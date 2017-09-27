DHA YURT BÜLTENİ-16

HDP\'li Bilgen ile ilgili verilen tutuklama kararı kaldırıldı



DİYARBAKIR Cumhuruyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yargılandığı mahkemeden hakkında verilen tahliye kararına bir üst mahkemeye yapılan itiraz ile hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen\'in avukatının yaptığı itirazı değerlendiren 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi verilen tutuklama kararını kaldırdı.

Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan ve 8 Eylül\'de tahliye edilen HDP Milletvekili Ayhan Bilgen\'in tahliyesine yapılan itiraz sonrası Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nin çıkardığı tutuklamaya yönelik yakalama kararına Bilgen\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir\'in yaptığı itirazı değerlendirdi. Mahkeme, TCK\'nın 214\'üncü Maddesi\'nde tanımlanan \'Suç işlemeye tahrik suçunu işleyerek, terör örgütüne üye olma suçu\'nun işlenebileceği anlaşılmakla birlikte yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına konu fezlekede açıkça silahlı terör örgütene üye olma eyleminin unsurlarına hiç bir şekilde yer verilmediği gibi bu yönde iddia makamınca, silahlı terör örgütüne üye olma eyleminin unsurlarına yer verilmek suretiyle cezalandırma iradesinin fezlekeye yansıtılmadığı belirtilerek kararda şöyle denildi: \"Silahlı terör örgütüne üye olma eylemi bakımından usul ve yönetemince, açılmış bir kamu davası bulunup, bulunmadığı konusunda, yerleşik Yargıtay ve BAM kararları da nazara alındığında bu hususun tartışmalı olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 20 Mayıs 2016 tarihinden sonra işlenen ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına konu fezleke yer almayan bir eyleminden dolayı da halen milletvekilliği sıfatı nedeniyle yasama dokunulmazlığının bulunduğu gözeltirilerek tutuklamaya yönelik itiraz talebinde yer verildiği gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 13 Temmuz 2017 tarih 2017/119311 soruşturma, 2017/10352 yetkisizlik kararına konu, silahlı terör örgütü üyeliği suçununun temadi ettiğinden bahisle, derdest kamu davasındaki eylem ile birleştirilerek yargılamanın birlikte görülmesi ve bu suretle elde edilen delillere dayanılarak tutuklam talep edilmiş ise yukarıda değinildiği üzere silahlı terör örgütü üyeliği eylemi nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmamış olması nedeniyle bu yöndeki talebe itibar edilmemesi gerekmektedir. Derdest kamu davasının görüldüğü mahkemece de suç vasfının değişme ihtimali nazara alınarak tahliye kararı verildiği ayrıca 6718 S.Y. m. 1 ile anayasamıza eklenen geçici 20. maddesi uyarınca fezlekeye bağlı yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin eylemlerin niteliği, bu eylemlerin yasa maddesindeki ceza miktarları, tutukluluğun bir cezaya dönüşmemesi gerektiği ilkesi, dokunulmazlığının kaldırıldığı eylemler bakımından tutuklulukta geçirdiği süre de nazara alınarak sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, yakalama emrinin kaldırılmasına dair sanık müdafiisinin yapmış olduğu itirazın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.\" Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, yukarıda belirtiği gerekçelere dayanarak, Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 Eylül tarihinde Ayhan Bilgen hakkında verdiği tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına, sair hususların yargılamayı yapan esas mahkemesince yeririne getirilmesine dosyanın Diyarbakır 5\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verdi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)



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Habur’a alternatif sınır kapısı Ovaköy

IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin bağımsızlık referandumu kararı alması üzerine Kuzey Irak yönetimine karşı Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması gündeme gelmesi üzerine Habur’a alterneatif olarak Şırnak’ın Silopi ilçesi Ovaköy Köyü\'nde kapı açılması planlanıyor.

IKBY\'nin bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından Türkiye\'den çeşitli yaptırımlar alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda, Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde bulunan ve Kuzey Irak\'a açılan Habur Sınır Kapısı\'nın kapatılacağı tartışılırken, gözler 2013 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı\'nın gündeme geterdiği Silopi Ovaköy ve Aktepe\'de 2 yeni sınır kapısının açılmasına çevrildi. Geçen 4 yıl zarfında gündeme gelen ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada olan Ovaköy\'de her hangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. 5 haneli olan ve kimsenin yaşamadığı Ovaköy Köyde giriş çıkışlar askerler tarafından kontrol ediliyor. Habur Sınır Kapası\'na 15 kilometre uzaklıkta bulanan Övaköy Köyü Kuzey Irak’taki Hayırsız Dağları’nın karşısında yer alıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Habur Sınır Kapısı’na alternatif kapı olarak Ovaköy köyünde kapı açılması yönünde açıklaması ile Ovaköy köyü tekrar gündeme gelmiş oldu.

Görüntü Dökümü

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-Ovaköy köyü

-Hayırsız dağlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (ŞIRNAK),(DHA)

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Cenazeden dönen otobüs kamyonla çarpıştı: 13 yaralı

ESKİŞEHİR\'de daha önce merkeze bağlı köy olan Çavlum Mahallesi yakınlarında cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüs, kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Alpu karayolunun 15\'inci kilometresinde Çavlum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpu İlçesinden cenazeden dönenleri kent merkezine getirmekte olan Halil İleri yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 26 EC 910 resmi plakalı otobüs, karşı yönden gelen ve tali yola girmek isteyen Talip İnan\'ın kullandığı 26 VD 399 plakalı kamyonla kafa kafa çarpıştı. Kaza yapan araçlara da Anıl Ayas yönetimindeki 26 VS 074 plakalı hafif araç çarptı. Kazada araç sürücüleri ile otobüste bulunanlardan 10 kişi yaralandı. Toplam 13 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaralılardan 3\'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken kazaya karışan otobüsün daha önce Eskişehirspor Kulübü\'nün kullandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçların,

-Vatandaşların görüntüsü,

-Jandarma ekiplerinin karayolunda araçların göçeşini sağlamaları,

-Kaza yapan araçların çekilen görüntüleri

Haber-Kamera:Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

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İtfaiyeden kaza tatbikatı

BURDUR\'da İtfaiye Teşkilatı kuruluşunun 303\'üncü yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği, otomobille yaptığı kazada yaralanan bir kişi kurtarılırken, araçta çıkan yangın da söndürüldü.

Burdur Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından İtfaiye Teşkilatı\'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla tatbikat yapıldı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki tatbikatı Burdur Belediyesi başkan yardımcıları Serdar Başgül ve Ali Say, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, özel bir okulun anasınıfı, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve vatandaş izledi.

Senaryo gereği trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yakıt kaçağı nedeniyle alev alan araç itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Temsili olarak araçta sıkışan sürücü

- Kurtarılması

- Aracın yanması

- Aracın söndürülmesi

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin takibe aldıktan sonra durdurup arama yaptığı otomobilde 85 uyuşturucu hap ve 18 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği otomobili takibe aldı. İsmet Paşa Mahallesi\'nde durdurduğu otomobilde arama yapan polis, 85 uyuşturucu hap ve 18 gram esrar ele geçirdi. Esrar ve hapa el koyan polis, otomobildeki S.A., D.M.U. ve Y.O.\'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yakalanan uyuşturucu madde

- Genel detay ve görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Men Kutsal Alanı ve Men Kültü\'nde önemli eserler bulundu

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'ndeki Men Kutsal Alanı ve Men Kültü\'nde bu yıl yapılan kazılarda, 361-363 yılları arasında görev yapan ve son pagan (çok tanrılı) imparator Julianus dönemine ait kalıntılar, Pisidia, İsauria ve Frigya bölgelerinden gelenlerin burada hacı olup gittiğini gösteren adak steller bulundu. MÖ 450\'li yıllarda Atina\'da yaşamış olan ve klasik dönemin en büyük heykeltıraşlarından Myron\'un bir Apollon heykelinin orijinal kopyası da çalışmalarda bulundu.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) adına Pisidia Antiokheia Antik Kenti\'nde kazı çalışmalarını sürdüren SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, bu yıl kazının bir ayağını Men Kutsal Alanı ve Men Kültü\'nün oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, daha önce yapılan araştırma kazıları ve kaçak kazılar sonucu bir kısmı ortaya çıkan Men Tapınağı\'nda bu yıl yaptıkları çalışmalar sonunda ortaya çıkan buluntuların tapınağın sadece Pisidia Antiokheia\'nın değil, Pisidia, İsauria ve Frigya gibi bölgelerden gelenlerin hacı olup gittiği bir merkez olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

\"ÇOK SAYIDA SİKKE ELE GEÇİRİLDİ\"

Alanda ilk kazının 1920 yılında ABD\'li arkeolog Ramsey tarafından yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Özhanlı, \"Bu yılki çalışmalarda tapınağın etrafını çevreleyen Temenos (bir veya birkaç mabedi çevreleyen kutsal alan) duvarının doğu kısmı tamamen temizlendi ve kaldırıldı. Temizlenen alanda çok sayıda adak steli (dikilmiş, yüksekliği eninden uzun yekpare taştan oluşan yapıt) parçaları ve özellikle Temenosu çevreleyen stoanın (bir sokak, agora ya da başka bir yapının yanında yer alan, üstü kapalı, sütunlu galerilere verilen ad) zemininde çok sayıda sikke ele geçirildi. Bu sikkeler bizim için oldukça önemliydi çünkü MS 340- 360 yıllarına tarihlendirilmektedir. Böylelikle biz tapınağın son kullanım evresinin son pagan imparator olan Julian dönemine kadar devam ettiğini ve 395 yılı itibariyle tamamen bittiğini görüyoruz\" dedi.

\"ANADOLU\'DA VE DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK\"

Men Tapınağı\'nın ne Anadolu\'da ne dünyada başka örneği bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, \"Bu tapınak çok yüksek bir tepede olması nedeniyle burada arkeolojik çalışmalar da yapılmış. Aynı zamanda Antiokheia\'nın gözetleme kulesi görevini üstlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tapınağın güney duvarında tamamen adak stelleriyle bezenmiş olan kabartmalara baktığımızda buraya gelen hacıların ya da adak ve dilekte bulunanların yapmış olduğu adak stellerinin 1, 2, 3 ya da 4 hilalden oluşan, adayan kişi sayısı kadar hilal betimlendiğini görüyoruz ki bu duvarın bir benzeri başka bir yerde bulunmamakta\" diye konuştu.

SARIMSAK VE DOMUZ ETİ YİYENLER GİREMİYORDU

Şu ana kadar bulunan yazıtlardan elde ettikleri verlere dayanarak ellerinde bazı ritüeller bulunduğunu, bunlardan en önemli 2 şeyin ise tapınağa sarımsak ve domuz eti yiyenlerin giremediği olduğunu belirten Prof. Dr. Özhanlı, Men Tapınağı\'nda yapılan kazı çalışmalarında bilim dünyasına çok önemli veriler sunulduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Bu yıl yaptığımız temizleme çalışmalarında örnek olarak açtığımız prestij odalarından birinde MS 340- 360\'lı yıllara tarihlenen insutu yani orjinal malzemeler ele geçti. Hristiyanlık dinine baktığımızda 325 yılında ilk konsül toplanır ve Hristiyanlık serbest bırakılır. Daha sonra birçok paganist eser yavaş yavaş yok edilir ve tapınaklar kapatılır. Ancak 361\'e geldiğimizde son pagan imparator Julian yeniden paganizmi canlandırmak için pilot üsler açar ve bunların tekrar tapınaklar açmasını, kurbanlar kesmesini sağlar. Bu kentlerden biri de Pisida Antiokheia\'dır. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda Julian dönemine yani 340- 363\'lü yıllara tarihlendirilen insutu eserlere rastlandı. Hemen tapınağın ön tarafında doğu tarafındaki prestij odalarından birinde elde edilen malzemelere baktığımızda bu odalar normalde tapınakla birlikte tasarlanmış, zengin insaların ya da diğer komşu kentlerin yapmış olduğu yapılar. Bunlar içerisinde adak malzemesi oldukça az. Ancak o 360 yılındaki yeniden düzenlemede burada hızlı bir şekilde kült oluşturulduğu, daha önce tapınak ve çevresinde bulunan birçok paganist ögenin bir araya toplanarak burada yeniden sıralanıp bir külte dönüştürülmüş olduğunu görmekteyiz. Prestij odasının içerisinde bir seki bulunuyor. Bu sekinin üzerine Tanrı Apollon, Tanrıça Athena, Kübere onun yanında Hekate ve Men\'e adanmış çok sayıda adak steli insutu halinde ele geçirildi. Bu bizim için çok önemliydi. Sadece bizim için değil, dünya bilimi için önemliydi. Çünkü 360\'da paganist ögenin tekrar canlandırılmış olduğunu gösteren katman orijinal bir şekilde ele geçmiş oldu.\"

\"TANRIÇA HEKATE\'NİN TAPINAĞI DA BURADA\"

Ay Tanrısı Men\'le birlikte anılan bir başka ismin Tanrıça Hekate olduğundan söz eden Prof. Dr. Özhanlı, \"Kabartma ve heykellerinde 3 başlı olarak betimlenen Hekate, ölümü ve öbür dünyayı temsil eder. Men Kutsal Alanı\'nda Hekate için yapılmış küçük bir tapınak bulunmakta. Bu tapınakta 1920\'li yıllarda ABD\'liler kazı yaptığında bir Hekate heykelinin açığa çıkarılmış olduğunu, bir başka heykelin de kaçak kazılar sonucu çıkarılmış olup Antalya Müzesi\'nde sergilendiğini bilmekteyiz. Bu tapınak oldukça önemli çünkü Antiokheia\'da daha sonra Hristiyanlıkla birlikte tekrar yeniden can bulan, öbür dünya inancına yönelik köpek kurban etme adakları ya da ritüellerinin tekrar Hekate ile başlamış olduğunu biliyoruz. Hekate\'nin kutsal hayvanı köpektir. Bu yüzden Antiokheia\'da ele geçen sikkeler ve bu yıl da açığa çıkarmış olduğumuz heykellerde Hekate ve onun kutsal hayvanı birlikte görülmekteydi\" dedi.

\"ÜLKEMİZ DIŞINDA BİR ÖRNEĞİ BULUNMAMAKTA\"

Kazı çalışmalarında bulunan eseslerden en önemlilerinden birinin adak stellerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özhanlı, \"Ülkemiz dışında bir örneği bulunmamakta. Stele Men Tapınağı\'nın cephesi işlenmiş, alınlığında Men\'in sembolü olan hilali görmekteyiz. Cephesinde ise Tanrı Men\'in Frig başlığıyla omuzlarında hilallerin çıkmış olduğu kabartmasının işlenmiş olduğunu görmekteyiz. Üzerindeki yazıtta ise bunu adayan kişinin tanrıdan şükran dilediğini ve teşekkürlerini ilettiğini görüyoruz\" dedi.

\"MYRON\'UN BİR APOLLON HEYKELİNİN ORİJİNAL BİR KOPYASI\"

Tanrı Apollon, Tanrı Hermes ve ana tanrıça Kibele\'nin yer aldığı eserlerin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Özhanlı, \"En önemli eserlerimizden birisi ise Tanrı Apollon heykeli. Bu eser MÖ 450\'li yıllarda Atina\'da yaşamış olan ve klasik dönemin en büyük heykeltıraşlarından Myron\'un bir Apollon heykelinin orijinal kopyası. Helenistik ve Roma döneminde yapılmış örnekleri de bulunmakta. Bu da bize Men Tapınağı\'nda özellikle Geç Helenistik ve Roma döneminde heykeltıraşlık eserlerinin yaygın olduğunu ve buradaki kült alanında kullanıldığını göstermektedir\" diye konuştu.

Men Kutsal Alanı\'nda çok sayıda kaçak kazı izine rastlandığına da değinen Prof. Dr. Özhanlı, bu kazıların doğaya ve kültüre büyük tahribat yaptığını, bunların önlenmesi için acil tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- RÖP: Mehmet Özhanlı

- Antik kentten detay

- RÖP: Mehmet Özhanlı

- Bulunan heykellerin fotoları

218 MB /// 06.51

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)