\'nin zeytinine başkent oldu. Bunu ben Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda da kayıtlara geçirdim. Zeytinin başkenti Akhisar\'dır, Manisa\'dır. Zeytin ağacı sayısı bakımından da, sofralık zeytin rekoltesi bakımından da bunu söylüyorum. İnşallah her geçen yıl bu yıldan daha iyi olur. Çünkü yeni dikmiş olduğumuz ağaçlar meyve vermeye başlıyor ve müstahsilimizin de yüzü gülüyor. Müstahsilimizin yüzü güldükçe Akhisar\'ın ekonomisi katma değeri her geçen gün artıyor. Zeytine sadece bakmakla kalmıyoruz, topladıktan sonra da yurt dışına ihracat etme noktasında da gelişmemiz gerektiğini düşündük ve bunun adımlarını attık. Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesini de kurduk, fabrikalar burada yapılmaya başlandı\" dedi.

Konuşmaları ardından Milletvekili Uğur Aydemir, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava istihkam Albay Mehmet Şahin, AK Partili Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kılıç, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşların katılımı ile \'zeytin\' konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kortej yürüyüşünden görüntüler

-AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

===============================================