DHA YURT BÜLTENİ-16

TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: 13\'ü öğrenci, 15 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, TIR ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13\'ü öğrenci, 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Viranşehir Caddesi\'nde meydana geldi. Mehmet Emin Dursun\'un kullandığı 47 PY 123 plakalı öğrenci servisi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SB 905 plakalı TIR çarpıştı. Kazada yan yatıp, sürüklenen servisin sürücüsü Dursun ile araçta bulunan 13 öğrenci ve TIR şoförü yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da hastaneye gelerek, yaralıları ziyaret edip, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Devrilen minibüs

- Hastanedeki yaralılar

- Belediye Başkanı Menderes Atilla\'nın yaralıları ziyaret etmesi

- Genel ve detay gördüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 176 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA)

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Yunan sahil güvenlik botları, Kardak\'a yaklaştırılmadı

BODRUM açıklarındaki Kardak kayalıklarına yaklaşan 2 Yunan botuna, 2 Türk sahil güvenlik botu tarafından engelleme yapıldı.

Yunanistan\'ın İstanköy ve Kilimli adalarından Kalalimnas Adası yakınlarına gelen Yunan sahil güvenlik botları, daha sonra Gümüşlük mahallesine 4.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına yaklaşmak istedi. Bölgedeki Türk sahil güvenlik botlarındaki askerler hemen durumu fark edip, harekete geçti. Türk sahil güvenlik botlarının Kardak yakınlarına yanaşmasına izin vermediği Yunan botları, daha sonra Psemiros ve Kalalimnos adası yakınlarına çekildi. Türk sahil güvenlik botlarının ise Kardak kayalıklarına 5-10 metre uzaklıkta seyir ve devriye nöbetini sürdürdüğü görüldü. Bölgeye gelmeye çalışan Yunan balıkçıların da geri döndüğü görüldü. Öte yandan geçen 4 Kasım günü, kaçakları taşıyan teknenin batmasının ardından kayıpları bulmak için Türk ve Yunan botları, Kardak yakınlarında birlikte arama çalışması yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yunan botunun uzaktan Kardak\'a gelmeye çalışması,

-Türk botlarının engel olması

-Kardak kayalıkları bölgesinde devriye yapan Türk sahil güvenlik botları

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Hırsızlık için girdiği evin sahibini bıçakladı

GAZİANTEP\'te, hırsızlık için eve giren şüpheli içeride karşılaştığı ev sahibi Aynur B.\'yi (24) bıçaklayıp, cep telefonunu gasp ederek kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, 26 no\'lu sokakta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki Aynur B.\'nin evine girdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren şüpheli, evin salonunda Aynur B. ile karşılaştı. Şüpheli, kendisini görünce bağıran Aynur B.\'yi bıçakla yaralayıp, elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Genç kadının bağırışları üzerine bir üst katta oturan kayınpederi Nuri B. aşağı indi. Gelinini kanlar içerisinde bulan Nuri B.\'nin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Aynur B\'yi ilk müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

Polis, yaralı kadının ifadesi doğrultusunda şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızın girdiği ev

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Suriyeli yetimler ağaç dikti

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki, İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Katar Raf Kurumu işbirliği ile kurulan Yaşam Merkezi’ndeki Suriyeli yetim çocuklar ‘Bir dikili ağacın olsun’ projesi kapsamında ağaç dikti.

Yaşam Merkezi’nde ağaç dikimi ile ilgili düzenlenen etkinlikte konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, çocukların eğitim hayatı ve öğretim hayatını birlikte eş zamanlı götürmeye çalıştıklarını söyledi. Yaşam Merkezi’ndeki etkinlikte yetim çocuklar önceden hazırlanan çukurlara konulan ağaçların dikimini gerçekleştirdi. Etkinlikte, 180 çınar, 100 meyve ağacı, 80 mavi selvi, 80 ıhlamur ağacı olmak üzere 440 ağaç dikildi

Görüntü Dökümü

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- Merkezdeki Suriyeli yetim çocuklar

-Yetim Vakfı Başkanı konuşması

-Çocuklar ağaç ekip sularken

-Çevre detayı

SÜRE: 1’53\" BOYUT: 60.4 MB

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU / REYHANLI (Hatay),(DHA)



