DHA YURT BÜLTENİ-16

Sokak ortasında dayak

KONYA\'da bir kişinin kaldırımda yanında yürüdüğü kadına zaman zaman uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün kentin en işlek bölgesi olan Mevlan Caddesi\'nde meydana geldi. Yaşlı bir adam, yanındaki elinden tutarak birlikte yürüğü kadına tekme ve tokat attı. Sonra yine kadınla birlikte yürümeye devam etti. Kadına bir şeyler söyleyerek bağıran yaşlı adam, zaman zaman kadına tokat ve yumruk atmaya devam etti. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşlı adamın kadına şiddet uygulamasına çevredekilerin duyarsız kaldığı görüldü.



Görüntü Dökümü

------------------

- yaşlı adamın kadına şiddet uygulaması

- Birlikte yürümeye devam etmesi

Haber: Mehmet IŞIK KONYA,(DHA)

============================================

Arkadaşını 26 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen sanık yakalandı

BURSA’da önceki gece boş bir arazide 26 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Kadir Çevik’in katil zanlısının yakın arkadaşı Davut Şahin (28) yakalandı. Zanlı,\" Kadir beni insanların içinde küçük düşürüyor, rencide ediyordu. Çok öfkelenmiştim, kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum\" dedi.

Önceki gece saat 00.10 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesindeki çalılık alanda 26 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş bir ceset bulundu. Cesedin Kadir Çevik’e ait olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyip yaptıkları araştırmada Kadir Çevik’in yakın arkadaşı Davut Şahin ile birlikte olayın meydana geldiği çevrede otmobille dolaştıklarını tespit etti. Yapılan çalışmalarda Davut Şahin’e ait otomobilin döşemeleri ve içinin yıkandığını belirleyen ekipler, Şahin’i Çalı Mahallesi’ndeki evine yaptıkları baskında gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan Davut Şahin, Kadir Çevik’in yakın arkadaşı olduğunu ve kendisine ait otomobille gezdiklerini belirterek \"Kadir beni insanların içinde küçük düşürüyor, rencide ediyordu. Bu yüzden içimde ona karşı bir nefret oluşmuştu. Olay gecesi otomobille dolaşırken bu konuda tartışmaya başladık.Yanımda bulunan bıçakla kendisini bıçakladım. Çok öfkelenmiştim, kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kadir\'in cesedini, kıyafetlerini çıkarıp çalılığa bıraktım ve olay yerniden kaçtım. Kadir’in üzerindeki kıyafetleri daha sonra dere yatağına, kanlı botlarını ve bıçağı ise Kayapa civarındaki ormanlık alana attım. Kendime ait kanlı elbiseleri ve arabamı da yıkayıp temizledim\"ifadelerini kullandı. Polis ekipleri Davut Şahin’in yer göstermesiyle birlikte Kadir Çevik’e ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetlerle botlarına, suç aleti bıçağa, olayda kullanılan araca, şüphelinin yıkadığı kıyafetlerin de tamamına incelenmek üzere el koydu. Sorgusu tamamlanan Davut Şahin \'cinayet suçundan\' adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

-------------------------

-Zanlının emniyetten çıkarılması

SÜRE: 12 saniye BOYUT: 8.81 Mb

Haber:Hüseyin TÜCCAR-BURSA,(DHA)

============================================

Kaldırıma çarpan motosikletli pizza kuryesi yaralandı

İZMİT\'te, motosikletli pizza kuryesi ara sokağa girmek istediği sırada kaldırıma çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, İzmit Bağçeşme Mahallesi Devran Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir pizza restoranında çalışan 19 yaşındaki Abdullah Oğuz müşteriye pizza götürmek üzere yola çıktı. Abdullah Oğuz idaresindeki 41 BJ 338 plakalı motosiklet ile sokağa girmek istediği sırada kaldırıma çarptı. Abdullah Oğuz çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan Abdullah Oğuz 112 Acil ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralanan motosikletli kuryeden görüntü

-112 Acil ekibinin müdahalesi

-Ambulansa taşınması

-Olay yerinden görüntüler

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

=========================================

15 yumurta için 15 bin lira ceza yargıdan döndü

İZMİR\'in Foça İlçesine bağlı Gerenköy\'de yaşayan ve tarlasında ürettiklerini satarak geçimini sağlamaya çalışan 65 yaşındaki Mümin Ihlamur\'a pazarda damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle kesilen 15 bin TL\'lik para cezasını, Foça Sulh Ceza Hakimliği iptal etti.

Foça\'nın kırsal Gerenköy Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Mümin Ihlamur, 2015 yılı Mayıs ayında, kümesindeki 30 yumurtayı satmak için Foça Pazarı\'na götürdü. Yumurtalardan 15\'ini satıp, diğer 15\'ini de tezgahının yan tarafına koyarak, sipariş verip almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada denetime gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ihlamur\'un sattığı yumurtaların kabuğunda, işletme numarası, kümes numarası ve yumurtlama tarihi ibarelerinin yer aldığı damganın bulunmadığını belirledi. İddiaya göre,ekipler, Ihlamur\'u uyarıp, söz konusu damgayı temin etmesi için 30 gün süre verdi. Ancak, bir daha kendisini ne görmeye, ne de denetlemeye gelen olmadığını ileri süren Ihlamur, aradan geçen 2 yıl 4 aylık sürenin ardından geçen 11 Eylül\'de gelen tebligatla, 15 bin liralık para cezası kesildiğini öğrenince şoke oldu. Ihlamur, avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliği\'ne başvurup, cezaya itiraz etti.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Bugün görülen davanın ikinci duruşmasında Foça Sulh Ceza Hakimliği, Ihlamur\'ın itirazını haklı bulup, verilen cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıntısını gerekçeli kararda açıklamak üzere verdiği kararında, \"Başvurunun kabulü ile Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün 22.08.2017 tarih ve 35-2017-08-06 sayılı idari yaptırım kararının iptaline, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir\" dedi.

\"ADALET YERİNİ BULDU\"

Evinin ihtiyacı için tavuk beslediğini, zaman zaman biriken ihtiyaç fazlası yumurtaları ise çoğunlukla kendisini tanıyıp talepte bulunanlara sattığını belirten ve gelen cezayla şok olduğunu anlatan Mümin Ihlamur adaletin yerini bulduğunu söyledi. Ihlamur, \"2015 yılında tezgah açtığım Foça Pazarı\'na tanıdıklarımın isteği üzerine ihtiyacımın fazlası olarak götürdüğüm 15 yumurta için 15 bin lira ceza gelince benle beraber tüm köy halkı şoke oldu. Bu cezadan sonra herkes \'Boşuna beslemeyelim, tavuklarımızı köy meydanında keselim\' demeye başladı. Mahkemeye itiraz ettiğimizi ve adaletin yerini bulacağını söyleyerek arkadaşlarımızı durdurduk. Aslında umudum yoktu. \'Cezadan dönülmez\' diyenler oldu. Ümitlerim tükeniyordu. Bu karar benimle beraber yüzlerce hemşehrimi de rahatlattı. Hak yerini buldu. Varolsun adalet. Sağolsun adaletli kararlarıyla sayın hakimlerimiz\" dedi.

KARARI TAVUKLARIYLA KUTLADI

15 bin lira cezanın kendisi için çok büyük bir rakam olduğunu, verilen iptal kararıyla hem kendisinin hemde ihtiyaç fazlası yumurta üretimi olmasın diye kesilecek tavuklarının bayram ettiğini vurgulayan Ihlamur, sevincini olara buğday atıp, besleyerek paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Tavuk kümesi ve köyden genel görüntü.

-Mümin Ihlamur ile röp.

-Ihlamur\'un tavuklarına yem atarak sevincini paylaşması

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

=========================================

Kayserili özel çocuklardan özel başarı

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Atletizm Şampiyonasına katılan iki Kayserili sporcu bölge birincisi oldu.

Antalya’nın ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Atletizm 1’inci ve 2’inci Bölge Şampiyonası sona erdi. Beş aylık çalışmanın ardından yarışlara Kayseri’den katılan Down sendromlu Nisa Naz Öztürk (12) ile otistik Tarık Talha Altıner (12) rakiplerini geride bırakarak bölge birincisi oldular.Uzun atlama ve 100 metre koşu branşında altın madalya kazanan iki sporcu Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Sporcular önümüzdeki günlerde belirlenecek olan ilde 10 gün sonra Türkiye derecesi yapmak için mücadele edecek. Yarışlara antrenörler Mahmut Özdemir ve Rukiye Tahılar nezaretinde giden sporcular antrenmanlarına devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan antrenör Mahmut Özdemir hedeflerinin önce Türkiye Şampiyonluğu daha sonra Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydetti. Özdemir konuşmasının devamında,\"Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 4-6 Kasım’da Antalya’da Atletizm Bölge Şampiyonası düzenlendi. Bu şampiyonada iki sporcumuz bölge şampiyonu oldular. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonası. Daha sonraki hedefimiz ise Tokyo Olimpiyatlarına katılmak. Özel sporcuların sosyal ve kültürel faaliyetlerle topluma kazandırılması gerekiyor. Federasyon tarafından düzenlenen 9 branşta faaliyetlere katılıyoruz. Geride kalan ayda Türkiye Voleybol Şampiyonluğu yaşadık. Faaliyet gösterdiğimiz bir çok branşta da şampiyonluk aldık. Çocuklarımızı bu etkinliklerle topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin de çocuklarını bu tür organizasyonlardan uzak tutmamalarını istiyoruz. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Özel Sporcuların antrenörü Mahmut Özdemir’in röportajı,

- Genel detay

2 dakika 56 Saniye / 329 MB

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

============================================

Artvin\'de, organ nakli için doktorlar sahne aldı

ARTVİN’de, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla aralarında başhekim, doktorlar ve hastane çalışanlarının da yer aldığı bir ekip tiyatro gösterisi sundu.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Artvin Vali Yardımcısı Seda Başoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Sağlık Müdürü İrfan Akanlı, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ile çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaşlar katıldı. Organ nakli konulu sunumun ardından senaryosunu Artvin Devlet Hastanesi Müdürü Gülten Bilmiş’in yazdığı ‘Her Bağış Bir Hayattır’ adlı tiyatro oyunu sergilendi. Artvin Belediyesi Öztürk Serengil tiyatro ekibi üyeleri ile aralarında Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi doktor İbrahim Düzcan ile doktorlar ve hastane çalışanlarının rol aldığı tiyatro gösterisinde organ nakli bekleyen bir hastanın organ bulmasıyla ailesin yaşadığı sevinç anlatıldı.İlgiyle izlenen tiyatro gösterisi sonrası izleyiciler arasından 20 kişi organ nakli için başvuru yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Salon detayları

-Tiyatro detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

=============================================

Bodrum, Rally Halikarnassos\'a hazır

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde her türlü arazi araçlarının katılımıyla düzenlenecek olan \'Rally Halikarnassos\' yarışı için geri sayım başladı.

Transanatolia Rally Raid ve TR Extreme tarafından Bodrum Belediyesi ve Çağdaş İnşaat\'ın destekleriyle kentte \'Rally Halikarnassos\' yarışı yapılacak. 16-19 Kasım arasındaki yarışlarının tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Mandalin Bar\'da yaplan toplantıya; Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, TR Extreme kurucusu Atilla Serttaş, Transanatolia Rally Raid genel koordinatörü Burak Büyükpınar, Transanatolia Rally Halikarnosos Sportif Direktörü Orhan Çelen ve Çağdaş İnşaat adına Dağlarca Çağlar katıldı. Hollanda, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden ekiplerin de katılacağı yarışmada 53 araç ile 85 yarışmacı yaklaşık 500 kilometrede kıyasıya mücadele edecek. Basın toplantısında ilk olarak konuşan Transanatolia Rally Raid Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, \"Transanatolia özelinde yaptığımız bu rally organizasyonları dünyada ve Türkiye\'de ilgi ile izlenir hale geldi. Fakat bu tür zor yarışların katılımını arttırmak ve Türkiye\'de bu yarışları daha çok sevdirmek adına daha küçük, daha kolay ulaşılabilir hem profesyonellerin hem de amatörlerin katılabileceği bir yarış tipi planladık. Tek merkezde 3 veya 4 gün süren toplam uzunluğu 500 kilometre olan tamamen arazi koşullarında arazi araçları ile yaptığımız bir yarış konsepti geliştirdik\" dedi. Yarış öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon ise, \"En fazla sanat, kültür ve spor etkinliklerinin Bodrum\'da yapıldığını görüyoruz. Buna yeni birini daha ekliyoruz. Adrenalin seviyesi yüksek olan bizler Bodrum\'da yaşamaktan keyif alıyoruz ve bu sporlara da baktığımızda insanın adrenalin seviyesini yükselten sporlardır. Bu güzel spor yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Turizmin çeşitli dalları var ve biz Bodrum\'da bunları teker teker gerçekleştiriyoruz. Kısa bir süre içinde artık Bodrum daha yaz ve kış sezonu diye bir şey kalmayacak. 12 ay canlı yaşayan bir Bodrum yaratmak üzereyiz. Yelken yarışlarımız, yüzme yarışlarımız, maçlarımız bunun yanında ekstreme sporlarımız var. Bunların hepsi turizme bir katkı bu aktiviteler bütün Bodrum Yarımadası\'nın ekonomisine katkı sağlıyor\" dedi. Atilla Serttaş da bu tür organizasyonları gelenekselleştirmek istediklerini söyledi. Rally Halikarnassos Yarış Direktörü Orhan Çelen ise yarışlara her türlü arazi aracının katılacağını belirterek yarış etapları ile ilgili harita üzerinden detaylı bilgi verdi. 16 Kasım Perşembe günü, teknik kontrolün ardından seramonik start ile başlayacak olan Rally Halikarnassos, Bodrum merkezden hareketle 17 Kasım cuma günü; Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik, 18 Kasım Cumartesi günü; Datça feribot hareketle Gökova çevresi ve 19 Kasım pazar günü; farklı bir parkur üzerinden Yalı Çiflik, Mumcular ve Güvercinlik etaplarını tamamlayarak 3 gün içerisinde ortalama 500 kilometre yol yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

- Toplantıdan ve konuşmacılardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

