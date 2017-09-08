DHA YURT BÜLTENİ-16

Teröristler Durankaya Belediye Başkanı Keskin\'in evine ateş açtı



HAKKARİ\'ye bağlı Durankaya Beldesi\'nin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin\'in kent merkezindeki evine PKK\'lı teröristler tarafından ses bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Başkan Keskin\'in koruması ile yakınlarının ateş açtığı saldırıda yaralanan olmazken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari\'ye 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya Beldesi\'nin Belediye Başkanı Bağımsız Fatih Keskin\'in kent merkezinde bulunan Gazi Mahallesi\'ndeki iki katlı bahçeli evine PKK\'lı teröristler saldırı düzenledi. Keskin\'in evine saat 22.00 sıralarında önce ses bombası atan teröristler, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Başkan Keskin\'in koruması ile yakınları da anında ateş açarak teröristlere karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından teröristler kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı haberini duyan Başkan Keskin\'in yakınları da evine akın etti. Polis evin çevresini güvenlik çemberine alarak koruma sağlarken, kaçan teröristlerin yakalanması için de geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu da Başkan Keskin\'in evine gelerek incelemelerde bulundu, ekipleri yönlendirdi.

KESKİN: DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, siyasi görüşünden ve duruşundan taviz vermeyeceğini belirterek, \"Bu saldırıyı neden yapıyorlar anlamış değilim. Bu gibi saldırılar bizi korkutmaz, siyasi görüşümüzden ve duruşumuzdan hiç kimse bizi vazgeçiremez. Hakkari\'nin yerli ailelerindeniz. Geçmişte buradaydık, yine burada olmaya devam edeceğiz. Alnımız açık, başımız dik, yolumuza devam edeceğiz\" dedi. Terörösitlerin yakalanıp etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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Van\'da İki Otomobil Çarpıştı; 8 Ölü, 1 Yaralı (4)

KAZA KURBANLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Van-Özalp karayolunun 15’inci kilometresinde 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu hayatını kaybeden ve akraba olan İhsan, Muhammet, Ayten ve Rüya Gülden Mahsun, Emin ve Selman Özemre’nin cenazeleri Van’daki hastane morglarından akşam saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler Özalp ilçesinin Sağmalı mahallesinde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze araçlarının gelişi

-Cenazelerin omuzlanışı

-Cenazelerin defnedilmesi

-Detaylar

Haber:VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kadına tahliye



MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi\'nde kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Melvüt Akkaya\'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Sevinç Akkaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davanın 4\'üncü duruşmasında tahliye edildi.

Olay, 19 Aralık 2016\'da İshakçelebi Mahallesi\'nde meydana geldi. Sevinç Akkaya ile eşi Mevlüt Akkaya arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Sevinç Akkaya, kendisini döven eşi Mevlüt Akkaya\'ya, evinin duvarında asılı olan av tüfeğini alıp, 2 el ateş etti. Mevlüt Akkaya hayatını kaybederken, olayın ardından Sevinç Akkaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sevinç Akkaya hakkında Manisa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan davanın 4\'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu Manisa İl Temsilcisi Semiha Hasgör ile platform üyesi kadınlar da takip etti. Duruşmada son ifadesini veren Sevinç Akkaya, eşinin kendisine 16 yıldır şiddet uyguladığını ve cinayet gününe kadar hep sustuğunu vurgulayarak, \"16 yıldır bana çok çektirdi. Beni dövmediği bir gün bile olmadı. 16 yıl boyunca sabrettim, ancak cinayet günü kendimi tutamadım. Çok pişmanım. Şimdi keşke yapmasaydım diyorum. Cezaevinde geçirdiğim günler boyunca annemde kalan iki çocuğum öksüz kaldı. Cezaevinde kaldığım süre boyunca \'Keşke yapmasaydım. Şimdi çocuklarımla birlikte olurdum\' dedim. Ağır tahrik altında yaptığım bu hatanın bedelini ödedim. Artık çocuklarımın yanında olmak istiyorum\" dedi. İfadesinin ardından mahkeme heyeti, cezayı Akkaya\'nın cinayeti ağır tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıla, ardından cezaevindeki iyi hali göz önünde bulundurularak 15 yıla indirdi. Son olarak, dava bir üst mahkemede sonuçlanıncaya kadar kaçma halinin bulunmayacağı ve cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak, Akkaya\'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Haber: İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)

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Adana\'da ayakkabı mağazasında yangın

ADANA\'da bir ayakkabı mağazasında çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Merkez Seyhan İlçesi Cemal Gürsel Caddesi\'nde kapalı olan bir ayakkabı mağazasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kepenklerden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sevk edilen ekipler, kepenkleri kırıp alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın söndürülürken, ayakkabı mağazasında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan ayakkabı mağazası ve itfaiye aracından görüntü

- Mağazanın önündeki itfaiye erleri ve polislerden görüntü

- İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkarak müdahale etmesi

- Çevrede toplanan vatandaşlardan görüntü

- Küle dönen mağazanın içinde iceleme yapan itfaiye erinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'12 Boyut: 74 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Ayvalık\'ta göçmen operasyonu



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 20 kaçak göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, Küçükköy Mahallesi\'ndeki turistik Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekipler, İzmir\'den Ayvalık\'a getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20 Suriyeli göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda, 20 Suriyeli göçmen ile birlikte organizatör oldukları tespit edilen S.V, V.K .ve A.Y. adlı şüphelileri kullandıkları araçlarla ele geçirdi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği kaydedilirken, yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haber: Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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İntihar girişiminde bulunan genç sara krizine girdi

ŞANLIURFA’da uzun süredir işsiz olduğu belirtillen sara hastası 30 yaşındaki İbrahim Halil Tamer, 5 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşları tarafından çatıdan indirilen Tamer, sara krizine girdi.

Olay, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olduğu için ailevi sorunlar yaşayan İbrahim Halil Tamer, intihar için apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki genci fark eden çevredekiler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri binanın altında havalı branda açarak önlem alırken, polis de genci ikna edebilmek için uzun çaba harcadı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından mahalle arkadaşı Muzaffer A., üzerine atlayarak Tamer\'i yakaladı. Ardından polis genci etkisiz hale getirdi. Polis eşliğinde binadan indirilen Tamer, sara krizine girdi. Bir süre yerde kriz geçiren Tamer, olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Binadan indirilen genç çıkışta sara krizine girmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256 MB

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300 promil alkollü sürücü kaza yaptı

İZMİT\'te, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki otomobile çarptı. 300 promil alkollü çıkan sürücü ikinci kez alkollü yakalanınca 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Kozluk Mahallesi Numan Kahya Sokak üzerinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 41 ES 665 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman önünde park halindeki 41 FY 759 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobil doğalgaz kutusuna çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı. Alkollü sürücü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin müdahale etmesine müsaade etmezken olay yerinden uzaklaşarak bir apartmanın merdivenlerine oturdu. Yanına gelen trafik polisinin kendinden ehliyet istemesiyle otomobile giden sürücü ehliyetini bulamadı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü alkolmetreye üflememek için polis ekiplerine uzun süre direndi. H.A. olay yerine gelen arkadaşlarının ikna etmesi sonucu alkol testini kabul etti. H.A. 300 promil alkollü çıktı. 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü yakalandığı belirlenen H.A\'nın ehliyetine 2 süreyle el konulurken, ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle adli işlem uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detaylar

Alkollü sürücünün polis ile diyalogları

Alkolmetreye üflemesi

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



