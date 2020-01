DHA YURT BÜLTENİ-16

Öğrencisinin ağabeyi tarafından bıçaklandı/EK

SANIK TUTUKLANDI

İzmir\'in Bornova ilçesinde, okulda görevli öğretmen Namık Gençay\'ı bıçakla yaralayan Ömer S., gönderildiği adliyede tutuklandı. Okuldaki eğitimi beğenmediği için böyle bir şey yaptığını öne sürdüğü belirtilen sanıktan ailesinin de, kardeşini okutmak istemediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Psikolojik sorunlarının olduğu ileri öne sürülen Ömer S.\'nin, geçer 5 Kasım günü Bornova\'da marketten hırsızlık yaptığı sırada yakalandığı, ancak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Öğretmen Namık Gençay\'ın tedavisinin devam ettiği açıklandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada okuldaki saldırıdan sonra yaşananlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Ömer S.\'nin, kendisine müdahale edip durdurmaya çalışanları da bıçakla tehdit ettiği yer aldı. Zanlının Bornova\'da marketten hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yüzünü kapüşonla gizlediği görülen zanlı, girdiği marketin raflarındaki ürünleri çalarak kaçıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri

- Marketteki hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

===========================================

Antalya\'da adliye çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı

ANTALYA\'da adliye çıkışında silahlı saldırıya uğraşan Şahismail Pervane, yaralandı.

Antalya Adliyesi çıkışında saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, duruşmadan çıkan Şahismail Pervane, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan 2 el ateş ederken, Şahismail Pervane sağ bacağının dizüstünden yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulans ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Pervane, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Polis, saldırı şüphelisi Y.T.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Adliye önünden detay görüntü

HABER: Bülent TATOĞULLARI, Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA)

===========================================

Sinema sanatçılarından Suriyeli sığınmacılara ziyaret

7’nci Uluslararası Malatya Film Festivali kapsamında kente gelen oyuncular Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, Suriyeli sığınmacıların barındığı kampı ziyaret etti.

Ziyarete, Malatya Vali Yardımcısı İdris Akça, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, festivalin jüri başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, yönetmenler Mesut Uçakan, Nazif Tunç, oyuncu Halil Ergün, Emre Kahraman, Gökhan Mumcu ve Atılay Uluışık katıldı. Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, kampta gösterilen özenin ilgisini çektiğini belirterek şöyle konuştu:\" Bugün bulunduğumuz Malatya şehrinin bu konteyner kentinde barınan 10 binin üzerinde Suriyeli misafirlerimize gösterilen özen, dikkat benim de çok ilgimi çekti. Onun için ziyaret etmek istedim. Avrupa’nın ya da batının belki de bugüne kadar alabildiği sadece bizim ülkemizde bir tek şehirde barınıyor. Bu çok önemli, bu Türk insanının, insanlığa bakışını temsil ediyor. Her şeyden önce bu nedenle biz kendimize gurur duymalıyız. Çünkü biz her şeyden önce insanlığımızı yaşıyoruz. Vatansız kalan, sadece canını kurtalabilmek için hayatta kalabilmek için ölümü dahi göze alıp yollara çıkan bu insanlara görevimizi yerine getiriyoruz.\" Oyuncu Halil Ergün ise insanların ülkesini terk etmesinin hüzün verici olduğunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

- Hülya Koçyiğit’in araçtan inişi

- Basın toplantısından konuşması

- Suriyelileri ziyaret

- Ana sınıfındaki çocuklara hediye verişi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 322 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

===========================================

Bitlis Milli Eğitim Müdürü\'nden \'Yalnızçamlar İlkokulu\' açıklaması

BİTLİS\'te geçen hafta gezi ve yardım programı düzenleyen Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) üyeleri ile birlikte Bitlis’i ziyaret eden bazı basın mensuplarının Bursa’daki yerel gazetelerde köy okullarıyla ilgili yazılarıyla ilgili Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı açıklama yaptı. Bitlis\'teki gazetecilerle köye giderek incelemelerde bulunanan Subaşı, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bitlis’e 43 kişilik bir heyetle gelen BİLDEF üyeleri, merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki ilkokula giderek getirdikleri yardımı dağıttı. Yardımları dağıtan BİLDEF üyeleri ve Bursalı gazeteciler Bitlis\'ten ayrıldıktan sonra okulun kötü durumda olduğu yönünde haberler yayınlandı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, köy okuluna giderek yapılan haberlerle ilgili incelemelerde bulundu. Okulda soba yanmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, aksine köye geldiklerinde sobanın yandığını, bu tür haberlerin eğitim ve eğitimciler açısından zedeleyici olduğunu söyleyen Subaşı, şöyle konuştu: \"2017-2018 eğitim öğretim gidişatını olumsuz etkileyecek bir durum bulunmamaktadır. Merkeze bağlı Yalnızçamlar Köyü İlkokulu\'nun da bakım, onarım ve ısınma problemini tamamen ortadan kaldırdık. Öğrenciler sıcak bir ortamda eğitimleri tamamlıyorlar. Bundan bir süre önce bazı dernek üyeleri gelip köyleri gezmişler. Yalnızçamlar İlkokulu\'na girerek ortaya koydukları bazı eksik yalan yanlış bilgiler söz konusu. Bu da tabi bizi son derece üzdü. Bu olay zor şartlar altında devletin en ücra noktadaki temsilcisi olan öğretmenlerin de şevklerini kırdı. Böyle yalan yanlış bilgiler paylaşılmış. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Okulun bahçesinde olduğu iddia edilen baz istasyonu da okul dışında.\" Yalnızçamlar Köyü İlkokul Müdür Vekili Aynur Bayram ise, okula gelen grubun art niyetli olduğunu belirterek şöyle konuştu:\"Çocuklara mont getirmişler. Birden okula girdiler. Getirdikleri malzemeler çocuklar için uygun bedenleri getirmedikleri için zaten hep küçük geldi. Biz de getirdikleri malzemeleri küçük kardeşlerine dağıtmak zorunda kaldık. Okulumun fiziki durumu çok iyi. Sabah erken gelip sobaları yakıyoruz. Buraya gelenler gittiklerinde bizim hakkımızda çok kötü şeyler yazmışlar. Burada bizi zan altında bıraktılar. Burası köy, buradaki insanların geçimi hayvancılıktır. Her yer bazen kokuyor, bunu yadırgamamak gerek. Burada görev yapan öğretmenler olarak çok üzüldük. Sonuçta burada fedakarlık yapıyoruz ve köy ortamında eğitim vermeye çalışıyoruz. Şartları zor ama bizim hiçbir şikayetimiz yok. Halimizden, öğrencilerimizden, okulumuzdan gayet memnunuz. Onların yazdıkları hiç doğru değil.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Okuldan ve çevresinden detaylar

-Öğrencilerin sınıf ve teneffüs görüntüleri

-Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı ile ropörtaj

-Okul Müdür Vekili Aynur Bayram ile ropörtaj

-Detaylar

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

===========================================

Şanlıurfa\'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA’da, Suriyeli bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan M.H. tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan bir parkta cep telefonuyla konuşan Suriyeli bir kadının yanına yaklaşan M.H., telefonu alıp kaçtı. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan Mobese kameralarıyla, işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini saptadı. Kapkaçının adresini tespit eden ekipler, yapılan baskında M.H.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Mobesa kayıtlarına yansıyan kapkaç görüntüsü

- Emniyetten çıkartılan şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

============================================

Belen Bezelyesi koruma çalışması

KUMLUCA Belediyesi bölgedeki endemik Belen Bezelyesi\'nin korunması için çalışma başlattı. Karayolu çalışması nedeniyle zarar görmemesi amacıyla Belen Bezelyesi tohumları ekipler tarafından alınarak çevresi çitle çevrilen korunan bir alana götürüldü.

Kumluca- Antalya karayolunda genişletme ve güzergah değişikliği çalışması başlatıldı. Yol çalışmalarının bazı bölümleri ilçeye bağlı Belen Mahallesi ve çevresinde yetişen endemik bir tür olan ve İngiliz botanik uzmanı Dr. Alan Harrington\'un 1987 yılında keşfettiği Belen Bezelyesi\'nin (Lathyrus Belinensis) doğal yetişme alanlarına rastlaması dolayısıyla Kumluca Belediyesi tarafından koruma çalışması yapıldı.

TOHUMLAR BAŞKA ALANA TAŞINDI

Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol çalışması nedeniyle zarar görmemesi amacıyla Belen Bezelyesi\'nin doğal yetişme alanlarındaki tohumları topladı. Botanik uzmanlarının görüşleri doğrultusunda toprağın yüzeyi küreklerle alınıp çuvallara konuldu. Tohumlar bitkinin üreyebileceği başka bir alana taşındı. Tohumların konulduğu alan ise çitlerle çevrilerek korumaya alındı.

\"BAŞKA BİR ALANA TAŞIYACAĞIZ\"

Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Tuğba Tunç, \"Belen Bezelyesi dünyada sadece Kumluca bölgesinde yetişen bir türdür. Bu türün korumaya alınması amacıyla 250 metrekarelik alanda toprak sıyırma çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sebebi, Karayollarının Kumluca-Antalya karayolunda yapacağı yol genişletme çalışmasıdır. Yapılacak olan çalışmanın Belen Bezelyesi\'nin yayılım alanını da kapsamasıdır. Bu alandaki türün koruma altına alınması amacıyla yüzeysel sıyırma yaparak yine aynı atmosferde başka bir alana taşıyacağız. Bu şekilde yetiştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz\" dedi.

HARRİNGTON GEÇEN YIL ZİYARET ETTİ

Türü keşfeden İngiliz botanik uzmanı Dr. Alan Harrington, geçen yıl mayıs ayında bölgeye gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu. Harrington, bitki tohumlarının geçmiş yıllarda İngiltere\'ye götürülerek burada çiçekçilerde bahçe ve süs bitkisi olarak satıldığını aktarmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Çalışma yapılan alandan görüntü

- Ekiplerin çalışması

- RÖP: Kumluca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Tuğba Tunç

- Korumaya alınan alandan görüntü

125 MB /// 02.03

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,(DHA)

===============================================

Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu açılışı yapıldı

GAZİANTEP\'te, 35 derslikli 651 öğrenci ve 28 öğretmenin görev yaptığı Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu’nun açılışı yapıldı.

Fıstıklı Mahallesinde bulunan Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Ortaokulu’nun açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep\'in üreten bir sanayi şehri olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Gaziantepli olan ve şehir dışında yaşayan birçok hemşerimiz var. Gaziantep her zaman üretim yapan bir sanayi şehri, çalışmayı seven bir kent. Gazi şehrimizde yaşayan ya da yaşayamayan, bulunduğu yerde farkındalığını gerçekten ispatlamış 2 milyon nüfuslu bir şehiriz. Başkent Ankara’nın ihracatından daha fazla ihracat yapmayı başarmış bir şehiriz. Bir diğer nokta farklı vilayette, gurbetlik yaşayan kardeşlerimiz para kazanmış, hayır kazanacağı zaman kendi şehrini tercih ediyor. Bu da övünülmesi ve takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum. Değerli dostlar, artık yeni nesil okullar yapıyoruz. Önümüzdeki yıldan hepsi tamamlanacak. Bu yeni nesil okullar, rakam olarak daha pahalı ve zamanımızı alıyor. Şu an elimizde 212 tane takip ettiğimiz, yaptırdığımız okul inşaatlarımız var. Bu şekilde bizim şehrimizde 15’e yakın hayırsever, isimlerini böyle güzel eğitim mabetlerine yazdırdılar. Huzurlarınızda hepsine teşekkür ederim\" dedi. Gönüllü Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İnal Aydınoğlu, 58 yıldır İstanbul\'da olduğunu ve Gaziantep\'te yaşanların çok şanslı olduklarını dile getirerek, \"Önce İstanbul\'daki Gazianteplileri bir araya toplamaya çalıştım. Ondan sonra bütün Türkiye\'deki Gazianteplileri bir araya toplamaya çalışıp Gaziantepliler Federasyonunu kurduk. Gaziantepli olabilmek, Gaziantep\'e hizmet edebilmek, Gaziantep için çalışabilmek çok güzel\" diye konuştu. Daha sonra okulun açılışı yapıldı, ValiYerlikaya, Aydınoğlu ve Evren Ahmet Övücü\'ye teşekkür belgesi ve plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Açılışı yapılan okul

- Folklor gösterisi

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- İnal Aydınoğlu\'nun konuşması

- Açılışın yapılması

- Plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)