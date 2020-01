DHA YURT BÜLTENİ-16

Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim oldu/EK

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İzmir - Aydın Otoyolu\'ndaki, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, Torbalı Adliyesi\'ne gelerek teslim olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes tutuklandı. adliyeden çıkarılıp cezaevine götürülen Serbes basın mensuplarına, \"Yakınlarından özür dilerim, yere batsın Emrah Serbes. Benim adım Emrah Serbes. Sonunda \'t\' yok. Bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Keşke o kazada ben ölseydim. Çok pişmanım. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım\" dedi.

Öte yandan Özçelik ailesinin dün (çarşamba) savcılığa avukatları aracılığı ile başvuru yaptıkları ortaya çıktı. Başvuruda kaza sonrası aracı kullandığını belirten Kenan Doğru\'ya alkol kontrolü yapıldığı, ancak uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığıyla ilgili herhangi bir testin yapılmadığı belirterek, bu yönde test yapılması talebinde bulundukları öğrenildi. Ayrıca kazanın seyrinin değiştirme ihtimaline karşı Kenan Doğru ile Emrah Serbes\'in kazadan hemen sonraki telefon kayıtlarının incelenmesini de talep ettiği belirtildi.

Hasta tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı/EK

Iğdır Devlet Hastanesi\'nde hastası tarafından bıçakla ağır yaralanan Dr. Serkan Yarımoğlu\'nun ameliyatı sürerken Vali Enver Ünlü açıklama yaptı. Ünlü, \"Doktorumuz kalbin altında ve karın boşluğunda iki bıçak darbesi ile bugün hastası tarafından maalesef poliklinik hizmeti verirken bıçaklanmış. Sabahleyin hastayı muayene etmiş doktorumuz gerekli tetkik ve tahlilleri istedikten sonra bir de psikyatri servisine görünmesini istemiş. Herhalde hastanın bu sevk hoşuna gitmemiş olacakki öğlenden sonra tekrar gelmiş. Hemşire hanımda tahlil sonuçlarını göstermeye geldiğini düşünerken hemşire hanımın poliklinik dışına çıktığı bir anı kolladığında içeride hekimimizi maalesef iki yerinden bıçaklamış. Poliklinikte bekleyen vatandaşlarımızın müdahalesi sonucu doktorumuz acil bir şekilde ameliyata alındı. Başhekimimiz cerrah buradaki diğer cerrah arkadaşlarla birlikte gerekli müdahaleler yapıldı ve biraz önce Kars valimizle görüştüm Kars\'tan da cerrah olan genel sekreterimiz geliyor. Şuan için durumu iyiye gidiyor. Kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyoruz, dua edelim hepimiz. Gerekli müdahale yapıldı stabil duruma getirildi doktorumuz. Kalp damar cerrahımızda çok yakın gelmek üzere. Sevk gerekiyorsa bir üst kuruma muhtemelen Erzurum\'a sevk edeceğiz. Diğer cerrahi müdahaleler yapıldı, kalple ilgili küçük bir temas olduğunu söyledi başhekimimiz onunla ilgili kalp damar cerrahının görmesi lazım. Şahısla ilgili adli tahkikat başladı.Psikyatrik problemleri olan tıp dilinde bipolar bozukluk diye tabir edilen psikolojik problemi olan bir şahıs. Şuan emniyette sorgusu devam ediyor. üniversite mezunu sivil vatandaş. Doktorumuzun eşi de bu hastanede hemşire\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: IĞDIR,(DHA)

Bakan Aslan: Bölgemizde oynanan oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölgede oynanan oyunlara asla müsahade etmeyeceklerini belirterek, \"Türkiye\'nin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi, bugün de farklı yollarla bizleri bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar, ama nafile, başaramayacaklar\" dedi.

Kars\'ın Kağızman İlçesi\'ndeki Halk Eğtim Merkezi Konferans Salonu\'nda yapılan kongreye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Kağızman Belediye Başkanı MHP\'li Mevzat Yıldız, il, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Bakan Arslan, Ak Parti çatısı altındaki birlikteliğin kimse tarafından bozulamayacağını söyledi. Bakan Arslan şöyle konuştu: \"Bugün yıllardır Ak Parti ile omuz omuza veren herkes, halen yine Ak Parti çatısı altında. Çok şükür birlikteliğimizi kimse bozamadı. Bayrak yarışları, aynı heyecan ve özveri ile hiç tükenmeden devam ediyor. Ak Parti hükümetleri bugün İstanbul’a ne yatırım yaptıysa, Doğu\'ya Güneydoğu\'ya Türkiye’nin her yerine hiçbir ayrım yapmadan, aynı hizmetleri götürdü. Kars için yapılan hizmetler ortada, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sulama hizmetlerine kadar bu yatırımları bundan 16 yıl önce söyleselerdi, kimse inanmazdı. Eskiden gelip, bir kamyon taş döküp, milleti kandırıp seçimden sonra bir daha kimse uğramazdı. Ama şimdi hamd olsun, ne söz verdiysek, Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan ve ekip arkadaşlarının yoğun çabaları ile hepsi gerçek oldu. Bölgemizde oynanan oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyada 80 milyon, herkes kardeştir. Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini istemeyenler tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi, bugün de farklı yollarla bizleri bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar, ama nafile, başaramayacaklar. Türkiye iktidarına güvenen halkı ile tek vatan, tek bayrak, tek millet anlayışı ile daha da büyücek ve gelişecektir.\" Kongre sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Arslan, daha sonra ilçeden ayrıldı. Kongrede, ilçe başkanlığına atanan Nesim Eyidoğan, başkan seçildi.



Bakan Tüfenkci: Farklı bir Hatay göreceğiz /EK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay ziyareti kapsamında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi\'nde (YİKOB) düzenlenen, Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantısı\'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, katıldığı bilgilendirme toplantılarında, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri çalışmaların esnaf tarafından yeterince bilinmediği kanısına vardığını belirtti. Bu konuda yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapmadığını ya da esnafın karşısına çıkan engeller nedeniyle bu çalışmalara yanaşmadığını ifade eden Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Önümüzdeki yıldan itibaren esnafımıza farklı bir yol açalım ve esnafımızı nasıl destekleriz, onun hesabını yapalım. Esasında baktığım zaman bu bilgilendirme toplantılarına katıldığımda görüyorum ki; bizim hayata geçirdiğimiz birçok tedbir ve teşvikin esnaflarımız tarafından bilinmediğini görüyorum. Bu iki şeyden kaynaklanabilir, ilki, bizim kamu görevlilerimiz yeteri kadar aydınlatmamıştır, anlatmamıştır, ya da biz bunları Ankara\'da yapmışız, ama yereldeki arkadaşlarımız ya da bürokrasi öyle engeller çıkarmıştır ki, gelen vatandaş \'tövbe\' deyip geri gitmiştir. Dolayısıyla biz bu bilgilendirme toplantılarında bunun da testini yapmış bulunuyoruz.\" Esnafa çeşitli kolaylıklar sağladıklarını belirten Bakan Tüfenkci, \"29 yaşını doldurmamış esnaf ve sanatkarlarımızı teşvik etmek için özellikle 75 bin liraya kadar olan kısmını gelir vergisinden muaf tuttuk. Yine özellikle şoför esnafımızın ÖTV talepleri vardı, biz bunu hayata geçirdik. Büyük bir kısım için basit usul vergi mükelleflerinin ticari kazançlarının yıllık 8 bin liraya kadar olan kısmını gelir vergisinden istisna ettik. Yine esnafımız için vergide nasıl kolaylık sağlarız konusunda çalışıp, bu çalışmayı Maliye Bakanlığımıza sunduk\" dedi.

AHİLİK ESNAF SANDIĞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

İflas eden veya işleri bozulan esnafa işsizlik maaşı gibi 9 ay ile 1 yıl arasında belli bir maaş verilmesini sağlayacak olan Ahilik Esnaf Sandığı uygulamasının 2018\'de başlayacağını kaydeden Tüfenkci şöyle devam etti: \"Ben esnaflarımızın sahip çıkmasını istiyorum, bazıları buna itiraz ediyor. Ahilik Esnaf Sandığını kurduk, burada şunu amaçladık. Özellikle, bizim küçük esnafımız bazı nedenlerle iflas ederse, işini bırakırsa, en azından yeni bir iş imkanı oluşturana kadar 9 ay-1 yıl kadar bir asgari ücretle işsizlik maaşı gibi bir maaş alsın istedik. Bunu Meclisten yasasını çıkardık, bu sandığı da kurduk. İnşallah 2018\'den itibaren de uygulaması başlayacak. Bugün dertlerinizi dinlemek, sizi daha iyi anlamak için bu toplantıyı düzenledik. Hatay bizim için önemli. Ben inanıyorum ki Hatay\'ı, birçok arkadaşın söylediğinin aksine, 5-6 yıl sonra çok farklı göreceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin meselesi sadece Hatay\'ın meselesi değil, Hatay için çok önemli ama baktığımız zaman Kilis\'ten Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye\'ye, Mardin\'e, İstanbul\'a kadar uzanan bir yol.\" Bakan Tüfenkci konuşmasının ardından toplantıya katılan esnaf ve sanatkarların sorularına da cevaplar verdi. Ardından Ak Parti Hatay İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Tüfenkci, Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geçti. Tüfenkci\'nin inceleme yaptığı gümrük kapısında geniş güvenlik önlemi alındı.

BAKAN HATAY VALİLİĞİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay\'ın önümüzdeki 5-6 yıl içinde ekonomik anlamda önemli bir yere geleceğini söyledi. Hatay Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkci daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Tarihi Uzun Çarşı\'da esnafı gezdi. Ziyaret sırasında bir esnaf Antakya ayakkabısı, bir diğer esnaf ise el yapımı bıçak takımını Bakan Tüfenkci\'ye hediye etti. Çarşı ziyareti sırasında restorasyonu yeni tamamlanan tarihi Kurşunlu Han\'ı gezen Tüfenkci ardından Ahmediye Cami Meydanı\'nda esnaf ile bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Hatay\'ın önümüzdeki 5- 6 yıl içinde ekonomik anlamda önemli bir yere geleceğini söyledi. Tüfenkci, şöyle dedi: \"Biz esnafa her türlü desteği verme noktasında neler yapabilieceğimiz konusu ile ilgili önerilerinizi hayata geçirmek istiyoruz. Burada yaptıklarımızı saymak istemiyorum. Gerçekten Hatayımız bölgemizin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Çok değil, 5-6 yıl sonra farklı bir Hatay\'ı göreceğiz. Gerek yatırımlarımızla, organize sanayilerimizle, gerek sınır kapılarımızdaki bu sıkıntıları kısa zamanda çözerek Hatay hak ettiği yere gelecek. Bundan da esnaf kardeşlerimiz faydalanacak. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok.\" Bakan Tüfenkci alanda Antakya Belediyesi tarafından hazırlanan aşureyi esnafa ikram ettikten sonra Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı\'nda (YİKOB) düzenlenen esnafla istişare toplantısına katıldı.

ÖZEL-Şanlıurfa\'da \'Öcalan\'a tecrit kaldırılsın\' açıklaması

ŞANLIURFA\'da düzenlenen panelde konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan üzerinde uygulandığını iddia ettiği tecridin kalkmasını istedi.

Şanlıurfa\'da DTK, HDP ve Özgür Kadın Kongresi\'nce 3 günlük \'Tecrit kaybedecek, özgürlük kazanacak\' adlı panel düzenlendi. İlki HDP Haliliye ilçe binasında düzenlenen panelde kadınlar polis aramasından geçtikten sonra parti binasına alındı. \'Kadın soykırımını durduracağız yaşamı özgürleştireceğiz\' pankartının asıldığı panele, HDP milletvekilleri Dilek Öcalan, Sibel Yiğitalp, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven ile çok sayıda kadın katıldı. Panelin açılış konuşmasını Kürtçe olarak yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Abdullah Öcalan\'ın üzerinde uygulandığını iddia ettiği tecridin kaldırılması için kadınların öncülük yapmaya devam edeceğini söyledi. DTK Eşbaşkanı Leyla Güven parti binası çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemini eleştirerek, \"Halkımız Saddam\'ın zulmünden kurtuldu. Katliamlardan geçen halk iradesi ile bağımsızlık istiyor ve bu temelde referanduma gitti. Haklarıdır bağımsızlık isteyebilirler. Yüksek bir oranla evet çıktı. Ancak Türkiye ve İran\'ın yaptırım uygularız söylemleri kabul edilecek gibi değildir. Kürt statü istiyor, hayır diyorlar. Çünkü her zaman Kürtlerin kölelik yapmasını istiyorlar. Şimdi Türkiye herkese muhtaçtır. Ortadoğu\'da ağırlığı kalmamış. Avrupa\'da ağırlığı kalmamış. Kürtlere karşı duracağım sizde karışmayacaksınız diyorlar. Şimdide İran ile birlikte Irak\'a yöneliyorlar. Yaptırımlar ile bir yere varamazsınız. Referandum oldu halk iradesini yansıttı. Şimdi kapılar ve vanalar kapansa bu Türkiye\'nin zararınadır. Oradaki halk bu güne kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış baskıların yabancısı değildir. Dolayısıyla iradesinden taviz vermez. Dolayısıyla biz referandumu selamlıyoruz, oradaki kadınların iradesini selamlıyoruzö diye konuştu. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise Türkiye\'de HDP\'nin 3\'üncü siyasi parti olduğunu ancak bu gün parti binasında yapılan etkinlikten kaynaklı patinin polisler tarafından ablukaya alındığını belirterek tepkisini dile getirerek şöyle dedi:

\"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bu gün kadınların paneli yapılıyor. Tabi ki onları en çok korkutan kadınların bir araya gelmesi ve örgütlenmesidir. İtirazlarımızdan korkuyorlar. Biz her türlü baskı ve şiddete karşı itiraz ettiğimiz için bu yaklaşımları gösteriyorlar. Karşımızdaki sistem o kadar çürümüş ki cenazeleri dahi mezardan çıkartmıştır. Ortaçağ\'da bile insanlar mezarlardan çıkarılmamıştır. Ancak bugün kadının mezardan çıkarılmasına şahit olduk. Başkentte cenazeyi mezarlıktan çıkaran zihniyeti lanetliyoruz. Hiç kimse farklılıktan dolayı baskıları hak etmiyor. Biz artık hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Ölümler üzerine siyaset yapılmasını istemiyoruz. Öcalan\'ın üzerinde 2015\'ten bu yana kadar hiçbir haber alınmıyor. Tamamen bir tecrit uygulanıyor. O yasa bu işin anahtarı bu ülkenin ve Ortadoğu\'nun barış anahtarı Sayın Öcalan\'dır. O İmralı\'nın kapısı açıldığı an bir müzakere sürecine gidildiği an bu sorun konuşarak, tartışarak artık ölümlerin durması anlamına gelir ki bu da Türk halkının en büyük isteğidir.\"

9 ilde piyasaya sahte para süren çeteye operasyon: 5 tutuklama

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü, 9 ilde piyasaya sahte para süren çeteye operasyon düzenledi. 9 bin 600 lira sahte para ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli illerde piyasaya sahte para süren şebekeyi tespit etti. Sakarya, İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Düzce, Eskişehir ve Nevşehir\'de piyasaya sahte para süren şüphelilerin tek tek yerleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadeler doğrultusunda operasyonlarda kaçarak kayıplara karışan ve çetenin elebaşları olduğu belirlenen 2 kişinin ise Ankara\'da olduğu tespit edildi. Sakarya polisinin Ankara\'da yaptığı operasyonda 2 kişi de saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yeni basıldığı anlaşılan 9 bin 600 lira değerindeki 48 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi. Emniyete getirilen 2 kişinin işlemleri sürüyor. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.

Mevlüt Uysal\'ın akrabaları \"Gururluyuz\"

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın Ak Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterilmesi memleketi Alanya\'da sevinçle karşılandı. Amcası Ali Uysal, \"Kendisini son ziyaretimizde beni makam koltuğuna oturtmuştu. Ben de ona \'İnşallah seni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görürüz\' diye dua etmiştim. Duamız kabul oldu, gururlu ve mutluyuz\" derken, kuzeni Ayşe Uysal, \"Allah onu mahcup etmez, ailemizin ve Alanya\'nın gururu olur. İstanbul\'a çok şey katacağını düşünüyorum\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterilen Alanyalı Mevlüt Uysal\'ın memleketindeki yaşayan akrabaları adaylığından dolayı kendisiyle gurur duyduklarını belirtti. İlçede yaşayanların Alanyalı bir başkanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin başına geçmesinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Mevlüt Uysal\'ın kuzeni Ayşe Uysal, tüm ailenin kendisini desteklediğini söyledi.

\"BAŞARISI O GÜNLERDEN BELLİYDİ\"

Emekli öğretmen olduğunu anlatan Ayşe Uysal, amcasının oğlu olan Mevlüt Uysal ile çok yakın olduklarını ve sürekli görüştüklerini aktardı. Mevlüt Uysal hakkında bilgi veren Ayşe Uysal, \"Kendisi kuzenim olur ve Alanyalıdır. Alanya Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Buradaki okulu da birincilikle bitirdi. Başarısı o günlerden belliydi. Daha sonra İstanbul Hukuk\'u bitirdi. Bir müddet serbest avukatlık yaptı. Ama yaparken de siyasi çalışmalarına devam etti ve sivil toplum kuruluşlarında çok başarılı işler yaptı\" dedi.

\"DUAMIZ KABUL OLDU\"

Mevlüt Uysal\'ın yoğun bir memleket ve vatan sevgisi olduğunu anlatan Ayşe Uysal, \"Memleketini de çok sever. Mevlüt\'ün altyapısı son derece sağlamdır. Kararlı ve iddialı biridir. Allah onu mahcup etmez, ailemizin ve Alanya\'nın gururu olur. İstanbul\'a çok şey katacağını düşünüyorum. Hayırlı işler yapacağını düşünüyorum. Aile olarak mutluyuz arkasındayız\" diye konuştu.

\"BİZİMLE BÜYÜDÜ\"

Amca Ali Uysal ise şöyle dedi: \"Yeğenim Mevlüt Uysal çocukken çok çalışkandı. 4 yaşındayken babasını kaybetti ve bizimle büyüdü. Çok çalışkan, derslerinde çok başarılı bir çocuktu. Okuması için elimizden geleni yaptık. Kendisini son ziyaretimizde beni makam koltuğuna oturtmuştu. Ben de ona \'İnşallah seni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görürüz\' diye dua etmiştim. Duamız kabul oldu, gururlu ve mutluyuz.\"

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal 1966 yılında Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından serbest avukatlık yaptı ve bu sırada aktif siyasetle de ilgilendi. Ak Parti\'nin kurulması ile birlikte Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir\'in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111\'inin 39 bin 72\'sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 Yerel Seçimlerde de ikinci kez Ak Parti\'den aday olan Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığına seçildi. Mevlüt Uysal evli ve 4 çocuk babasıdır.

Engellerine ayakkabı hediye ettiler

Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde 3 iş kadını, 120 down sendromlu çocuğa ayakkabı hediye etti.

Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil\'in katılımı ile birlikte İskenderun Down Cafe\'de Down Sendromlu çocuklar yararına bir program düzenlendi. Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, \"Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Onların sorunlarını, sıkıntılarını dinliyor, çözüm yolları arıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı buradaki güzel ortamı görmeye davet ediyorum\"dedi. Ayakkabı yardımı yapan iş kadınları Müge Güler ve Serap Çam ile Nuriye Fırat da, \"Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında down sendromlu çocuklarımıza ayakkabı hediyesinde bulunuyoruz. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız\" diye konuştu.

