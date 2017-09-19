DHA YURT BÜLTENİ-16

Demirtaş\'ın davasına bakacak mahkeme belli oldu



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın davasına bakacak mahkeme belirlendi.

Demirtaş\'ın davasının 6-8 Ekim olayları davasıyla birleştirilmesi istemiyle dosyanın gittiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, bu olayla ilgili dosyanın birleştirilemeyeceğine karar verdi. Dava dosyası Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. Verilen kararla Demirtaş\'ın, Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacağı belirtildi. Demirtaş\'ın dosyasının güvenlik gerekçesiyle gönderildiği Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ile 6-8 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının davasına bakan Ankara 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi arasında uyuşmazlığa neden olan dosyada, son kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, verdiği kararda, uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, \'tahrik eden kişiyi, bu suçlara azmetiren sıfatıyla cezalandırılır\' hükmü bulunduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: \"Bu hüküm uyarınca, 31 nolu fezlekeye konu edilen eylemler yönünden sanık Selahattin Demirtaş\'ın Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 2015/224 esas sayılı dosyasında yargılanan sanıklarla birlikte yargılanmasında, suçun sabit olup- olmadığı veya nitelendirilmesi açısından yarar bulunmakta ise de, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dosyanın hükme bağlandığı, haklarında tefrik kararı verilerek yargılanmalarının ayrı bir dosya üzerinden yürütülmesine karar verilen 3 sanık olduğu, bu aşamada ilgili dosya ile birleştirmede bir yarar bulunmadığı gibi, ilgili dosyanın onaylı bir suretinin dosya arasına celbi ile delillerininin birlikte değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu ve her iki dosyada ortak delillerinin onaylı örenklerinin temin edilebileceği, dava dosyalarının birleştirilmesine yer olmadığına, davaların ayrı ayrı yürütülmesine Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nin birleştirme kararının kaldırılmasına kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.\" Bölge Adliye Mahkemesi\'nin verdiği bu karar ile Demirtaş\'ın dosyasının 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderileceği, dosyanın buradan da, reesen birleştirmeyi yapan 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne iade edileceği ve Demirtaş\'ı yargılayacak olan bu mahkemenin de, bir duruşma günü belirleyeceği belirtildi.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Atatürk heykeliyle ilgili soru önergesi/ EK



CHP\'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Antalya İl Başkanlığı, fiberden yapılmış Atatürk heykelini makilik alana atan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ve parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu suç duyurusu sonrasında, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün olayla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Mustafa Erdem, \"Biz de gerekli suç duyurusunda bulunduk. En kısa zamanda suçlu veya suçluların bulunup cezalandırılması ile ilgili talebimizi ilettik. Ve adliyeden ayrılıyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Partililerin adliyeden çıkışı

- CHP İl Başkanı Mustafa Erdem\'in basın açıklaması

- Adliye dış plan detay

77.03 MB - 41 SANİYE

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Tarsus\'ta korkutan yangın(Görüntü Ekiyle Yeniden)

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde narenciye işleme fabrikası ve soğuk hava deposunda çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, bir itfaiye eri hafif yaralandı.

Yangın, Atalar Mahallesi\'nde eski belediye başkanı İsa Yıldız\'a ait narenciye işleme tesisinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikanın soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bin anda büyüyerek tüm tesisi sardı. Yangın sırasında öğle yemeğinde olan işçiler verilen alarmla dışarı çıkıp, söndürme çalışmalarına katıldı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, yangın söndürme helikopteri de destek verdi. 3 saat süren çalışmanın ardından alevler güçlükle söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye eri Halil Tekeli de hafif yaralandı. Büyük maddi zararın meydana geldiği yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Tesisten çıkan yoğun duman

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

- İtfaiye araçları

- Dev alevler

- Çalışmalardan genel görüntü



SÜRE:1\" BOYUT: 89MB

Haber:Tolunay DUMAN-Kamera: TARSUS (DHA)

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İntiharını, kendisini terk eden sevgilisine izletti

ANTALYA\'da otomobil servisinde çalışan 27 yaşındaki Mustafa Gökçe, kendisini terk eden sevgilisini cep telefonundan görüntülü arayarak, intiharını izletti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Antalya\'da otomobil servisinde çalışan Mustafa Gökçe, sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Kullandığı otomobille ormanlık alana giden Gökçe, burada intihar için hazırlık yaparken, bir yakınını arayarak yaşamına son vermek üzere hazırlık yaptığını söyledi. Gökçe, kısa süre sonra otomobin üzerine çıkarak ağaca bağladığı ipi boynunu geçirdi. Mustafa Gökçe, daha sonra da kendisini terk den sevgilisini cep telefonundaki WhatssApp uygulaması ile görüntülü aradı. Genç kızla görüntülü bağlantı kurmasının ardından Gökçe, otomobilin motor kaputundan kendini boşluğa bıraktı. Gökçe\'nin yakınının ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, Mustafa Gökçe\'nin ipte asılı olduğunu gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, Gökçe\'nin öldüğünü belirledi. Gökçe\'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesedin yerdeki görüntüsü

- Otomobilin görüntüsü

- Ceset ve otomobilin görüntüsü

- intiharda kullanılan ipin görüntüsü

- Polis araçlarından görüntü

- Ormanlık alandan görüntü

119 MB - 1.04\'

Haber: Bülent TATOĞULARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Kilis\'te 2 milyon 995 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

KİLİS\'te, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçen bir kamyonda yapılan aramada 2 milyon 995 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'den yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sınır kapısından gelen araçlar üzerinde araştırma başlatan polis, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasındaki Suriye plakalı kamyonda eğitimli narkotik köpeği Roxi ile arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun gizli bölmelerine yerleştirilmiş çuval ve poşetler içerisinde 499 kilo 300 gram ağırlığında 2 milyon 995 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polisin gözaltına aldığı kamyon sürücüsü Suriye uyruklu M.S., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen haplar

- Şüphelinin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

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Kuraklık Muş karpuzunu vurdu

Diyarbakır\'dan gelerek Muş Ovasında karpuz eken çiftçileri, kuraklık vurdu. Üreticiler, bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini, masraflarını bile çıkaramadıklarını bildirdiler. Üretici Sinan Deniz, 140 dekar alanda, kilosu 7 bin lira olan tohumu ektiğini, karpuzların kuraklık nedeniyle içten kuruduğunu belirtti. Deniz, \"550 ton karpuz üretimi beklerken 50 ton karpuzla yetinmek zorunda kaldım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarlada kuruyan karpuzlardan detaylar

-Karpuz tarlasından genel detaylar

-Karpuzların koparılıp yerlere atılmasından detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)



