DHA YURT BÜLTENİ-16

Seydikemer\'deki PKK operasyonunda 3 şüpheli daha adliyede /EK

HEPSİ TUTUKLANDI

Muğla\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.Y., M.Y. ve İ.B. tutuklandı. İlk grupta tutuklanan 4 kişiyle birlikte tutuklu sayısı 7\'ye yükseldi.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Şeref Malkoç\'tan, Çiftçi\'ye ziyaret

KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi ziyaret etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığındaki heyetin çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa\'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi ziyaret etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu\'nun çalışmalarını anlatan Şeref Malkoç, idare ile vatandaşlar arasında köprü olmaya çalıştığını vurgulayarak, \"Devlet ile vatandaş arasındaki kaynaşmayı temin etmeye çalışan bir kurumdur. Şanlıurfa İslam medeniyetine, bizim medeniyetimize nasıl hizmet etmiş ve katkıda bulunmuşsa 2023 ve 2053 Türkiye\'sine aynı görevi ifa edecektir. Bizim kurumun fonksiyonu ile Şanlıurfa insanının mizacı birbirine uygun, çok farklı kültürlerden, çok farklı ırklardan ama gönül genişliğiyle, merhamet ve sevgi ile dertlerine çözüm arayan bir şehirdir\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ziyaret anısına Şeref Malkoç ve heyet üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şeref Malkoç\'un belediyeyi ziyaret etmesi

- Şeref Malkoç\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 470 MB

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Uyuşturucu baskını yapılan işyerinde FETÖ kitapları bulundu

ADANA\'da işyerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis, satışa hazır esrar ve Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ait yayınlar ele geçirdi.

Merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi\'ndeki bir pasajda bulunan dükkanda uyuşturucu satıldığı ihbarını alan polis, baskın yaptı. Yapılan aramalarda 479 gram esrar, 41 adet satışa hazır esrar, 74 uyuşturucu hap ile FETÖ\'ye ait çok sayıda kitap ve dergiler ele geçirdi. Operasyonda Murat B. (43), Fırat B. (22), Hakan B. (45) ve Sırdar B. (53) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, Sıdar B. ve Fırat B. tutuklandı. Murat B ve Hakan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Poşetin içindeki esrar maddesi

- Yerdeki sigara kutusu

- Kavanozlardaki esrar maddesinden görüntüler

- Sigara kutusunun içindeki narkotik madde

- Kitaplardan görüntüler

- Sızıntı Dergilerinden görüntü

- Ele geçirilen örgütsel dökümanların toplu görüntüsü

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarken görüntüsü

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE:02\'17\" BOYUT:140 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Çuvalda molotofkokteyli taşırken yakalandı

ADANA\'da, yasadışı gösterilere katılan 16 yaşındaki S.O.\'nun taşıdığı çuvalda 9 molotofkokteyli ele geçirildi.

Merkez Seyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi\'nde terör örgütü PKK yandaşlarınca yasadışı gösteri düzenlendi. Molotofkokteyli ve havai fişek atan göstericilere, polis ekipler müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden S.O. yakalandı. Şüphelinin taşıdığı çuvalda 9 molotofkokteyli ele geçirildi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek ele geçirilen malzemeleri inceleyip bilgi aldı. Gözalıtan alınan S.O., çocuk şube ekiplerine teslim edildi. Çuvalda molotofkokteyli taşırken yakalandı

Görüntü Dökümü:

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- Sokak numarasının görüntüsü

- Molotofkokteyllerinin görüntüsü

- Molotofkokteyllerinden genel ve detay görüntü

SÜRE:00\'33\" BOYUT:34MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-ADANA, (DHA)

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Şahinbey Belediyesi\'nden öğrencilere bilgisayar

GAZİANTEP\'te okullarında başarı gösteren 316 öğrenciye, Şahinbey Belediyesi tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi Kongre Merkezi\'nde bilgisayar dağıtımı için düzenlenen törene; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin kendilerinin en önemli değerleri olduğunu belirterek, \"Her alanda eğitime destek vermeye çalışıyoruz. Bugün 316 başarılı öğrencimize diz üstü bilgisayar hediye ediyoruz. Bu yıl yine başarılı öğrencilerimize 155 diz üstü bilgisayar hediye etmiştik. Bugün kadar toplam bin 612 başarılı öğrencimize diz üstü bilgisayar hediye ettik. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Şimdi hedefimizde 2023 var daha sonra 2053 ve 2071 işte bu hedeflere ulaşacak kişiler bugün bu salonda bulunan gençlerimizdir\" dedi.

Konuşmaların ardından başarılı ortaokul ve lise öğrencilerine bilgisayarları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Törene katılanlar

- Mehmet Tahmazoğlu\'nun konuşması

- Bilgisayarların dağtılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP,(DHA)