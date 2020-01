DHA YURT BÜLTENİ-16

Liseliler Atatürk\'ü andı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde bir araya gelen Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Bodrum Temsilciliği üyeleri, Ata\'yı 79. ölüm yıldönümünde andı.

TLB Bodrum Temsilciliği üyeleri, Bodrum Belediye Meydan\'ında bir araya geldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 79. yıldönümünde düzenledikleri basın açıklaması ile andı. Meydanda \'Atatürk yaşıyor, Türkiye savaşıyor\' yazılı pankart açan gençler, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" ve \"10 Kasım yas değil, mücadele günüdür\" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını yapan TLB Bodrum sorumlusu Yağız Coşkun, \"Türkiye\'miz kritik günlerden, kısacası ateşten günlerden geçmektedir. Uzunca bir süredir ekonomik, askeri ve siyasi olarak büyük savaşların içerisindeyiz. Türk gençliğinin temsilcileri olarak ülkemizin sorunlarını tespit ediyoruz ve buradan ilan ediyoruz. ABD, piyon olarak kullandığı terör örgütleri aracılığıyla Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü ve huzurunu alenen tehdit ediyor. Devletimizi yönetenler ise, milletçe topyekun mücadeleye ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde milli birliğimizi bölecek girişimlerde bulunuyor. Milli eğitimi, gayrı milli hale getirecek müfredat değişikliklerinde bulunuyor ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyor. İşte bu koşullarda \'Ya İstiklal Ya Ölüm\' parolasına sahip olanlar bu sorunları aşabilir. İşte bu koşullarda, Atatürk\'ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliği Ata\'mızın ilke ve devrimleri ile Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağının bilincine vararak bu sorunları aşabilir. Türkiye\'yi bölme girişimlerine karşı, vatan bütünlüğümüz ve istiklalimiz için başta ABD olmak üzere Türkiye düşmanlarına geçit vermeyeceğiz ve onların balonlarını her zaman, her yerde patlatacağız\" dedi. TLB üyesi yaklaşık 40 liseli genç, açıklamanın ardından Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'ni okudu. Ardından grup, açıklamayı sonlandırarak sessizce dağıldı.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

Manisa\'dan İzmir\'e yolcu taşıyan servis aracı şoförlerinden mücavir alan tepkisi

MANİSA\'dan İzmir\'e öğrenci ve işçi taşıyan servis sürücüleri, yapılan denetimlerde D4 (S) belgesi olmadığı gerekçesiyle kendilerine para cezası kesilmesine tepki gösterip, Sabuncubeli mevkiinde yol kapatma eylemi yaptı. Zaman zaman trafik polisleri ile gerginlik yaşayan servisçiler, jandarma ekiplerinin araya girmesi üzerine yolu tekrar açıp, sıkıntılarını anlatmak için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

Manisa- İzmir arası öğrenci ve işçi taşımacılığı yapan 50 servis aracı sürücüsü, bugün öğle saatlerinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda biraraya gelip, kendilerine D4 (S) belgesi olmadığı gerekçesiyle kesilen cezalara karşı tepkilerini dile getirdi. Servisçiler adına bir açıklama yapan İZBON Servis Taşımacılığı Firma Sahibi Kadir Koç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın kendilerine verdiği ve şehirler arası servis taşımacılığı belgesi olan D2 belgesi taşımalarına rağmen, bölge trafik ekiplerinin kendilerine sürekli ceza yazdığını söyledi. 10 yıldır servis taşımacılığı yapan Koç, \"Son aylara kadar D2 belgesi ile Manisa-İzmir servis taşımacılığı yapıyorduk. Şu an halen kanunda geçerli olan ve ilgili bakanlığın verdiği D2 belgesi nedense Manisa\'da geçerli olmamaya başladı. Manisa- İzmir arasında servis taşımacılığı yapılabilmesi için Manisa Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz aylarda D4 (S) belgesinin gerekli olduğu yönünde karar verdi. Bu belgeyi de nedense \'J\' plaka sahibi olanlara veriyor. Bölge trafik ekipleri her gün servis araçlarımıza D2 Belgesi olmasına karşın, D4 (S) belgesi bulunmadığı için bin 259 lira para cezası kesiyor. Bir arkadaşımız ayda neredeyse 10 bin lira ceza ödemek zorunda kalıyor\" dedi. İki kent arasında taşımacılık yapan yaklaşık 850 servis aracı bulunduğuna dikkat çeken Koç, yetkililere seslenerek, şunları kaydetti: \"Artık cezalar canımıza tak ettirdi. Yetkililer bir an önce buna bir çözüm bulsun. Ödenmesi gereken kredi ve diğer borçlarımız var. Eğer borçlarımızı ve kredilerimizi ödeyemezsek ya kendimizi asacağız ya da servis araçlarımızı yakacağız. Bir çıkmazdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz. Eğer sorunumuza çözüm bulunmazsa gerekirse Ankara\'ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın sesimizi duymasını istiyoruz.\"

SABUNCUBELİ MEVKİİNDE YOL KAPATTILAR

Açıklamanın ardından 50 servis aracı, klakson çalarak Mimar Sinan Bulvarı\'nın takip edip, cezaların kesildiği Sabuncubeli mevkiine hareket etti. Yol boyunca klakson çalan servisçiler, Sabuncubeli mevkiine ulaştıklarında araçlarını 2 sıra halinde park ederek yolu trafiğe kapattı. Servis sürücüleri ile yolu trafiğe açmalarını isteyen Manisa Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Jandarma ekiplerini de araya girmesiyle yarım saat sonra sürücüler yolu açıp, sıkıntılarını anlatmak için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Göç yolunda zorunlu mola



GÜNEY yarımküreye göç eden pelikan sürüsündeki bir yavru pelikan, Bursa\'nın Mudanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan Eğerce sahiline indi.

İlgi odağı olan yavru pelikan, yaşlı bir hastaya ilaç getiren Mudanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı Zeytindalı ekibi tarafından alınarak tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Belediye Veterinerlik İşleri Birim Sorumlusu Veteriner Hekim Şükriye Çelikkollu\'nun ilk bakımını yaptığı yavru pelikan, sağlık kontrolünün ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Bakanlık Veteriner Hekimi Gizem Somuncuoğlu tarafından teslim alınan yavru pelikanın, koruma altındaki kuş türü olduğundan yaşını tamamlayıncaya kadar burada gözetim altında tutulacağı, daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Haber: BURSA,(DHA)