DHA YURT BÜLTENİ-16

Marmaris\'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

MUĞLA\'NIN Marmaris İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Fener alayında 4,5 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındı.

Marmaris İlçe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümünde bugün (Pazar) saat:19.00\'da fener alayı düzenledi. Ketenci Kavşağı\'nda aralarında yerleşik yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, motosikletli ve bisikletli grupların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, 4,5 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşıdı. Grup, üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk\'ün resmi bulunan \"Marmaris Cumhuriyet\'in Kalesi\" yazılı dev bir pankart açtı. Ellerinde Türk Bayrağı ve meşaleler, üzerlerinde Atatürk resimli tişörtlerle yürüyen gruba, apartman balkonlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İzmir ve Onuncu Yıl marşlarının söylendiği yürüyüş boyunca \" Atam yolundayız\", \"Türkiye laiktir laik kalacak\" sloganları atıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'na bağlı askeri bando, kurulan platformda çeşitli marşlar çaldı. Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş, Kordon Caddesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne son buldu. Burada, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

İki saat süren kutlama etkinliğin sonunda vatandaşlar dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fener alayından görüntü

-Askeri bandonun meydanda konseri genel-ayrıntılı görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Giresun’da Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne binler katıldı

GİRESUN Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde binlerce kişinin katılımıyla \"Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü\" gerçekleştirildi.

Yeniyol mevkiinden başlayan yürüyüşe katılan binlerce insan, ellerinde Türk ve Atatürk bayraklarıyla yürüyüp İzmir ve Gençlik Marşı’nı söyledi. Yürüyüşe Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP İl Başkanı Necati Tığlı, Giresun Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Azerbaycanlı öğrenciler, motosiklet ve Ordu Wosvos Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

\'CUMHURİYETİ SEVİYORUZ\'

Belediye bandosu eşliğinde yürüyen ve Atatürk Meydanı\'nda toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, bu kadar inanın cumhuriyete sahip çıkmak için toplandığını söyledi. Önemli olanın cumhuriyet olduğunu kaydeden Başkan Aksu, “Bu kadar insan buraya konser izlemeye gelmedi. Bu kadar insan cumhuriyete sahip çıkamaya geldi. Bu alan 30 bin kişiye yakın insana alır. Bu akşam bu meydan en kalabalık anlarından birini yaşıyor. Ben Giresun halkına Cumhuriyete ve Atatürk’e sahip çıktığı için şükranlarımızı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bugünümüz cumhuriyet, yarınımız cumhuriyet. Bugün günlerden cumhuriyet. Yağmura rağmen geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Biz Giresun’u vatanı Atatürk’ü ve cumhuriyeti seviyoruz. En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz. Cumhuriyetiniz kutlu olsun\" dedi. Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı, Giresun Belediye Konservatuarı sanatçıları da konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntüler

-Konuşma ve detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

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Nilüfer\'den Atatürk Stadyumu\'nda cumhuriyet konseri

ÜNLÜ Türk Pop Müziği Sanatçısı Nilüfer, Eskişehir\'de düzenlenen Cumhuriyet konserinde hayranlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve sanatçı Nilüfer\'in katıldığı \'Cumhuriyet\' konseri bu akşam Atatürk Stadyumu\'nda yapıldı. 20 bine yakın kişinin izlediği konserde konuşan Nilüfer, Eskişehir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek şöyle dedi: \"Ne mutlu bana, bu dillere destan Eskişehir\'deyim. Sizlerle olmak büyük mutluluk. Üstelik de bu kadar özel günde. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Buraya geldiğimde bir duyum aldım. Kömürlü bir termik santral yapılacakmış galiba Eskişehir\'e. Bu fikirden vazgeçmelerini diliyorum, rica ediyorum sanatçı olarak. Eskişehir\'in toprağına, taşına, havasına, suyuna, insanına yazık olmasın.\" Soğuk olduğu için kalın giysiler giymek zorunda kaldığını belirten Nilüfer, \"Bu soğuk havada sizleri şarkılarımızla ısıtacağız\" diyerek konserine \'Bir başkadır benim memleketim\' şarkısıyla başladı. Sevilen şarkılarını seslendiren Nilüfer, Eskişehirli hayranlarını coşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Nilüfer\'in \'Bir başkadır benim memleketim\' adlı şarkıyı söylemesi,

-Nilüfer\'in konuşması ve ardından şarkı söylemesi,

-İzleyicilerden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Leman Sam’dan Yalova’da cumhuriyet konseri

YALOVA’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Leman Sam konser verdi.

Yalova Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleri ile buluşan ünlü sanatçı Leman Sam, seyircilerin arasına ‘İlla İlla’ parçasını söyleyerek çıktı. Sırasıyla şarkılarını seslendiren Sam, kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sam’ı dinlemeye gelenler, sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

Öte yandan Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman da gecede bir konuşma yaptı. Salman, “Öncelikle buradan hepimize cumhuriyet adına, Yalova adına, Türk milleti adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu serin havada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentinde cumhuriyete nasıl yürekten, nasıl heyecanla, nasıl coşkuyla sahip çıktığınızı bugün bir kez daha gösterdiniz. Helal olsun size. Tabii ki cumhuriyetin 94’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti Yalova’dan da tüm Türkiye’ye, ulusumuza, milletimize selam olsun bu Cumhuriyet Meydanı’ndanö dedi.

Konserin sonunda ise Başkan Salman, Leman Sam’a Atatürk ve Yalova’yı anlatan kitap ile çiçek takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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- Konserden görüntüler

-Detaylar

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

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Edremit\'te fener alayı

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yaklaşık bin kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Edremit Tuzcumurat Mahallesi Gümrük Mevkii\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplanan yaklaşık bin kişi, Cumhuriyet Meydanı\'ndan Şehit Hamdi Bey Meydanı\'na kadar yürüdü. Kutlamalara, Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP Edremit İlçe Başkanı Yusuf Seli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayına katılanlara, güzergah boyunca ellerinde Atatürk ve Türk Bayrakları ile bekleyen vatandaşlar da destek verdi. Fener alayının ardından, Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı\'nda Yeni Türkü tarafından konser verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fener alayından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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2 bin 500 kişiyle Cumhuriyet Yürüyüşü

DENİZLİ\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan kalabalık grup, cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Denizli Demokrasi Platformu tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Saat 19.00\'da Denizli Atatürk Stadı önünde başlayan yürüyüşe, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan, Melike Basmacı, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Denizli Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan da yer aldı.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle valilik binasına kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyen vatandaşlar, \"Atatürk\'ün askerleriyiz\", \"Ne mutlu Türk\'üm diyene\" ve \"Türkiye laiktir laik kalacak\" sloganları attı. Yürüyen vatandaşlara evlerde oturanlar da alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüş güzergahındaki yollar araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri yürüyüş boyunca güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş sonunda katılımcılar, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı\'nı okudu. Yürüyüş öncesi açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Cumhuriyetin ilanının 94\'üncü Yılını kutlamaktan gurur duyduklarını belirterek, \"Cumhuriyetin memleketimize verdiği özgürlüğün, bağımsızlığın ve çağdaşlığın önemini anlatabilmek mümkün değil. Cumhuriyetin bundan önceki ve sonraki gibi özgürlüklerimize ve bağımsızlığımıza verdiği bu anlayışı korumak adına bu yürüyüşlerimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten görüntü

- Slogan atılmasından görüntü

- CHP İl Başkanı Teoman Sancar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Nazilli\'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ

Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde, iki ailenin fertleri arasında çıkan, pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada ölü sayısı 2\'ye yükseldi. Nazilli Devlet Hastanesi\'nden Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitiren 34 yaşındaki Ömer Kaygusuz\'un ardından, 32 yaşındaki Cevdet Yazıcı\'nın da çatışma anında vurulup olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte otomobil çarptı: 1 ölü

ZONGULDAK\'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü, eşi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu’nun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. 44 yaşındaki Şaban K. yönetimindeki 67 ZR 393 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki Necla Demir ve eşi 46 yaşındaki Selehattin Demir’e çarptı. Kazada Necla Demir, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Selahattin Demir ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selahattin Demir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Demir çiftinin yakınları kaza yerine gelerek gözyaşlarını tutamadı. Necla Demir’in cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüsü Şaban K.\'yı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Ceset görüntüsü

-Ambulans gelişi

-Trafik polisinin incelemeleri

-Sinir krizi geçiren ve bayılanlar

Süre: (4.01) Boyut: (245 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)



