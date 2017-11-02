DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni başkanı Alinur Aktaş/EK

YENİ BAŞKAN, ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bursa Büyükşehir Beldiye Başkanlığı\'na seçilen AK Partili Alinur Aktaş, kendisini bu göreve seçen meclis üylerine teşekkür etti. Konuşmasında, Bursa\'ya hizmet etmiş belediye başkanlarına ve \'Ustam\' dediği Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından İnegöllü Hikmet Şahin\'e teşekkür eden Aktaş, kullanılan 84 oyun 75\'ini alarak bu göreve seçildi.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 Bursa İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İnegöl\'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Uzun yıllar mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detaylar,

-CHP\'li üyelerin salonu terk edişi,

-Seçim sonuçlarının açıklanması,

-Yeni başkan Alinur Aktaş\'ın konuşması

SÜRE: 6\' 30\" BOYUT: 206 MB

Haber:BURSA,(DHA)

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Doğubayazıt\'ta bombalı eylem engellendi

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler tarafından yapılması planlanan bombalı eylem engellendi. Açılan ateş sonucu teröristler bomba yüklü otomobili infilak ettirerek kaçtı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ağrı Dağı\'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı araç eylemi arayışı içinde olduklarının tespit edildiği vurgulandı. Örgüt mensuplarının bir aracı gasp ettiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi: \"Örgüt mensuplarının sivil şahıslardan bir araç gasp ettiği ve Ağrı Dağı, Halaç bölgesine gittiği tespit edilmesi üzerine havadan aracın takibi yapılmıştır. Aracın bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araç olarak düzenlendiği belirlenmiştir. Şüpheli araca açılan ateş sonucunda 3 bölücü terör örgütü mensubu kaçmaya çalışırken uzaktan kumanda ile bombalı aracı imha etmişlerdir. Patlama neticesinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiş olup, bölücü terör örgütü mensuplarının planladıkları bombalı eylem başarısızlığa uğratılarak, ilçe merkezinde yaşanacak vahim sonucun önüne geçilmiştir. Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.\" denildi.

Haber: Oğuzhan Hançer / AĞRI (DHA)

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Belediye meclisini karıştıran whatsApp paylaşımı

MURATPAŞA Belediyesi\'nin meclis üyelerinin yer aldığı whatsApp grubunda CHP\'li bir meclis üyesinin, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı ve polisleri eleştiren videosunu paylaşması gerginliğe neden oldu. Ak Parti grubu, whatsApp grubundan ayrıldıktan sonra devam eden meclis toplantısını da protesto ederek salondan ayrıldı.

Muratpaşa Belediyesi\'nin Kasım ayı olağan meclisi ilginç bir protestoya sahne oldu. Meclis üyelerinin kendi aralarında iletişimini sağlamak için oluşturulan whatsApp grubunda, CHP\'li Meclis Üyesi ve aynı zamanda Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı ve polisi eleştiren videosunu paylaştı. Mecliste gündem dışı konuşmalarda söz alan Ak Parti grubunun sözcüsü Cemal Öner, siyaset dilinin nezaket dili olmasına çaba gösterdiklerini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik hiçbir sözü kullanmadıklarını aktardı.

\'BU MUDUR ATATÜRKÇÜLÜK\'

Cemal Öner, belediyenin yaptığı organizasyonlardan belediye meclis üyelerinin haberdar edilmesi için oluşturulan whatsApp grubunda, ilk günden beri CHP\'li meclis üyelerinin hükümet aleyhinde yaptıkları paylaşımlardan dolayı 6 meclis üyesinin çok önceden bu gruptan ayrıldığını söyledi. Yanlış anlaşılmamak adına birkaç partilisiyle grupta durmaya devam ettiklerini belirten Öner, şöyle devam etti:

\"Denenen sabrımız, CHP\'li bir meclis üyesinin Türk polisi ve Cumhurbaşkanımıza yönelik bir kadın vatandaşımızın ağza alınmayacak hakaretler içeren bir video paylaşması ile bardağı taşıran son damla olmuştur. O bayana sorsanız Türkiye\'de yaşayan en iyi Atatürkçü olduğunu iddia edecektir. Bu mudur sizin Atatürkçülükten, milliyetçilikten ve devletçilikten anladığınız? Bu paylaşımın yapılması, o kadınla aynı düşünceye sahip kişilerin bu mecliste olduğunu göstermiştir. Bu tutum bizleri üzmüş ve söyleyecek söz bırakmamıştır.\"

AK PARTİLİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Meclise hiçbir zaman gelmemezlik yapmadıklarını kaydeden Öner, tepkilerinin halka örnek olması, nefret dilinin son bulması için meclisi terk edeceklerini belirtti. Öner, sözlerini tamamladıktan sonra diğer Ak Partili meclis üyeleri ile birlikte salonu terk etti. Meclisi izleyen Ak Partili vatandaşlar da alkışlarla salondan ayrıldı.

\'DOĞRU BİR PROTESTO YÖNTEMİ DEĞİL\'

Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal da protesto etme hakları olduğu söyledi. Oluşturulan bu grubun yasal bir zorunluluk olmadığını belirten Uysal, \"Grupta yaşanan sorunun kamusal alana aktarılması, meclisin terk edilmesi doğru bir protesto yöntemi değildir. Millet bizi hizmet edelim diye seçti. Meclisi terk etmememiz lazımdı, başka türlü protesto etmemiz gerekiyor. Yine de saygı duyuyoruz\" dedi. Protestonun ardından meclis, kalan üyelerle devam etti.

İYİ PARTİ\'NİN İLK MECLİS ÜYESİ

Diğer yandan daha önce MHP\'den istifa eden Mustafa Taşbaş, İyi Parti üyeliği ile mecliste oturan ilk meclis üyesi oldu. Taşbaş, İyi Parti\'nin ülkeye yeni bir ümit ve soluk getirdiğini kaydetti. Taşbaş, \"Milletimizin ikinci Tomris Hatun olarak inandığı Meral Akşener adına sizleri selamlıyorum. Protesto bu şekilde olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum\" dedi.

AKP- AK PARTİ TABELALARI AYNI SIRADA

Ak Parti grubunun oturduğu bölümde iki farklı tabela dikkati çekti. Grup sözcüsü Cemal Öner\'in önünde Ak Parti tabelası yer alırken, yan tarafta ise AKP tabelası yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İYİ Parti belediye meclis üyesinden görüntü

- AK Parti üyelerden detay

- Meclis salonundan genel görüntü

- \'Artık yeter\' yazılı pankarttan detay

- AK Parti grup sözcüsünden tepk

- Ak Partili üyelerin salonu terk etmesi

- AK Parti üyelerini boş masaları

631mb

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera : Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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Baro Başkanı elini sıkmayan avukata kürsüde konuşma izni vermedi/EK

BARO BAŞKANI ÖZTEKİN: NEZAKETSİZLİK OLARAK GÖRÜYORUM

Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin, avukatlık stajını tamamlayan, avukat Pınar Çelik Arpacı ile ruhsat töreninde yaşadıkları el sıkmama tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kendisinin avukat Arpacı\'ya elini uzattığını ancak Arpacı\'nın elini sıkmadığınını, olayın kamera görüntülerinde yer aldığını anlatan Öztekin şöyle konuştu: \"Her şey aslında videoda belli. Teamül demişler ama cübbe giydiren avukatlarımızın kürsüde konuşma diye bir teamülü kesinlikle yok. Diğer meslektaşlarımın elini sıkıp Pınar Çelik Arpacı\'nın elini sıkmamam benim makam olarak görevime aykırı davranmam olacağı için ben meslektaşımızı yetiştirdiği için ve makamı temsil ettiğim için Eskişehir Barosu adına elimi uzattım. Rıza Öztekin adına değil. Kendisi videoda gözüküyor benim elimi sıkmadı. Bana göre nezaketsizlik yaptı. Orada yurttaşlarımız, aileler vardı. Ben bir nezaketsizlik olarak görüyorum. Bu nezaketsizliği ısrarla kürsüde devam ettirmek istedi. Kürsüde de aşağı yukarı bir teşekkür konuşması yapmayacaktı. Baronun iç işleyişi olan. Kadın Hakları İnsan Hakları komisyonlarından yönetim kurulu kararıyla üyeliklerine son verdik. Yargıya taşıdılar. Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Muhtemelen o konuyu konuşacaktı. Bunlar bizim iç meselelerimiz. Yargıya intikal etmiş, orası onun yeri kesinlikle değil. Ben makama yapılan bu olayı tasvip etmiyorum. Şahsi olarak yargılandığım, davam olan meslektaşlarıma bile resmi törenlerde, halkımızın huzurunda baro başkanı olarak, makamı temsil etmem dolayısıyla elim uzattım, yine uzatırım. Ama Eskişehir Barosu\'nun mensubu olan bir meslektaşımın da baro başkanın elini sıkması gerekir. Sıkmaması baroya olan aidiyet duygusunun olmadığını ve makama karşı nezaketsiz, saygısız davrandığını göstermiş olur. Biz büyük bir aileyiz. Makama karşı yapılan bu uygunsuz davranışa müdahale etmem gerektiği için yaptım. Asla orada bir psikolojik, fiziksel şiddetim yok. Zaten yapmam öyle bir şey. Keşke böyle uygunsuz bir davranış yapmasaydı.\"

Görüntü dökümü:

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-Baro Başkanı Rıza Öztekin\'in konuşması,

-Eskişehir Baro binasının dışından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 5 yaralı

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde yangına gitmekte olan itfaiye aracı hafif ticari araçla çarpıştı. İtfaiye aracının devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Çevreyolu Moymul Mahallesi Emniyet kavşağında meydana geldi. Beyköy Mahallesi\'ndeki ot yangınına gitmekte olan 32 yaşındaki Ahmet Yavuz yönetimindeki Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne ait 43 UV 810 plakalı itfaiye aracı kavşakta 65 yaşındaki Mehmet Ali Kahraman\'ın kullandığı 43 UL 150 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İtfaiye aracı çarpmanın etkisiyle yan yatarak devrildi. Kazada itfaiye aracının sürücüsü Ahmet Yavuz, itfaiye erleri 41 yaşındaki Mustafa Topuz ve 28 yaşındaki Samet Korkmaz ile hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Ali Kahraman ve yanında oturan aynı yaştaki Hatice Kahraman yaralandı. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki araçlar

-Yaralıların görüntüsü,

-Temizlik işçilerinin yolu süpürmesi

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA),

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Niğde’de narkotik uygulaması

NİĞDE’de güvenli eğitim uygulaması kapsamında kafelerde narkotik köpeği \'Aron\' ile arama yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM ile Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 198 polis, internet kafeler, oyun salonları ve kafeteryalarda da denetim yaptı. Polis, öğrencilere şüpheli kişilere karşı dikkatli olması için uyarıda bulundu. Öğrencilerin yoğun olarak gittiği Deniz sokaktaki kafelerde yapılan uygulamalarda narkotik köpeği Aron da eşlik etti. Ekipler, şüpheli şahısla üzerinde arama ve Genel Bilgi Toplam (GBT) sorgusu yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerde görüntü

- Polisler kafeye girerken

- Üst araması yaparken

- Narkotik köpeği Aron arama yaparken

- Detay görüntüler

SÜRE:2\'00\" BOYUT: 150 MB

Haber-Kamera: Ali KADI NİĞDE / (DHA)