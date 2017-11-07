DHA YURT BÜLTENİ-16

İzmir\'e şehit ateşi düştü/EK

ŞEHİT ÜSTTEĞMEN TOPRAĞA VERİLDİ

Van Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı için Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Törenin ardından şehit Sakallı, uçakla İzmir’e gönderildi. Şehidin cenazesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan ailesi ve yakınları tarafından alındı. Cenaze aracıyla memleketi Beydağ’a getirilen şehidi hemşehrileri karşıladı. Şehidin cenazesi Bakırköy Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Şehidi karşılayan baba Önder Sakallı, \"Oğlum sen benim servetimdin. Benim servetim kalmadı. Sana her şey yakışırdı. Güzel komutanım benim. Şehit olmayı çok istiyordun. İstediğin oldu oğlum\" dedi. Şehidin elbisesini giyen ablası Özlem Karakuş ise, \"Kardeşimin öcünü ben alacağım o hainler beni bulsun\" dedi. Anne Nurşen Aksallı’da \"Ben seni evlendirecektim, Seni böyle mi karşılayacaktım. Seni bu top arabasıyla korusaydılar. Yavrum\" diye feryat etti. Evin önünde helallik alınmasından ardından köy mezarlığında şehit Sakallı için ikindi vakti tören düzenledi. Törene şehidin babası Önder, annesi Nurşen Sakallı, ablası Özlem Karakuş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve binlerce kişi katıldı. Musalla taşına konan şehidin fotoğrafını eline alan annesi, \"Bak oğlum bu insanlar sana gelmiş. Sen bu kadar büyüksün oğlum\" dedi. Namaz sırasında gözyaşlarına boğulan baba Önder Sakallı ayakta durmakta zorlanırken, çevresindekiler koluna girdi. Namazın ardından helallik alınan şehit Mehmet Sakallı, köy mezarlığında son tekbirler eşliğinde yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan şehidin en son 3 gün önce ailesiyle görüntülü olarak telefonda görüştüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Aileden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Bakan Yardımcısı Çelik: AR-GE yatırımlarına muazzam destek veriyoruz

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr.Hasan Ali Çelik, Mardin\'de iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, Araştırma Geliştirme (AR-GE) yapan sanayici ve girişimcilere muazzam destekler verildiğini söyledi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin\'e gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr.Hasan Çelik, kentteki ilk ziyaretini Organize Sanayi Bölgesi\'ne (OSB) yaptı. Yapılan yatırımları yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Çelik\'e Vali Mustafa Yaman, eşlik etti. OSB\'de yatırımcılarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Çelik, Mardin\'e yatırım yapmanın önünde bir engel olmadığını söyledi. Bölgede yatırımların artması gerektiğini dile getiren Çelik, \"Mardin OSB\'de yüzde 100\'lük bir doluluk oranı hepimizi sevindiriyor. Yeni ilave alan talepleri var. Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği verecek. Çünkü bölge cazibe merkezi. Bu bölgelerde yatırım ve üretimin daha da gelişmesi ve istihdamın artması lazım. Bu bölgelerdeki gençlerimizin hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine destek olmaları adına bizler de buna gönülden destek veriyor ve bakanlık olarak gerekenin yapılması için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum\" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Araştırma geliştirme ve üretim merkezlerine bakanlık tarafından büyük destekler verildiğini de belirtirek, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Son dönemlerde bakanlık olarak üretimi iki katına nasıl çıkarırız, ileri teknoloji ürün imkanlarımızı nasıl geliştirir ve ihracatı arttırabiliriz diye düşünüyoruz. Bunda biraz daha mesafe almamız gerektiğini gördük. Sadece OSB\'lerdeki üretim değil bu üretimin daha nitelikli hale gelmesi için ne yapabilirizi konuşuyoruz. AR-GE merkezleri kurulsun istiyoruz. Bu yıl ki rakam olarak tasarım merkezleri içerisinde 900\'ü bulmayı hedefliyoruz. Tasarım merkezleri 10 kişi ile de kurulabiliyor. Bakanlığımızın çok büyük destekleri var. Bunun bilinmesi gerek. Çıkardığımız yeni kanunla AR-GE reform paketinde üretim reform paketi içerisine koyduğumuz tüm bu destekler AR-GE yapan sanayici ve girişimcimize ülkemiz muazzam destekler veriyor. Örnek olarak AR-GE merkezlerinde çalışan üniversitelerin çeşitli birimlerinden mezun olmuş kişilerin çalıştırılması halinde 2 yıllık asgari ücret kısmı bakanlığımız tarafından ödenmekte. Bunun gibi bir çok destek mevcut. Vergi muafiyetleri var. Sadece üretim olarak bakmıyoruz ama üretim, daha fazla üretim ve elaman ama nitelikli ürün için bir çabamız var. Bizim sanayicilerimize mesajımız 2 yıl içinde çıkardığımız 3 kanunda AR-GE reform paketi, üretim reform paketi ve fikri ve sanayi mülkiyet hakları kanunu patent marka konusunda daha fazla çalışma yapmaları. Mardin\'i bunda biraz eksik gördüm. Burada marka patent çalışmalarına ağırlık verilmeli. Nitelikli ürünlerin teknolojik yatırım özelliği de var. Çok büyük destekler yapılıyor. Tekno yatırım çerçevesinde 5 milyona kadar büyük destekler veriyor ve yüzde 70\'i hibe. Bu vesile Mardin\'in geleceğinin çok parlak olduğunu gördüm.\" Bakan Yardımcısı Çelik ile görüşen iş adamları da kendisine bürokratik işlemler konusundaki sıkıntıları dile getirdi. Bakan Yardımcısı Hasin Ali Çelik,OSB\'deki temaslarının ardından Mardin Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etmesinin ardından Mazıdağı Metal Geri Dönüşümü Tesisi\'nde incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan yardımcısının OSB\'ye gelişi

-Çelik\'in açıklamaları

-OSB ziyareti

-Valilik ve AK Parti ziyareti

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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Fındıklı ve Arhavi’de çevrecilere kötü haber

RİZE’nin Fındıklı İlçesi ile Artvin’in Arhavi İlçeleri’nde yapımı planlanan ancak Halkın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine katılımı toplantıları protestolar nedeniyle yapılamayan, Taşdibi Hidroelektrik Santral (HES) projesi için ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. HES yapımının önünü açan karar çevrecilerin tepkisini çekti.

Rize’nin Fındıklı İlçesi Çağlayan Vadisi ile Artvin’in Arhavi İlçesi’ni kapsayan iki ayrı alanda yapımı planlanan Taşdibi HES projesi için 2015 yılının Temmuz bir gün arayla ayında Halkın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine katılımı toplantıları düzenlendi. Ancak projeye karşı çıkan her iki ilçenin sakinleri toplantıyı eylemlerle protesto etti. Kadınların tepkisinin damga vurduğu eylemlerde Fındıklı İlçesi’ndeki toplantıya katılan 68 yaşındaki Melahat Alişan, binadan ayrılan ÇED heyetinin yolunu yere yatarak kesmişti. Arhavi İlçesi’nde kendilerine ‘Kadın Atmacalar’ adını veren grupta türkülerle karşıladığı ÇED heyetini alkış ve yuh sesleri ile uğurlamıştı.

‘ÇED OLUMLU’ KARARI VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, toplantılarla ilgili yapılamadığına dair tutanak tuttuğu ÇED toplantısı ile ilgili karar açıklandı. Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 14.80 megawaat kurulu gücündeki Taşdibi HES projesi için ÇED süreci, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada kabul edilen ÇED raporuna yönelik 10 günlük askı süresi içerisinde itiraz edilebileceğine yer verildi.

\"KİMSENİN YASA, HUKUK TAKTIĞI YOK\"

Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar, tepkiler nedeniyle daha önce iki kez yaptırmadıkları toplantılarla ilgili ÇED raporunun onaylandığını öğrendiklerini belirterek yapılamayan toplantıların nasıl oyluyor da raporlarının onaylandığını sordu. Yaşam alanlarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Acar, “Yaşam alanlarımızı kim olursa olsun peşkeş çektirmeyeceğiz. Bu alanlar zaten doğal SİT alanı. Ama kimsenin yasa ve hukuk taktığı yok. Gelecek kuşaklara bırakacağımız bir toprağımız ve suyumuz var. Ama toprağımıza ve suyumuza göz diktiler. Kime neye hizmet ediyorlar? ÇED raporunun iptali için hukuki yollara başvuracağız. 11 yıldır yaptığımız gibi mücadelemiz sonuna kadar sürecekö dedi.

\"BU DEREYE BEN ÂŞIK OLDUM\"

İlçede projeye karşı çıkmak için ÇED heyetinin yolunu yere yatarak keserek tepkisi gösteren yöre sakini Melahat Alişan, HES yapılmasını istemediklerini söyledi. Her şeylerinin bu dere olduğunu ifade eden Alişan \"Bize burada bilinçlendirme toplantısı yapılacağı söylenmişti ancak bu toplantı yapılmadı. Buraya HES yapmasınlar. Biz HES\'i istemiyoruz. Bizim kanımız canımız bu deredendir. Gücümüzü kuvvetimizi bu dereden alıyoruz. Her şeyiniz bu dere. Ben yaşlı bir kadınım. Gözümü bu dere kenarında açtım. Bu dereye ben âşık oldum. Bu dere ile hayatımı daim ettim. Evlendiğimde bile eşimin evinden geri geldim bu dere bu doğa için\" dedi.

Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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-Vadiden detaylar

-Kadınlardan detaylar

-Türküler söylemeleri

-Kadınların açıklamaları

-Türküler söyleyen kadınlar

-ÇED heyetinin toplantı salonuna gelişi

-Tartışmaların yaşanması

-Heyetin binadan ayrılması

-Tepkiler gösterilmesi

-Basın açıklaması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hüseyin Acar\'ın açıklaması

-Melahat Alişan\'ın açıklaması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

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Ayvalık\'ta denizden demir madeni çıkartılacak olması tedirginlik yarattı

BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesi açıklarında, denizden özel bir şirket tarafındran demir madeni çıkartılması için çalışma başlatılacağı bildirildi. Bu durumun Ayvalıklılar ve çevrecileri tedirgin ederken, demir madenini çıkartacak şirketin yetkilisi Çağatay Köse, doğaya ve denizdeki canlılara zarar vermeyeceklerini söyledi.

İzmir Aliağa merkezli Densan Denizcilik İnşaat ve Taahhüt Şirketi, bir süre önce Altınova açıklarında denizden demir madeni çıkarmak için girişimlere başladı. CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de bu durumu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan\'ın da katıldığı13. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri\'ndeki konuşmasında, \"Size buradan üzücü bir haber vermek isterim. Altınova\'da denizde kısa süre sonra demir madeni çıkarma çalışması olacağı duyumunu aldık. Devlet bize bir an evvel burada ne gibi çalışma yapılacağını açıklaması gerek\" diyerek duyurmuştu. Denizden demir madeni çıkartılacak olması Ayvalıklılar ve çevrecileri tedirgin ederken Ayvalık Tabiat Platformu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Altınova sahilinde yapılmak istenen demir madeni arama, tarama faaliyetinin devlet tarafından durdurulmasını istedi. Tepkiler devam ederken konuyla ilgili söz konusu şirketin yetkilisi Çağatay Köse, Altınova Sahili\'nde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Köse, Maden İşleri Genel Müdürlüğü\'nden (MİGEM) aldıkları 3361056 erişim nolu IV grup ruhsatlı, Altınova açıklarındaki sahada yer alan 16.08.33 HA kısımda metalik maden yani demir arama ve çıkarma faaliyeti yapmayı planladıklarını söyledi. Bu durumdan rahatsız olunmaması gerektiğini belirten Köse, doğaya ve denizdeki canlılara hiçbir şekilde zarar vermeyeceklerini kaydetti. Köse, yapacakları çalışma hakkında şu bilgileri verdi:\"Deniz ortamında yapılacak olan faaliyet, tarama gemisi (Diredger) üzerinden taban kumunun süpürge yardımıyla emilerek seperatöre alınması ve içindeki metalik malzemenin (demir) manyetik şekilde ayrıştırılarak geriye kalan kumun tekrar deniz ortamına boru vasıtasıyla verilmesi gerçekleşecektir. Projede kum ve çakılın alımı yapılmayacak olup, sadece içerisindeki metalik maden ayrıştırılmış olacaktır. Proje alanı Balıkesir\'in yaklaşık 110 kilometre güney batısında, Ayvalık\'ın 10 kilometre güneydoğusunda, Altınova mahallesinin yaklaşık 3 kilometre kuzey batısında bulunmaktadır. Proje deniz dibi canlıları ve bitkileri örtüsüne zarar vermeyecektir aksine daha çok, canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır. Metalik madenin deniz dibinden arındırılması canlı ortamının reklenmesine yardımcı olacaktır.\" Şüphesi olan Ayvalık ve Altınova bölgesindeki vatandaşlarınistemeleri halinde gelip, çalışmaları izleyebileceğini de belirten Köse, \"Elektrik süpürgesine benzer vakumlu tarama gemisinin çalışmaları Altınova Öğretmenler Sitesi önünden başlayarak, Sarımsaklı\'ya kadar yaklaşık 15 kilometre alanı kapsayacaktır \" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Densan Denizcilik İnşaat ve Taahhüt Şirketi yetkilisi Çağatay Köse ile röp.

-Çağatay Köse\'nin denizde elinde mıknatıs ile demir tozlarını toplamasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Gazeteci evinin merdivenlerinde ölü bulundu

ADAPAZARI\'nda, bir yerel gazetede spor müdürlüğü yapan 65 yaşındaki Sırrı Şanlı, evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu. Şanlı\'nın yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü sanılıyor.

Olay, sabah saatlerinde, Korucuk Mahallesi 1689. Sokak\'taki apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Sırrı Şanlı, sabah işe gitmek için evden çıktı. Merdivenlerden inmeye başlayan Şanlı, kısa süre sonra yere yığıldı. Komşuları, Sırrı Şanlı\'yı yerde hareketsiz halde görünce 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şanlı\'nın öldüğünü belirledi. Sırrı Şanlı\'nın cenazesi, polisin yaptığı inceleme sonrasında otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'ne götürüldü. Şanlı\'nın yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiği sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü ve detaylar

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

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Gaziantep\'te bomba ihbarı yapılan market boşaltıldı

GAZİANTEP\'te, polis ekipleri, kasasında \'bomba\' olduğu ihbarı yapılan marketi boşalttı. Kısa süreli yaşanan panik, polisin incelemesinin ardından ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla sona erdi.

Olay, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. Telefonla konuşan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin ödeme yapıldığı sırada market kasasında \'kasalar patlayacak\' dediği iddia edildi. Kasiyer ve müşterilerin panik olmasının ardından \'kasalar patlayacak\' diyen şüpheli buradan ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine ise markete çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis boşaltılan markette bomba arama köpeği Gece ile incelemede bulundu. Polislerin yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından, çevrede korkuya neden olan olayın asılsız olduğu anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Marketin olduğu yer ve polis ekipleri

- Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi

- Bomba köpeğinin getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Bıçaklanma anı ve sonrası kamerada

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde aynı evde yaşayan iki arkadaşın çilingir sofrasında başlayan ve apartmanın iç merdivenlerine taşan tartışması sonrası çıkan bıçaklı kavga, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Arkadaşını elinde bıçakla kovalayan 56 yaşındaki C.A. (Cemal Akbulut), polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. C.A.\'nın yaraladığı arkadaşı 22 yaşındaki Burak Duysak ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, Tepe Mahallesi\'nde bulunan Yaylalı İş Merkezi\'nin önünde meydana geldi. Tepe Mahallesi\'nde devriye görevi yürüten trafik polisleri, bıçaklanma ihbarıyla harekete geçti. Olay yerine gelen polis, karnından yaralı bir kişinin bıçaklı bir kişi tarafından yaya kovalandığını gördü. Polis, saldırganı durdurmak için silahını çekti. Uyarıları dinlemeyen kişi, elindeki bıçağı polise savurmaya başladı. Bu sırada başka bir polis, hızla gelerek uçan tekmeyle saldırganı yere serip etkisiz hale getirdi. Saldırganın kimliğinin C.A. olduğu öğrenildi. C.A.\'nın, peşinden bıçakla koşturduğu kişinin ise ev arkadaşı Burak Duysak olduğu ortaya çıktı. İki arkadaşın, aynı evde çilingir sofrası kurduğu ve bilinmeyen bir nedenle küfürleşmeye varan tartışma yaşadıkları öğrenildi. Yaralı Duysak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı, sağlık durumunu ağır olduğu belirtildi. 110 promil olduğu belirlenen C.A., sevk edildiği adlide tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Öte yandan; iki arkadaşın apartman merdivenlerine taşan kavgası ve bıçaklanma anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ayrıca C.A.\'nın Duysak\'ın peşinden koştuğu o anlar da yine çevre binaların güvenlik kameralarınca görüntülendi. Sonradan eve geldiğini belirten görgü tanığı H.A. ifadesinde, \"İki arkadaş evde şarap içiyorlardı. Kavga etmeye başladılar. Kavga büyümeden ayırdım. C.A., masadan kalkarak dışarı çıkıp gitti. Kısa bir süre sonra Burak çöp dökmeye dışarı çıktı. Bir süre sonra Burak eli ile karnını tutarak kanlar içinde kalmış halde eve gelerek C.A. beni bıçakladı, ambulans çağır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Apartman için de bıçaklama anının görüntüleri

- İşyerinin güvenlik kamera görüntülerden bıçaklanan kişinin arkasından kovalayan bıçaklayan kişiden kaçması

- Trafik polisinin bıçaklı kişiyi silah çekerek durdurmaya çalışması

- Başka bir trafik polisinin koşarak gelip, uçan tekme atıp bıçaklı kişiyi yere düşürerek etkisiz hale getirme mücadelesi

- Bıçaklanan kişinin olay yerine gelip kendisini bıçaklayan olduğunu söylemesi

- Bıçaklayan C.A.\'nın kelepçeli adliyeye çıkartılma fotoğrafı

(Toplam: 5 dakika 14 saniye-378 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)