DHA YURT BÜLTENİ-16

CHP\'li Biçki, Başkan Uğur\'un istifasının istenmesini eleştirdi

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur için, \"Suçu varsa adalet önünde hesap versin. Eğer yoksa, bir belediye başkanın, zorla tehditle istifa ettirilmesi doğru bir yöntem değildir\" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından olan, ancak bugüne kadar istifasını açıklamayan tek belediye başkanı Edip Uğur için, ilginç sözler söyledi. Bir belediye başkanının neden ve nasıl görevden alınacağının ya da istifa ettirileceğinin yasalarca belirlendiğini hatırlatan Biçki, Uğur\'un suçu olmaması halinde görev süresi bitene kadar vazifesinde kalması gerektiğini kaydetti. CHP\'li Biçki, şunları söyledi: \"Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Belediye başkanı, Balıkesir\'e seçimle gelen bir belediye başkanıdır. Biz hak, hukuk, adalet derken, herkesin hakkının hukukunun verilmesini ve Türkiye\'ye adaletin yerleşmesini istediğimizi çok net bir şekilde ifade etmiştik. Bu nedenle de seçilmiş bir belediye başkanının, talimatla, zorla, baskıyla, tehditle bu şekilde görevden istifa ettirilmesini doğru bulmuyoruz. Eğer bir belediye başkanının suçu varsa, bulunduğu görevden ayrılması gerekiyorsa, bunun yolu yasalarda belirtilmiştir. Eğer bir belediye başkanının suçu var istifa ettirilmek isteniyorsa bunun yolu, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatır ve bu soruşturma kapsamında da, bu belediye başkanı ne ile suçlanıyorsa, yargıda çıkıp hesap vermelidir. Adalet önünde hesap vermelidir. Bu yöntemle belediye başkanlarının istifa ettirilmesi, belediye başkanlarının suçlu olduklarının göstergesidir.\"

\"YASALARDA DA YERİ YOKTUR\"

Edip Uğur\'un Balıkesir\'i çok iyi yönetemediğini de söyleyen CHP\'li Biçki, \"Evet Edip Uğur başarılı bir belediye başkanı değildir, Balıkesir\'i iyi yönetememektedir. Edip Uğur\'un varsa suçları, ne ile suçlanıyorsa, hangi sebeple, hangi gerekçeyle istifa ettirilmek isteniyorsa bunun Balıkesir halkına açıklanması gerekir. Edip Uğur FETÖ\'cü müdür? Yolsuzluk mu yapmıştır? Bunun açıklanması ve bundan sonra da çıkıp adalet önünde hesap vermesi gerekmektedir. Eğer bir belediye başkanının suçu yoksa, görev süresinin bitimine kadar görevde kalmalıdır. Bugüne kadar milli irade diye yeri göğü inletenlerin, beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, milletin seçtiği, Balıkesir halkının oy verdiği bir belediye başkanını bu şekilde, baskıyla, tehdit ile zorla istifa ettilmesi doğru bir yöntem değildir. Böyle bir yöntemin yasalarda da yeri yoktur. Belediye başkanlarının hangi şartlarda görevden alınacağı, görevden ayrılacağı, yasalarda, belediye kanununda belirtilmiştir. İstifa ettirilmek istenen sizin il başkanınız, ilçe başkanınız değildir. Bir partinin genel başkanı il başkanını ilçe başkanını istifa ettirebilir, görevden ayrılmasını isteyebilir. Belediye başkanı seçildiği günden itibaren bir partinin belediye başkanı olmaktan çok, Balıkesir halkının belediye başkanıdır\" dedi.

AK PARTİDE GÖZLER UĞUR\'DA

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ise telefonla yaptığı açıklamada, \"Süreci yakından takip ediyoruz. Bu konuda partimizin yetkili organları tarafından gerekli açıklamalar yapılıyor. Biz de bu açıklamaları bekliyor ve takip ediyoruz\" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ise, bugün saat 15.00\'te, belediye binasına geldi ve makamına geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- CHP il başkanı Ender biçki konuşuyor.

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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Taşköprü sarımsağına Çin tehdidi

Türkiye\'de, Çin\'den ithal edilen tohumlarla yapılan sarımsak üretiminin artması, Kastamonu\'nun Taşköprü İlçesi\'ndeki sarımsak üreticilerini sıkıntıya soktu.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, \"Çin\'den ithal edilen tohumların verimi yüksek olduğundan biz rekabet etmekte güçlük çekiyoruz. Ancak bizim kalitemiz kesinlikle onlardan farklı. Bu konuda tüketicimizi bilgilendirmemiz gerekiyor\" dedi. Özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş gibi kentlerde Çin\'den ithal edilen tohumlarla yapılan sarımsak üretimi son dönemde arttı. İri taneli ve yüksek verimli olduğu için tercih edilen Çin orjinli sarımsağın piyasasının yayılması, Kastamonu\'nun Taşköprü İlçesi\'nde adına festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağını tehdit etmeye başladı. Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, ilçede sarımsak üretiminin geçen yıla göre 6 bin ton arttığını söyledi. Eligüzeloğlu, buna rağmen verimi daha yüksek olan Çin orjinli sarımsakla rekabet etmekte zorlandıklarını söyledi. Taşköprü sarımsağının kalitesinin tartışılmaz olduğunu ifade eden Eligüzeloğlu şöyle konuştu: \"Taşköprü sarımsağının kalitesi tescillenmiştir. Kimyasal ve morfolojik özellikleri labaratuvar ortamında test edilerek belirlenmiş bir üründür. Bazı bölglerin sarımsakları da bizim Taşköprü sarımsağı ile aynı kalitede olduğunu iddia ediyorlar ancak, onların böyle bir araştırma ve laboratuvar ortamında sonuçlanmış çalışmaları ve belgeleri mevcut değil. Bizim sarımsağımız ise Türkiye’de tescillenmiş ve kalitesi tespit edilmiş tek sarımsak türüdür.\" Üreticilerin hak ettiği ölçüde para kazanamadığını ifade eden Eligüzeloğlu, \"Bunun nedeni de sarımsak fiyatlarının şu anda düşük seyretmesidir. Bu fiyatın geçen yıla göre az olmasının en önemli nedeni ise başta Gaziantep olmak üzere diğer bölgelerde önceki yıllarda ithal edilen verimi daha yüksek olan Çin tohumu üretiliyor ve bizimle rekabet halindeler. Onların verimi yüksek olduğundan biz tabii rekabet etmekte güçlük çekiyoruz. Bizim kalitemiz kesinlikle onlardan farklı. Tüketicimiz bunu tam anlamıyla bilemiyor. Tüketicimizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Ayrıca piyasaların sarımsağa doygun olması arzı düşürdüğünden bu da yine fiyatlara yansımış durumda\" diye konuştu. Taşköprülü sarımsak üreticisi Şevket Aytaç da sarımsak fiyatındaki düşüşün Gaziantep ve Kahramanmaraş\'ta üretilen Çin orjinli sarımsaklardan kaynaklandığını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Abdullah Eligüzeloğlu ile röp.

-Şevket Aytaç ile röp.

-Sarımsak görüntüsü

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)

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Kamyondaki sütyen kutularından kaçak sigara çıktı



Sivas\'ta jandarma ekiplerinin kargo kamyonunda yaptığı aramada sütyen kutularına yerleştirilmiş 6 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suşehri ilçesinde Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Erzurum\'dan İstanbul\'a gitmekte olan bir kargo kamyonu durdurularak arandı. Özel eğitimli köpek ile yapılan aramada koliler içindeki kadın sütyeni kutularına gizlenmiş vaziyette 6 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen sigaralar ve sütyen kutuları

-Açılan sütyen kutusundan çıkan sigara paketi

(77.3 mb)

Haber:SİVAS, (DHA)

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Husumetli olduğu kuzenini bıçakla öldürdü

ADIYAMAN\'da 18 yaşındaki Ramazan Gezer, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni 21 yaşındaki İbrahim Halil Gezer\'i bıçakla öldürdü.

Olay, öğleden sonra Ulucami Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında miras nedeniyle husumet bulunan amca çocukları İbrahim Halil ve Ramazan Gezer, Sümer Meydanı\'nda karşılaştı. Aralarındaki husumet nedeniyle tartışan ikili taş ve sopalarla kavga etti. Kavga sırasında Ramazan Gezer\'in yanındaki bıçakla saldırdığı İbrahim Halil Gezer yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri İbrahim Halil Gezer\'i ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gezer\'in cesedi otopsi için morga konulurken, kuzeninin ölümüne neden olan ve kendisi de taş ve sopa darbeleriyle yaralanan Ramazan Gezer de özel bir hastanede tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kavgaya karışanlara polis ayırması

- Yaralanan kuzen yerde yatması

- Sağlık görevlileri

- Yaralı ambulansa alınması

- Ambulans olay yerinden ayrılması

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

Haber-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

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Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olmasını istedi

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde basın açıklaması yapan Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olmasını istedi.

Muğla - Antalya Karayolu üzerinde bulunan Göcek Tüneli\'nden geçiş ücretlerinin zamlanması ile birlikte geçtiğimiz ay change.org sitesi üzerinden \'Göcek Tüneli Ücretsiz\' olmalı, \'Biri Bu Soyguna Dur Demeli\' başlıkları altında imza kampanyası başlatıldı. Bazı vatandaşlar ise \'Göcek Tüneli Geçiş Ücretlerini Protesto Ediyoruz\' sloganı altında eylem yaparak vatandaşları tüneli değil eski yolu kullanmaya çağırdı. Vatan Partisi\'de Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz\'de, Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı, kısa sürede 70 bin imza toplandı. Bugün de Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olması için basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ilçe başkanları ile gençlik kolları üyeleri ve bazı partililer katıldı. İl Başkanı Günal Dal, açıklamayı Göcek Tüneli gişeleri önünde yapmak istediklerini, ancak güvenlik gerekçesiyle izin alamadıklarını dile getirdi. Güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmemek için Ortaca Cumhuriyet Meydanı\'nda biraraya geldiklerini söyleyen Dal, 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolar harcanarak yapılan Göcek Tüneli\'nin 2006 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını belirterek \"13 hükümet ve 8 başbakan eskiten, 17 yılda tamamlanabilen, Muğla ile Antalya\'yı birbirine bağlayan, 12 metre genişliğinde ve 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tünel tek paralı tünel konumundadır. Devletin millete hizmet etme sorumluluğu doğrultusunda ulaşım, seyahat özgürlüğünü ve hakkını kısıtlamaması gerekir. Fakat ülkemizde bulunan 172 tünelden ücretli olan tek tünel konumundaki Göcek Tüneli devletin bu anlayışı ile ters düşmektedir. Göcek Tüneli\'nin ücretli olması ve bu ücretin artık tahammül edilemeyen boyutlara ulaşması bugün bizi burada toplanmaya itmiştir. Tünelden her geçişte ücret vermek durumunda kalan araç sahipleri mağdur bırakılıyor\" dedi.

\"TÜNELDEN SU AKIYOR\"

Benzin fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde Göcek Tüneli\'nin ücretli olmasını kabul etmediklerini vurgulayan Günal Dal, son iki yılda yapılan 3 zamla birlikte geçiş ücretlerinin otomobiller için 5 TL\'ye, kamyonetler için 7 TL\'ye, dingilli kamyonlar için 10 TL\'ye, TIR\'lar için ise 15 TL\'ye yükseltildiğini söyledi. Geçişlere zam yapılırken tünelin bakımsız bırakıldığını öne süren Dal, \"Tünel, geçen herkesin göreceği üzere her yerinden su akıtıyor. Bu durum ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor. Tünelin pahalılığı ve güvenlik endişesi yurttaşları tek şeritli, bariyersiz, dar, aydınlatılması olmayan dağ yolundan gitmeye mecbur bırakıyor. Dağ yolu ise ölüm yolundan farklı değil, virajlı ve tehlikeli bir yol. İnsanlara \'ya tünelden geç ya da ölüm yolunu seç\' deniyor. Vatan Partisi olarak Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olması için imza kampanyası başlattık ve kısa sürede binlerce imza topladık. Bu dilekçelerimizi Ulaştırma Bakanlığı\'na teslim edeceğiz\" diye konuştu.

YENİ TÜNELİN AÇILMASINI İSTEDİLER

Göcek Tüneli\'nin yanına yapılan yeni tünelin ise bitmiş olmasına rağmen henüz hizmete açılmadığını öne süren Vatan Partisi İl Başkanı Günal Dal, şöyle konuştu: \"Sosyal devletin yapması gereken ve yurttaşların hakkı olan bir uygulama hala faaliyete geçememiştir. Devletin yaptığı yeni tünelin bir an önce ücretsiz şekilde hizmete açılması, açılamıyorsa mevcut tünele yapılan zamların geri çekilmesini talep ediyoruz. Göcek Tüneli\'nin ücretsiz olması ve yeni tünelin de açılmasını sağlamak için gereken her şeyi yapacağız.\" Yapılan basın açıklaması sonrasında grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pankartlardan görüntü,

-Sloganlardan görüntü,

-Vatan Partisi İl Başkanı Günal Dal\'ın konuşması

Haber - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)



