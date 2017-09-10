DHA YURT BÜLTENİ-16

Marmaris darbe girişimi davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: Su o kadar bulanık ki (4)

SÖNMEZATEŞ\'İN İDDİASINA BAŞSAVCILIK\'TAN AÇIKLAMA

Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a suikast girişimi davasının bugünki duruşmasında, sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, 13 yaşındaki kızının cezaevi görevlilerinin cinsel tacizine uğradığı iddiası üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu, ancak adli ve idari yönden incelendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Cumhurbaşkanımıza suikast davasının bugün yapılan duruşmasında sanıklardan G. Ş.S.\'in Kurban Bayramı\'nın 4. günü ceza infaz kurumumuzda yaptırılan açık görüşe başlamadan rutin üst araması sırasında 13 yaşındaki kızına görevli bayan infaz ve koruma memurlarınca tacizde bulunulduğu iddiası tamamen asılsızdır.

Belirtilen tarihte görevli infaz ve koruma memurlarınca mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde aramalar yapışmış olup, buna ilişkin tutanak ve belgeler gereği için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. İddialar adli ve idari yönden detaylı şekilde incelenmektedir.\"

Haber: MUĞLA, (DHA)

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Milyonfest\'in ikinci günü de coşkulu geçti



MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde düzenlenen Milyonfest\'in ikinci günü de coşku dolu geçti.

Milyon Su Plajı\'ndaki festivalin ikinci gününde Çamur, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kurtalan Ekspres, Flört, Mabel Matiz, Manga ve Athena sahneye çıktı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserler renkli görüntülere sahne oldu.

Sahne önce Rock müziğin sevilen gruplarından Manga çıktı. Sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendiren grup, sahne performansı ile de göz doldurdu. Manga grubunun solisti Ferman Akgül şarkı aralarında hayranları ile sohbet etti.

Ardından alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mabel Matiz\'e gençler yoğun ilgi gösterdi. ‘Aşk Yok Olmaktır’, ‘Yaşım Çocuk’, ‘Atlar Yoruldu’, ‘Sarışın’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Matiz, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Matiz\'e zaman zaman hayranları da eşlik etti.

ATHENA RÜZGARI ESTİ

Gecenin kapanışını ise Athena yaptı. Athena, enerjisi ile adeta sahneyi salladı. Sempatik tavırları ve sesi ile rock müzik dünyasında kendisine önemli bir yer edinen grubun solisti Gökhan, hayranlarıyla bol bol sohbet etti. Şarkılarını festival alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte söyleyen Athena, basın mensuplarının görüntü almasını istemedi. Sevilen parçalarının yanı sıra diğer sanatçılara ait şarkıları da başarıyla yorumlayan grup, izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 saatlik performansın ardından Atheni, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- İzleyicilerden görüntüler

- İzleyiciler söylenen şarkılara eşlik ederken

- Mabel Matiz sahnede şarkı söylerken

- Manga sahnede şarkın söylerken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

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Oğlunu kaçırmak isteyen PKK\'lı teröristlerce öldürüldü (2)



VALİ ATİK: MÜNFERİT BİR OLAY

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, hastaneye gelerek bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Vali Atik, \"Kemerli Köyü\'nde Mehmet Salih Aslan adlı vatandaşımız uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetmiştir. Olayın öğrenilmesi müteakip olay yerine ambulans sevk edilmiş. Daha sonra vatandaşımız hastaneye geldiği zaman kurtarılamamış ve vefat etmiştir. Bazı basın yayın organlarında PKK köy bastığı ve vatandaşımızı öldürdüğü şeklinde haberler çıkmıştır. PKK\'nın köy basması diye bir olay yoktur. Bu münferit bir olaydır. Olay bizim tarafımızdan araştırılmaktadır, daha sonra kamuoyuna bilgi verilecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Atik, Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay hastanede

- Vali Atik\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Adana\'da bar ve gece kulüplerinde asayiş uygulaması



ADANA\'da bar ve gece kulüplerine yönelik kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, bar ve gece kulüplerine yönelik kent genelinde uygulama yaptı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız polislerin yaptığı çalışmaları izlerken, \'Vatandaşlarımızın güvenliği bizim birinci önceliğimiz,vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlamadan, sınırlamadan onların güvenliğini almak durumundayız, bundan sonra da bu uygulamalarımız sürekli devam edecek\" dedi.

Toplam 500 polisin katıldığı uygulamada, mekanlarda bulunan kişilere de kimlik sorgulaması yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bar önünde bekleyen polisler

- Bar içerisinde ki polisler

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın yürümesi

- Uygulama yapan polis ekiplerini izlemesi

- Bar ve cafe önünde yürümesi

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın konuşması

Haber - Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,(DHA)