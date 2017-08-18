DHA YURT BÜLTENİ-16

Mardin\'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

MARDİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte gözaltına alınan 6 kişiden 5\'i çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişinin, bir kardeşinin PKK\'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirildiği, bir kardeşinin de Suriye\'de YPG içerisinde bulunduğu belirtildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen bir soruşturma kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos\'ta bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 ayrı noktada pet şişeler içerisinde hazırlanmış yaklaşık 15 kilo gram 5 kilo gramlık çivi ve vidalar, yarım çuval gübre, çok sayıda av tüfeği fişeğinden kesilerek elde edilmiş saçma ve barut tozu, çok sayıda torpil (pyroteknik) patlayıcı, değişik ebatlarda piller, izole ve elektrikçi bantları ele geçirildi. Yakalanan malzemeler ile ilgili ev sahibi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 1\'i tutuklanırken 1\'i adli konhtrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. Tutuklanan kişinin, Mardin\'in Nusaybin ilçesinde PKK terer örgütü gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken öldürülen bir PKK\'lının kardeşi olduğu ve bir kardeşinin de Suriye\'de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve kendisininde eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklanan kişinin Adliyeye çıkarılması

-Genel ve detay görnütüler

Haber-Kamera: MARDİN,(DHA)

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FETÖ, özel yetiştirdiği 5 kardeşi orduya sızdırmış



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu, 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada FETÖ\'nün önemli kripto elemanlarından MAK timinde görevli Üsteğmen Hasan Aslanbay ifade verdi.

Geçen 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden başlandı. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarına bugün de devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak sanık askerlerden MAK timinde görevli Üsteğmen Hasan Aslanbay ifade verdi. Marmaris\'e giden helikopterde makineli tüfekçi olarak görev alan Hasan Aslanbay, kendilerinden önce yaşanan çatışmanın 112 kayıtlarının silindiğini ileri sürüp şunları söyledi: \"Toplam 3 bin 482 kayıt silinmiş. Biz yaklaşık 20 dakika olay yerinde kaldık. Ateş etmekle suçlanıyorum ama ben ateş etmedim, silahımı arızalı hale getirdim. Ateş etmedim. Göreve sözleşmeli subay olarak başladım. Muvazzaflık sınavını ilk önce kazanamadım. Üzerime atılan çamura dönüşmüş olan FETÖ üyesi olsaydım, her halde bu örgüt bütün soruları çalıp üyelerine verdiği sırada muvazzaflık sınavında bana da verirdi diye düşünüyorum. Örgüte ait hiçbir ideolojiyi savunmuyorum. Evimdeki üç aramada örgüte ait malzeme doküman bulunmadı, bulunamaz. Başkalarının evinde bulunduğu gibi benim evimde bağış makbuzları bulunmaz.\"

\'DARBEYE DEĞİL ASKERİ GÖREVE KATILDIM\'

Benliklerini satmış kişiler gibi sivil imamlardan, cemaat abilerinden değil amirlerinden emir aldığını ileri süren Hasan Aslanbay, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kanunlara uyduğum için buradayım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. 15 Temmuz günü darbe girişimine iştirakle suçlanıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişime katılmadım. Ben bir askeri göreve katıldım. Benim katıldığım görev darbe girişiminin en önemli bölümü gösteriliyor. Evet baktığımız zaman öyleydi. Ama ben askeri bir göreve katıldım. Bilmeden istemeden bu göreve katıldım, arama kurtarmacı olduğum için katıldım. Hiç üstümden suç teşkil eden emir almadım, astlarıma da emir vermedim. Görevimde cebir ve şiddet yapmadım, askeri tabirle sadece gece uçuşu yaptım. Helikoptere bindiğim yerde indim. Sadece helikoptere bindiğim için bu suçum oluşmamıştır. Hata içerisinde bu göreve katıldığım için anayasayı ihlal suçlarını kabul etmiyorum. Terör örgütü üyesini alacağımız düşüncesiyle katıldım. Kimse bana Cumhurbaşkanımızın alınacağını söylemedi. Bunu ben de sezinleseydim, ne amaçla gittiğimizi sorardım. Şehitlerimiz olduğunu da 19 Temmuz günü Muğla\'ya geldiğim zaman öğrendim. Ateş etmem için silahımın bozuk olduğunu ifade ettim. Kimseye saldırmadım, darp etmedim, ateş etmedim.\" Aslan Aslanbay ifadesinin sonunda ise \"13 aydır tutuklu kalmak gücüme gidiyor, kızımı ayda bir 45 dakika görmek, büyüdüğünü görmemek gücüme gidiyor\" dedi.

\'FETÖ\'NÜN EN SADIK KRİPTO KARDEŞLERİ\'

Bu arada ifadesinde suçlamaları ve örgüt bağlantısını kabul etmeyen Üsteğmen Hasan Aslanbay ile kardeşlerine dair önemli ayrıntılar bulunduğu belirtildi. FETÖ\'nün Hasan Aslanbay ve 4 kardeşini \'özel kripto eleman\' olarak yetiştirip TSK\'nın önemli noktalarına sızdırdığı kaydedildi. Tutuklu bulundukları mahkemelerde FETÖ bağlantılarını inkar eden subayların soy bağlarını inceledi. Tespitlere göre FETÖ, Karadenizli olan Aslanbay ailesine mensup kardeşler Hasan Aslanbay, Hüseyin Aslanbay, Furkan Aslanbay, Rıdvan Aslanbay ve Enes Aslanbay\'ı küçük yaştan itibaren yetiştirip askeri sınav sorularını verdi. Örgüt, askeri okullardan mezun olan kardeşleri orduda kritik noktalarda görevlendirdi. FETÖ\'nün TSK\'ya sızdırdığı 5 kardeşten Hasan Aslanbay İzmir\'deki MAK filosunda, Furkan Aslanbay Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda, Hüseyin Aslanbay ise Konya\'daki MAK timinde görev aldı. Diğer kardeşlerden Rıdvan Aslanbay Hava İstihbarat Astsubay Çavuş olarak görev yaptı. Enes Aslanbay da Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'nda okumaya başladı. FETÖ\'nün kripto elemanları olan kardeşler, 15 Temmuz gecesi kiritik noktalarda görevlendirildi. Buna göre örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullanmayıp kripto olarak gizlenen kardeşlerden İzmir 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki MAK timinde görevli Üsteğmen Hasan Aslanbay, Marmaris\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik suikast timinde bulundu. Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli Astsubay Furkan Aslanhbay, Ankara\'da darbeci general Semih Terzi\'yle birlikte hareket etti, aralarında olduğu tim, 15 Temmuz gecesi kahraman Astsubay Ömer Halisdemir\'i şehit etti. Konya 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndaki MAK timlerinde görevli Üsteğmen Hüseyin Aslanbay da İstanbul\'da Moda Deniz Kulübüne baskın yapıp Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte 8 generali rehin alan timi yönetti. Hasan, Furkan ve Hüseyin Aslanbay darbe girişiminin ardından tutuklandı, diğer 2 kardeşleri de TSK\'dan ihraç edildi.



Haber: Taylan YILDIRIM / MUĞLA (DHA)

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Lastiği patlayan Ankara uçağı 10 saatlik rotar yaptı (2)



YAKLAŞIK 12 SAAT RÖTARLI KALKTI

Çanakkale Havalimanı\'nda bulunan AnadoluJet\'in \'Mardin\' adlı uçağı, patlayan arka sol lastiğinin değiştirilmesinin ardından 12 saat rötarlı olarak Ankara seferini gerçekleştirmek üzere havalandı. Ankara Esenboğa Havalimanı\'ndan saat 00.05\'de hareket ederek, Çanakkale Havalimanı\'na saat 01.15\'te iniş yapan AnadoluJet\'e ait 189 yolcu kapasiteli boeing 737-800 tipi yolcu uçağının patlayan arka sol lastiği İstanbul\'dan getirilen yeni bir lastik ile değiştirildi. Saat 17.30\'dan itibaren yolcular uçağa alınmaya başladı. Uçak 17.45 sıralarında Çanakkale\'den Ankara\'ya seferini gerçekleştirmek üzere havalandı. Bu sabah 06.05\'de Çanakkale\'den Ankara\'ya gerçekleşmesi gereken THY 7179 sayılı seferi de yaklaşık 12 saat rötarlı olarak yapılmış oldu.

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Bakanlar Özhaseki ve Ağbal\'dan Bayburt\'ta inceleme

MALİYE Bakanı Naci Ağbal ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Bayburt’a gelerek ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki kent yapılaşmasının doğru olmadığı tespitinde bulunarak \"İnsan eliyle yapılanlar, etrafımıza baktığımızda yürek kaldırıyor, doğru bir yapılaşma değil, doğru planlama değil. Belediye başkanımızın işi zor\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, devam eden yatırımları ve belediyenin çalışmalarını incelemek üzere öğle saatlerinde Bayburt\'a geldi. Belediye ziyaretinin ardından sokakları gezeni iki bakan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mete Memiş\'ten bilgi aldı. Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti. Bir dizi incelemelerin ardından Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal Bayburt Valiliği’ni ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

\'BAŞKANIMIZIN İŞİ ZOR\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki coğrafi itibariyle Bayburt\'un küçük bir şehir gibi gözükmesine rağmen coğrafi güzellikleri ve tabi güzellikleri açısından hiçbir ilin kolay kolay sahip olamayacağı bir nimete sahip olduğunu söyledi. Bayburt\'un içerisinden güzel bir nehir aktığını hatırlatan Özhaseki \"Etrafında yamaçlar var ve bu güzelliği ile bizim aslında insan olarak daha da hoş hale getirmemiz lazım. Zamanında Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığım sırasında Erciyes\'te yaptığım projelerde, gezdirdiğim insanlardan bir kısmı Batı’dan geldiklerinde şöyle söylemişlerdi; ‘Burada Cenabı Allah dağdan ne vermişse mükemmel vermiş, ama insan eliyle ne yapılmışsa hepsi de çirkin olmuş’ demişlerdi. İnsan eliyle yapılanlar, etrafımıza baktığımızda yürek kaldırıyor, doğru bir yapılaşma değil, doğru planlama değil. Belediye başkanımızın işi zor, epeyce uğraşması lazım ama doğru yerlerden başlamış. İyi işler yapmış, bize gösterdiği bölgelerde kentsel dönüşümler için bizde bakanlık olarak elimizden geldiğince destekleyip yapacağız. Ortaya çok güzel projeler çıkacak\" dedi.

PROJELER MASAYA YATIRILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin Baybur’ta yaptıkları ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını kaydederek \"Bayburt\'taki kentsel dönüşüm, Bayburt\'un silüetinin değişimi için görüşmeler yaptık. Kendisinin bu konudaki tecrübelerini takdir ediyoruz. Bugün ki toplantılar sırasında bizlere verdiği ufukla, vizyonla gerçekten Bayburt\'u geliştirecek, dönüştürecek ‘Yeşil Bayburt, kültür şehri Bayburt’ diyebileceğimiz, turizm şehri Bayburt olacak şekilde projeleri tek tek konuşma imkanı bulduk\" diye konuştu. Bakanlar daha sonra karayoluyla Erzurum’a gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanların çalışmaları gezmesi

-Bakanların esnaf ve vatandaşlarla görüşmeleri

-Bakanların valilik ziyareti

-Bakan Özhaseki\'nin açıklaması

-Bakan Ağbalın açıklaması



HABER KAMERA: Coşkun MENEK/BAYBURT,(DHA)