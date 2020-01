DHA YURT BÜLTENİ-16

Diyarbakır\'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı şehit oldu(3)



VALİLİK AÇIKLADI: BİR TERÖRİSTİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Silvan İlçesi\'nde sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca ile ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın bugün saat 09.45 sıralarında görevli olduğu kışladan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde Diyarbakır Caddesi üzerinde sivil araç içerisinde bir teröristin silahlı saldırısına uğradığı belirtilerek, \"Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca, Silvan İlçesi Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak saat 11.15 sıralarında şehit olmuştur. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'ya Allahtan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

DİYARBAKIR,(DHA)

=====================================================

Diyarbakır\'da ilkokul bahçesine bırakılan bomba etkisiz hale getirildi



DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi\'nde bir ilkokulun arka bahçesinde öğrencilerin bulduğu parça ve basınç tesirli el yapımı patlayıcı (EYP), polis tarafından kullanılmaz hale getirildi.

Merkez Yenişehir İlçesi Dicle Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulunun arka bahçesinde sabah okula gelen öğrenciler, el yapımı patlayıcı buldu. Öğrencilerin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, okul yönetimi polisi aradı. İhbarın ardından okula gelen polis, öğrencilerin tahliyesini sağlayarak, çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bomba imha uzmanı ekipleri kameraların görüş alanı dışında kalan yerde bulunan el yapımı patlayıcıyı incelemeye aldı. Bomba uzmanı ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası EYP etkisiz hale getirildi. Yapılan ilk incelemede EYP\'nin parça ve basınç tesirli olduğu belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

=====================================================

Irak Parlamentosu\'ndaki Kürt vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi



Irak Parlamentosu\'nda bulunan Kürt parlamenterlerin bugün yapılan oturuma katılmalarına izin verilmedi. Parlamento Başkanı Selim Cuburi ve Şii Ulusal Koalisyonu, bağımsızlık referandumunda oy kullanan parlamanterlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, yargılanmaları ve parlamenterliklerinin düşürülmesi için meclise öneri sundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nce (IKBY) 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumu ile ilgili gerginlik devam ediyor. Referandumun yapılması ardından bugün başkent Bağdat\'ta bulunan Irak Parlamentosu\'nun oturumunda Kürt parlamenterlerin salona gelmesine ve oturuma katılmasına izin verilmedi. Oturum için parlamentoya gelen Kürt milletvekilleri, salon girişinde durdurularak Irak\'taki Kürdistan bölgesine dönmeleri istendi. Kürt parlamenterlerin parlamento salonuna girişlerinin, eski Başbakan Nuri El Maliki\'nin partisi olan Kanun Devleti\'nce toplanan 75 imza ile sağlandığı belirtildi. 175 Iraklı parlamenterin katıldığı parlamento oturumunda Parlamento Başkanı Selim Cuburi ile Şii Ulusal Koalisyonu, bağımsızlık referandumunda oy kullanan Kürt parlamenterlerin, dokunulmazlıklarının kaldırılması, Kürt temsilcilerin yargılanıp parlamenterliklerinin düşürülmesini istedi.

Haber: Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)

======================================================

Ak Partili Ensarioğlu: Referandumu yok saysanız bile bir irade beyanı var



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra gösterilen tepkilerin yersiz olduğunu savunurken, \"Şimdi artık bu eğilim biliniyor; Referandum meşru görülse de görülmese de \'Hiçbir şekilde geçerli değil\' denilip yok sayılsa da ne kadar yok sayarsanız sayın orada artık bir irade beyanı var\" dedi. Ensarioğlu, referanduma karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tepkisinin de ilk döneme göre biraz yumuşadığını söyledi.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan \'K24 TV\'ye konuşan Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, referandum sonrası yapılan tartışmaı ve gösterilen tepkileri değerlendirdi. AK Partili Ensarioğlu, referanduma karşı gösterilen tepkinin yersiz olduğunu ifade ederken, \"Neticede orada bir referandum yapıldı. Herhangi bir bağımsızlık ilanı falan da yok. Öyle bir heyecana gelmiş oldukları da yok. Kürdistan yönetiminin, Bağdat ile olan sorunların giderilebilmesi için bir referandum kartını elinde tutması gerekiyordu. Burada IKBY’de yaşayan halkın eğilimi ortaya konmuş oldu. Şimdi artık bu eğilim biliniyor yani referandum meşru görülse de görülmese de, hiçbir şekilde geçerli değil denilip yok sayılsa da, ne kadar yok sayarsanız sayın orada artık bir irade beyanı var.\" Ensarioğlu, referandum sonuçlarının IKBY halkının beklentisini ortaya koyduğunu, katılım oranının yüksek olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti: \"Protesto edenlerin, katılmayanların da sayılarının çok olmadığı görüldü. Kerkük’te de katılım oranı yüksek. Evet oranları da beklendiği üzere yüksek. Uluslararası gözlemcilerin de izlediği gibi makul ölçülerde gerçekle bir seçimdir öyle söylenildiği gibi bir baskı falan da yok. Bölge halkı iradesini ortaya koymuştur.\" Referandumun yapılmasının Ankara-Erbil ilişkilerini sarstığını, daha sonra Ankara’nın tepkisinde de bir yumuşuma olduğunu belirten Milletvekili Galip Ensarioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Referandum biraz ilişkileri sarstı. Bu devam ederse ciddi bir güven sorununa da sebep olacaktır ama birbirimize mecburuz. Yani ben açıklamaları şöyle yorumlamak istiyorum; Gönül umduğu yere küser, dosta küser. Sayın Cumhurbaşkanı istişare edilmediğine, danışılmadığına dair açıklamalar yaptı. Belki bu temelde biraz daha diyalog içinde olunabilirdi. Ama açıkçası bu sertlik bize de fayda sağlamaz oraya da fayda sağlamaz. Kaldı ki bütün her şeye rağmen Kürdistan Bölgesi’nden yapılan açıklamalar hep olumlu hep ılımlı. Hiçbir şekilde Türkiye’nin sert açıklamalarına karşılık diğer ülkelere verildiği gibi cevaplar verilmiyor. Hatta hiç cevap verilmedi. Hep dostane bir şekilde ilişkilerin devam etmesi gerektiği şeklinde yorumlar, çok makul. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının ifadeleri de biraz daha yumuşamış gibi.\" Ak Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, 30 yıldan bu yana çatışmaların görüldüğü Türkiye’nin anlaşılır haklı kaygıları bulunduğunu, 60-70 binin üzerinde insanını yitirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti: \"Türkiye Bu işe çok ciddi bir şekilde kaynaklarını harcamış. Türkiye’de şu kaygı ve korku hep vardı; \'Acaba oradaki bir bağımsız devlet, Türkiye’deki Kürtler\'de de bir heves oluşturur mu? Bir ayrılıkçı fikir gelişir mi?’ Gelişmez yani. Türkiye, Irak’a da, İran’a da, Suriye’ye de benzemez. Türkiye’de Türkler ve Kürtler artık ortak bir vatanda harmanlanmış. Türkiye’de hiçbir Kürt’ün İstanbul’dan, Bursa’dan Bodrum’dan vazgeçme gibi bir hayali yok. Birlikte eşit yurttaşlık temelinde bir ülke hayal ediyor buradaki Kürtler. Türkiye’nin bu anlamda kaygıları var ve mutlaka giderilmesi de gerekiyor tabii. Şahsi olarak ne IKBY’nin bu anlamda Türkiye’ye bir tehdit olabileceği, ne de Türkiye’deki Kürtler\'in böyle bir talebi olabileceği kanaatindeyim. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye bu korku, kaygılardan arınmalı. Geçmişteki derin devletin, vesayetin yarattığı kaygılardır. Vesayet rejimi ortadan kalktı ama yarattığı korkuların hala zihin gerilerinde kırıntıları var. Bunların kalkması gerekir.\"

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

========================================================

Başbakan Yıldırım Eskişehir\'de Helikopter İş Merkezi Tesisleri\'nin açılışını yaptı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) faaliyet gösteren Alp Havacılık şirketinin Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında, Sikorsky helikopterleri için üretim yapacağı Helikopter İş Merkezi Tesisleri\'nin açılışını yaptı. Yıldırım konuşmasında, \"Amerika yıllardan biri bizim müttefikimiz. Tabi zaman zaman bu güzel işbirliğinin sorgulandığı dönemler de yok değil. Dolayısıyla işbirliğimizi, stratejik ortaklığımızı, müttefikliğimize zarar veren unsurların mutlaka aradan çıkarılması lazım. Bunu Lockheed Martin başkanı yapacak değil. Bunu kararını verecek, bu adımı atacak Amerikan yönetimidir\" dedi.

Ankara\'dan helikopterle Eskişehir\'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, OSB\'deki helikopter pistine indi. Yıldırım buradaki Sikorsky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, döner komponentleri, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımlarını üretecek olan Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri\'nin açılış törenine katıldı. Alp Havacılık\'ın 11 bin metrekarelik alana 90 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirdiği ve 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratacağı tesisin açılışına Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak Parti miletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRK HALKI, AMERİKAN HALKININ ACILARINI PAYLAŞIYOR

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada Fransa\'daki yangında hayatını kaybedenle başsağlığı diledi ve \"Burada hayatını kaybedenler var. Bunlardan 3 tanesi çocuk yaşta bizim vatandaşımız. Ümit ederim ki buradan herhangi bir kasıt, bir kundaklama hadisesi yoktur. Bu ihtimale karşı Fransız makamlarını da meseleyi titizlikle takip edip sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri\'nde de 59 insan hayatını kaybetti. Nereden bakarsanız bakın bu bir vahşettir bu bir cinnettir. Şunu bilin ki Türk halkı Amerikan halkının acılarını yürekten paylaşıyor\" diye konuştu.

SAVUNMA VE HAVACILIKTA AR-GE BÜTÇESİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıl önce kendi kendine yetebilen, üreten Türkiye hedefi ile çıktıkları yolda bugün önemli noktaya gelindiğini söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: \"Ak Parti hükümetleri olarak 15 yıllık iktidar süremizde sanayileşmeyi katma değeri yüksek teknolojik ürünleri kendi kendimize yaparak kendi imkanlarımızla yaparak ülkemizin küresel anlamda önemli bir noktaya gelmesini sağlayacak çalışmalara hepimiz destek olduk. Bu konuda her dönem her iktidar dönemimizde ciddi teşvikler verdik. Hamd olsun bunların karşılığını bugün görmekten mutluyuz. Uydularımızda sinyallerimizi Asya, Avrupa ve Afrika\'da118 ülkeye 3 milyar insana ulaştırabiliyoruz. Aynı zamanda üzerinden internet veri akışını gerçekleşebilir hale geldik. Yerli yer gözlem uydumuz Göktürk 2\'yi uzaya gönderdik ve çok güzel görevler ifa ediyor. Türkiye\'nin ilk yerli milli haberleşme uydusu Türksat 6/A üretimi uzay sistemleri ve entegrasyon test merkezinde başlandı. 2020 yılında inşallah tamamıyla uzayda yerini alacak teknolojide derinleşme ile birlikte savunma ve havacılık sanayinde de araştırma geliştirmeye önemli payda veriyoruz. Savunma ve havacılık Ar-Ge bütçemiz 2016 yılı itibariyle 1 milyar doları aşmıştır. İhracatımız 15 yıl önce havacılık ile ilgili sadece 250 milyon dolar iken bugün 2 milyar doları bulmuştur. Ciro 1 milyar dolar iken bugün 6 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2002\'de sadece savunma sanayi ile alakalı 66 proje üzerinde çalışırken bugün 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Ve bu projelerin bütçesi 60 milyon dolar. Savunma ve havacılık sanayi projelerine odaklanan tek parklar açtık. Bugün İstanbul\'da Tekno Parkta 170 Ar-ge firması ve toplam 2 bin 750 teknik vasıflı personel çalışıyor. Aynı şekilde Ankara Kahramankazan\'da 80 milyonar bedelle uydu test ve entegrasyon merkezi yaptık faaliyete aldık. Kendi uydularımızı tasarladığımızı gibi üretimine de başlamış bulunuyoruz. Ülkemizde geliştirilen uydu parçaları yerli imalatlar testleri artık uzayda gerçekleştiriyoruz. Japonya havacılık ve uzay ajansı ile yaptığımız anlaşma gereğince burada Türkiye\'de yapılan parçaları Japonya\'da imal edilip uzaya gönderilen uydularını kullanıyoruz. Belirli bir kullanma süresinden sonra tekrar geri gelecek, ondan sonra nihai halini alıp bu parçalar bizim özgün yerli imalatımızda kullanır hale gelecek. Uzay ve havacılık teknolojilerinde ülke kalkınması ve milli güvenliğin sağlanması doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı adına kullanılmasına Türkiye uzay ajansını kurma kararı aldık. Bu kararı da tasarı taslak olarak meclise gönderdik bu yasama döneminde Türkiye uzay ajansı da kurulmuş olacak hayırlı uğurlu olsun.\"

\'ADIMI ATACAK AMERİKAN YÖNETİMİDİR\'

Başbakan Yıldırım, Amerika Birleşik Devleri ile zaman zaman sorunlar yaşandığını belirtti. Bu sorunların giderilmesi için işbirliği yapılan firmaların çaba göstermesin gerektiğini ifda eden Yıldırım şöyle konuştu:

\"Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesiste genel maksatlı bir helikopterin imali gerçekleştirilecek. Bu güzel bir işbirliği. Burada kim var? Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TUSAŞ, Alp Havacılık, Lockheed Martin firmaları var. Hem yerli devlet-milet, özel sektör, kamu sektörü işbirliği var hem de küresel ortamla işbirliği var. Çok güzel bir şey. Amerika yıllardan biri bizim müttefikimiz. Tabi zaman zaman bu güzel işbirliğinin sorgulandığı dönemler de yok değil. Dolayısıyla işbirliğimizi, stratejik ortaklığımızı, müttefikliğimize zarar veren unsurların mutlaka aradan çıkarılması lazım. Bunu Lockheed Martin başkanı yapacak değil. Bunu kararını verecek, bu adımı atacak Amerikan yönetimidir. Ancak sizler Amerika\'nın lokomotifleri olarak, Amerika\'nın teknolojisini, sanayini elindeki imkan ve kabiliyetleri sağlayan firmalar olarak bu güzel işbirliklerinin zarar görmemesi için elinizden gelen her türlü gayreti göstererek, yukarıda yanlış adımların atılmaması için katkı koymanız gerekir. Bunu yaptığımız zaman 15 Temmuz acısını bu ülkeye yaşatan alçaklara karşı Amerikan hükümetinin, yönetiminin bakışını değiştirdiğimiz zaman, Suriye\'de DEAŞ\'la mücadele ederken Türkiye\'nin canını yakan, sivil insanlarına zara veren ve Amerika\'dan aldığı silahları bizim insanımıza çeviren bu terör güruhları ile ilişkileri sınırlandırdığımız zaman Amerika ile olan ilişkilerimiz daha da gelişecek, sizin için sadece Türkiye\'de değil bütün bu coğrafyada çok daha kapsamlı bir işbirliği önü açılmış olacaktır.\"

\'BÖYLE BAŞKA TESİS YOK\'

Açılışı yapılan tesisin dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Yıldırım, \"Bugün açılışını yapacağımız bu tesis genel maksat helikopter programımız çerçevesinde helikopter üretimi yapacak. Helikopterde önemli aksamlar, aktarma sistemleri, şaftı ve hareketli parçalarının çoğu Alp Havacılık\'ta, bir kısmı TUSAŞ\'ta, bir kısmı ASELSAN\'da bir kısmı da Lockheed Martin firması tarafından tam bir işbirliği içerisinde üretim gerçekleştirilecek. Ve burada yapılan üren sadece bizim kuruluşların ihtiyacı için yapılmıyor. Aynı zamanda bölgemizde ve dünyada birçok ülkeni ihtiyacına da cevap verecek bir ürün olacak. Bu tesisler iftiharla söylüyoruz ki dünyada bir ilk. Bu kadar entegre, bu kadar her şey bir arada tertemiz, pırıl pırıl böyle bir tesis başka yerde yok\" dedi. Başbakan Yıldırım mili gelirin artığını da belirterek, \"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 yılda ülkeyi nereden aldık nereye getirdik bunu milletimiz görüyor. Bir Türkiye\'ye 3 Türkiye seviyesine çıkardık. Milli gelir olarak. 2020\'den itibaren yeni hedefimiz Türkiye\'nin orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkmasıdır. Bunu için hedef koyduk, inşallah 2020 geldiğinde 13 bin dolar kişi başı milli gelirin üzerinde bir gelirle bunu başarmış olacağız. En son yapılan uluslararası araştırmalara göre kişi başı satın alma gücüne göre Türkiye Avrupa\'da İspanya\'yı geride bıraktı 5\'inci ülke oldu. Milli gelir olarak da kişi başı satın alma paritesine göre 25 bin doların üzerine çıktı. Ama bunlar bizim için yeterli değil. İhracat hedeflerimizi de ve genel ülke sıralamamızı da dünyanın en güçlü 10 ülke arasına girme hedefimizi de inşallah bu ve buna benzer önemli yatırımlara daha fazla kaynak ayırarak, daha fazla teşvik sağlayarak gerçekleştirmiş olacağız\" diye konuştu.

\'KİMSEYE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK\'

Irak\'ta ve Suriye\'de yeni bir devlet kurulmasına izin vermeyeceklerini belirten Başbakan Yıldırım şunları söyledi: \"Biz de güzel bir söz vardır. \'İstiyorsan sulhu sükun, hazır ol cenge daima.\' Bizim amacımız kimseyle kavga etmek, kimseyle savaşmak değil. Ama ülkemizin birliğine, beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne, ulusal güvenliğimize, herhangi bir tehdit olursa buna en iyi şekilde hazır olmamız gerekir. Bugünlerde Suriye\'de ve Irak\'ta güney sınırlarımızda bir takım operasyonlar yapılıyor. Bir yerde referandum, öbür tarafta PKK\'nın yeğenleri, kuzenleri PYD, YPG orada bir devlet kurma sevdasına girmiş. Bunlar asla ve asla hiçbir şekilde bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Orada yaşan Kürt kardeşlerimize daha fazla gözyaşı, daha fazla ızdırap, daha fazla sorun çıkarır. Yöneticilerin ihtirasları uğruna bölgedeki insanları ateşe atmalarına izin veremeyiz. Irak, Suriye bölge ülkeleriyle ve dünya kamuoyu ile beraber hareket ederek burada zaten var olan otorite boşluğu, krizi, kaosu daha da derinleştirecek, küresel terör örgütlerini daha da teşvik edecek adımlara asla izin vermemeliyiz. Bu konuda duruşumuz çok nettir. Irak\'ta ve Suriye\'de yeni bir devlet oluşturma çabaları kimden gelirse gelsin Türkiye için bir mili güvenlik meselesidir, milli güvenlik meselesinde de Türkiye gereken her türlü adımı atma hakkını saklı tutmaktadır. Kimseye düşmanlığımız yok, kimseye husumetimiz yok ama bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar bunu bilmelidir ki buna karşı da gereken cevabı da verecek gücümüz her zaman vardır. Bunu anlamak istemeyenler Çanakkale\'yi hatırlasın, İstiklal Savaşımızı hatırlasın, en son 15 Temmuz\'u hatırlasın. Bu millet istiklaline, bağımsızlığına yediği ekmekten içtiği sudan daha fazla düşkündür. Bu bayrağa, bu vatana, bu millete, bu devletin bekasına yönelecek her türlü iç ve dış saldırı eldeki bu güzel imkanlarla beraber en şiddetli bir şekilde karşılığını bulacaktır. Amacımız bölgede ve dünyada dostlukları artırmak düşmanlıkları azaltmaktır. Esas budur. Bunun için müttefiklerimizle, dostlarımızla daha fazla işbirliği içerisinde çalışacağız.\" Başbakan Yıldırım açılışın ardından Eskişehir\'deki TUSAŞ TEI ve Eskişehirspor\'un tesislerini ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından helikopterle Ankara\'ya döndü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın katıldığı açılıştan detay görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

===============================================

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pamuğun ilk ürün törenine katıldı

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Borsası\'nda pamuğun ilk ürün törenine katıldı. Tarihi Borsa binasının pamuk salonundaki törende konuşan Zeybekci, \"Bin yıldan beri bu coğrafyada pamuk üretiyor. Dünyaya satıyorduk, bundan emin olun bundan binlerce yıl sonrada bunu yapmaya devam edeceğiz. Pamuk milli bir politika\" dedi.

İzmir Borsası\'nda pamuğun ilk ürünü için tören yapıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de ilk ürün törenine katıldı. Törende açılış konuşmasını İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli yaptı. Pamuğu \'beyaz altın\' olarak andıklarını söyleyen Kestelli pamuğun değerli bir tarımsal ürün olarak tarımsal üretime ve tarım piyasalarına olumlu katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Pamuk, toplam tarım alanları içerisinde yaklaşık yüzde 2 pay alırken, tarladaki üretim değeri ile tarımsal hasılamıza yüzde 5\'e yakın katkıda bulunmaktadır. Diğer tarımsal ürünlerin piyasalarının da dengeli oluşması açısından pamuk üretimi hayati önem taşımaktadır. Pamuğun ikinci önemi ise küresel piyasalarda en rekabetçi sektörlerimizin başında gelen tekstil sektörünün temel hammaddesi olmasıdır. Türkiye yaklaşık 28 milyar dolar tekstil ve konfeksiyon ihracatı ile bu alanda dünyanın önemli oyuncularından birisidir. Nitekim, 2016 yılı itibariyle Türkiye, dünya tekstil ihracatının yüzde 3.8\'ini, konfeksiyon ihracatının ise yüzde 3.4\'ünü gerçekleştirmiştir. 2016 yılında 56 milyar dolar dış ticaret açığı veren Türkiye\'nin en fazla net döviz kazandıran sektörü, 16 milyar dolar net getiri ile tekstil ve konfeksiyon sanayidir.\"

Kestelli, son yıllarda pamuk fiyatlarının olumlu seyri nedeniyle bu sezon bölgedeki pamuk üretiminde yaklaşık yüzde 15 artış olmasını ve 200 bin ton sınırını aşmasını beklediklerini ifade etti.

İSTEKLERİNİ SIRALADI

İTB Meclis başkanı Barış Kocagöz ise pamuk üretimi için önerilerini dile getirerek şöyle konuştu: \"Kilogram başı destekleme miktarları her yıl en az enflasyon kadar arttırılmalı. Destekleme politikaları doğru üretim planlaması adına en az 5 yıllık planlar halinde yapılmalı. Üretici önündeki 5 yıl ne ekeceğine karar verebilmeli. Üretici desteklerinin adil dağılımının yapılması için yeni yöntemlere geçilmeli. Bazı suistimalleri önleyici tedbirler alınmalı. Lisanslı depoculuk için verilmesi düşünülen yeni destekler, hasada başladığımız şu günlerde artık bir an evvel hayata geçirilmeli ve bu çağdaş uygulamalar üreticimize acilen duyurulmalıdır. Bu politikalar hayata geçirildiğinde bu yükselen trendin aynı hızda devam edeceğine ve yapılacak ilk 5 yıllık plan diliminde 1.5 milyon ton üretim rakamlarına ülkemizin ulaşabileceğine inanıyorum\" dedi.

EKONOMİ BAKANI HER DESTEĞİ VERDİK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise konuşmasına \"Bugün pamuk günü, günlerden pamuk\" sözleriyle başladıktan sonra pamuğun Türkiye için çok önemli olduğunu anlattı. Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Binlerce yıldan beri bu coğrafyada pamuk üretiyor. Dünyaya satıyorduk, bundan emin olun bundan binlerce yıl sonrada bunu yapmaya devam edeceğiz. Pamuk milli bir politika. Hindistan birinci, ikinci Çin, ABD üçüncü sırada. Pamuğu üretmeyi bırakmıyor. Pamuğu sadece tarımda değil aynı zamanda dış ticaretini de destekliyor\" dedi. Pamuk üretiminin iki katından fazla arttığını da söyleyen Nihat Zeybeçi, \"Bunun tekrar 1.5 milyon tona gelmesi için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız. Pamuğu garanti altına almamızı lazımı.b ege bu bereketli topraklar, dünyanın en lüks moda markaları Bergama pamuğunu kavga dövüş alınlarmış. Bizim bu günlere mutlaka dönmemiz lazım. Hükümetin politikalarında bölgesel alan bazında planlamalarında pamuk tarlalarında mısır, buğday teşvik edilmesi yanlışları olabilir. Ama bunlardan dönülerek hızlı sonuç verdiğini göreceğiz. Hükümete olarak pamuğu desteklemeye devam edeceğiz. Hükümet olarak ihracatçımızın istediği tüm destekleri verdik. Yatırımcının istediği tüm destekleri verdik. Türkiye dünyanın bir çok ülkesini açık ara geride bırakması tesadüfü değildir. Her biri planlanmış ve elde edilmiş sonuçlardır. Toprağa dayanacağız. Pamukla, fındıkla, üzümle, incirle beraber. Elde ettiğimiz sonuçlar, Türkiye\'nin sürdürülebilir durumu elde edeceğiz. Hizmete ve mal ihracatı haline dönüştürüp kendi finans kaynaklarımızı üretip kimseye hesap vermediğimiz finanslara kavuşacağız.\" Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu\'nun Irak konusunda kendisinin farklı konuştuğuna ilişkin sözlerini hatırlatıp, \"Hükümet adına tek konuşma makamı cumhurbaşkanımızdır, başbakanımızdır\" dedi. Konuşmalardan sonra ilk ürün pamuk satışına geçildi. Toplam 300 kiloluk ilk ürünü ise kilogramı 100 TL\'den Tariş aldı.

GÖRÜNTÜ DÖMKÜMÜ:

------------------------------------

-Konuşmalardan görüntü

-Törendene görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR (DHA)

===============================================

Şüpheli paketten \'biberon\' çıktı

ANTALYA\'da bomba uzmanları tarafından incelenen şüpheli paketten biberon ve ıslak mendil çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Güllük Caddesi İl Kültür Turizm Müdürlüğü önünde meydana geldi. Müdürlük önünde kaldırımda siyah bir çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Sevk edilen polisler, paketi inceledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetlerini giyerek çantaya müdahale etti. Şüpheli çantada yapılan kontrolde, içinden biberon ve ıslak mendil olduğu görüldü. Olay sonrası kapanan yol trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Polisin şerit çekmesi

-Güvenlik önlemi alınması

-Yolun trafiğe kapatılması

-Polisin görme engelliyi karşıya geçirmesi

-Detaylar



\'161 MB- 2 DK 31\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)