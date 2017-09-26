DHA YURT BÜLTENİ-16

Silahlı kavgaya müdahale eden polis kendini vurdu

ADANA\'da iki kardeş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polislerden Mehmet Yiğit, yanlışlıkla bacağından kendini vurdu.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Aytaç G. alacaklı olduğu kardeşinin kuyumcu dükkanına gelerek pompalı tüfekle havaya 8 el ateş etti. Bu sırada karşı dükkanda yine kuyumculuk yapan Uğur Yasavur, Ali Aytaç G.\'nin elindeki pompalı tüfeği alarak uzaklaştırdı. Tüfekle birlikte işyerine giren Yasavur, silahı tezgahın altına koydu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan Uğur Yasavur, pompalı tüfeği asayiş ekiplerinde görevli memur Mehmet Yiğit\'e verdi. Yiğit, pompalı tüfeğin içinde fişek olduğunu görünce, doldur boşalt yapmak istediği anda tetik düştü. İş yerinin içinde büyük bir gürültüyle patlayan tüfekten çıkan saçmalar, polis memuru Mehmet Yiğit\'i bacağından yaraladı. Kısa süreli paniğe neden olay sonrası çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. Polis, kaçan Ali Aytaç G.\'yi arıyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinin görüntüsü

- Polisin yerde yatması

- Yerdeki pompalı tüfeğin görüntüsü

- Boş fişeklerin görüntüsü

- Yaralı polisin sedyeyle ambulansa taşınması

- Polis araçlarının görüntüsü

SÜRE:02\'46\" BOYUT:169MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, (DHA)

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Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

İZMİT\'te bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobil içerisinde mahsur kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye otomobilin camını kırarak kurtardı.

Olay saat 16.30 sıralarında, İzmit Körfez Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Eşiyle beraber otoparkın yanında bulunan özel bir hastaneye gelen İlyas Boyuneğmez otomobilini park ettikten sonra araçtan indi. Aracın otomatik kilitleme sisteminin devreye girmesiyle otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk araç içerisinde mahsur kaldı. İlyas Boyuneğmez itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın sürücü camını kırarak çocuğu araçtan çıkararak ailesine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçta mahsur kalan çocuktan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin camı kırması

-Çocuğun araçtan çıkartılması

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Bursa\'da NARKOTEM İhbar Hattı 3 kişiyi yakalattı

BURSA\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin zanlıları, NARKOTEM WhatsApp İhbar Hattı\'ndan gelen bir ihbarla yakaladığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakın bir süre önce İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla kurulan NARKOTEM WhatsApp İhbar Hattı\'na gelen bir ihbarla harekete geçti. Ekipler, merkez Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonlarda F.E., S.U., ve O.B. isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalardaysa \"çıkı\" diye tabir edilen paketler halinde satışa hazır metamfetamin ve esrar maddeleri, 1 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve iki çalıntı motosiklet de ele geçirildi. Zanlılardan S.U. ve O.B.\'ye kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı. F.E. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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34 kaçak cep telefonuna 1 gözaltı

ADIYAMAN\'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda oluşturulan kontrol noktasında E.D. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonlar muhafaza altına alınırken otomobil sürücüsü E.D., gözaltına alındı.Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cep telefonu görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU:10 MB

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN,(DHA)

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Mardin\'li Hacılar Mardin\'e elleri boş döndü

SUUDİ Arabistan\'da hac vazifesini yerine getirdikten sonra Mardin\'e dönen hacılar, uçaktan indikten sonra valizlerinin olmadığını görünce adeta şok geçirdiler. Yetkililerle yapılan görüşmede, hacılardın valizlerinin havanın sıcak olması ve yük ağırlığı nedeniyle Suudi Arabistan\'da kaldığı ve daha sonra gönderileceği belirtildi.

Suudi Arabistan\'da hac görevini yerine getiren 400 kişilik Mardin\'li hacı kafilesi, dün akşam saatlerinde Mardin Havalimanına döndü. Havalimanında valizlerini almak için bagaj bölümüne hacıların valizlerinin olmadığı ortaya çıkınca adeta şok geçirdiler. Soluğu THY Kayıp Eşya Bürosu\'nda alan hacılar, yetkililerle bir görüşme yaparak valizlerin akıbetini sordu. Valizlerinin havanın sıcak oluşu ve yükün fazla olmasından dolayı uçaktan indirildiği bilgisini yetkililerden alan hacılar büyük şok yaşadı. Yetkililer, bagajların sonradan gönderileceğini söylemesi üzerine hacılar, Mardin Havaalanında THY yetkililerine tepki gösterdi. Yakınlarına hediyelik eşyalar, hurma, zem zem suyu getirdiklerini ve bunların hepsinin valizlerinde olduğunu söyleyen hacılar, \"O kadar yoldan eli boş geldik, yakınlarımız bizden hediye beklerken biz valizlerimizi alamadık. Sorunun bir an evvel çözülmesini bekliyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanında bekleyen hacı adayları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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Başvuran herkes ev sahibi oldu

NİĞDE\'nin Bor İlçesi\'ne bağlı Bahçeli Kasabası\'na TOKİ tarafından yapılan 1\'nci etap konutların kuraları çekildi. Yapılan kura çekiminde 157 konut sahibi belli oldu.

Bahçeli Belediyesi ve TOKİ İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen toplam 170 konut 1\'nci etap kura çekimi, belediye düğün salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. 125 adet 2+1 konut için 108, 32 adet 3+1 konut için 25 kişi başvurdu. Kura töreninde konuşan Bahçeli Belediye Başkanı Zafer Tokgöz, kuraya başvuran herkesin ev sahibi olacağını söyledi. Tokgöz, \"Türkiye genelinde TOKİ kanalıyla büyük bir yapılaşma alt ve orta gelirli guruplar için konut yapılmaktadır. Bu fırsattan bizde kasaba olarak faydalanmak ve yararlanmak istedik. TOKİ\'ye başvurduk arsasını verdik. Müracaat ettik ilk etapta 170 daire vardı. İnsanlarımız biraz çekindi. Bu sayıyı dolduramadık. 157 tanesine müracaat oldu, diğerleri boş kaldı. İkinci etapta da 173 daire var inşallah seneye bu zamana bu dairelerin kuralarını çekeceğiz. Toplam olarak 330 dairelik bir yerleşim yeri meydana gelecek\" dedi. Konuşmanın ardından noter huzurunda başvuranları daireleri belli oldu.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşlar salona girerken görüntü

- Salon içerisinden görüntü

- Başkan konuşma yaparken görüntü

- Kura çekiminden görüntü

Süre:3 dakika 13 saniye,Boyut: 210 MB

Haber-Kamera : Ali KADI/NİĞDE,(DHA)