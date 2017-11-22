DHA YURT BÜLTENİ-16

Süryani Cemaati\'nde Mor Gabriel Manastırı\'na ait malların iadesi sevinci

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun, Mardin\'in Midyat ilçesinde bulunan Mor Gabriel Manastırı\'na ait taşınmaz mallarla ilgili Maliye Bakanlığı\'nda, masabaşında hata yapıldığını belirterek, bunların hak sahiplerine iade edileceği yönündeki açıklaması, Süryani Cemaati\'nde sevinçle karşılandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun sabah saatlerindeki açıklamasını değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, kararın sevindirici olduğunu söyledi. Ergün, \"Çok olumlu, sevindirici bir açıklama olarak görüyoruz. Açıklama ile birlikte tapuların da gelmesini bekliyoruz. Tapuları aldığımız gün sevincimiz katlanacaktır. Tabiki bir yanlış olmuştur. Bu yanlışlığın ortaya çıkması ve bizzat sayın bakanımızın ağzından duymuş olmamız, bizi sevindirdi. Tabiki yasalar çıkıyor. Yasalar büyükşehirlerin olması için çıkıyor. Bu yasaların yanlış veya negatif yönü ortaya çıktığı zaman, bunu ortaya çıkarmak da önemlidir. Neticede gerçekten de bu yasanın çıkışıyla ilgili bir hata olmuştu. Mallarımız, mülklerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız ve mezarlıklarımız bunlar ilk olarak hazineye, daha sonra Diyanet\'e geçirilmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla Diyanet\'ten alınmıştı. Tapuları da Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne geçirilmişti. Şimdi sayın Başbakan Yardımcımızın mallarımızın iade edilmesi konusunu söylemesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Tabi ki tapuları aldığımızda da bu sorun ortadan kalkmış olacak ve gerçekten de bu konuda Cumhurbaşkanı ve hükümetin duyarlılık gösterdiğini biliyoruz. Bu konunun da Cumhurbaşkanı\'na varmadan çözülmesi, arzuladığımız bir durumdu. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı\'nın gündemi çok yoğun, yükü çok ağır, Allah ona kuvvet ve güç versin, Allah onun yardımcısı olsun ki Türkiyemizi güzel idare etsinler ve bu konuda emeği geçen herkese de şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi. Malların 30 ayrı parçadan oluştuğunu,12\'sinin daha önce iade edildiğini belirten Kuryakus Ergün, şöyle konuştu: \"Bu olay iki aşamadan oluşuyor. Bir tanesi 2008\'de çıkarılan tapu kadastro çalışmalarıyla birlikte çıkarılan bir sıkıntı vardı, Mor Gabriel arazileriyle ilgili. 2013 Eylül 30\'unda sayın Cumhurbaşakanımız demokratikleşme paketi içerisinde bu malların iade edileceğini açıklamıştı. Tabiki o açıklamalarından sonra 30 parçadan 12\'si iade edilmişti, 18\'i de duruyor. İkinci aşaması ise 2014\'te büyükşehir belediyesi oluşumuyla ortaya çıkmasıyla sorundur. Tabiki Mardin büyükşehir olunca, köy statüsü ortadan kalktığı için köylerimizde daha önce vakıflar adına tapu kaydı yapamadığımız için 2018\'e kadar, Ak Parti dönemine kadar bu haklarımız aktarıldı vakıflara. Daha önce yapılan kadastro tüzel kişiliği ortadan kalktığı için, bu mallar hazineye aktarıldı. Sayın bakanımız da dile getirdiği durum da budur. İnşallah çözülür ve bu sorun ortadan kaldırılmış olur. Tabiki memnuniyetle bu kararı karşılıyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kuryakos Ergün\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)

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Öğretmenevinde otopark tartışması: Öğretmen, müdürü bıçakladı



İZMİR\'in Tire ilçesinde, otopark tartışması nedeniyle çıkan kavgada Öğretmenevi\'nin Müdür Yardımcısı Y.S.K., kendisi gibi öğretmen Y.T. tarafından bıçakla yaralandı. Y.T., çevredeki meslektaşları tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edilirken, Y.S.K. hastaneye kaldırıldı.

Tire İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal işleri öğretmeni Y.T., dün otomobilini her zaman olduğu gibi Tire Öğretmenevi otoparkına bıraktı. Kan bağışı kampanyası nedeniyle yoğunluğun bulunduğu Öğretmenevi\'nin Müdür Yardımcısı Y.S.K., iddiaya göre, Y.T.\'yi otomobilini otoparka bırakmamasını istedi. Bunun üzerine aralarında kısa süreli tartışma çıktı. Y.T., otomobilini otoparkta bırakıp, az ileride bulunan okuldaki dersine gitti. Dersi biten Y.T., saat 12.30 sıralarında otomobilinin yanına döndüğünde Y.S.K. ile aralarında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., cebinden çıkardığı bıçak ile Y.S.K.\'yi bacak ve karnından yaraladı. Çevredeki diğer meslektaşları Y.T.\'yi etkisiz hale getirip, olay yerine çağırdıkları polislere teslim ederken, bir yandan da yaralanan Y.S.K\'yi araca bindirip, Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.S.K.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, soruşturma başlatırken, gözaltına alınan Y.T., Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Y.T., olayın ardından açığa alındı.

\'EĞİTİM CAMİASINI DERİNDEN YARALADI\'

İzmir\'in Tire ilçesinde, otopark tartışması nedeniyle Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Kuru\'nun kendisi gibi öğretmen Y.T. tarafından bıçakla yaralanması, eğitim sendikalarının ortak basın açıklamasıyla kınandı. Olayın meydana geldiği Tire Öğretmenevi bahçesindeki açıklamaya, çıkan tartışmada yaralanan Tire Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Kuru, Eğitim-Bir-Sen Tire İlçe Temsilcisi Levent Çiftgümüş, Türk Eğitim-Sen Tire Temsilcisi Füsun Çetin ve Eğitim-İş Sendikası Tire Temsilcisi Zekai Kolay ile bu sendikalara üye öğretmenler katıldı. Basın açıklamasını, sendikalar adına öğretmen Zeliha Üçer okudu. Ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: \"Dün Tire Öğretmenevi bahçesinde, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Selim Kuru\'ya menfur bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve halkın yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilen bu menfur saldırının sözde bir eğitimci tarafından yapılması eğitim camiasını derinden yaralamıştır. Bizler bu ülkenin çocuklarına, onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken bir öğretmene yapılan bu saldırıyla eğitim camiası olarak hepimiz saldırıya uğradık, hepimiz şiddete maruz kaldık, hepimiz yaralandık. Bizler tanımadığımız insanlara kan bağışı yapıp birinin ya da birilerinin hayatını kurtarmaya çalışırken; aramızda görmek istemediğimiz, öğretmen sıfatıyla tanındığı için utanç duyduğumuz saldırgan böyle bir ortamda ne yazık ki değerli öğretmen arkadaşımızın birilerine can olabilecek kanını akıtmıştır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, saldırganlara gereken cezai yaptırımlar mutlaka uygulanmalıdır. Yapanın yaptığı yanına kâr kalmamalıdır. Şiddeti ve şiddetten beslenen insanları kınıyor; camiamızın adını lekeleyen bu insanları aramızda görmek istemediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.\"

Haber: Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)

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Doğumda unutulan sargı bezinden ölümde, doktora 3 ay men cezası



İZMİR\'de, sezaryenle yaptığı doğumda rahminde unutulan sargı bezi, defalarca kontrole gitmesine rağmen fark edilmeyen 22 yaşındaki Harika Kanık, vücudunun iltihaplanması sonucu 6 ay içinde yaşamını yitirdi. Adli Tıp İhtisas Kurulu\'nun, kusurlu bulduğu Dr. Ü.Ç. ile ameliyathane hemşiresi H.C. hakkında \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dr. Ü.Ç.\'ye İzmir Tabip Odası tarafından da 3 ay meslekten men cezası verildi. Kararın gerekçesinde, \"Ameliyat bölgesinde yabancı cisim unutulması ciddi bir özensizlik olarak değerlendirilmiş, hastanın vefatı ile sonuçlanmış süreçte Ü.Ç.\'nin hata ve ihmali olduğu kanaatine varılmıştır\" denildi.

Buca\'da oturan Harika Kanık, çocukluk aşkı, özel güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Figani Kanık ile evlendikten bir süre sonra bebek beklediğini öğrenerek, çifte sevinç yaşadı. Harika Kanık, 13 Nisan 2016 tarihinde özel bir hastanede doğum yaptı. Sezaryenle yapılan doğum ardından kızını kucağına alıp, annelik heyecanı yaşayan genç kadının karnındaki ağrı ve halsizliği geçmedi. Birkaç kez gittiği doğumu yaptıran kadın doğum uzmanı Dr. Ü.Ç., iddiaya göre, ağrıların sezaryenden kaynaklandığını belirterek, ağrı kesici almasını söyleyip genç kadını evine gönderdi. Bu sorundan kurtulmak için çare arayan Harika Kanık\'ın rahatsızlığına teşhis konulamadı. Doğumu yaptıran Dr. Ü.Ç., son olarak Kanık\'ı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderdi. Burada tedaviye alınan Harika Kanık\'ın kanında yüksek miktarda iltihap bulundu. İltihabın tedavi uygulanmasına rağmen düşmemesi üzerine Harika Kanık ameliyata alındı.

SARGI BEZİ UNUTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özel hastanede doğumu gerçekleştiren Ü.Ç.\'nin, Harika Kanık\'ın rahminde sargı bezini unuttuğu, bunun zaman içerisinde rahim duvarına yapışmasıyla oranın parçası gibi algılandığı, zehirlenme ve ardından vücutta iltihaplanmaya neden olduğu saptandı. Farklı bölümlerde uzmanlaşmış cerrahların çağırıldığı 6 saat süren ameliyatta, Harika Kanık\'ın rahminin tamamı ile idrar kesesinin bir bölümü alındı. Operasyondan sonra yoğun bakım ünitesine alınıp uyutulan Kanık, vücuduna yayılan iltihabın organlarında yarattığı tahribatın tedavi edilememesi üzerine, ameliyattan 8 gün sonra 23 Ekim 2016 tarihinde kurtarılamadı.

SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI

Acı olay ile yıkılan Harika Kanık\'ın eşi ve ailesi, yaşadıklarına isyan etti. Aile adına avukatları, başta doğumu yaptıran doktor olmak üzere sorumluluğu bulunanlar hakkında hem savcılığa suç duyurusunda bulundu hem de İzmir 5\'inci Tüketici Mahkemesi\'nde 330 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı. İzmir 5\'inci Tüketici Mahkemesi\'ne avukatı aracılığıyla yanıt gönderen Dr. Ü.Ç.\'nin avukatı yanıt dilekçesinde, kendilerinden başka herkesi suçlarken, şöyle dedi: \"Müvekkilim 13 Nisan 2016 tarihinde Harika Kanık\'ın sezaryenle doğum yapmasını sağlamıştır. Ölüm olayı ise aylar sonra, 23 Ekim 2016 tarihinde meydana gelmiştir. Görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Harika Kanık\'ın tedavisini asıl gerçekleştiren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'dir. Tanı önerilen tarih ile ölüm tarihi arasındaki 4 aylık sürede, tedavisinin yapılamamış olması, ölüm olayında diğer kişi ve kuruluşların sorumluluğunun bulunduğunu ortaya koymaktadır. Tamponların sayılması, kaydedilmesi ve gerekli özelliklere sahip tampon kullanılması müvekkilimin görev ve yetkisine girmemektedir. Tamponun unutulduğu iddiasına ilişkin müvekkilimin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Harika Kanık\'ın ölüm sebebi ameliyat sırasında tamponun unutulması olarak kabul edilse dahi, tüm sorumluluk Özel H. Hastanesi\'ne aittir. Tamponların sayımı ve kaydedilmesi, müvekkilimin değil, ameliyatta bulunan hemşirenin görevidir.\"

KUSURLU BULUNDULAR

İstanbul\'daki Adli Tıp 1\'inci İhtisas Kurulu, doğumu yaptıran Dr. Ü.Ç. ile malzeme sayımından sorumlu olan ameliyathane hemşiresi H.C.\'yi kusurlu buldu. Dr. Ü.Ç. ile hemşire H.C. hakkında taksirle ölüme neden olmaktan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ü.Ç. ve H.C.\'nin yargılanmasına başlandı.

MESLEKTAŞLARI DA KUSURLU BULDU

Aile adına avukatları Nilüfer Atılgan Balcı, İzmir Tabib Odası\'na da şikayette bulundu. Bunun üzerine oluşturulan kurul, ölüme neden olduğu öne sürülen Dr. Ü.Ç.\'nin ifadesine başvurdu. Dr. Ü.Ç., Tüketici Mahkemesi\'ne gönderdiği savunmasına benzer ifadeler kullanıp suçsuz olduğunu ileri sürdü. Heyet, suçlanan hemşire H.C.\'yi de dinledi. Konuyla ilgili karar veren İzmir Tabip Odası, doktor Ü.Ç.\'yi 3 ay meslekten men etti. Kararların gerekçe bölümünde, \"Ameliyat bölgesinde yabancı cisim unutulması ciddi bir özensizlik olarak değerlendirilmiş, hastanın vefatı ile sonuçlanmış süreçte Ü.Ç.\'nin hata ve ihmali olduğu kanaatine varılmıştır\" denildi.

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Şeref Malkoç: 15 bine yakın müracaatın yüzde 75’i karara bağlandı

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nu ziyaret etti. Van\'ın, Türkiye’nin müstesna şehirlerinden birisi olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Malkoç, \"Kamu Denetçiliği Kurumu dert dinleyen, vatandaşın şikayetlerini, sorunlarını dinleyen bir kurum. Özellikle 2017 yılı içerisinde tanınırlığı ve bilinirliği artması üzerine vatandaşla daha çok haşır neşir olan bir kurum. Bu yılki müracaatlarımız, geçen yılın üç katı oldu. Şunu sevinçle söyleyebilirim ki, 15 bine yakın müracaatın yüzde 75’i karara bağlanmış durumdadır. Yani hızlı, sorun çözen bir kurum. Biz vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda da anayasanın ve yasanın çizdiği görevler ve sınırlar çerçevesinde de tavsiye kararlarımızla idareye danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. Bu yönüyle yol gösteriyoruz\" dedi. İlin yöneticileriyle, halkla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini belirten Malkoç, \"Biz kurum olarak sadece vatandaşın şikayetini yazılı olarak almayı düşünmüyoruz. Türkiye’nin muhtelif yerlerine, bugün Van’a geldiğimiz gibi yarın yapacağımız toplantılar gibi gidip toplantılar yapıyoruz. İlin yöneticileriyle, halkla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle bir araya geliyoruz. Türkiye’de kamu hizmetleri kalitesinin artırılması, vatandaşla halk arasındaki iyi ilişkilerin, iyi yönetimin kökleşmesi ve aynı zamanda da idareyi denetleyerek şeffaflığın artması ve hak arama kültürünün yaygınlaşmasına gayret ediyoruz. Bu anlamda dört yılda ciddi mesafeler aldık. Özellikle verdiğimiz kararların idare tarafından uygulanma oranının yüzde 20’lerden yüzde 50’lere çıkması bizi fevkalade sevindiriyor. Bunun Avrupa’daki ortalaması yüzde 80 civarındadır. Umut ediyoruz ki birkaç yıl içerisinde biz de yüzde 80’i yakalayalım\" dedi.

\'ÜNİVERSİTELERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ\'

Türkiye’nin eğitim ve sağlık hizmetlerinin dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmesi için çabaladıklarını belirten Malkoç,\"Üniversitelerde temaslarımız var. Hem üniversitedeki bilgi birikimini idarenin hizmetine sunmak için hem de kendi kurumumuzu akademik yönden desteklemek için üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Özellikle hukuk fakülteleriyle çalışıyoruz. Her gittiğimiz ilde bunları dinledikten sonra o ilin sorunları, talepleri, memnuniyeti ve istekleriyle ilgili yol haritasını rapora döküyoruz. Bunu da ilgili yerlere, idarenin ilgili birimine, Cumhurbaşkanımıza kadar iletiyoruz. Daha güzel bir Türkiye, sağlıkta daha iyi hizmet, eğitimde daha kaliteli hizmet ve tabii hepsinden önemlisi huzur içinde, barış içinde, müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz\" dedi. Denetçilik kurumunun ülkede nispeten yeni fakat aktif bir kurum olduğunu söyleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, \"Kamu Denetçiliği Kurumu ülkemizde nispeten yeni kurumlardan bir tanesi ve yavaş yavaş kamuoyunda etki uyandıran, hakikaten ilgi uyandıran bir kurum. Çok önemli müracaatlar olduğunu basından biz de takip ediyoruz. Vatandaşımızın devlet kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla yaşadığı sorunların çözümüne çok süratli etkin çözümler bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerle alanda ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirdiğiniz bu tür ziyaretler ve temaslarla kurumun tanınırlığı, etkinliği, verimliliği daha da yükselecektir\" diye konuştu. Kamu Başdenetçisi Malkoç ve beraberindeki heyet, Van Büyükşehir Belediyesinin ardından Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin’i ve Van Baro Başkanı Avukat Murat Timur’u ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şeref Malkoç\'un karşılanması

-Vali Murat Zorluoğlu\'nu ziyaret

-Yapılan açıklamalar

-Uğurlama

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Hafif ticari araçta 16 tabanca ele geçti

Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'nde polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada, motor bölümüne gizlenmiş, ruhsatsız 16 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığına yönelik çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Siverek-Diyarbakır karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında 33 HE 909 plakalı hafif ticari aracı durdu. Otomobilin motor bölümünde arama yapan ekipler, ruhsatsız 16 tabanca ve 16 şarjör ele geçirdi. Silahlara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hafif ticari araçta arama yapan polis

- Motor bölümünde ele geçirilen tabancalar

- Şüpheli araç kontörlü yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Tunceli\'de kurulucak tekstil fabrikası için protokol imzalandı

Tunceli\'de bir süre önce açılan tekstil fabrikasının ardından, Adana\'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren Selçuk Bozkurt, Vali Tuncay Sonel ile bir araya gelerek kentte kuracağı yeni tekstil fabrakasıyla ilgili protokol imzaladı.

Tuncelili olan ve Adana\'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren işadamı Selçuk Bozkurt, Vali Tuncay Sonel ile yaptığı görüşmenin ardından kentte bir tekstil fabrikasının kurulmasına karar verildi. Bir süre önce, sadece kadınların çalıştığı tekstil fabrakasının kurulduğu Tunceli\'de ikinci tekstil fabrakasını kurmak için kente gelen işadamı Bozkurt, Vali Sonel\'i makamında ziyaret ederek, kuracağı fabrika için protokol imzaladı. 562 kişinin istihdam edileceği fabrikanın protokol imza töreninde konuşan Vali Sonel, burada üretilecek ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesiyle Tunceli\'de ilk kez ihracatın yapılacağını söyledi. Vali Sonel, fabrikada çalışanların servis ve yemek masraflarını da karşılayacaklarını ifade ederek, \"Tunceli\'de büyük bir işsizlik var. Eğitimli ve bilgili bir ilimiz ama işşislik ileri safhada. Bu sorunu çözmek için iki iş adamı ile görüşmeler yaptık. İki ayrı tekstil fabrikası kuracağız. Yer konusunda hem valilik hem belediye olarak gereken ne varsa yapacağız. İşçilerin servis ve yemek ücretlerini biz karşılayacağız. Bugün protokol imzalayacağımız şirketin sahibi Selçuk Bozkurt, burada üretilen tekstil ürünlerini yurt dışına ihraç etmesiyle Tunceli\'de ilk kez ihracat gerçekleşmiş olacak. Bugün protokol imzalayacağım iş adamımız ilk etapta 162 kişi ile işe başlayacak kısa süre sonra bu sayı 562 olacak. Daha önceki tekstil fabrikasında da hedef 1062 böylelikle Tuncelimiz\'de yaklaşık 8 ay içinde bin 600 kişi iş sahibi olacak bunların büyük bölümü kadınlar olacak. Bizim amacımız Tunceli\'de vatandaşlarımıza iş ve aş vermek\" dedi. İşadamı Selçuk Bozkurt da, memleketi Tunceli\'ye yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, \"Ben severek ve isteyerek burada bu tekstil fabrikasını kuracağım. İşsizliğin giderilmesine büyük bir katkı sağlayacağız. 562 Tuncelili iş sahibi olacak. Burada üretilecek tekstil ürünleri yurt dışına ihraç edilecek ve Tunceli ihracat yapmış kentler arasında yer alacak bu durumda beni gururlandırıyor\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Sonel ile iş adamı Bozkurt arasında kurulacak tekstil fabrikasının protokolü imzalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Sonel\'in açıklamaları

-Bozkurt\'un açıklamaları

-Protokolün imzalanması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Şanlıurfa\'da \'Mozaik Defilesi\' göz kamaştırdı

ŞANLIURFA\'da 3 gündür devam eden \'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\', düzenlenen \'Mozaik Defilesi\'yle sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Şanlıurfa Müzesi\'nde düzenlenen \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\', atölye çalışmasının ardından mozaik sanatçıları tarafından yapılan eserler değerlendirildi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mozaik sanatçısı tarafından yapılan mozaikler, Juri Başkanı Prof. Dr. Devrim Erbil ile Prof. Dr. Gazenfer Bayram, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Mehmet Önal, Yrd. Dr. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz, Paola Racagni ve Necmi Karadağ, tarafından değerlendirildi.

YARIŞMADA BİRİNCİ ÇIKMADI

Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' birincinin çıkmadığı yarışmada, 2\'nciliğe Sibel Akbaba, 3\'üncülüğe Fernanda Tollemeto\'nun eserleri seçilirken, Metin Katırcı, Hayriye Demirkol, Asiye Müjgan Kav ve Sevgi Genç ise mansiyon ödülü kazandı. Şanlıurfa\'nın müzeler şehri olması için proje çalışmaları yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Jüri üyelerimiz tarafından yapılan eserlerin değerlendirilmesi yapıldı. Finale kalan 47 eser vardı ve bu 47 eser arasında sanatsal bir bakış açısı, Şanlıurfa temasının işlenişi, mozaiklerin ince dokunuşları kolay değil ama 9 kişilik jüri üyelerimizin oy birliği ile mozaik yarışması sonuçlandı. Şanlıurfa bir kültür şehri ve Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi bir derinliğe sahiptir. Dolaysıyla bu tarihi derinliğe sahip Şanlıurfa iline bırakmış olduğu bir iz düşüm var. Bu iz düşümün bırakmış olduğu eserler var. Şanlıurfa aynı zamanda bir mozaik şehridir ve mozaik kültürü anlamında mozaik sanatı anlamında da orijinal bir şekilde müzenin sergilendiği bir şehirdir\" dedi. \'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' kapsamında daha sonra \'Mozaik sanatı\' konulu panel gerçekleştirildi. Şanlıurfa Müzesi\'ndeki salonda düzenlenen panelde; Prof. Dr. Mehmet Önal, Prof. Dr. Gazanfer Bayram, Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Dr. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz ve Paola Racagni tarafından mozaik sanatı konusunda sunumlar yapıldı. Çok sayıda mozaik sanatçısının katıldığı \'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\', T-One Derneği tarafından düzenlenen mozaik defilesiyle sona erdi. Defilede podyuma çıkan mankenlerin giydiği mozaik elbiseleri göz kamaştırdı. Renkli görüntülerin yaşandığı mozaik defilesinde, mankenler uzun süre davletliler ve sanatçılar tarafından alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mozaik müzesinde sergilenen defile

- Müzede podyuma çıkan mankenler

- Mozaik defilesini izleyen davetliler

- Mozaik paneli ve mozaik çalıştayının derecelerinin açıklanması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 462 MB, 255 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Emniyet Müdürlüğünden Öğrencilere Çanta ve Anahtarlık dağıtıldı



NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan \"Güvenli Hayat ve Güvenli Gençler\" sosyal koruma ve destek programı kapsamında \"Hayatta Bizde \"varız isimli proje Trafik Tescil ve Denetleme şube Müdürlüğü İl Milli eğitim Müdürlüğü,ortaklığında ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin birinci kısmı hayata geçirildi. Projede 245 bin TL. harcanması öngörüldü.Bu kapsamda düzenlenen törende 30 Ağustos ilkokul son sınıfta okuyan 130 öğrenciye sırt çantası ve anahtarlık dağıtıldı. 30 Ağustos ilkokulunda gerçekleştirilen törene vali İlhami Aktaş, Emniyet müdürü Mehmet Artunay,Milli eğitim müdürü Murat Demir ve Emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Vali Aktş öğrencilerle bir süre sohbet etti.Servis şöförlerinin ve babalarının Trafik kurallarına uyup uymadığını sordu.

Görüntü Dökümü:

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-Vali İlhami Aktaş öğrencilere sırt çantası ve anahtarlık dağıtması

-Vali İlhami Aktaş öğrenciler ile sohbet etmesi

3 Dakika 46 Saniye 243-MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,(DHA)



