DHA YURT BÜLTENİ-16

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak\'taki yönetim bundan sonrasının tek sorumlusudur (EK)

1)SANDALYENİN ÜZERİNE ÇIKIP VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü 94 yaşındaki babası vefat eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu\'nu Kocaeli\'nin Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi\'ndeki evinde ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Karaosmanoğlu ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu. Başbakan Yıldırım ziyaretin ardından otobüsle Yuvacık Meydanı\'nda bulunan kahveye gidip, vatandaşlarla sohbet edip çay içti. Burada ayakkabılarını çıkarıp sandalyenin üzerine çıkan Başbakan, \"Buraya ikinci gelişim. Artık alışkanlık yaptı herhalde, üçüncü seferde geliriz. Buraya ilk geldiğimde alçak hain darbe girişiminden bir hafta önceydi. Burada sizlerle oturup sohbet ettik ve ikramda bulundunuz. O zaman da bir kardeşimizin cenazesi nedeniyle gelmiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve halen üçüncü dönem devam ettiren İbrahim beyin muhterem babasının vefatı dolayısıyla taziyeye geldik. Allah merhuma rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Bu vesileyle sizleri tekrar görmek nasipmiş. Ben şahsıma, arkadaşlığıma, bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, ev sahipliği için teşekkür ediyor şükranlar sunuyorum. Biz böyleyiz. Biz beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz. Böyle olmaya devam ettikçe bize hiç kimse zarar veremez. 80 milyon, 780 bin kilometrekare vatan toprağında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak evvel Allah yolumuza devam edeceğiz\" dedi. Başbakan Yıldırım daha sonra gençlerle fotoğraf çekilip çocuklara oyuncak dağıttıktan sonra otobüsle Cengiz Topel Havalimanı\'na gitti.

Görüntü Dökümü

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-Başbakanın taziyeye gelmesi

-Kahvede sandalye üzerinde konuşması

-Gençlerle fotoğraf çekilmesi

KOCAELİ/DHA

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Bakan Soylu: Yaylalardaki kaçak yapılar yıkılacak (EK)

2)ÇARŞIBAŞI KONGRESİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşıbaşı İlçesi\'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Bakan Soylu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'yle ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye\'nin yeni bir yolculuğa başlayacağını belirtti, partisinin Türkiye’yi koşar bir hale getirdiğini söyledi. Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen referandumu hatırlatan ve kimseye bu topraklarda oyun oynattırmayacaklarının altını çizen Bakan Soylu “Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Onlar bize hamle yapıyor biz onlara Hamle yapıyoruz. Türkiye’yi tanımıyorlar, Türkiye’nin gücünü kudretini bilmiyorlar. Baktılar ki 15 Temmuz’u, 17-25 Aralık darbesini yediremediler, ‘Acaba şimdi Barzani üzerinden Türkiye’ye bir engel teşkil edebilecek bir hamle getirebilir miyiz?’ diye bir düşünce içerisindeler. Bakın Türkiye sizi o çuvala koyar o çuvalın da başını bağlar ondan sonra da atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynayamaz. Biz ne zaman sakin duracağımızı, ne zaman celalleneceğimizi ne zaman da tekmemizin pek olacağını kendimiz karar verip, kendimiz hesap ederiz. Kimseye bu topraklar ve bu coğrafya üzerinde oyun oynattırmayız. Hiç endişeniz olmasınö dedi.

CHP’LİLERE ‘AĞIR OL’ GÖNDERMESİ

Bakan Soylu daha önce tabiat parkı ilan edilen kentteki bazı yaylara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ile bazı muhalefet partisi mensuplarını isim vermeden eleştirerek şöyle konuştu: “Geçen Orman ve Su İşleri Bakanımız geldi. Kadıralak ve Hıdırnebi yaylaları tabiat parkı haline getirildi. Arkadından ‘Buraya farklı şeyler yapacaklar’ dediler. Anlamıyor musunuz? İsmi tabiat parkı. Üzülüyorum sadece. İl başkanımız bir açıklama yaptı. \'Bu meseleyi yanlış anlıyorsunuz. yakıştıramıyoruz\' dedi. Buralı bir milletevkili İl başkanımıza hakaret etti. Ağır ol. Tekrar söylüyorum ağır ol. Meseleleri doğru anla. Trabzon’un turizm ve tabiatının korunması için tabiat parkı ilan edildi. Ne yapılsın yani. Gitsin oraya birileri istedikleri gibi bir şey yapma fırsatı mı yakalasın? Nasıl bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. El insaf. İnsan bir söz söylerken ölçülü söyler. Olmayan bir şey üzerinden insanlara hakaret etmeyin. Böyle bir dönem başlarsa biz zararlı çıkmayız. Bu tip siyaset yapmayı da kendimize yakıştırmayız. Ama söylenecek sözün de altında kalmayız\"

Tek liste olarak gidilen kongrede Hakan Kocaman AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı oldu.

Bakan Soylu daha sonra Atatürk Alanı\'na gelerek burada organize edilen etkinlilte vatandaşlara aşure dağıttı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu\'nun konuşması

-Aşure dağıtımı

-Detaylar

HABER : FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO- Tolga SAĞLAM-TRABZON/DHA

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3)BOZDAĞ: PKK PLANLI EYLEM YAPMA KABİLİYETİNİ KAYBETTİ

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “PKK bugün Türkiye toprakları üzerinde planlı eylem yapma kabiliyetini tamamen kaybetti. Plansız eylemler yapmak zorunda kalmıştır. Terör örgütüne bugüne kadar vurulan en ağır darbe vurulmuştur. Girilmez yerlere girilmiş, inler başlarına geçirilmiş ve mağaralar imha edilmiştirö dedi.

Yozgat\'ta Ak Parti Yozgat Merkez İlçe ve Şefaatli ilçesi 6. Olağan Kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, bugünün aşure günü olduğunu hatırlatarak, Kerbela şehitlerini rahmetle andı. Bozdağ, “Hicri 61. yılın 10 Muharrem gününde Kerbela\'da peygamber efendimizin torunlarından Hüseyin\'in, onunla beraber 70\'ten fazla insanın şehit edildiği bir gün. Kerbala\'da Hazreti Hüseyin ile şehit edilenleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve dua ile yad ediyorumö diye konuştu.

“BU MİLLET FETÖ KÖPEĞİNİ ALT ETTİö

Yozgat Merkez ilçe kongresine katıldıktan sonra Şefaatli ilçesine geçen Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, bugün terörle etkin bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Bir yandan FETÖ, öte yandan bölücü terör örgütü PKK, DHKP-C, DEAŞ dahil Türkiye\'nin 10 civarında terör örgütü ile dünyada tek başına mücadele eden yegane ülke olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

“Terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bu taşeron örgütlerle de mücadele etmiyoruz. 15 Temmuz\'da bu millet sadece darbe teşebbüsünde FETÖ\'cü teröristleri alt etmedi. Aynı zamanda bu FETÖ köpeğini ve onun arkasında bulunanları da alt etti, onları da yendi, onları da mağlup etti. O yüzden terörle mücadele de sadece bu teröristleri, bunları sevk ve idare eden terör örgütlerini değil onların arkasındaki güçleri de Türkiye yendi. Bundan sonra da yenmeye devam edecektir.ö

“TERÖRİSTE KİMLİK Mİ SORACAKö

İHA VE SİHA’ların teröre büyük bir darbe vurduğunu ifade eden Bozdağ, “PKK bugün Türkiye toprakları üzerinde planlı eylem yapma kabiliyetini tamamen kaybetti. Plansız eylemler yapmak zorunda kalmıştır. Terör örgütüne bugüne kadar vurulan en ağır darbe vurulmuştur. Girilmez yerlere girilmiş, inler başlarına geçirilmiş ve mağaralar imha edilmiştir. Binlerce terörist etkisiz hale getirilmiş, binlercesi yakalanmıştır. Bitene kadarda bu mücadele devam edecektir. Şimdi çıkmışlar İHA\'lar la ilgili konuşuyorlar. CHP\'li bir milletvekili çıktı konuşuyor. Kılıçdaroğlu da çıktı \'efendim onlar sivil miydi? Değil miydi? Onların kimliğine baktınız mı\' diyor. Terörle güvenlik güçlerimiz mücadele ederken, teröristlerle karşılaştığı zaman \'durun bakalım kimlik kontrolü yapacağız. Sizin elinizde Kandil\'den verilmiş terörist kimliğiniz var mı, yok mu ona bakacak ona göre size muamele yapacağız\' böylemi demeleri lazım. Dünyanın neresinde teröristlere kimlik soruluyor, terör örgütlerinin kimliklerine bakarak, terör örgütleriyle teröristlerle mücadele ediliyor? Var mı böyle bir örnek? Bütün dünya DEAŞ terör örgütüyle mücadele ederken, DEAŞ terör örgütüne kimlik mi soruyorlarö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bozdağ’ın karşılanması

-Salondan görüntü

-Bozdağ’ın konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/ŞEFAATLİ, (Yozgat)(DHA)-



